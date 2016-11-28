بالفيديو:الشاعر يكشف تفاصيل علاقته بأسيل بعد الطلاق.. ويوضح قصة وفاة طفلهما!!

صحيفة المرصد:ظهر المذيع البحريني خالد الشاعر ضيفاً على برنامج “كلام نواعم” الذي يُعرض على قناة MBC، حيث تحدّث عن مواضيع عديدة منها المهنية والشخصية، وقد طال الحديث إنفصاله وعودته إلى طليقته الفنانة أسيل عمران.

قال الشاعر انّ هناك فرق بين علاقة الحب وعلاقة الزواج، وبالنسبة لعلاقته مع أسيل كان هناك “رأس مال” إسمه الحب وعندما دخلا في “شركة” الزواج لم تصل الأمور إلى خواتيمها السعيدة ولم يكن هناك مكاسب.

وأوضح أنّه على علاقة صداقة وطيدة اليوم بأسيل، ومن الممكن أن يعودا إلى بعضهما البعض اليوم، وأوضح أنّه في المرّات السابقة كانا يعودان إلى بعضهما البعض في محاولةٍ لإصلاح الأمور لكنّها لم تكن تتصلّح.

وتحدث عن موضوع حمل أسيل عمران منه خلال فترة زواجهما، كشف الشاعر أنّه وأسيل جهّزا لقدوم الطفل وكانا سيُطلقان عليه إسم “الوليد”، ولكن وهو في رحم والدته تعرّض لإختناق بالحبل السري ما أدّى إلى عدم وصول الأكسيجين إلى دماغه ما عطّل الوظائف الحيوية لديه، وكشف أنّ الطبيبة المعالجة قالت له أنّه يحق له نزع الأجهزة الطبية حتى لا يتعذّب الطفل، وهذا ما حدث وجعله وأسيل يُفكّران ببداية حياة جديدة.