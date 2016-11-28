  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

السفارة السعودية في مصر توضح ملابسات امتناع دبلوماسي من الخضوع للتفتيش بمطار القاهرة

28 نوفمبر, 2016 , 16:49 م
السفارة السعودية في مصر توضح ملابسات امتناع دبلوماسي من الخضوع للتفتيش بمطار القاهرة
  • 3٬384
  • 26
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:نفت سفارة المملكة العربية السعودية في مصر، الاثنين، صحة بعض التقارير حول امتناع دبلوماسي سعودي عن الخضوع للتفتيش بمطار القاهرة.

وأصدرت السفارة بياناً جاء فيه تأكيد السلطات السعودية “عدم صحة الواقعة جملة وتفصيلاً.. من خلال تواصلها مع السلطات المصرية المختصة بمطار القاهرة.”

وأضاف البيان: “أعربت السفارة عن استغرابها الشديد من تداول هذه الشائعة، مؤكدة على كذب الواقعة جملة وتفصيلاً،” وأن مكتب مراسم وزارة الخارجية بمطار القاهرة الدولي والأمن الوطني أفادوا بأن “الدبلوماسي السعودي سلطان صالح الرشيد، بالفعل مر في رحلة عبور عبر القاهرة على متن الخطوط الملكية المغربية وتعرض للتفتيش بالفعل ولم يخالف أي تعليمات أمنية من قبل سلطات أمن المطار وبحضور الجهات الأمنية المصرية.”

وشددت السفارة على أن الدبلوماسي السعودي “لم يبد أي اعتراض رسمي مسجل لدى مكتب وزارة الخارجية لدى المطار،” وأن الأمر “انتهي عند هذا الحد وواصل المذكور رحلته.” ونوهت السفارة الى أن الدبلوماسي السعودي ليس من منسوبي سفارة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في القاهرة.

وحذرت السفارة السعودية وسائل الإعلام، ذاكرة في بيانها: “تهيب السفارة كافة وسائل الإعلام توخي الدقة والحذر عند تناقل مثل تلك الأخبار الكاذبة، والتواصل مع القسم الإعلامي بالسفارة للتأكد قبل نشر أي خبر يخص السفارة أو المملكة العربية السعودية، وذلك حفاظاً على مصداقية وسائل الإعلام أمام الرأي العام.”
CNN



تعليقات ( 26 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 26
    28 نوفمبر, 2016 , 19:54 م

    مواطن مغلوب

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 25
    28 نوفمبر, 2016 , 19:43 م

    زمن العجائب

    يجب أن يكون الجميع تحت النظام بغض النظر عن صحة الخبر من عدمه بعدين لماذا يخاف المسؤول من التفتيش إذا كان وضعه سليم ؟ كارثة إذا كان المسؤول يطالب الناس بتطبيق النظام ثم يخالف النظام بنفسه !
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 24
    28 نوفمبر, 2016 , 19:27 م

    شايف كذا

    لا تروحو مصر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 23
    28 نوفمبر, 2016 , 19:25 م

    مجبر رجل القعسي

    لابد من امن المطارات الدوليه السعوديه المعامله بالمثل اي دبلوماسي مصري يجب تفتيشه حتى لوكان رحلته ترانزيت يحترمونا نحترمهم حركات نصف كم يالمصريين بطلوها الصبر نفذ ايها الاعلام المصري الرخيص
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 22
    28 نوفمبر, 2016 , 19:19 م

    الغامدي

    لعن الله بشارالاسد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 21
    28 نوفمبر, 2016 , 19:18 م

    عبدالله التميمي

    نظام السيسي واعلامه ***وكذاب لا تاخذو اي معلومة منه اعلام الكفته اعلام اكذب وصدق نفسك اعلام تعطيني امدحك تمنع عني اللفق عليك اي كذبة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 20
    28 نوفمبر, 2016 , 19:06 م

    محمد

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 19
    28 نوفمبر, 2016 , 19:04 م

    تركي

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 18
    28 نوفمبر, 2016 , 19:00 م

    سبحان الله

    سبحان الله التاريخ يعيد نفسه نفس الحركات الي سووها مع سفير قطر اول ايام الانقلاب يكررونها معانا اليوم على الاقل جيبوا شي جديد مو قص ولزق
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  10. 17
    28 نوفمبر, 2016 , 18:58 م

