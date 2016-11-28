شاهد..مغامرون يتحدون مخاطر السيول بسياراتهم

صحيفة المرصد:رغم التحذيرات المتكررة من مديرية الدفاع المدني بشأن الابتعاد عن الأودية ومجاري السيول عند نزول الأمطار، إلا أنه في كل مرة يظهر عددٌ من المغامرين بأرواحهم وممتلكاتهم في صراع خاسر مع المياه المتدفقة.
وشهدت بعض الأودية احتجازات لعدة مركبات وأشخاص، كان سبب أكثرها دافع المغامرة والمجازفة، انتهت بتدخل آليات الدفاع المدني لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وكان بعضها بسبب الجهل بتقدير الموقف والاستهتار بمخاطر مياه السيول.
ويرجع البعض إلى أن سبب بعض الاحتجازات هو عدم تهيئة الطرق بعبّارات المياه المناسبة والكباري، التي تلائم حجم الوادي الذي يقطع الطرق، وكذلك عدم توفير إشارات تكشف منسوب المياه على جنبات الطرق عند مرورها في الأودية، وعدم وضع معالم بارزة توضح أكتاف الطرق والمناطق الخطرة منها.
تعليقات ( 14 )
💎🎀سُندُسقه قه في قلب لايفقه🤔
عقاب رادع لكل من تسول له نفسهناس ما تفهم الا لغة القوة ودك كل واحد منهم يطلعونه من الشعيب ثم يعطونه مائة جلدة وتعهد بعدم اشغال السلطات ويدفع اجار معدات الانقاذ ويخلونه يدقها رجليه لبيتهم وسيارته تقعد في الشعيب لين ينشف من المويه
عدد التعليقات:373
الديدحانالله يلطف بحالنا وحالهم . ومبروك الامطار ولله الحمد .
سبحان اللهتعليق مخالف
ابن البلديازين الخيزرانه على ظهورهم الين يعرفون ان الله حق ويحترمون الأنظمة والقوانين في البلد ويبطلون هياط واستخفاف بالدفاع المدني
أبو ملقاطبصراحه عندنا في ها البلد هياط في هياط
صنداحيخسران ي معاند بحر ● وحنا صغار كنا نعرف المحاذير الثلاث ○> إحذر السيل إذا حدر ● والبعير إذا هدر ● والعبد إذا كور
محمدالجعيدقمه **ناس **يشوفون السيل ويعارضونه واذا سقط قال الفزعه . خاصه هالشباب مافيه تقدير للموقف
الركاده طيبهانا اعرف شيئ واحد الي تنساق للذبح برجولها هي البهيمه !!
هاشمالمفروض هؤلاء يعاقبون اشغلو الشرطة و الدفاع المدني بستهبالهم
الفاهمكان خليتهم حرام احد يهتم فيهم
محب صدام حسينالله يكون بعون رجال الدفاع المدني على هالعينات من البشر ، قمة ***