بالفيديو: المتحدث باسم الخارجية المصرية يعتبر حديث “خير أجناد الأرض” آية قرانية!

صحيفة المرصد: زعم المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد، أن القرآن الكريم وصف الجيش المصري بأنه خير أجناد الأرض، على حد قوله.

جاء ذلك في مداخلة تليفزيونية، مع الإعلامي يوسف الحسيني مقدم برنامج “السادة المحترمون” على فضائية “أون تي في”، في أعقاب الرد على فيلم “العساكر” الذي بثته قناة الجزيرة أمس الأحد، متهمًا إياها بمحاولة النيل من وطنية الجيش المصري.

