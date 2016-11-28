بالفيديو:إعلامي مصري يشتم “الجزيرة “ ويضع جزمته على شعار القناة

صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للإعلامي جابر القرموطي حيث انفعل”القرموطي” على الهواء بسبب الفيلم الوثائقي الذي عرضته قناة الجزيرة تحت اسم “العساكر.. حكايات التجنيد الإجباري في مصر”.
وخلع “القرموطي” خلال تقديمه لحلقة برنامجه “مانشيت القرموطي” الذي يُعرض عبر فضائية العاصمة2، حذاءه العسكري “البيادة” الذي ارتداه خصيصًا في البرنامج بسبب الفيلم وما أثارة من ضجة، قائلاً: “ده آخر قناة الجزيرة معانا”.
تعليقات ( 159 )
💥💦ريما Rima💥💦السعودية مالها علاقات مع إسرائيل 👍
الحقبانيعلم دام عز ؟؟ قطر الحبيب ؟؟ قنا ة الجزير محترام وهي سيادة العالم قطر هي اغنيه دول في العالم بغاز علم يمصر ***علم
مالابواي بلد يتجاوز في حق بلدنا وقياتنا بالسباب والشتائم قطر مصر تركيا وغيرها والله بنقف في وجهه مدافعين عن بلدنا وشعبنا ليس ذنبنا انك لست مواطن
ابوخالد الدمامنشكر الجزيره على تأديب هذا الاعلام ***
💎🎀سُندُسوجهة نظر !
💥💦ريما Rima💥💦🐷هم لهم علاقات مع إسرائيل رغم أن مالهم حدود أيضا
💥💦ريما Rima💥💦يابلادي واصلي والله معاك واصلي وإحنا وراك واصلي 💚فديتك يالسعودية يا اطهر ارض ■
ابوخالدالشيخ تميم علي راسي والسيسي علي ...........
💥💦ريما Rima💥💦الله ينتقم من كل من يدعم الأحزاب والاذناب والطغاة آمين
مالابو142 فلم .....اين حماسك لم نراه في الهجوم على بلاد الحرمين من اعلامك المشبوه حماسك وكثرة بلبلتك هنا لصالح من لاجل رئيسك
ملازم الوضعاعلام مصر مدحدر الى الهاويه ورقي مرئي كان بعون اخوتنا هناك يا رب نجي اهلها من بطش ***
فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر136 مالابو يا مصاريه اهدوا (( هل ستهدأ لو أسيئ لتركيا ))
💥💦ريما Rima💥💦ههههههههه👞
💥💦ريما Rima💥💦🐷مشغولة بصب الزيت على النار🔥
فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر133 مطر الشئ بالشئ يذكر قناة صفا ووصال جننت عقول الشيعه (( بوصلة وصال تجاه الرافضة وبوصلة الجزيرة تجاهنا عربا بحثا عن ربيع ))
💥💦ريما Rima💥💦ليت يالجزيرة نشوف على قناتك جرائم المجوس بأهل السنة وان ماتقولين لداعش دولة إسلامية لأن هذا اتهام بإن الإسلام إرهاب وأيضا يعتبر دعم لداعش اعلام الاخونج والغرب صحف تلفزيون يقولون دولة اسلامية😡
فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحرالدور الجاي على (( جيش ليبيا )) الذي يقوده حفتر التابع لمجلس النواب الليبي الذي لفظ الأخوان بالصندوق
مالابويا مصاريه اهدوا لا ينفجر عرق فيك ما شفناكم تدافعون عن الوطن في هجمة الاعلام المصري لنا باين انكم مصاريه الحنيه طايح وبلدكم يعاني اوضاع مترديه.
