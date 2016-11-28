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شاهد.. شاب يقلد صوت فهد العتيبي أثناء تعليقه على أمطار القنفذة

28 نوفمبر, 2016 , 16:13 م
شاهد.. شاب يقلد صوت فهد العتيبي أثناء تعليقه على أمطار القنفذة
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صحيفة المرصد: نال فيديو طريف لأحد الشباب يدعى محمد السحارى، إعجاب المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي، لقيامه بتقليد صوت المعلق الرياضي الشهير فهد العتيبي، أثناء تعليقه على الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة القنفذة.
وحقق الفيديو الذي وصف خلاله انهمار الأمطار وجريان السيول، مشاهدات عالية كونه حاكى أسلوب العتيبي الذي تعشقه الجماهير.



تعليقات ( 2 )

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  1. 2
    28 نوفمبر, 2016 , 16:35 م

    برق⛈لاح في سمااي

    إبدااع بتقليد صوت المعلق الرياضي المخضرم فهد العتيبي 👍
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  2. 1
    28 نوفمبر, 2016 , 16:23 م

    تركي جده

    ماااا ****لو تعلم... ليته سكت
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