«النقد» توقف ثلاث شركات من إصدار وثائق تأمين المركبات ..وتكشف السبب

صحيفة المرصد-متابعات:أوقفت مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” اليوم (الاثنين) كل من شركة ملاذ للتأمين و إعادة التأمين التعاوني، وشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف)، وشركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني(أسيج)، عن إصدار أي وثيقة تأمين مركبات جديدة اعتباراً من غد الثلاثاء الموافق 29 نوفمبر 2016م.

وقالت أن الإيقاف جاء لعدم التزام الشركات بشكل كامل بالمتطلبات النظامية لتسوية مطالبات تأمين المركبات ومعالجة شكاوى العملاء رغم المتابعة المستمرة من مؤسسة النقد العربي السعودي، محذرة هذه الشركات بأنه في حال عدم تصحيح الأوضاع فإنّ المؤسسة سوف تتخذ إجراءات نظامية إضافية مؤكدة أنه لن يتم رفع الإيقاف حتى يثبت تصحيح الشركات أوضاعها والتزامها بالمعايير والاشتراطات التي تضمن حقوق العملاء والمستفيدين من التغطية التأمينية، لافتة إلى أن قرار الإيقاف لا يخلي مسئولية هذه الشركات من التزاماتها المتعلقة بوثائق التأمين السارية والمطالبات التي تنشأ عنها.