متابعغريبه امس وزير خارجية قطر يتكلم عن توحيد المواقف العربية وعن موقف مصر المفروض يوقف هذه القناة عند حدها اذا هناك توحيد للمواقف
💥💦ريما Rima💥💦قناة الجزيرة🐷من يوم عهد حسني مبارك وهي تهاجم مصر يمكن تبي لازم اخونجي يحكم مصر___حتى الخليج سبق وأن تضرروا منها
مطرالشئ بالشئ يذكر قناة صفا ووصال جننت عقول الشيعه رغم الكم الهائل من تعدد قنواتهم بتجاوز مائه قناه نشاهد الان قناه الجزيره جننتهم وفضحت تعصبهم الاعمى تجاه الخليج وليس قطر
فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر122 ابونواف... لا تَحقِرَنَّ صَغيراً في مُخاصَمَةٍ -- إنَّ البَعوضَةَ تُدمي مُقلةَ الأسدِ (( لأن خسة البعوض ومكره وخبثه ودناءته لم تتمرسها الأسود ))
ابو شلاخبرنامج تلفزيوني هز مصر.... مسخره....
فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحرسبق لدول الخليج أن أوقفت الجزيرة عند حدها بل وضعت لها خطوطا حمراء لا تجروء على القرب منها
فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحرمن لا يدفع عن وطنه لا يستحق العيش فيه
عدد التعليقات:566
ابونواف...لا تَحقِرَنَّ صَغيراً في مُخاصَمَةٍ -- إنَّ البَعوضَةَ تُدمي مُقلةَ الأسدِ قنوات منوعه ومذيعين وصحفيين مخضرمين واعلام تليد قناه واحده باحترافية استطاعت ان تخلع كرمتم نعال هذا عديم الاحترافية في الرد
رفقا بهمتشد مع المصري يعيط تتركه يتورعن ويدلع.
جاسمبالطول بالعرض الجزيرة تهز الارض
سلمانزغرطي ياام صلاح ماخنبوقة راح والجيش المصري طاح هههههههه اتفضحنا ياام فاروق
حامد600 قناة مصرية مقابل قناة وحدة الجزيرة وما قدروا عليها هالفراعنة هههههه كفور يالجزيرة قلبتي مضتجعهم سيساوية خنبوقية ههههههه
ون توقناة الجزيرة نفضت ابو مصير نفض خلتهم في غير عقولهم الجزائر ركعتهم تركيع
فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر90 اللامي10 كل اناء بما فيه ينضح (( فعلا أخي فالجزيرة تجاه مصر المسلمين والعرب نضحت بكل ما في إنائها تجاه المصريين ))
السدغانيتعليق مخالف
غريبباقي في الفلم ما خلصتوا اعلام مصر شرشح الجزيرة فتحت على نفسها جهنم 😂😂😂
خالدعاشت قناة الجزيرة حرة ابيه رغم انف الشيعة الروافض المجوس
محمدههههه يالفرعوني الصراخ على قدر الالم
مواطنتعودنا الإعلام المصري يامعي ياانا ضدك وهل هذا إعلامي مثقف.
سبحان اللهشفت الفلم كامل مافي شي جديد او يستحق تهور الاعلام المصري في الرد ولولا الهالة الاعلامية ما كان احد انتبه ومشكلة الاعلام المصري تربية **ردهم ومفرداتهم ياخذونها من الشوارع ونفس الكلام بكرة بينقال ل
انوستعليق مخالف
باسميا عبدالله التميمي لا تكون مثل الأطرش في الزفه وتطبل مع المطبلين وانته ما تعرف راسك من رجلك.
متابعمن اهداف الاعلام ***التشكيك في الدول وجيوشها وقادتها التشكيك في علمائها استخدام مفردات تطبيل*****
انوسحب الوطن والأرض وجيش الوطن هو الوطنية الحقيقية أم الكلاب التي تسب جيشها هم ليس لهم وطن تحيا مصر تحيا مصر ويسقط الخونة وكلاب التآمر وتسقط دول التآمر ولن يسكت جيش مصر ولا جيش السعودية علي مخطط الهدم
اتمنى عشر قنوات للجزيرةلتواجه هذا الاعلام المصري المنفلت والموجه من قبل حكومته واستخباراته العسكرية. الجزيرة تقوم بدور ريادي نعم لها هفوات لكنها لا تقارن بالاعلام المصري فالجزيرة احترافية والاعلام المصري مطبلاتي.
