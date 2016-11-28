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بالفيديو:إعلامي مصري يشتم “الجزيرة “ ويضع جزمته على شعار القناة

28 نوفمبر, 2016 , 16:40 م
بالفيديو:إعلامي مصري يشتم “الجزيرة “ ويضع جزمته على شعار القناة
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صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للإعلامي جابر القرموطي حيث انفعل”القرموطي” على الهواء بسبب الفيلم الوثائقي الذي عرضته قناة الجزيرة تحت اسم “العساكر.. حكايات التجنيد الإجباري في مصر”.

وخلع “القرموطي” خلال تقديمه لحلقة برنامجه “مانشيت القرموطي” الذي يُعرض عبر فضائية العاصمة2، حذاءه العسكري “البيادة” الذي ارتداه خصيصًا في البرنامج بسبب الفيلم وما أثارة من ضجة، قائلاً: “ده آخر قناة الجزيرة معانا”.



تعليقات ( 159 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 159
    28 نوفمبر, 2016 , 20:06 م

    صراخ الاخوان وحريم السلطان على قناتهم يدل انهم افلسوا تبون الصراحه اعتبرها اهانه ***
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  2. 158
    28 نوفمبر, 2016 , 20:00 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    السعودية مالها علاقات مع إسرائيل 👍
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  3. 157
    28 نوفمبر, 2016 , 20:00 م

    طلع فلم زي الجزيره وناقش ماتريد بمهنيه وحرفيه هل الجزيره شتمتكم وشتمت اهاليكم ورموزكم ودولتكم كما تفعلون ولا انكم عاجزين اذا كنت واثق ليه الخوف والذعر هل اجمع المصريون عليكم ؟!
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  4. 156
    28 نوفمبر, 2016 , 19:59 م

    الحقباني

    علم دام عز ؟؟ قطر الحبيب ؟؟ قنا ة الجزير محترام وهي سيادة العالم قطر هي اغنيه دول في العالم بغاز علم يمصر ***علم
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  5. 155
    28 نوفمبر, 2016 , 19:59 م

    مالابو

    اي بلد يتجاوز في حق بلدنا وقياتنا بالسباب والشتائم قطر مصر تركيا وغيرها والله بنقف في وجهه مدافعين عن بلدنا وشعبنا ليس ذنبنا انك لست مواطن
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  6. 154
    28 نوفمبر, 2016 , 19:58 م

    ابوخالد الدمام

    نشكر الجزيره على تأديب هذا الاعلام ***
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  7. 153
    28 نوفمبر, 2016 , 19:58 م

    💎🎀سُندُس

    وجهة نظر !
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  8. 152
    28 نوفمبر, 2016 , 19:58 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    🐷هم لهم علاقات مع إسرائيل رغم أن مالهم حدود أيضا
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  9. 151
    28 نوفمبر, 2016 , 19:56 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    يابلادي واصلي والله معاك واصلي وإحنا وراك واصلي 💚فديتك يالسعودية يا اطهر ارض ■
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  10. 150
    28 نوفمبر, 2016 , 19:55 م

    اعلام هشك نقلو 💃💃للفضاء ولوثو سماء العالم الاسلامي وشيوخهم يقولك 💃💃في عباده وعمل 😳
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  11. 149
    28 نوفمبر, 2016 , 19:54 م

    ابوخالد

    الشيخ تميم علي راسي والسيسي علي ...........
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  12. 148
    28 نوفمبر, 2016 , 19:52 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    الله ينتقم من كل من يدعم الأحزاب والاذناب والطغاة آمين
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  13. 147
    28 نوفمبر, 2016 , 19:52 م

    يدافعون عن اسرائيل ويسكرون المعابر ع الفلسطيني المسلم ويحملونهم مسؤليه ويجوعونهم ويذرفون الدموع بوفاه بيريز ماسواها اليهود انفسهم ههههههههههههه الله يرضى ع اليهود عندهم تجاوزوهم بمراحل
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  14. 146
    28 نوفمبر, 2016 , 19:51 م

    مالابو

    142 فلم .....اين حماسك لم نراه في الهجوم على بلاد الحرمين من اعلامك المشبوه حماسك وكثرة بلبلتك هنا لصالح من لاجل رئيسك
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  15. 145
    28 نوفمبر, 2016 , 19:49 م

    تعليق مخالف
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  16. 144
    28 نوفمبر, 2016 , 19:47 م

    يدعون عدم متابعه الحزيره ويتابعونها ههه امس واحد من النياحه اياهم يقول كنت اقلب بالصدفه وطلعت لي القزيره ههههههههههههههههههه اكذب من مسيلمه
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  17. 143
    28 نوفمبر, 2016 , 19:46 م

    ملازم الوضع

    اعلام مصر مدحدر الى الهاويه ورقي مرئي كان بعون اخوتنا هناك يا رب نجي اهلها من بطش ***
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  18. 142
    28 نوفمبر, 2016 , 19:45 م

    فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    136 مالابو يا مصاريه اهدوا (( هل ستهدأ لو أسيئ لتركيا ))
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  19. 141
    28 نوفمبر, 2016 , 19:44 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    ههههههههه👞
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  20. 140
    28 نوفمبر, 2016 , 19:43 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    🐷مشغولة بصب الزيت على النار🔥
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  21. 139
    28 نوفمبر, 2016 , 19:42 م

    فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    133 مطر الشئ بالشئ يذكر قناة صفا ووصال جننت عقول الشيعه (( بوصلة وصال تجاه الرافضة وبوصلة الجزيرة تجاهنا عربا بحثا عن ربيع ))
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  22. 138
    28 نوفمبر, 2016 , 19:40 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    ليت يالجزيرة نشوف على قناتك جرائم المجوس بأهل السنة وان ماتقولين لداعش دولة إسلامية لأن هذا اتهام بإن الإسلام إرهاب وأيضا يعتبر دعم لداعش اعلام الاخونج والغرب صحف تلفزيون يقولون دولة اسلامية😡
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  23. 137
    28 نوفمبر, 2016 , 19:39 م

    فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    الدور الجاي على (( جيش ليبيا )) الذي يقوده حفتر التابع لمجلس النواب الليبي الذي لفظ الأخوان بالصندوق
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  24. 136
    28 نوفمبر, 2016 , 19:39 م

    مالابو

    يا مصاريه اهدوا لا ينفجر عرق فيك ما شفناكم تدافعون عن الوطن في هجمة الاعلام المصري لنا باين انكم مصاريه الحنيه طايح وبلدكم يعاني اوضاع مترديه.
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  25. 135
    28 نوفمبر, 2016 , 19:36 م

    متابع

    غريبه امس وزير خارجية قطر يتكلم عن توحيد المواقف العربية وعن موقف مصر المفروض يوقف هذه القناة عند حدها اذا هناك توحيد للمواقف
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  26. 134
    28 نوفمبر, 2016 , 19:35 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    قناة الجزيرة🐷من يوم عهد حسني مبارك وهي تهاجم مصر يمكن تبي لازم اخونجي يحكم مصر___حتى الخليج سبق وأن تضرروا منها
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  27. 133
    28 نوفمبر, 2016 , 19:34 م

    مطر

    الشئ بالشئ يذكر قناة صفا ووصال جننت عقول الشيعه رغم الكم الهائل من تعدد قنواتهم بتجاوز مائه قناه نشاهد الان قناه الجزيره جننتهم وفضحت تعصبهم الاعمى تجاه الخليج وليس قطر
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  28. 132
    28 نوفمبر, 2016 , 19:34 م

    مايسمى اعلاميين زورا وبهتانا هم نفسهم من كان يدافع عن حسني وبعد تأكدهم من تغيير الوضع قلبو عليه وقالو دحنا كنا بكابوس وطلعو المستخبي تعروفون وش يطلق ع هؤلاء المأجورين المستأجرين للنياحه والتطبيل
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  29. 131
    28 نوفمبر, 2016 , 19:34 م

    فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    122 ابونواف... لا تَحقِرَنَّ صَغيراً في مُخاصَمَةٍ -- إنَّ البَعوضَةَ تُدمي مُقلةَ الأسدِ (( لأن خسة البعوض ومكره وخبثه ودناءته لم تتمرسها الأسود ))
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  30. 130
    28 نوفمبر, 2016 , 19:34 م

    هل باقي الجزيرة شغاله اول مره ادري من المرصد والله انا حاذفها انا واخواني ومعظم اصدقاي من عام 2011 قناة فتنة نعوذ بالله منها
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  31. 129
    28 نوفمبر, 2016 , 19:33 م

    ابو شلاخ

    برنامج تلفزيوني هز مصر.... مسخره....
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  32. 128
    28 نوفمبر, 2016 , 19:32 م

    لله دركم يا ابناء الكنانة عمالقة اعلام واهرامات شامخه تاريخ حضاره علم جيش مقدام والله انكم فخر لكل العرب والمسلمين اما قناة الجزيرة يفترض تترفعوا من الرد عليها قناة عميله ما حد يتابعها
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  33. 127
    28 نوفمبر, 2016 , 19:31 م

    فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    سبق لدول الخليج أن أوقفت الجزيرة عند حدها بل وضعت لها خطوطا حمراء لا تجروء على القرب منها
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  34. 126
    28 نوفمبر, 2016 , 19:29 م

    شتمو تحالفو مع اعدائنا من اجل المال وما اخذوه منا لم يشفع لنا ونضرتهم القوميه والعروبيه والاسلاميه كذبه كبرى دعمو دكتاتور سوريا وقفو ضد رغبه اغلب شعبه لو يدينو المجازر فعل ذلك بالعراق اتى بانقلاب ؟!
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  35. 125
    28 نوفمبر, 2016 , 19:29 م

    فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    من لا يدفع عن وطنه لا يستحق العيش فيه
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  36. 124
    28 نوفمبر, 2016 , 19:28 م

    انصح المشاهد العربي يتابع القنوات المصرية الليلة تو اللعب ابتدا😂😂
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  37. 123
    28 نوفمبر, 2016 , 19:27 م

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 122
    28 نوفمبر, 2016 , 19:27 م
    عدد التعليقات:566

    ابونواف...

