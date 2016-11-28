خطابة سعودية تكشف تصرفات غريبة يقوم بها العرسان ليلة الدخلة..وهذه ردة فعلها إذا رغب زوجها في التعدد!

صحيفة المرصد: كشفت “أم عبدالله” خطابة سعودية أن الجيل الحالي أكثر إقبالاً على الزواج عن طريق الخطابات مضيفة أنها تتلقى عشرات الاتصالات يومياً من أجل السعي في مهمة البحث عن النصف الآخر والتوفيق بين راغبين بالزواج الشرعي.
وقالت: “الحمد لله أنا سعيدة في عملي للتوفيق بين عروسين، وأشعر بالفرح عندما أسمع الدعوات تنهال على مسامعي من الطرفين”.
ووفقا لموقع العربية.نت عند سؤالها عن المقابل المادي، الذي تحصل عليه نظير ما تقوم به، قالت: “حقيقة لا أشترط مبلغاً معيناً، لأنه أحياناً يكافئني العريس بمبلغ أضعاف ما تمنيته عندما أجد المواصفات التي يطلبها في فتاة أحلامه، وعندما أطلب مبلغاً معيناً فأنا أطلبه أولاً وأخيراً حتى أتأكد من جدية الطرف الراغب في الزواج”.
وحول أبرز الشروط المطلوبة من الجنسين، أوضحت أم عبدالله “أن الرجال والنساء يشتركون في عدة شروط، تتكرر في الكثير من الطلبات، أهمها التدين والعمر وعدم التدخين وحسن الأخلاق، وهناك أيضاً من يركز على اللون والطول والسمنة”، على حد قولها.
كما شددت على أن هناك عدداً من الأمور التي لا تحبذ الفتيات السؤال عنها ليلة الزواج، مثل السؤال عن راتبها أو إظهار الرجل تذمره بعض الأحيان من مصاريف ليلة العمر أو إجراء مكالمات هاتفية مطولة تخص أعماله الخاصة أو تلقي التبريكات، مؤكدة أن هذه التصرفات مزعجة للمرأة في ليلتها الأولى ويجدر بالرجل إعطاؤها الاهتمام، وتجنب الحديث معها في الأمور المادية حتى لا تشعر بأن فارس أحلامها “طلع بخيل”، على حد وصفها.
وذكرت أم عبدالله أنها سمعت قصصاً نادرة عن عرسان يدخلون في مراهنات مع أصدقائهم للقيام بتصرفات غريبة، كإجبار العروس على الطبخ أول ليلة أو استبدال سيارة “الزفة” بشاحنة. وأضافت: “هذه سلوكيات فردية ونادرة لا يجدر بالعريس العاقل تخريب ليلة زواجه من أجل إثبات شخصيته أمام أصدقائه، لأن الذي يثق بنفسه لا يحتاج لذلك”.
وعن إقبال المتزوجين على التعدد، بينت أم عبدالله أن هناك طلبات كثيرة تصلها من المتزوجين الراغبين في التعدد، لكنها قبل الشروع في مهمتها معهم تستوضح من المتقدم عدداً من الأمور، أهمها حالته المادية وقدرته على فتح بيتين والإنفاق على زوجتين، واصفة إقدام الرجل على التعدد في حال ضعفه المادي والبدني بـ”المغامرة” ذات العواقب الوخيمة.
وقالت: “هناك شروط مهمة لابد أن تكون لدى الشخص المعدد منها قوة الشخصية، وهناك من يظن أن القوة تكمن في البطش والضرب والإيذاء وهذا خطأ فادح”، مضيفة: “هناك رجال ضعاف الشخصية قد لا يستطيعون العدل ويميلون مع زوجة ضد أخرى، الأمر الذي يوقعهم في مشاكل كثيرة”.
والتزمت “أم عبدالله” الصمت عند سؤالنا عن تصرفها إذا رغب زوجها في التعدد، وهل ستقوم بالبحث له عن زوجة، لترد بعدها بابتسامة: “ما بقى إلا هي”. ثم استدركت: “لكن ما راح يعدد وإن بغى يعدد ما أتوقع إنه يعلمني”.
تعليقات ( 50 )
رغودةتعليق مخالف
كانو لاعب منتخب نجيرياعهود فيني برد
كانو لاعب منتخب نجيريا*في واحد حياتي
شهر أغسطسماشاء الله عليها أم عبدالله...الله يوفقها... كلامها جميل ومرتب وفقيهه في التعدد$.. .. ...أم عبدالله...أرغب بوحده طويله القامه بيضاء البشرة شقراء الشعر العمر لا يتعدى26.ذات علم ومن اسرة طيبه..
كانو لاعب منتخب نجيريا*** ولا في الأحلام حياتي انتي
كانو لاعب منتخب نجيرياكل الخاطبات يمشي حالهم بختصار
فهدمحد يتزوج عن خطابه الا منبوذ لان تاتي لك زوجه ماتعرف عنه شي حدثت معه شخص طلق من ثاني يوم سبب كشف زوجه له علاقه
الملح و القبلةيمكن هي ماتشوف انها**
لنا اللهت 36 يعني مافيه احد شريف ) اللي تكلم طلعت كسرت قلبها ودامها تخون الله عندها قلب !!!!