    ؟؟

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 16
    28 نوفمبر, 2016 , 18:45 م

    كل شيء متوقع من الإعلام المصري

    لم تعد هناك خطوط للرجعة وإن عدنا فتلك مصيبة. هم لهفوة اقالو وزيرا لنا ونحن نسمع منهم كوارث بدون اي تفاعل ولا نعلم الى متى نستمر بالخوف المبطن من هؤلاء ***.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 15
    28 نوفمبر, 2016 , 18:33 م

    صنداحي

    اتق شر من أحسنت إليه . تنطبق على **ونظامه. هذا اصطف مع الدول المعادية لدول الخليج والتي تعمل ليل ونهار على زعزعة *****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 14
    28 نوفمبر, 2016 , 18:17 م

    شين وقوي عين

    جـملــةً .... وتـفـصـيلا ،،،،، تـوخـي الـدقـه والـحـذر ....؟؟؟؟ أن الدبلـماسي الـسـعـودي ليس من دبلماسيي المملكه العربيه السعوديه ...!!! (( توضيح خارج نطاق التغطيه )) ليه ؟ ماعنده جواز دبلماسي..!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 13
    28 نوفمبر, 2016 , 18:12 م

    مشــعل

    كل شائعة خلفها اخونجي
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  15. 12
    28 نوفمبر, 2016 , 17:57 م

    صريح

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 11
    28 نوفمبر, 2016 , 17:35 م

    فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    **يكذبون كما يتنفسون
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  17. 10
    28 نوفمبر, 2016 , 17:34 م

    فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    وأد الكذبة في مهدها يفوت الفرصة على خونة الأزطان من تمرير الكذبة على قطيعهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 9
    28 نوفمبر, 2016 , 17:33 م

    الحصانة الدوبلوماسية

    فقط في الدولة المسجل لديها الشخص في وزارة خارجيتها. الجواز مجرد اثبات بالدبلوماسية لكن لا يعني الحصانة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 8
    28 نوفمبر, 2016 , 17:33 م

    فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    مؤكدة على كذب الواقعة جملة وتفصيلاً،”
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 7
    28 نوفمبر, 2016 , 17:23 م

    مهند111

    طيب كيف يفتش وهوا دبلماسي وليه حصانه دبلماسيه حتى لو كان قادم من دوله اخرى
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 6
    28 نوفمبر, 2016 , 17:21 م

    علشان تفهمون

    الجواز الدوبلوماسي لا يعطيك الحصانة الدوبلوماسية. الحصانة تعطى من الدولة الاجنبية المسجل لديها حتى لو لم تكن تحمل جواز دوبلوماسي 🤔
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 5
    28 نوفمبر, 2016 , 17:19 م

    يحيى

    الاعلام **** يكذبون كما يتنفسون
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 4
    28 نوفمبر, 2016 , 17:09 م

    ابو منصور

    يا دولتنا كيلي لذولا المصارية ناكرين الجميل الصاع صاعين..اقرصوهم خلهم يعرفوا أنّهم هم اللي في حاجة المملكة وليس العكس! زودوها والله فلماذا السكوت؟!نعرف أن حكامنا مشهورين بضبط النفس وفقهم الله لكن لابد
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  24. 3
    28 نوفمبر, 2016 , 17:05 م
    عدد التعليقات:15812

    قلم الحقيقه

    الأخوان السعوديين بالتعاون مع الأخوان المصريين هم خلف مثل هذه الاشاعات والادعاءآت الكاذبة.هذه الأيام حرب الأخونجية مشتعلة على مصر العرب خصوصآ بعد فشلهم الذريع في الحشد الأخواني وطلع حشدهم تجمعات حمير.
    لا يعجبني(5) اعجبني(2)
  25. 2
    28 نوفمبر, 2016 , 16:59 م

    فهدالجويان

    الحقيقه المصراويه بداو يستفزون الشعب السعودي في الداخل والخارج
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 1
    28 نوفمبر, 2016 , 16:59 م

    السلام

    أفهموها...ناونكم ...نووينكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم