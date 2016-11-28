بالفيديو:إعلامي مصري يشتم “الجزيرة “ ويضع جزمته على شعار القناة

صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للإعلامي جابر القرموطي حيث انفعل”القرموطي” على الهواء بسبب الفيلم الوثائقي الذي عرضته قناة الجزيرة تحت اسم “العساكر.. حكايات التجنيد الإجباري في مصر”.

وخلع “القرموطي” خلال تقديمه لحلقة برنامجه “مانشيت القرموطي” الذي يُعرض عبر فضائية العاصمة2، حذاءه العسكري “البيادة” الذي ارتداه خصيصًا في البرنامج بسبب الفيلم وما أثارة من ضجة، قائلاً: “ده آخر قناة الجزيرة معانا”.