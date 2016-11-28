صحيفة المرصد: زعم المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد، أن القرآن الكريم وصف الجيش المصري بأنه خير أجناد الأرض، على حد قوله.
جاء ذلك في مداخلة تليفزيونية، مع الإعلامي يوسف الحسيني مقدم برنامج “السادة المحترمون” على فضائية “أون تي في”، في أعقاب الرد على فيلم “العساكر” الذي بثته قناة الجزيرة أمس الأحد، متهمًا إياها بمحاولة النيل من وطنية الجيش المصري.
بالفيديو: المتحدث باسم الخارجية المصرية يعتبر حديث “خير أجناد الأرض” آية قرانية!
صحيفة المرصد: زعم المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد، أن القرآن الكريم وصف الجيش المصري بأنه خير أجناد الأرض، على حد قوله.
تعليقات ( 27 )
جبال سديركل شوارعهم بااسم ابطال البطل فلان والبطل علان ولم يذكر التاريخ انهم انتصرو في معركة واحدة والذين حكمو مصر على مر التاريخ ليسو مصريين حتى الذين استولو على الحكم خلال الستين عاما بعضهم مشكوك في مصريتة
تحيا مصر ام الدنيايشهد الله ان الجيش المصري خير اجناد الارض
تحيا مصر ام الدنيايشهد الله ان الجيش المصري خير اجناد الارض
لا تستغربمعي سؤال يا اخوان بالله تجيبونني بصدق وأمانة المدارس المصرية في مادة لتعليم الكذب***
سعودي💚🇸🇦💚وافتخراللهَم أشفيَ العليل وأجبر الكسيرَ وأكسيءَ الفقير وأرحمَ مَمن رحـل عنّ الدنياا وأعفو عنهمَ عفوا كثيرا يَا الله .
ابو منصوريا جماعة اعذروهم!! الأمور ملخبطة ،والعقول في غيبوبة وبخاصة الساسة والوزراء،وغالبية الاعلاميين ،في مصر منذ الثورة، وزاد بعد تولي السيسي،وظهرت ضحالة الفكر،والجهالة، والغباء المطبق الا من رحم الله
فهد / جدةخير أجناد الأرض جند الشام صدق رسول الله / أما اجناد مصر فضعيف جدآ إستاده ولا يعتد به ***
سواق وايت مويةلاجديد لدى بني علمنه والجامية
عسكري متقاعدتدربت مع الجيش المصري بدورة لمدة سنة ،***
مرسالعلمانيين ما ياخذوا من الدين إلا الشي إللي يعجبهم
للاسف مصر لا زالوا عايشين في وهم وخزعبلاتالان اغلب الدول تعيش في عام 2017 عصر التكنلوجيا والتقدم والرقي ، مصر للاسف لازالو في العصر الحجري حتى الجيش اغلب معداته اكل عليها الزمن وشرب ، يضنون انفسهم حضارة وهم متراجعين 1000 سنه للخلف .
saleh33تتمه.. والي يقول جيش اي جبش وبطيخ وهي اسلحه واهيه ولا يملكون قوت يومهم واسلحه خرده والقوي بالله ثم بالماده يعني فلوس تملك سلاح متطور وافهم يافهيم والعدد كلهم ولا بريال يبيع امه ويعطي العدو اي خطه وووو
حرية رأيالمصريين ازعجونا بالفراعنه وينسبون نفسهم للفراعنه حتى صاروا من ال فرعون متناسين قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب
موظف أمن قديمكل المصريين كثيري كلام قليلي افعال، قال عنهم نابليون عندما احتلهم ، اجبن حيش وشعب التقيته بحياتي
saleh33ولا حتى حديث صحيح يابياعين الكلام ودخلتوا من ابوكم فرعون والى الان في 22حرب كلها خاسره واليهود واخرهم اسرائيل وكل من هب ودب من الفاطميين والايوبيين والانجليز والفرنسيين والعثمانيين استحلوا محارمكم وو
عبدالله التميميههههههه لا يعتبر حديث ولا يؤخذ به فهو ضعيف جدا لوجود 3 علل قوية به ولا يوجد عالم يستشهد به لضعفه الشديد وجاك هذا وخلاه ايه قرانيه هههههههههه والله من قوة الصدمة من فلم العساكر
حرية رأيحديث خير اجناد الارض الواقع لايثبته كيف خير اجناد الارض يطفوا حرائق اليهود ويساهموا في حصار المسلمين في فلسطين ؟ وبكى وزير خارجية خير اجناد الارض على الارهابي شمعون بيريز ويساند الارهابي بشا
ابوخالد الدماماحمدوا ربكم على نعمة العقل، والله ياقطر كلها أفضل من مصر
عاشق الجزيرةالجزيرة جعلتهم يهذون فحرف المتحدث بأسم الخارجية القرأن وزاد فيه اية خير اقناد الارض من كيسه !!جنرالات القيش المصري اصيبوا بمقتل ... تسلم الايادي ياجزيرة الرأي والرأي الأخر ..
عازف الكمانبقول ءيه ياسعت البيه شوف زي الفل متقولش القيش هو مالو يخرب بيت ألي بيقول
محمدالجعيدمصر دخدع المسلمين النوايا شينه
مواطن غيوراه ياروحي قطر
فوزيفلم العسكر يهز عرش جنرلات القيش وابواقهم الاعلامية الرخيصه ههههههههههه تحياتي لقطر وقناة الجزيره
انوسانتم اغبياء هذا الحديث حسنا وليس ضعيف فمن أتيت بالضعف فتذكر أن الإمام أحمد ابن حنبل ذكر أكثر من 3000 حديث فقال لة أحد ياأمام يوجد بعضهم ضعيف فقال أخشى أن يثبت صحتة من مصدر آخر فيكون قد كذبت علي رسول ا
فوزيما انت عبيط ومكثر فول وطعميه
ناصرحديث ضعيف