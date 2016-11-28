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بالفيديو: المتحدث باسم الخارجية المصرية يعتبر حديث “خير أجناد الأرض” آية قرانية!

28 نوفمبر, 2016 , 15:23 م
بالفيديو: المتحدث باسم الخارجية المصرية يعتبر حديث “خير أجناد الأرض” آية قرانية!
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صحيفة المرصد: زعم المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد، أن القرآن الكريم وصف الجيش المصري بأنه خير أجناد الأرض، على حد قوله.
جاء ذلك في مداخلة تليفزيونية، مع الإعلامي يوسف الحسيني مقدم برنامج “السادة المحترمون” على فضائية “أون تي في”، في أعقاب الرد على فيلم “العساكر” الذي بثته قناة الجزيرة أمس الأحد، متهمًا إياها بمحاولة النيل من وطنية الجيش المصري.



تعليقات ( 27 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 27
    28 نوفمبر, 2016 , 16:50 م

    جبال سدير

    كل شوارعهم بااسم ابطال البطل فلان والبطل علان ولم يذكر التاريخ انهم انتصرو في معركة واحدة والذين حكمو مصر على مر التاريخ ليسو مصريين حتى الذين استولو على الحكم خلال الستين عاما بعضهم مشكوك في مصريتة
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  2. 26
    28 نوفمبر, 2016 , 16:47 م

    تحيا مصر ام الدنيا

    يشهد الله ان الجيش المصري خير اجناد الارض
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  3. 25
    28 نوفمبر, 2016 , 16:47 م

    تحيا مصر ام الدنيا

    يشهد الله ان الجيش المصري خير اجناد الارض
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  4. 24
    28 نوفمبر, 2016 , 16:38 م

    لا تستغرب

    معي سؤال يا اخوان بالله تجيبونني بصدق وأمانة المدارس المصرية في مادة لتعليم الكذب***
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  5. 23
    28 نوفمبر, 2016 , 16:37 م

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    اللهَم أشفيَ العليل وأجبر الكسيرَ وأكسيءَ الفقير وأرحمَ مَمن رحـل عنّ الدنياا وأعفو عنهمَ عفوا كثيرا يَا الله .
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  6. 22
    28 نوفمبر, 2016 , 16:33 م

    ابو منصور

    يا جماعة اعذروهم!! الأمور ملخبطة ،والعقول في غيبوبة وبخاصة الساسة والوزراء،وغالبية الاعلاميين ،في مصر منذ الثورة، وزاد بعد تولي السيسي،وظهرت ضحالة الفكر،والجهالة، والغباء المطبق الا من رحم الله
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  7. 21
    28 نوفمبر, 2016 , 16:30 م

    فهد / جدة

    خير أجناد الأرض جند الشام صدق رسول الله / أما اجناد مصر فضعيف جدآ إستاده ولا يعتد به ***
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  8. 20
    28 نوفمبر, 2016 , 16:18 م

    سواق وايت موية

    لاجديد لدى بني علمنه والجامية
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  9. 19
    28 نوفمبر, 2016 , 16:09 م

    عسكري متقاعد

    تدربت مع الجيش المصري بدورة لمدة سنة ،***
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  10. 18
    28 نوفمبر, 2016 , 16:01 م

    مرسال

    علمانيين ما ياخذوا من الدين إلا الشي إللي يعجبهم
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  11. 17
    28 نوفمبر, 2016 , 15:53 م

    للاسف مصر لا زالوا عايشين في وهم وخزعبلات

    الان اغلب الدول تعيش في عام 2017 عصر التكنلوجيا والتقدم والرقي ، مصر للاسف لازالو في العصر الحجري حتى الجيش اغلب معداته اكل عليها الزمن وشرب ، يضنون انفسهم حضارة وهم متراجعين 1000 سنه للخلف .
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  12. 16
    28 نوفمبر, 2016 , 15:53 م

