بالفيديو: شاهد ردة فعل طفل “رضيع” بعد اهتزاز لعبة “السنجاب”

ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية مقطع فيديو مضحك يوضح لحظة استلام طفل لم يتخطى العامين للعبته الجديدة وعلى الرغم من أن حيوان سنجاب معروف أنه كائن لطيف و محبوب من الجميع، ولكن انطباع هذا الطفل كان مختلفا إلى حد ما، حيث ظهرت فرحة الطفل بالسنجاب وما أن صدر منه صوت و اهتز قليلا حتى انفجر الطفل في البكاء و بدأ ينتفض من مكانه هلعا من ذلك الكائن الصغير الغريب، رفع المقطع على موقع يوتيوب ولكن بدون ذكر مصدره تحديدا.