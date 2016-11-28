السفارة السعودية في مصر توضح ملابسات امتناع دبلوماسي من الخضوع للتفتيش بمطار القاهرة

صحيفة المرصد:نفت سفارة المملكة العربية السعودية في مصر، الاثنين، صحة بعض التقارير حول امتناع دبلوماسي سعودي عن الخضوع للتفتيش بمطار القاهرة.
وأصدرت السفارة بياناً جاء فيه تأكيد السلطات السعودية “عدم صحة الواقعة جملة وتفصيلاً.. من خلال تواصلها مع السلطات المصرية المختصة بمطار القاهرة.”
وأضاف البيان: “أعربت السفارة عن استغرابها الشديد من تداول هذه الشائعة، مؤكدة على كذب الواقعة جملة وتفصيلاً،” وأن مكتب مراسم وزارة الخارجية بمطار القاهرة الدولي والأمن الوطني أفادوا بأن “الدبلوماسي السعودي سلطان صالح الرشيد، بالفعل مر في رحلة عبور عبر القاهرة على متن الخطوط الملكية المغربية وتعرض للتفتيش بالفعل ولم يخالف أي تعليمات أمنية من قبل سلطات أمن المطار وبحضور الجهات الأمنية المصرية.”
وشددت السفارة على أن الدبلوماسي السعودي “لم يبد أي اعتراض رسمي مسجل لدى مكتب وزارة الخارجية لدى المطار،” وأن الأمر “انتهي عند هذا الحد وواصل المذكور رحلته.” ونوهت السفارة الى أن الدبلوماسي السعودي ليس من منسوبي سفارة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في القاهرة.
وحذرت السفارة السعودية وسائل الإعلام، ذاكرة في بيانها: “تهيب السفارة كافة وسائل الإعلام توخي الدقة والحذر عند تناقل مثل تلك الأخبار الكاذبة، والتواصل مع القسم الإعلامي بالسفارة للتأكد قبل نشر أي خبر يخص السفارة أو المملكة العربية السعودية، وذلك حفاظاً على مصداقية وسائل الإعلام أمام الرأي العام.”
CNN
تعليقات ( 26 )
مواطن مغلوبتعليق مخالف
زمن العجائبيجب أن يكون الجميع تحت النظام بغض النظر عن صحة الخبر من عدمه بعدين لماذا يخاف المسؤول من التفتيش إذا كان وضعه سليم ؟ كارثة إذا كان المسؤول يطالب الناس بتطبيق النظام ثم يخالف النظام بنفسه !
شايف كذالا تروحو مصر
مجبر رجل القعسيلابد من امن المطارات الدوليه السعوديه المعامله بالمثل اي دبلوماسي مصري يجب تفتيشه حتى لوكان رحلته ترانزيت يحترمونا نحترمهم حركات نصف كم يالمصريين بطلوها الصبر نفذ ايها الاعلام المصري الرخيص
الغامديلعن الله بشارالاسد
عبدالله التميمينظام السيسي واعلامه ***وكذاب لا تاخذو اي معلومة منه اعلام الكفته اعلام اكذب وصدق نفسك اعلام تعطيني امدحك تمنع عني اللفق عليك اي كذبة
محمدتعليق مخالف
تركيتعليق مخالف
سبحان اللهسبحان الله التاريخ يعيد نفسه نفس الحركات الي سووها مع سفير قطر اول ايام الانقلاب يكررونها معانا اليوم على الاقل جيبوا شي جديد مو قص ولزق
؟؟تعليق مخالف
كل شيء متوقع من الإعلام المصريلم تعد هناك خطوط للرجعة وإن عدنا فتلك مصيبة. هم لهفوة اقالو وزيرا لنا ونحن نسمع منهم كوارث بدون اي تفاعل ولا نعلم الى متى نستمر بالخوف المبطن من هؤلاء ***.
صنداحياتق شر من أحسنت إليه . تنطبق على **ونظامه. هذا اصطف مع الدول المعادية لدول الخليج والتي تعمل ليل ونهار على زعزعة *****
شين وقوي عينجـملــةً .... وتـفـصـيلا ،،،،، تـوخـي الـدقـه والـحـذر ....؟؟؟؟ أن الدبلـماسي الـسـعـودي ليس من دبلماسيي المملكه العربيه السعوديه ...!!! (( توضيح خارج نطاق التغطيه )) ليه ؟ ماعنده جواز دبلماسي..!!
مشــعلكل شائعة خلفها اخونجي
صريحتعليق مخالف
فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر**يكذبون كما يتنفسون
فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحروأد الكذبة في مهدها يفوت الفرصة على خونة الأزطان من تمرير الكذبة على قطيعهم
الحصانة الدوبلوماسيةفقط في الدولة المسجل لديها الشخص في وزارة خارجيتها. الجواز مجرد اثبات بالدبلوماسية لكن لا يعني الحصانة
فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحرمؤكدة على كذب الواقعة جملة وتفصيلاً،”
مهند111طيب كيف يفتش وهوا دبلماسي وليه حصانه دبلماسيه حتى لو كان قادم من دوله اخرى
علشان تفهمونالجواز الدوبلوماسي لا يعطيك الحصانة الدوبلوماسية. الحصانة تعطى من الدولة الاجنبية المسجل لديها حتى لو لم تكن تحمل جواز دوبلوماسي 🤔
يحيىالاعلام **** يكذبون كما يتنفسون
ابو منصوريا دولتنا كيلي لذولا المصارية ناكرين الجميل الصاع صاعين..اقرصوهم خلهم يعرفوا أنّهم هم اللي في حاجة المملكة وليس العكس! زودوها والله فلماذا السكوت؟!نعرف أن حكامنا مشهورين بضبط النفس وفقهم الله لكن لابد
عدد التعليقات:15812
قلم الحقيقهالأخوان السعوديين بالتعاون مع الأخوان المصريين هم خلف مثل هذه الاشاعات والادعاءآت الكاذبة.هذه الأيام حرب الأخونجية مشتعلة على مصر العرب خصوصآ بعد فشلهم الذريع في الحشد الأخواني وطلع حشدهم تجمعات حمير.
فهدالجويانالحقيقه المصراويه بداو يستفزون الشعب السعودي في الداخل والخارج
السلامأفهموها...ناونكم ...نووينكم