    لا تَحقِرَنَّ صَغيراً في مُخاصَمَةٍ -- إنَّ البَعوضَةَ تُدمي مُقلةَ الأسدِ قنوات منوعه ومذيعين وصحفيين مخضرمين واعلام تليد قناه واحده باحترافية استطاعت ان تخلع كرمتم نعال هذا عديم الاحترافية في الرد
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  39. 121
    28 نوفمبر, 2016 , 19:25 م

    الفقر ليس عيبا يا ابناء الكنانه انفضوا جزيرة ***فمنكم خرج زويل ومجدي يعقوب وشوقي وبكم تسمو الامة العربية ومن رحم الجزيرة عرب ا***
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  40. 120
    28 نوفمبر, 2016 , 19:24 م

    رفقا بهم

    تشد مع المصري يعيط تتركه يتورعن ويدلع.
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  41. 119
    28 نوفمبر, 2016 , 19:24 م

    جاسم

    بالطول بالعرض الجزيرة تهز الارض
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  42. 118
    28 نوفمبر, 2016 , 19:23 م

    كل هذا الحشد ع قناه عمركم شفتو نظام دمقراطي يرد بهذي الطريقه المهزله كل الدنيا تعرف ان الفلم صحيح ومن ضهر فيه وانتج العمل هم مصريين عانو من التجربه اما تمشي ع خطي ولا انت ***لمسر عقليه العرب وحده
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  43. 117
    28 نوفمبر, 2016 , 19:22 م

    المصري ما له حل طيب كان خليت الشراب برجولك 😂😂😂😂😂😂
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  44. 116
    28 نوفمبر, 2016 , 19:22 م

    سلمان

    زغرطي ياام صلاح ماخنبوقة راح والجيش المصري طاح هههههههه اتفضحنا ياام فاروق
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  45. 115
    28 نوفمبر, 2016 , 19:18 م

    حامد

    600 قناة مصرية مقابل قناة وحدة الجزيرة وما قدروا عليها هالفراعنة هههههه كفور يالجزيرة قلبتي مضتجعهم سيساوية خنبوقية ههههههه
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  46. 114
    28 نوفمبر, 2016 , 19:18 م

    في عالم الجزيرة عادي استعين بامريكا واسرائيل وايران وداعش من اجل الوصول الى الحكم . فتوى اخوانية
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  47. 113
    28 نوفمبر, 2016 , 19:17 م

    ون تو

    قناة الجزيرة نفضت ابو مصير نفض خلتهم في غير عقولهم الجزائر ركعتهم تركيع
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  48. 112
    28 نوفمبر, 2016 , 19:17 م

    فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    90 اللامي10 كل اناء بما فيه ينضح‬‎ (( فعلا أخي فالجزيرة تجاه مصر المسلمين والعرب نضحت بكل ما في إنائها تجاه المصريين ))
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  49. 111
    28 نوفمبر, 2016 , 19:16 م

    شتمو الرموز اعلام بلطجي موجه مطبل ويروج لل يتكلمون عن الصهيونيه والاسرائيليين يسروحون ويمرحرون في بلدهم ويعبثون وبينهم تطبيع كامل ٤٠٠ الف قتيل بسوريا ماحركو ساكن بعض معلقينا ماردو ع شتائمهم لبلدنا ؟
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  50. 110
    28 نوفمبر, 2016 , 19:15 م

    السدغاني

    تعليق مخالف
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  51. 109
    28 نوفمبر, 2016 , 19:13 م

    غريب

    باقي في الفلم ما خلصتوا اعلام مصر شرشح الجزيرة فتحت على نفسها جهنم 😂😂😂
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  52. 108
    28 نوفمبر, 2016 , 19:13 م

    الي يقول الجزيره هي سبب الثورات ؟ يعني الشعوب تجلس ترزح تحت نير الفساد والاستبداد والقهر والقمع والسرقات والفشل والقتل والتهجير والاستحواذ ع الاخضر واليابس يعني الشعوب ماعندها تراكمات ولا الاجنبي تدخل
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  53. 107
    28 نوفمبر, 2016 , 19:12 م

    خالد

    عاشت قناة الجزيرة حرة ابيه رغم انف الشيعة الروافض المجوس
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  54. 106
    28 نوفمبر, 2016 , 19:10 م

    محمد

    ههههه يالفرعوني الصراخ على قدر الالم
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  55. 105
    28 نوفمبر, 2016 , 19:07 م

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  56. 104
    28 نوفمبر, 2016 , 19:07 م

    مواطن

    تعودنا الإعلام المصري يامعي ياانا ضدك وهل هذا إعلامي مثقف.
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  57. 103
    28 نوفمبر, 2016 , 19:06 م

    سبحان الله

    شفت الفلم كامل مافي شي جديد او يستحق تهور الاعلام المصري في الرد ولولا الهالة الاعلامية ما كان احد انتبه ومشكلة الاعلام المصري تربية **ردهم ومفرداتهم ياخذونها من الشوارع ونفس الكلام بكرة بينقال ل
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  58. 102
    28 نوفمبر, 2016 , 19:06 م

    انوس

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  59. 101
    28 نوفمبر, 2016 , 19:04 م

    باسم

    يا عبدالله التميمي لا تكون مثل الأطرش في الزفه وتطبل مع المطبلين وانته ما تعرف راسك من رجلك.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  60. 100
    28 نوفمبر, 2016 , 19:04 م

    وين الجزيرة عن تجنيد الحوثي للاطفال والمرتزقة وعن اتفاقيات طهران الامنية مع بعض الدول وعن التجنيس في بعض الدول العربية لمحو الهوية الثقافية لعلها تعيد تقاريرها من اجل الحياد
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  61. 99
    28 نوفمبر, 2016 , 19:02 م

    كنت اتمنى ان تاتي الجزيرة بتقرير عن الطائرات التي تطفي حرائق اسرائيل وتصب القنابل على سنة الاكراد وعن قاعدة السيلية التي يقبع بها الجيس الامريكي لضرب المسلمين هذا التطبيل يا دعاة التطبيل
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  62. 98
    28 نوفمبر, 2016 , 19:00 م

    متابع

    من اهداف الاعلام ***التشكيك في الدول وجيوشها وقادتها التشكيك في علمائها استخدام مفردات تطبيل*****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  63. 97
    28 نوفمبر, 2016 , 18:56 م

    انوس

    حب الوطن والأرض وجيش الوطن هو الوطنية الحقيقية أم الكلاب التي تسب جيشها هم ليس لهم وطن تحيا مصر تحيا مصر ويسقط الخونة وكلاب التآمر وتسقط دول التآمر ولن يسكت جيش مصر ولا جيش السعودية علي مخطط الهدم
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  64. 96
    28 نوفمبر, 2016 , 18:55 م

    اتمنى عشر قنوات للجزيرة

    لتواجه هذا الاعلام المصري المنفلت والموجه من قبل حكومته واستخباراته العسكرية. الجزيرة تقوم بدور ريادي نعم لها هفوات لكنها لا تقارن بالاعلام المصري فالجزيرة احترافية والاعلام المصري مطبلاتي.
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  65. 95
    28 نوفمبر, 2016 , 18:51 م

    عبدالله التميمي

    من تفاهة النظام المصري ان تكون قناة او برنامج يهز كيانها هههههههههه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  66. 94
    28 نوفمبر, 2016 , 18:48 م

    تلك هي لغة الحوار لديهم

    الا يكفينا ما وصمنا به من اعلامهم بعد حصولهم على عشرات المليارات من الدولارات. ***اعلام على وجه الارض لكن هم ينطبق عليهم مثلهم يخافوا وما بيختشوش. تحية وتقدير لقناة الجزيرة التي زلزلت هذا الإعلام.
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  67. 93
    28 نوفمبر, 2016 , 18:46 م

    متابع

    لعل مصر تغلق تنظر في اغلاق الجزيرة على النايل سات وعرب سات فمكانها الطبيعي مع قنوات اسرائيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  68. 92
    28 نوفمبر, 2016 , 18:45 م

    الجيوش العربية القوية دمرها التعاون الخميني اﻹخواني بإعﻻمهم الجزيرة وبمعاونة الغرب اﻹستعماري المباشر وغير المباشر فجيش العراق وسوريا دمر ويحاولوا في جيش مصر. وقسموا السودان واضعفوا جيشها.
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  69. 91
    28 نوفمبر, 2016 , 18:44 م

    حمد

    اعلام التوك توك اعلام هشك بشك ولا يجيد سواه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  70. 90
    28 نوفمبر, 2016 , 18:43 م
    عدد التعليقات:9192

    اللامي10

    كل اناء بما فيه ينضح‬‎
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  71. 89
    28 نوفمبر, 2016 , 18:41 م

    الى التميمي اسرائيل وقعت اتفاقية واوفت بها لم تحفر انفاق مثل ربعك في حماس لو كنت منبهر بالجزيرة وطاقمها روح لهم بس ما يقبلوك بيشوتوك شوت
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  72. 88
    28 نوفمبر, 2016 , 18:40 م

    عبدالله التميمي

    قناة الجزيرة رحمت بهم والا فضائح الجيش المصري طامة كبرى على الأسلام والعرب من رشاوي الاسلحة والهزائم وحماية اسرائيل وفساد لا نهاية له
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  73. 87
    28 نوفمبر, 2016 , 18:38 م
    عدد التعليقات:9192

    اللامي10

    كل اناء بما فيه ينضح‬‎
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  74. 86
    28 نوفمبر, 2016 , 18:38 م

    المصري ما له حل اتخيل عادل امام يمثل فلم مضاد لفلم الجزيرة عز الله طاحت الجزيرة 😂😂😂😂😂😂😂😂😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  75. 85
    28 نوفمبر, 2016 , 18:38 م

    عاشت قطر حرة ابية عاشت مصر حرة ابية مدري وين المشكلة لما تعرض الجزيرة اخطاء الجيش المصري!!!!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  76. 84
    28 نوفمبر, 2016 , 18:37 م

    من ساعة وجود الجزيرة النكبات تتوالت علي العالم الإسلامي غزو أفغانستان والعراق وحرب إيران والعراق وحرب الخليج وثورة الخميني والربيع العبري اﻹخواني وحرب اليمن وحرب سوريا واﻹرهاب في الخليج قناة إرهاب بحق
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  77. 83
    28 نوفمبر, 2016 , 18:37 م

    عبدالله التميمي

    اتفه اعلام الاعلام المصري يوجد به *****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  78. 82
    28 نوفمبر, 2016 , 18:36 م

    علي1

    طيب انتم تملكون النايلسات قفلو القناة اذا ماعجبتكم..ماهو المثل يقول (باب يجيك منه ريح سده وستريح) ولا ماتستغنو عن الرز الي يعطوكم ياه مقابل البث .
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  79. 81
    28 نوفمبر, 2016 , 18:34 م

    عبدالله التميمي

    الجزيرة قناة الشرفاء
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  80. 80
    28 نوفمبر, 2016 , 18:34 م

    عبدالسلام

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  81. 79
    28 نوفمبر, 2016 , 18:33 م

    جبال سدير

    هذا دليل انهم عاجزون عن الرد على فيلم العساكر فليس لهم الى ****والفشخرة الكاذبة
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  82. 78
    28 نوفمبر, 2016 , 18:33 م

    عبدالله التميمي

    الجيش المصري ياخذ سنويا مليارين دولار من امريكا لحماية اسرائيل واكبر دليل فتحهم لمعبر طابا لليهود كسائحين مرحب بهم واقفال معبر رفح على المسلمين في غزة الذين يريدون ان يتزودو بالدواء والغذاء
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  83. 77
    28 نوفمبر, 2016 , 18:31 م

