السفارة السعودية في مصر توضح ملابسات امتناع دبلوماسي من الخضوع للتفتيش بمطار القاهرة

صحيفة المرصد:نفت سفارة المملكة العربية السعودية في مصر، الاثنين، صحة بعض التقارير حول امتناع دبلوماسي سعودي عن الخضوع للتفتيش بمطار القاهرة.

وأصدرت السفارة بياناً جاء فيه تأكيد السلطات السعودية “عدم صحة الواقعة جملة وتفصيلاً.. من خلال تواصلها مع السلطات المصرية المختصة بمطار القاهرة.”

وأضاف البيان: “أعربت السفارة عن استغرابها الشديد من تداول هذه الشائعة، مؤكدة على كذب الواقعة جملة وتفصيلاً،” وأن مكتب مراسم وزارة الخارجية بمطار القاهرة الدولي والأمن الوطني أفادوا بأن “الدبلوماسي السعودي سلطان صالح الرشيد، بالفعل مر في رحلة عبور عبر القاهرة على متن الخطوط الملكية المغربية وتعرض للتفتيش بالفعل ولم يخالف أي تعليمات أمنية من قبل سلطات أمن المطار وبحضور الجهات الأمنية المصرية.”

وشددت السفارة على أن الدبلوماسي السعودي “لم يبد أي اعتراض رسمي مسجل لدى مكتب وزارة الخارجية لدى المطار،” وأن الأمر “انتهي عند هذا الحد وواصل المذكور رحلته.” ونوهت السفارة الى أن الدبلوماسي السعودي ليس من منسوبي سفارة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في القاهرة.

وحذرت السفارة السعودية وسائل الإعلام، ذاكرة في بيانها: “تهيب السفارة كافة وسائل الإعلام توخي الدقة والحذر عند تناقل مثل تلك الأخبار الكاذبة، والتواصل مع القسم الإعلامي بالسفارة للتأكد قبل نشر أي خبر يخص السفارة أو المملكة العربية السعودية، وذلك حفاظاً على مصداقية وسائل الإعلام أمام الرأي العام.”

CNN