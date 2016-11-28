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بالصور :خادم الحرمين الشريفين يدشن عدداً من المشروعات التنموية بالمنطقة الشرقية

28 نوفمبر, 2016 , 18:16 م
بالصور :خادم الحرمين الشريفين يدشن عدداً من المشروعات التنموية بالمنطقة الشرقية
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صحيفة المرصد-واس:دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر العزيزية في الخبر اليوم عدداً من المشروعات التنموية بالمنطقة الشرقية.
وبدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.
وقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – خلال حفل التدشين الكلمة التالية :
بسم الله الرحمن الرحيم.
أيها الأخوة والأبناء :
أنا سعيد أن أكون بينكم هذا اليوم لنحتفل بما ترونه من مشاريع تخدم بلادنا ومواطنينا، نحمد الله عز وجل الذي أعطانا هذه الثروة، وقبلها الاستقرار والأمن في هذه البلاد. هذه البلاد بلاد الحرمين، بلاد نتشرف جميعاً أن نخدمها، والحمد لله بلدنا في كل أنحائه في أمن واطمئنان ورخاء، والمواطنين مجتمعون على الحق والحمد لله.
نسأل الله عز وجل أن يرحم من أقام هذه الدولة ومن عملوا معه في هذه المنطقة، عبدالله بن جلوي، أو سعود بن جلوي، أو أبناءهم كلهم، نقول الحمد لله نحن دولة تخدم الإسلام وتخدم الحرمين الشريفين، ونخدم بلادنا ومواطنينا بمسؤولية الحمد لله نتحملها ونعتز بها، وإن شاء الله نكون قائمين بها على ما ينبغي، وأرجو من أي مواطن له ملاحظة أن يبلغني إياها.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وكان معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قد استعرض في بداية الحفل مشروعات الوزارة بالمنطقة الشرقية التي تشمل مستشفى الولادة والأطفال بالدمام بسعة 500 سرير، ومجمع الأمل والصحة النفسية بالدمام 500 سرير، ومستشفى سعود بن جلوي بالأحساء بسعة 300 سرير، ومستشفى الملك فيصل العام بالأحساء بسعة 200 سرير، ومستشفى العمران العام بسعة 100 سرير.
ثم شاهد خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – والحضور عرضاً مرئياً عن مشروعات وزارة الصحة، بعده دشن الملك المفدى مشروعات وزارة الصحة.

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تعليقات ( 1 )

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    28 نوفمبر, 2016 , 18:36 م
    عدد التعليقات:1122

    سامية

    الله يحفظ ملكنا الغالي ويطول عمره ومبروووك لأهل الشرقية مشاريع الخير إن شاء الله🌹❤️🇸🇦❤️🌹
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