    انعم واكرم بالشيخ تميم وباهلنا في قطر انما قناة الحزيرة لا انعم ولا اكرم قناة******
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  84. 76
    28 نوفمبر, 2016 , 18:31 م
    عدد التعليقات:13938

    برق الحرم

    ((((((( حقيقة اوشكت ان تغيب لكنها عادت ...... افعل بالمصري كما تشاء لايغضب ولا يمل وويلا لك ان مسست أمه_ مصر )))))))
    لا يعجبني(7) اعجبني(0)
  85. 75
    28 نوفمبر, 2016 , 18:31 م
    عدد التعليقات:15812

    قلم الحقيقه

    فالأخوان في هذه العلبة الكبريتية الصغيرة الأخوانية الحاقدة مثل أعوادالثقاب تمامآ حشرتهم وجمعتهم صاحبتها بداخلها كل يوم تخرج عودآ أخوانيآ منها لتحرق به وطنآ عربيآ هنا أو هناك.وماعلمت أن أصابعها ستحترق.
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  86. 74
    28 نوفمبر, 2016 , 18:28 م

    هناك موجة عارمة من الغضب اجتاحت مواقع التواصل اجمع فيها جميع المشاركين ان مصر وجيشها خط احمر صحوة العرب حقيقه جميع من التقيهم جزموا واقسموا ان هذه القناة محذوفة من منازلهم ولله الحمد
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  87. 73
    28 نوفمبر, 2016 , 18:25 م

    عبدالله التميمي

    الله يعز قناة الجزيرة التي تقف دوما مع قضايا الائمة الاسلامية والعربيه وتحارب الظلم بجميع اشكاله حفظك الله من كل شر ومن كيد الكائدين وادام الله الشيخ تميم زالشعب القطري لما يحبه ويرضاه
    لا يعجبني(3) اعجبني(5)
  88. 72
    28 نوفمبر, 2016 , 18:25 م

    بيبو

    والله إنكم مثل **الذي يجمع كل قواه لمهاجمة اللون الأحمر ، كل هذا التشنج من أجل فلم وثائقي ، سبقه آلاف الأفلام !!!.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  89. 71
    28 نوفمبر, 2016 , 18:24 م

    فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    من لا حمية فيه لوطنه لا خير فيه
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  90. 70
    28 نوفمبر, 2016 , 18:23 م

    🙋

    أعلام رقصات وكبريهات ومراقص 💦
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  91. 69
    28 نوفمبر, 2016 , 18:23 م

    سلمت يمناك يالزهراني نعم لو احد اهان وطني وقيادته والله ل احط الجزمة في فمه فمن حقهم وتتحمل الجزيرة نتيجة عملها
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  92. 68
    28 نوفمبر, 2016 , 18:21 م

    سند

    والله العظيم اني منتقدي السيسي وخاصتا مواقفه الاخيره معنا ولكن هذه القناة ***وتهجمها على جيش مصر العظيم هجوم على العرب فهل يريدوا خلق فجوة في النسيج الاجتماعي المصري ثم حرب اهليه ودمار وبقاء صهيون
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  93. 67
    28 نوفمبر, 2016 , 18:19 م
    عدد التعليقات:15812

    قلم الحقيقه

    العلبة الكبريتية الأخوانية الصغيرة بها من الحقد والشر الله وحده به عليم على أمتنا العربية وشعوبها وأوطانها وحكامها رغم أنها لو يتم رميها بحجر لغرقت في البحر التي تطفو فوقه.لكنه السياسة العمياء وقائدها
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  94. 66
    28 نوفمبر, 2016 , 18:18 م

    الزهراني

    اي شخص من حقة الدفاع عن وطنه باي شكل لو احد سب دولتنا والله لاحط الجزمه في فمه
    لا يعجبني(2) اعجبني(5)
  95. 65
    28 نوفمبر, 2016 , 18:17 م

    سند

    ما الومهم سخط من ***هذه القناة التي ساهمت في دمار العراق ولبنان وفلسطين وسوريا وتونس وليبيا واليمن واستنزاف العرب وبث الفتنة لخدمة الكيان الصهيوني لعل حكماء العرب يغلقوا هذا الملف ويحجبوا بثها
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  96. 64
    28 نوفمبر, 2016 , 18:17 م

    مسمار

    هذي اخرة الاعلام المصري المنفلت لاضوابط ولا حتى ابسط حقوق المشاهدين يخلع جزمته ع الهوا مباشرة!! الاحترام والادب اخر اهتماماتهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  97. 63
    28 نوفمبر, 2016 , 18:15 م

    🙋

    هو دا اخر أعلام وابواق المصاروة صراخ وشتم وشغل كبريهات ومراقص. . الجزيرة أنتجت فلم وثائقي يفضح الكذبة الكبرى الي اسمها القيش المصري ومش عارفين يردو غير بالعويل والصراخ 😊
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  98. 62
    28 نوفمبر, 2016 , 18:14 م
    عدد التعليقات:15812

    قلم الحقيقه

    ليس غريبآ يتفق الجانبان الايراني ممثلآ بأهل العمائم والارهابي ممثلآ بالدواعش والأخوان في محاربة أمتنا العربية كل وجهده ومجهوده.حتى علبة الكبريت أخذت لها مجموعة أخوانية ووضعتهم بداخلها لتحرق بهم العرب.
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  99. 61
    28 نوفمبر, 2016 , 18:13 م

