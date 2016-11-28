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شاهد..مغامرون يتحدون مخاطر السيول بسياراتهم

28 نوفمبر, 2016 , 17:01 م
شاهد..مغامرون يتحدون مخاطر السيول بسياراتهم
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صحيفة المرصد:رغم التحذيرات المتكررة من مديرية الدفاع المدني بشأن الابتعاد عن الأودية ومجاري السيول عند نزول الأمطار، إلا أنه في كل مرة يظهر عددٌ من المغامرين بأرواحهم وممتلكاتهم في صراع خاسر مع المياه المتدفقة.

وشهدت بعض الأودية احتجازات لعدة مركبات وأشخاص، كان سبب أكثرها دافع المغامرة والمجازفة، انتهت بتدخل آليات الدفاع المدني لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وكان بعضها بسبب الجهل بتقدير الموقف والاستهتار بمخاطر مياه السيول.

ويرجع البعض إلى أن سبب بعض الاحتجازات هو عدم تهيئة الطرق بعبّارات المياه المناسبة والكباري، التي تلائم حجم الوادي الذي يقطع الطرق، وكذلك عدم توفير إشارات تكشف منسوب المياه على جنبات الطرق عند مرورها في الأودية، وعدم وضع معالم بارزة توضح أكتاف الطرق والمناطق الخطرة منها.



تعليقات ( 14 )

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  1. 14
    28 نوفمبر, 2016 , 19:54 م

    💎🎀سُندُس

    قه قه في قلب لايفقه🤔
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  2. 13
    28 نوفمبر, 2016 , 19:52 م

    عقاب رادع لكل من تسول له نفسه

    ناس ما تفهم الا لغة القوة ودك كل واحد منهم يطلعونه من الشعيب ثم يعطونه مائة جلدة وتعهد بعدم اشغال السلطات ويدفع اجار معدات الانقاذ ويخلونه يدقها رجليه لبيتهم وسيارته تقعد في الشعيب لين ينشف من المويه
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  3. 12
    28 نوفمبر, 2016 , 19:29 م
    عدد التعليقات:373

    الديدحان

    الله يلطف بحالنا وحالهم . ومبروك الامطار ولله الحمد .
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  4. 11
    28 نوفمبر, 2016 , 19:20 م

    سبحان الله

    تعليق مخالف
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  5. 10
    28 نوفمبر, 2016 , 19:02 م

    ابن البلد

    يازين الخيزرانه على ظهورهم الين يعرفون ان الله حق ويحترمون الأنظمة والقوانين في البلد ويبطلون هياط واستخفاف بالدفاع المدني
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  6. 9
    28 نوفمبر, 2016 , 18:29 م

    أبو ملقاط

    بصراحه عندنا في ها البلد هياط في هياط
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  7. 8
    28 نوفمبر, 2016 , 18:26 م

    صنداحي

    خسران ي معاند بحر ● وحنا صغار كنا نعرف المحاذير الثلاث ○> إحذر السيل إذا حدر ● والبعير إذا هدر ● والعبد إذا كور
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  8. 7
    28 نوفمبر, 2016 , 17:52 م

    محمدالجعيد

    قمه **ناس **يشوفون السيل ويعارضونه واذا سقط قال الفزعه . خاصه هالشباب مافيه تقدير للموقف
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  9. 6
    28 نوفمبر, 2016 , 17:27 م

    ##هذولا المفروض عقابهم السجن + الجلد + غرامة مالية حتى يكونو عبره لامثالهم من المتهورين والمهايطيين والمستعرضيين.
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  10. 5
    28 نوفمبر, 2016 , 17:23 م

    الركاده طيبه

    انا اعرف شيئ واحد الي تنساق للذبح برجولها هي البهيمه !!
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  11. 4
    28 نوفمبر, 2016 , 17:22 م

    عقولهم ناقصة
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  12. 3
    28 نوفمبر, 2016 , 17:11 م

    هاشم

    المفروض هؤلاء يعاقبون اشغلو الشرطة و الدفاع المدني بستهبالهم
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  13. 2
    28 نوفمبر, 2016 , 17:08 م

    الفاهم

    كان خليتهم حرام احد يهتم فيهم
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  14. 1
    28 نوفمبر, 2016 , 17:08 م

    محب صدام حسين

    الله يكون بعون رجال الدفاع المدني على هالعينات من البشر ، قمة ***
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