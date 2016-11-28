بالفيديو:زبون ينقذ عاملة مطعم من متحرشين ويلقنهما درساً

صحيفة المرصد-:قام زبون شجاع بالدفاع عن عاملة مطعم بعد تعرضها لهجوم شرس من قبل رجلين مخمورين حاولا الاعتداء عليها، حيث لقنهما درساً قاسياً بحسب صحيفة ديلي ستار البريطانية.

وأظهر تسجيل مصور صادم، لحظة اقتحام رجلين للمطعم والتحرش بالمرأة التي كانت تقف خلف طاولة البيع. وعندما حاولت مقاومتهما، شن الرجلان هجوماً شرساً على العاملة حيث قاما برمي الكراسي والطاولات عليها وتحطيم الكثير من موجودات المطعم.

ولحسن حظ العاملة، هرع أحد الزبائن لنجدتها وأمسك بأحد المعتدين الذي كان على وشك رمي كرسي عليها وطرحه أرضاً قبل أن يحاول إخراجه من المطعم.

ولكن الأمور تصاعدت عندما قام المهاجم الآخر بتوجيه ركلة للزبون الشهم منتصراً لزميله. وقد حاول الزبون اقناع المهاجمين بالخروج من المطعم ولكنهما رفضا واستأنفا هجومهما عليه. وفي نهاية المطاف تمكن الزبون من التغلب على الرجلين بعدة لكمات حيث سقطا على الأرض دون حراك.

ويذكر بأن مقطع الفيديو لقي رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي وحصل على عدد مشاهدات كبير. وأثنى الكثير من متابعي الفيديو على شجاعة الزبون الذي أنقذ عاملة المطعم وتمكن من التغلب على المعتدين.