    علي1

    الصراخ على قدر اللم !!! المصريين خارجين عن المهنة الاعلامىية ولايعرفون الى السب والشتم .كم عندهم من القنواة والاعلاميين يسبون في الخليج واوجعتهم قناة واحده بل برنامج
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  100. 60
    28 نوفمبر, 2016 , 18:11 م

    حقيقه

    الاعلام المصري ما له حل 😂😂😂😂
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  101. 59
    28 نوفمبر, 2016 , 18:09 م

    نهاية المطاف اخاف يفرغوا على الشعار استتري يابنت ياقزيرة واعقلي 😂😂😂😂😂😂😂😂😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  102. 58
    28 نوفمبر, 2016 , 18:07 م

    دمرهم

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  103. 57
    28 نوفمبر, 2016 , 18:07 م
    عدد التعليقات:15812

    قلم الحقيقه

    آه عليك ياصدام حسين رحمك الله وأسكنك فسيح جناته. بعدك اليوم خرجت كلاب الأخونجية الارهابية ومعهم وبجانبهم كلاب الصفوية الايرانية كل منهم يريد نهش له وطنآ عربيآ ولو كنت حيآ ترزق لوضعتهم تحت جزمتك.
    لا يعجبني(6) اعجبني(4)
  104. 56
    28 نوفمبر, 2016 , 18:05 م

    علي1

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  105. 55
    28 نوفمبر, 2016 , 18:02 م

    الراصد

    لها الشرف الجزيرة ان يكون بسطار الجيس المصري على شعارها هذا الجيش العظيم الذي ذوق اسرائيل ويلات العذاب فمن يحب الاسلام ويبحث عن مستقبل امته فليدعم مصر والسعودية ويقف ضد ما يعكر صفوهم
    لا يعجبني(6) اعجبني(5)
  106. 54
    28 نوفمبر, 2016 , 18:00 م

    الحين هذا اعلامي ولا سواق توك توك ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  107. 53
    28 نوفمبر, 2016 , 17:59 م

    خليجي مغترب

    أتمنى الكل قبل الدفاع عن هذه القناة الكشف عن هويتها وكيف تأسست وما هي في حقيقتها فسوف يجد أن وراء تأسيسها مخابرات دولة أجنبيه فهي البنت الشرعية لقناة البي بي سي البريطانية وما أدراك ما هي البي بي سي
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  108. 52
    28 نوفمبر, 2016 , 17:59 م
    عدد التعليقات:15812

    قلم الحقيقه

    حفظك الله يامصرالعرب ونصرك على كل كلب ارهابي داعشي أو أخواني يعاديك.مصر الحبيبة على قلوبنا كعرب نحن اليوم بألف ألف خير طالماأن قيادتك عربية وجيشك عربي وشعبك عربي ونحن عرب معك وبجانبك.وليخسأ الارهابين.
    لا يعجبني(5) اعجبني(3)
  109. 51
    28 نوفمبر, 2016 , 17:58 م
    عدد التعليقات:2482

    توووووونسية

    ت46 الجملة مفيده عندي كل البلدان العربية خط أحمر وعيب شتم بلد كامل لأجل مواقف مش على مزاجنا الوطن العربي ينهش من الكلاب أعدائنا عوض نداوي جروحو للأسف نزيد عليه مرهم الكلب حتى يتعب اكثر حسبنا الله وكفى
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  110. 50
    28 نوفمبر, 2016 , 17:57 م

    محمد الشوكي

    جابر القرموطي وكل اعلاميين العسكر مساكين لايعرفون ان رواتبهم من قطر ودول الخليج ... الجزيرة شوكة في حلق كل عميل وخاين
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  111. 49
    28 نوفمبر, 2016 , 17:55 م

    عسكوووول الوااافي

    عاد ي هاذي اخلاق الاعلام ***. مافي شيء جديد. حتى الاطفال يخجول ان يعملوا ما عملوه ولكن كل إناء بما فيه ينضح
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  112. 48
    28 نوفمبر, 2016 , 17:54 م
    عدد التعليقات:15812

    قلم الحقيقه

    مصر اليوم هي سند قوي لأمتها العربية ومن يحاربونها اليوم هم صهاينة بلباس ولسان عربي.ماذا تركو لاسرائيل ؟ماهو الفرق بينهم وبين الصهاينة؟.بل هم أحقد وأشد عداء منهم لأمتنا العربية .مصر العربية كرامتنا.
    لا يعجبني(5) اعجبني(1)
  113. 47
    28 نوفمبر, 2016 , 17:54 م

    REALITY

    الى متى هذا ***؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  114. 46
    28 نوفمبر, 2016 , 17:51 م

    باسم

    يا توووووونسية جملة مفيدة لو سمحتي؟
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  115. 45
    28 نوفمبر, 2016 , 17:50 م

    الله خلق الإنسان من تراب الأرض وسوف يعيده إليها ميتاً ثم يخرجه من الأرض ليحاسبه على أعماله يوم القيامة.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  116. 44
    28 نوفمبر, 2016 , 17:49 م

    تحياتنا لسد النهضه الاثيوبي العظيم

    الصراخ قدر الآلم الحمد لله## الجنية ينهار## سد النهضه العظيم##قناة النيل لا تعمل ##سياحة ما فيش##رز ما فيش## والهام شاهين تكتب الدستور الجديد للبلاد والجنية 21.5 سعر البنك الافريقي
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  117. 43
    28 نوفمبر, 2016 , 17:47 م

    زياد

    الله ياعمري قطر 👍
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  118. 42
    28 نوفمبر, 2016 , 17:42 م
    عدد التعليقات:2482

