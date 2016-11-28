شاهد..مغامرون يتحدون مخاطر السيول بسياراتهم

صحيفة المرصد:رغم التحذيرات المتكررة من مديرية الدفاع المدني بشأن الابتعاد عن الأودية ومجاري السيول عند نزول الأمطار، إلا أنه في كل مرة يظهر عددٌ من المغامرين بأرواحهم وممتلكاتهم في صراع خاسر مع المياه المتدفقة.

وشهدت بعض الأودية احتجازات لعدة مركبات وأشخاص، كان سبب أكثرها دافع المغامرة والمجازفة، انتهت بتدخل آليات الدفاع المدني لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وكان بعضها بسبب الجهل بتقدير الموقف والاستهتار بمخاطر مياه السيول.

ويرجع البعض إلى أن سبب بعض الاحتجازات هو عدم تهيئة الطرق بعبّارات المياه المناسبة والكباري، التي تلائم حجم الوادي الذي يقطع الطرق، وكذلك عدم توفير إشارات تكشف منسوب المياه على جنبات الطرق عند مرورها في الأودية، وعدم وضع معالم بارزة توضح أكتاف الطرق والمناطق الخطرة منها.