عبدالله التميميمن تفاهة النظام المصري ان تكون قناة او برنامج يهز كيانها هههههههههه
تلك هي لغة الحوار لديهمالا يكفينا ما وصمنا به من اعلامهم بعد حصولهم على عشرات المليارات من الدولارات. ***اعلام على وجه الارض لكن هم ينطبق عليهم مثلهم يخافوا وما بيختشوش. تحية وتقدير لقناة الجزيرة التي زلزلت هذا الإعلام.
متابعلعل مصر تغلق تنظر في اغلاق الجزيرة على النايل سات وعرب سات فمكانها الطبيعي مع قنوات اسرائيل
حمداعلام التوك توك اعلام هشك بشك ولا يجيد سواه
عدد التعليقات:9192
اللامي10كل اناء بما فيه ينضح
عبدالله التميميقناة الجزيرة رحمت بهم والا فضائح الجيش المصري طامة كبرى على الأسلام والعرب من رشاوي الاسلحة والهزائم وحماية اسرائيل وفساد لا نهاية له
عدد التعليقات:9192
اللامي10كل اناء بما فيه ينضح
عبدالله التميمياتفه اعلام الاعلام المصري يوجد به *****
علي1طيب انتم تملكون النايلسات قفلو القناة اذا ماعجبتكم..ماهو المثل يقول (باب يجيك منه ريح سده وستريح) ولا ماتستغنو عن الرز الي يعطوكم ياه مقابل البث .
عبدالله التميميالجزيرة قناة الشرفاء
عبدالسلامتعليق مخالف
جبال سديرهذا دليل انهم عاجزون عن الرد على فيلم العساكر فليس لهم الى ****والفشخرة الكاذبة
عبدالله التميميالجيش المصري ياخذ سنويا مليارين دولار من امريكا لحماية اسرائيل واكبر دليل فتحهم لمعبر طابا لليهود كسائحين مرحب بهم واقفال معبر رفح على المسلمين في غزة الذين يريدون ان يتزودو بالدواء والغذاء
عدد التعليقات:13938
برق الحرم((((((( حقيقة اوشكت ان تغيب لكنها عادت ...... افعل بالمصري كما تشاء لايغضب ولا يمل وويلا لك ان مسست أمه_ مصر )))))))
عدد التعليقات:15812
قلم الحقيقهفالأخوان في هذه العلبة الكبريتية الصغيرة الأخوانية الحاقدة مثل أعوادالثقاب تمامآ حشرتهم وجمعتهم صاحبتها بداخلها كل يوم تخرج عودآ أخوانيآ منها لتحرق به وطنآ عربيآ هنا أو هناك.وماعلمت أن أصابعها ستحترق.
عبدالله التميميالله يعز قناة الجزيرة التي تقف دوما مع قضايا الائمة الاسلامية والعربيه وتحارب الظلم بجميع اشكاله حفظك الله من كل شر ومن كيد الكائدين وادام الله الشيخ تميم زالشعب القطري لما يحبه ويرضاه
بيبووالله إنكم مثل **الذي يجمع كل قواه لمهاجمة اللون الأحمر ، كل هذا التشنج من أجل فلم وثائقي ، سبقه آلاف الأفلام !!!.
فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحرمن لا حمية فيه لوطنه لا خير فيه
🙋أعلام رقصات وكبريهات ومراقص 💦
سندوالله العظيم اني منتقدي السيسي وخاصتا مواقفه الاخيره معنا ولكن هذه القناة ***وتهجمها على جيش مصر العظيم هجوم على العرب فهل يريدوا خلق فجوة في النسيج الاجتماعي المصري ثم حرب اهليه ودمار وبقاء صهيون
عدد التعليقات:15812
قلم الحقيقهالعلبة الكبريتية الأخوانية الصغيرة بها من الحقد والشر الله وحده به عليم على أمتنا العربية وشعوبها وأوطانها وحكامها رغم أنها لو يتم رميها بحجر لغرقت في البحر التي تطفو فوقه.لكنه السياسة العمياء وقائدها
الزهرانياي شخص من حقة الدفاع عن وطنه باي شكل لو احد سب دولتنا والله لاحط الجزمه في فمه
سندما الومهم سخط من ***هذه القناة التي ساهمت في دمار العراق ولبنان وفلسطين وسوريا وتونس وليبيا واليمن واستنزاف العرب وبث الفتنة لخدمة الكيان الصهيوني لعل حكماء العرب يغلقوا هذا الملف ويحجبوا بثها
مسمارهذي اخرة الاعلام المصري المنفلت لاضوابط ولا حتى ابسط حقوق المشاهدين يخلع جزمته ع الهوا مباشرة!! الاحترام والادب اخر اهتماماتهم
🙋هو دا اخر أعلام وابواق المصاروة صراخ وشتم وشغل كبريهات ومراقص. . الجزيرة أنتجت فلم وثائقي يفضح الكذبة الكبرى الي اسمها القيش المصري ومش عارفين يردو غير بالعويل والصراخ 😊
عدد التعليقات:15812
قلم الحقيقهليس غريبآ يتفق الجانبان الايراني ممثلآ بأهل العمائم والارهابي ممثلآ بالدواعش والأخوان في محاربة أمتنا العربية كل وجهده ومجهوده.حتى علبة الكبريت أخذت لها مجموعة أخوانية ووضعتهم بداخلها لتحرق بهم العرب.
علي1الصراخ على قدر اللم !!! المصريين خارجين عن المهنة الاعلامىية ولايعرفون الى السب والشتم .كم عندهم من القنواة والاعلاميين يسبون في الخليج واوجعتهم قناة واحده بل برنامج
حقيقهالاعلام المصري ما له حل 😂😂😂😂
دمرهمتعليق مخالف
عدد التعليقات:15812
قلم الحقيقهآه عليك ياصدام حسين رحمك الله وأسكنك فسيح جناته. بعدك اليوم خرجت كلاب الأخونجية الارهابية ومعهم وبجانبهم كلاب الصفوية الايرانية كل منهم يريد نهش له وطنآ عربيآ ولو كنت حيآ ترزق لوضعتهم تحت جزمتك.
علي1تعليق مخالف
الراصدلها الشرف الجزيرة ان يكون بسطار الجيس المصري على شعارها هذا الجيش العظيم الذي ذوق اسرائيل ويلات العذاب فمن يحب الاسلام ويبحث عن مستقبل امته فليدعم مصر والسعودية ويقف ضد ما يعكر صفوهم
خليجي مغتربأتمنى الكل قبل الدفاع عن هذه القناة الكشف عن هويتها وكيف تأسست وما هي في حقيقتها فسوف يجد أن وراء تأسيسها مخابرات دولة أجنبيه فهي البنت الشرعية لقناة البي بي سي البريطانية وما أدراك ما هي البي بي سي
عدد التعليقات:15812
قلم الحقيقهحفظك الله يامصرالعرب ونصرك على كل كلب ارهابي داعشي أو أخواني يعاديك.مصر الحبيبة على قلوبنا كعرب نحن اليوم بألف ألف خير طالماأن قيادتك عربية وجيشك عربي وشعبك عربي ونحن عرب معك وبجانبك.وليخسأ الارهابين.
عدد التعليقات:2482
توووووونسيةت46 الجملة مفيده عندي كل البلدان العربية خط أحمر وعيب شتم بلد كامل لأجل مواقف مش على مزاجنا الوطن العربي ينهش من الكلاب أعدائنا عوض نداوي جروحو للأسف نزيد عليه مرهم الكلب حتى يتعب اكثر حسبنا الله وكفى
محمد الشوكيجابر القرموطي وكل اعلاميين العسكر مساكين لايعرفون ان رواتبهم من قطر ودول الخليج ... الجزيرة شوكة في حلق كل عميل وخاين
عسكوووول الوااافيعاد ي هاذي اخلاق الاعلام ***. مافي شيء جديد. حتى الاطفال يخجول ان يعملوا ما عملوه ولكن كل إناء بما فيه ينضح
عدد التعليقات:15812
قلم الحقيقهمصر اليوم هي سند قوي لأمتها العربية ومن يحاربونها اليوم هم صهاينة بلباس ولسان عربي.ماذا تركو لاسرائيل ؟ماهو الفرق بينهم وبين الصهاينة؟.بل هم أحقد وأشد عداء منهم لأمتنا العربية .مصر العربية كرامتنا.
REALITYالى متى هذا ***؟
باسميا توووووونسية جملة مفيدة لو سمحتي؟
تحياتنا لسد النهضه الاثيوبي العظيمالصراخ قدر الآلم الحمد لله## الجنية ينهار## سد النهضه العظيم##قناة النيل لا تعمل ##سياحة ما فيش##رز ما فيش## والهام شاهين تكتب الدستور الجديد للبلاد والجنية 21.5 سعر البنك الافريقي
زيادالله ياعمري قطر 👍
عدد التعليقات:2482
توووووونسيةعيب ما وصل له الإعلام العربي والمصري خاصة للأسف حتى لما يكونو مظلومين ما يعالجو الأمر صح بل يعالجو بغلط اكبر وهكا أصبحو كذلك غلط شتم دولة كاملة والله عيب يا إعلام السيسي انتم هجتو للجيش كيف شتم بلد ؟
يالطيفمسكين حالتك تصعب على البطل الصامت
رد على قلم الثورة****هذي اخلاق الاعلام المصري بس الحمد لله الدولار اليوم 28 نوفمبر 21.5 جنية
فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحرالحمية والوطنية حتى وإن خرجت عن اللياقة !! الا أنها تعبير صادق عن حس ولاء وإنتماء
الركاده طيبهستظل قطر واصغر طفل خليجي بمليون من عينة ابوصره ***المشكله مايشوفون ***عمر السعوديه ما اسأت لمصر بل بالعكس رزنا كله في******
الركاده طيبهتعليق مخالف
سعودي💚🇸🇦💚وافتخراذا ذكر اسم الله جل وعز يخنس الشيطان
فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحريا ليت الجزيرة تقدم لنا فيلم ولو وحد عن تفخيخ مؤخرات الخوارج (( بشرط )) يكون وثائقي لحظة بلحظة كما في فيلم التجنيد
كلمة حقعلى العرب أن يعوا أن المخطط مستمر ولكنه على مراحل فبدأ من العراق ووصل الى ليبيا ولكنه أصطدم بصخرة صلبه اسمها الجيش المصري متكتلا بشعبه وانهيارها لا سمح الله انهيار لكل الأمه فمن يؤيدهم فقد خان أمته.
فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحرتخيل الجزيرة أهانت جيش الخلافة (( سواء الخلافة التركية أو خلافة الدولة الاسلامية في العراق والشام وسيناء ))
سوط الحقللدهماء الذين لا يعرفون تاريخ هذه القناة . قناة خرجت من عباءة قناة ****الهوى والهوية وبنفس الطاقم قناة بي بي سي . لها أهدافها ومخططاتها فسحرت الدهماء بشعارات القومية والمقاومة والنتيجة دمااااار
فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر21 اسمرعبر الشعب السعودي مع قطر وخليجنا واحد (( الشعب السعودي مع وحدة الكلمة والصف وعدم الفرقة والتفريق والخلاف بين الخليجين والعرب والمسلمين ))
فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحرلا يلام المرء بعد اجتهاده
علي العمريعاشت قطر. اهلنا. وخونان. بس. المصري. وربي. يبعك با. كيلو رز
سوط الحقالبسطار جديد .. أعتقد لو جاب بسطار قديم كان أفضل .. كما تُدين تُدان ... ليت الجزيرة قدمت تقريرا عن الأمطار في قطر وما فعلته بالبنية التحتية لبعض المشاريع وخاصة المستشفيات .. هههههههه
عدد التعليقات:15812
قلم الحقيقهالله ينصر الجيش المصري الذي يحارب على أكثر من جبهة وعلى أكثر من صعيد.من جهة يتصدى للدواعش والأخوان وجعلهم تحت جنازردباباته ومن جهة أخرى يحارب الاعلام الأخواني العميل اعلام البلطجة والخونة لبلاد العرب.
