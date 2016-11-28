بالفيديو: شاهد ردة فعل طفل “رضيع” بعد اهتزاز لعبة “السنجاب”

ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية مقطع فيديو مضحك يوضح لحظة استلام طفل لم يتخطى العامين للعبته الجديدة وعلى الرغم من أن حيوان سنجاب معروف أنه كائن لطيف و محبوب من الجميع، ولكن انطباع هذا الطفل كان مختلفا إلى حد ما، حيث ظهرت فرحة الطفل بالسنجاب وما أن صدر منه صوت و اهتز قليلا حتى انفجر الطفل في البكاء و بدأ ينتفض من مكانه هلعا من ذلك الكائن الصغير الغريب، رفع المقطع على موقع يوتيوب ولكن بدون ذكر مصدره تحديدا.
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تعليقات ( 3 )
عدد التعليقات:1120
سامية👻مسكين ياقلبي أنفجع من الصوت المفاجيء مرتين هالحين بيكره السناجب طول عمره هاللعبة تصلح لأبو سنتين فمافوق حراام يروعونه 😘
صدي المحبههههههههههههه
سعيدلم يبقى شيئ جميل في هذة الحياة غير ضحكة الاطفال