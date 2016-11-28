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النظام يسيطر على ثلث المناطق الخاضعة للمعارضة في حلب-فيديو

28 نوفمبر, 2016 , 13:55 م
النظام يسيطر على ثلث المناطق الخاضعة للمعارضة في حلب-فيديو
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صحيفة المرصد- فرانس برس-رويترز:قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات النظام السوري سيطرت على حي الصاخور الاستراتيجي في شرق حلب، اليوم الاثنين، في إطار تقدم أفقد مقاتلي المعارضة السيطرة على ثلث أراضي شرق حلب الخاضع لهم في الأيام القليلة الماضية.

وقال رامي عبد الرحمن، مدير المرصد إن هذه هي أكبر هزيمة للمعارضة في حلب منذ عام 2012، مضيفاً أن المعارضة فقدت السيطرة على أكثر من ثلث المنطقة الخاضعة لها في مدينة حلب خلال هذا التقدم الكبير.

وفي ذات السياق، فرّ نحو عشرة آلاف شخص من شرق حلب نحو المناطق الخاضعة لسيطرة النظام وحي الشيخ مقصود، الواقع تحت سيطرة الأكراد، بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد.

وأوضح المرصد أن “نحو عشرة آلاف مدني فروا من شرق حلب منذ ليل السبت الأحد”، مضيفاً أن ستة آلاف على الأقل من بينهم اتجهوا إلى حي الشيخ مقصود، فيما اتجهت البقية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة النظام في حلب.

وتخوض قوات النظام، الأحد، معارك عنيفة على أطراف حيي الصاخور والحيدرية المتاخمين لمساكن هنانو، وفق المرصد السوري.وتترافق المعارك مع قصف مدفعي وجوي عنيف لقوات النظام على مناطق الاشتباك وأحياء عدة في شرق المدينة.

وأحصى المرصد مقتل 18 مدنياً على الأقل في الأحياء الشرقية، السبت، جراء القصف والغارات، فيما قتل 4 مدنيين على الأقل، وأصيب العشرات بجروح جراء قذائف كثيفة أطلقتها الفصائل على غرب حلب.

ويتيح تقدم قوات النظام من مساكن هنانو إلى حي الصاخور – الذي بات وفق المرصد “تحت مرمى نيرانها باعتباره منطقة منخفضة – فصل الأحياء الشرقية إلى جزأين عبر عزل القسم الشمالي منها عن الجنوبي”.

وبحسب عبدالرحمن، “يبعد أقرب مواقع قوات النظام على أطراف حي الصاخور عن مواقعها في الجهة المقابلة، وتحديداً على أطراف حي سليمان الحلبي، نحو كيلومتر ونصف” كيلومتر.

ويجمع محللون على أن معركة حلب أشبه بـ”معركة تحديد مصير”، ومن شأن نتائجها أن تحسم مسار الحرب المتواصلة منذ أكثر من خمس سنوات، والتي أوقعت أكثر من 300 ألف قتيل.



تعليقات ( 7 )

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  1. 7
    28 نوفمبر, 2016 , 16:19 م

    حايلي اجا

    اللهم زلزل عرش من خذل اهل حلب
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  2. 6
    28 نوفمبر, 2016 , 15:31 م

    محمدالجعيد

    ياخسارة يالحلب معقل السنه
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  3. 5
    28 نوفمبر, 2016 , 14:29 م

    علي العمري

    افضل. وين. المعارضه الكذابه. هذا. كل. واحد. منهم يبغه. يكون. ريس
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  4. 4
    28 نوفمبر, 2016 , 14:21 م

    الغامدي

    لعن الله بشار الاسد
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  5. 3
    28 نوفمبر, 2016 , 14:05 م

    محق

    اللهم ادحر هذا الجيش النصيري ومكن لإخواننا في حلب من رقابهم اللهم انصر إخواننا هناك
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  6. 2
    28 نوفمبر, 2016 , 14:03 م

    محب آل البيت

    لم يسيطر الا على الأرض المحروقة التي احرقهاواحرق أهلها هو ومن شايعه من الروس و الإيرانيين والملشيات الشيعية الحاقدين على المسلمين
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  7. 1
    28 نوفمبر, 2016 , 14:02 م

    محق

    القناة هذه تنافق مع النظام النصيري لانها قناة مدراءها لبنانيين نصارى ورافضة يلمعون جيش الذباب النصيري
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