سوط الحقالبسطار جديد .. أعتقد لو جاب بسطار قديم كان أفضل .. كما تُدين تُدان ... ليت الجزيرة قدمت تقريرا عن الأمطار في قطر وما فعلته بالبنية التحتية لبعض المشاريع وخاصة المستشفيات .. هههههههه
فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحرمن بيته من زجاج لا يرجم الناس بحجر
ابو منصورزلزلت كيانهم الجزيرة بفلم العسكر،جننتهم لخبطت أحوالهم،أفقدتهم الشعور،أدخلتهم في حالة من اللاوعي.أربكتهم حتى أبكتهم.آلمتهم حتى صرخوا لا شعوريا.ولم يستطيعوا أن يفعلوا حيالها شيئا..فقام سفيههم بهذاالفعل
اسمرعبرالشعب السعودي مع قطر وخليجنا واحد
عدد التعليقات:1122
ساميةبصراحة ما ألومه الجزيرة هي البادية عليهم وعلى جيشهم خصيصا ومن حقهم أن يظهروا السخط من محاولة إثارة الفتن في بلدهم والبادي أظلم 👢😂😂😂
سعوديوافتخراذا ذكر اسم الله جل وعز***
فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر528 نوفمبر, 2016 , 16:51 م معرفات معروفه للجميع لقلم الحقيقه (( لك الإحصاء والتعداد ولنا الفضح والتعرية ))
عدد التعليقات:286
الصميلإعلام في قمة **** ستبقى قناة الجزيرة قامة شامخة ومنبر لمن لامنبر له ولن يضر السحاب نبح **
فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحريا ليت في المقابل تنتج لنا الجزيرة أفلاما عن (( التجنيد الواجب الشرعي في إيران وفي جماعة الاخوان مرورا بحزب اللات والحشد الشيعي وختاما في إسرائيل ؟!! ))
علي العمريتعليق مخالف
رحمه ⭐⭐⭐وماله لو حطيت بدل الشعار علمهم 😂😂👏😂
رحمهما كان ينبغي عليه ان يعمل هذا لان هذه القناه ***لا ترتقي لقناه الرقي العربيه
فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحروهذا أقل الواجب في لكل من يسئ لجيش عربي مسلم سني
عدد التعليقات:15812
قلم الحقيقهيريدون مصر تحت حكم الأخوان.خابو وخاب مسعاهم لو جعلو من جزيرتهم جزر تنعق لحزبهم الأخوانيمع ودعاتهم وأحبابهم . مصر لن يحكمها غير العرب الأحرار وخلفهم جيشآ عربيآ مصريآ سندآ لأمته العربية لاخنجرآ أخوانيآ.
فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر“ده آخر قناة الجزيرة معانا”
فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحرهذا أقل واجب يفعله موطن تجاه من يسيء لجيشه ووطنه
فهدلله در قناة الجزيرة كشفوا للقطيع السيساوي حقيقة الإنقلابيين الكرتونية وانهم لاشيء من غير مساعدات دول الخليج
مصري جدعارفع قبعتي احتراما للقرموطي تحيا مصر يحيا السيسي تحيا الامه العربيه النصر لسوريا النصر لليمن
رحمهيا الجزيرة عملتوا فينا ايه عملتوا فينا ايه دا انتو طهئتونا في عيشتنا
معرفات معروفه للجميع لقلم الحقيقهابومصلفح-ساميه-فريده شوقي- بن الوطن-شيعي برونزي -اردني نشمي- علي العمري-مصري جدع -يمني محبوب-يمني عاشق الدمام -الورده البيضاء -انوس-ضميرالناس-ريما-الماضي-الشريف-رحمه-تركيا الخلافه-الجزيرة اخوان-مشعل
عدد التعليقات:15812
قلم الحقيقهكفو وبيض الله وجهك ***
شقآإإآويياراقل O.o ..!!
محمدجننتهم الجزيره وطلعلت فضايحهم
علي العمريقطر. اعظم. الف مره. من مصر السيسي.