    شاهدوا في اليوتيوب أكابر التنظيم اﻹخواني ورموزهم وهم يحرفون القرآن ويحرفون معانيه ويروون أحاديث مكذوبة
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  13. 15
    28 نوفمبر, 2016 , 15:49 م

    saleh33

    تتمه.. والي يقول جيش اي جبش وبطيخ وهي اسلحه واهيه ولا يملكون قوت يومهم واسلحه خرده والقوي بالله ثم بالماده يعني فلوس تملك سلاح متطور وافهم يافهيم والعدد كلهم ولا بريال يبيع امه ويعطي العدو اي خطه وووو
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  14. 14
    28 نوفمبر, 2016 , 15:49 م

    حرية رأي

    المصريين ازعجونا بالفراعنه وينسبون نفسهم للفراعنه حتى صاروا من ال فرعون متناسين قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب
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  15. 13
    28 نوفمبر, 2016 , 15:49 م

    موظف أمن قديم

    كل المصريين كثيري كلام قليلي افعال، قال عنهم نابليون عندما احتلهم ، اجبن حيش وشعب التقيته بحياتي
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  16. 12
    28 نوفمبر, 2016 , 15:46 م

    saleh33

    ولا حتى حديث صحيح يابياعين الكلام ودخلتوا من ابوكم فرعون والى الان في 22حرب كلها خاسره واليهود واخرهم اسرائيل وكل من هب ودب من الفاطميين والايوبيين والانجليز والفرنسيين والعثمانيين استحلوا محارمكم وو
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  17. 11
    28 نوفمبر, 2016 , 15:45 م

    عبدالله التميمي

    ههههههه لا يعتبر حديث ولا يؤخذ به فهو ضعيف جدا لوجود 3 علل قوية به ولا يوجد عالم يستشهد به لضعفه الشديد وجاك هذا وخلاه ايه قرانيه هههههههههه والله من قوة الصدمة من فلم العساكر
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  18. 10
    28 نوفمبر, 2016 , 15:44 م

    حرية رأي

    حديث خير اجناد الارض الواقع لايثبته كيف خير اجناد الارض يطفوا حرائق اليهود ويساهموا في حصار المسلمين في فلسطين ؟ وبكى وزير خارجية خير اجناد الارض على الارهابي شمعون بيريز ويساند الارهابي بشا
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  19. 9
    28 نوفمبر, 2016 , 15:43 م

    ابوخالد الدمام

    احمدوا ربكم على نعمة العقل، والله ياقطر كلها أفضل من مصر
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  20. 8
    28 نوفمبر, 2016 , 15:42 م

    عاشق الجزيرة

    الجزيرة جعلتهم يهذون فحرف المتحدث بأسم الخارجية القرأن وزاد فيه اية خير اقناد الارض من كيسه !!جنرالات القيش المصري اصيبوا بمقتل ... تسلم الايادي ياجزيرة الرأي والرأي الأخر ..
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  21. 7
    28 نوفمبر, 2016 , 15:39 م

    عازف الكمان

    بقول ءيه ياسعت البيه شوف زي الفل متقولش القيش هو مالو يخرب بيت ألي بيقول
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  22. 6
    28 نوفمبر, 2016 , 15:34 م

    محمدالجعيد

    مصر دخدع المسلمين النوايا شينه
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  23. 5
    28 نوفمبر, 2016 , 15:32 م

    مواطن غيور

    اه ياروحي قطر
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  24. 4
    28 نوفمبر, 2016 , 15:29 م

    فوزي

    فلم العسكر يهز عرش جنرلات القيش وابواقهم الاعلامية الرخيصه ههههههههههه تحياتي لقطر وقناة الجزيره
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  25. 3
    28 نوفمبر, 2016 , 15:28 م

    انوس

    انتم اغبياء هذا الحديث حسنا وليس ضعيف فمن أتيت بالضعف فتذكر أن الإمام أحمد ابن حنبل ذكر أكثر من 3000 حديث فقال لة أحد ياأمام يوجد بعضهم ضعيف فقال أخشى أن يثبت صحتة من مصدر آخر فيكون قد كذبت علي رسول ا
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  26. 2
    28 نوفمبر, 2016 , 15:27 م

    فوزي

    ما انت عبيط ومكثر فول وطعميه
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  27. 1
    28 نوفمبر, 2016 , 15:23 م

    ناصر

    حديث ضعيف
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