    توووووونسية

    عيب ما وصل له الإعلام العربي والمصري خاصة للأسف حتى لما يكونو مظلومين ما يعالجو الأمر صح بل يعالجو بغلط اكبر وهكا أصبحو كذلك غلط شتم دولة كاملة والله عيب يا إعلام السيسي انتم هجتو للجيش كيف شتم بلد ؟
    لا يعجبني(3) اعجبني(4)
  119. 41
    28 نوفمبر, 2016 , 17:39 م

    يالطيف

    مسكين حالتك تصعب على البطل الصامت
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  120. 40
    28 نوفمبر, 2016 , 17:38 م

    رد على قلم الثورة****

    هذي اخلاق الاعلام المصري بس الحمد لله الدولار اليوم 28 نوفمبر 21.5 جنية
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  121. 39
    28 نوفمبر, 2016 , 17:37 م

    التنظيم اﻹخواني اﻹرهابي وإعﻻمهم الجزيرة التي هي أصلها البي بي سي البريطانيه اﻹستعمارية يحرضون ويزرعون الفتنة ولكنهم جبناء أمام المصريين ﻻ يستطيعون مواجهتهم إﻻ من وراء أسيادهم الغرب وإيران
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  122. 38
    28 نوفمبر, 2016 , 17:36 م

    فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    الحمية والوطنية حتى وإن خرجت عن اللياقة !! الا أنها تعبير صادق عن حس ولاء وإنتماء
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  123. 37
    28 نوفمبر, 2016 , 17:36 م

    الركاده طيبه

    ستظل قطر واصغر طفل خليجي بمليون من عينة ابوصره ***المشكله مايشوفون ***عمر السعوديه ما اسأت لمصر بل بالعكس رزنا كله في******
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  124. 36
    28 نوفمبر, 2016 , 17:32 م

    الركاده طيبه

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  125. 35
    28 نوفمبر, 2016 , 17:31 م

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    اذا ذكر اسم الله جل وعز يخنس الشيطان
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  126. 34
    28 نوفمبر, 2016 , 17:29 م

    فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    يا ليت الجزيرة تقدم لنا فيلم ولو وحد عن تفخيخ مؤخرات الخوارج (( بشرط )) يكون وثائقي لحظة بلحظة كما في فيلم التجنيد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  127. 33
    28 نوفمبر, 2016 , 17:27 م

    كلمة حق

    على العرب أن يعوا أن المخطط مستمر ولكنه على مراحل فبدأ من العراق ووصل الى ليبيا ولكنه أصطدم بصخرة صلبه اسمها الجيش المصري متكتلا بشعبه وانهيارها لا سمح الله انهيار لكل الأمه فمن يؤيدهم فقد خان أمته.
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  128. 32
    28 نوفمبر, 2016 , 17:26 م

    فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    تخيل الجزيرة أهانت جيش الخلافة (( سواء الخلافة التركية أو خلافة الدولة الاسلامية في العراق والشام وسيناء ))
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  129. 31
    28 نوفمبر, 2016 , 17:25 م

    سوط الحق

    للدهماء الذين لا يعرفون تاريخ هذه القناة . قناة خرجت من عباءة قناة ****الهوى والهوية وبنفس الطاقم قناة بي بي سي . لها أهدافها ومخططاتها فسحرت الدهماء بشعارات القومية والمقاومة والنتيجة دمااااار
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  130. 30
    28 نوفمبر, 2016 , 17:24 م

    فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    21 اسمرعبر الشعب السعودي مع قطر وخليجنا واحد (( الشعب السعودي مع وحدة الكلمة والصف وعدم الفرقة والتفريق والخلاف بين الخليجين والعرب والمسلمين ))
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  131. 29
    28 نوفمبر, 2016 , 17:24 م

    قله ****هؤلاء الاعلاميين كلامهم سب وشتيمه رانحدار كبير في الاخلاق قلي هل ستنتصر بالكلام ***بل العكس انتم اخلاقكم ***.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  132. 28
    28 نوفمبر, 2016 , 17:22 م

    فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    لا يلام المرء بعد اجتهاده
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  133. 27
    28 نوفمبر, 2016 , 17:22 م

    علي العمري

    عاشت قطر. اهلنا. وخونان. بس. المصري. وربي. يبعك با. كيلو رز
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  134. 26
    28 نوفمبر, 2016 , 17:22 م

    سوط الحق

    البسطار جديد .. أعتقد لو جاب بسطار قديم كان أفضل .. كما تُدين تُدان ... ليت الجزيرة قدمت تقريرا عن الأمطار في قطر وما فعلته بالبنية التحتية لبعض المشاريع وخاصة المستشفيات .. هههههههه
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  135. 25
    28 نوفمبر, 2016 , 17:20 م
    عدد التعليقات:15812

    قلم الحقيقه

    الله ينصر الجيش المصري الذي يحارب على أكثر من جبهة وعلى أكثر من صعيد.من جهة يتصدى للدواعش والأخوان وجعلهم تحت جنازردباباته ومن جهة أخرى يحارب الاعلام الأخواني العميل اعلام البلطجة والخونة لبلاد العرب.
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  136. 24
    28 نوفمبر, 2016 , 17:20 م

    سوط الحق

    البسطار جديد .. أعتقد لو جاب بسطار قديم كان أفضل .. كما تُدين تُدان ... ليت الجزيرة قدمت تقريرا عن الأمطار في قطر وما فعلته بالبنية التحتية لبعض المشاريع وخاصة المستشفيات .. هههههههه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  137. 23
    28 نوفمبر, 2016 , 17:19 م

    فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    من بيته من زجاج لا يرجم الناس بحجر
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  138. 22
    28 نوفمبر, 2016 , 17:17 م

    ابو منصور

    زلزلت كيانهم الجزيرة بفلم العسكر،جننتهم لخبطت أحوالهم،أفقدتهم الشعور،أدخلتهم في حالة من اللاوعي.أربكتهم حتى أبكتهم.آلمتهم حتى صرخوا لا شعوريا.ولم يستطيعوا أن يفعلوا حيالها شيئا..فقام سفيههم بهذاالفعل
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  139. 21
    28 نوفمبر, 2016 , 17:13 م

    اسمرعبر

    الشعب السعودي مع قطر وخليجنا واحد
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  140. 20
    28 نوفمبر, 2016 , 17:12 م
    عدد التعليقات:1122

    سامية

    بصراحة ما ألومه الجزيرة هي البادية عليهم وعلى جيشهم خصيصا ومن حقهم أن يظهروا السخط من محاولة إثارة الفتن في بلدهم والبادي أظلم 👢😂😂😂
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  141. 19
    28 نوفمبر, 2016 , 17:11 م

    سعوديوافتخر

    اذا ذكر اسم الله جل وعز***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  142. 18
    28 نوفمبر, 2016 , 17:06 م

    فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    528 نوفمبر, 2016 , 16:51 م معرفات معروفه للجميع لقلم الحقيقه (( لك الإحصاء والتعداد ولنا الفضح والتعرية ))
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  143. 17
    28 نوفمبر, 2016 , 17:05 م
    عدد التعليقات:286

    الصميل

    إعلام في قمة **** ستبقى قناة الجزيرة قامة شامخة ومنبر لمن لامنبر له ولن يضر السحاب نبح **
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  144. 16
    28 نوفمبر, 2016 , 17:03 م

    فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    يا ليت في المقابل تنتج لنا الجزيرة أفلاما عن (( التجنيد الواجب الشرعي في إيران وفي جماعة الاخوان مرورا بحزب اللات والحشد الشيعي وختاما في إسرائيل ؟!! ))
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  145. 15
    28 نوفمبر, 2016 , 17:03 م

    علي العمري

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  146. 14
    28 نوفمبر, 2016 , 17:03 م

    رحمه ⭐⭐⭐

    وماله لو حطيت بدل الشعار علمهم 😂😂👏😂
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  147. 13
    28 نوفمبر, 2016 , 17:02 م

    رحمه

    ما كان ينبغي عليه ان يعمل هذا لان هذه القناه ***لا ترتقي لقناه الرقي العربيه
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  148. 12
    28 نوفمبر, 2016 , 17:00 م

    فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    وهذا أقل الواجب في لكل من يسئ لجيش عربي مسلم سني
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  149. 11
    28 نوفمبر, 2016 , 16:59 م
    عدد التعليقات:15812

    قلم الحقيقه

    يريدون مصر تحت حكم الأخوان.خابو وخاب مسعاهم لو جعلو من جزيرتهم جزر تنعق لحزبهم الأخوانيمع ودعاتهم وأحبابهم . مصر لن يحكمها غير العرب الأحرار وخلفهم جيشآ عربيآ مصريآ سندآ لأمته العربية لاخنجرآ أخوانيآ.
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  150. 10
    28 نوفمبر, 2016 , 16:58 م

    فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    “ده آخر قناة الجزيرة معانا”
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  151. 9
    28 نوفمبر, 2016 , 16:58 م

    فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    هذا أقل واجب يفعله موطن تجاه من يسيء لجيشه ووطنه
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  152. 8
    28 نوفمبر, 2016 , 16:57 م

    فهد

    لله در قناة الجزيرة كشفوا للقطيع السيساوي حقيقة الإنقلابيين الكرتونية وانهم لاشيء من غير مساعدات دول الخليج
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  153. 7
    28 نوفمبر, 2016 , 16:55 م

    مصري جدع

    ارفع قبعتي احتراما للقرموطي تحيا مصر يحيا السيسي تحيا الامه العربيه النصر لسوريا النصر لليمن
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  154. 6
    28 نوفمبر, 2016 , 16:52 م

    رحمه

    يا الجزيرة عملتوا فينا ايه عملتوا فينا ايه دا انتو طهئتونا في عيشتنا
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  155. 5
    28 نوفمبر, 2016 , 16:51 م

    معرفات معروفه للجميع لقلم الحقيقه

    ابومصلفح-ساميه-فريده شوقي- بن الوطن-شيعي برونزي -اردني نشمي- علي العمري-مصري جدع -يمني محبوب-يمني عاشق الدمام -الورده البيضاء -انوس-ضميرالناس-ريما-الماضي-الشريف-رحمه-تركيا الخلافه-الجزيرة اخوان-مشعل
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  156. 4
    28 نوفمبر, 2016 , 16:50 م
    عدد التعليقات:15812

    قلم الحقيقه

    كفو وبيض الله وجهك ***
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  157. 3
    28 نوفمبر, 2016 , 16:47 م

    شقآإإآوي

    ياراقل O.o ..!!
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  158. 2
    28 نوفمبر, 2016 , 16:42 م

    محمد

    جننتهم الجزيره وطلعلت فضايحهم
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  159. 1
    28 نوفمبر, 2016 , 16:42 م

    علي العمري

    قطر. اعظم. الف مره. من مصر السيسي.
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