🌸 الملح و القبلة 🌸39 // اذا تكلميني !! مافيه مانع الواحد يعدّل اسمه حتى لو عجّز !!
عبداللهيسعد مساكم بالخير اليوم علومكم زينه
ام الجوريبس من زمان الحين مطلقه
ألحقبانيعلم (عهود ) مرحبا بك في الاحساء بلد تمر الإخلاص ملكي والهو حقاني هل سابق ان زرتي وهل تزيد التعدد علم
عيسىكل الخطابات اجنبيات يعرفون كيف ***السعودي ويوهمونه بالزواج وفلاخر تتضح انها***
🌸 الملح و القبلة 🌸30 // ويمكن تكون انت أوّل واحد كلّمتك وأخلصت لك بكذا تكون كسرت قلبها وظلمتها .. وبعدين شدراك ان اللي معك ماكلّمت قبل تعرفك .. ترى كلّنا لنا وجهين مثل العُملة ..
💎💛عــــهــــــود💛💎عهود سليّم طش ام طش .. الحوش 🎬😂 ... حقباني الله الله بالقهوة والتمر الخلاص هذا وقته ههه
🌸 الملح و القبلة 🌸مسكينة أم عبدالله .. قال مابقى إلّا هي قال .. هذا وجهي إذا ماكان متزوّج ثانية وثالثة ورابعة .. ومن زماااان ..
الحقبانيعلم اخي العزيز ؟؟ المنتصر بالله؟؟ هذه الاتصلح الانه ممكن بكر تاتي حقوق الانسان وتقول ويش فيك حقباني تضربه وعكس صحيح النساء خطير ابغي واحد الاتتكلام الاتسمع بس تدفع وتستعرض جمله الانه سكوت نساء جنه عل
💎💛عــــهــــــود💛💎وصلت شلة الحوش 😂😂 الحوش بارد وبحيرات مطر هههه مراسلتكم من الحوش 😬
💎💛عــــهــــــود💛💎مطر كثير ⛈🌧⚡️🌩🌨⛈🌧🤗🤗 ..
اانا وحده اكلمها من زمان واطلع معها بس يوم نويت الزواج عطيتها حضر وتزوجت وحده من بيت ناس ومحتشمه كيف ارتبط مع وحده تجرائت وكلمتني اكيد لها سوابق مع غيري يازين المحتشمه وبس
جنوبية..🌻🌻دامك تزوجين المتزوجين أن شاء الله زوجك يتزوج عليك عشان تحسين بغيرك هذا اسمه خراب بيوت مو توفيق قال في إقبال كثير ليه الشباب ماعندهم أهالي يخطبون لهم يلجأون للخطابة
🌸 الملح و القبلة 🌸27 // ليش ال التعريف في اسم الجوري .. جوري أقوى وأنفع للبنت بشرط يكون اسم أمها اللي هي إنتِ قوي ..
ام الجورياعرف وحده تزوجت مسيار من رجلين بوقت واحد ومحد كشفها وكله من خلال الخطابة
عدد التعليقات:15819
قلم الحقيقهأشخاص يشاهدون المرأة عدوآ لا حبيبة لديهم. نظرة الغالبية فيهم نظرة دونية تجاهها اما عار يجب التخلص منه واما اشبه بالخادمة أو المربية في حضرته يريدها بهذا الفهم المستمد من قلبه المريض وعقله ***.
عدد التعليقات:6015
المنتصر بالله⚘🌷💘⚘🌷💘⚘🌷💘🌲🌱نعرس علاها ينفع طيب...........?
الله يصلح الحالوالله من صغر عقله اللي يخلي خطابه تخطب )ليش مايصاحب وحده ويتزوجها نفس الشي )كلهم مايعرفهم ويشوف بعينه احسن مايشوف بعين الخطابه
سلاميااخوان نحن في ايش والا في ايش الاعداء يتربصون بنا ونحن في نتابع هذه التفاهات اللهم عليك باعدائنا اللهم انصرنا عليهم واحفظ لنا وطننا من كل شر
محقيعني الذي ماعنده مسكين يأخذ للورااااادررررر
عدد التعليقات:6015
المنتصر باللهشيهانه مصره على نطق المفردات أهم شيء نعرس على بنت في عمر الزهور أقل من 25 سنه ولم يسبق لها الزواج أو عانس في عمر 112 هههههههههه
عدد التعليقات:15819
قلم الحقيقهمن كل 1000 سعودي يخرج واحد لديه كل المواصفات التي تطلبها عروسه السعودية في شريك عمرها. الغالبية اما طماع في راتبها ومالها واما شخص مجرد يتسلى ويوسع صدره له كم يوم واما آخر الحياة كأنها جحيم بجانبه.
؟؟اقصد 15 قال جواز قال هذا صار جواز سفر ياابن مشيب 😂😂
عدد التعليقات:6015
المنتصر باللهالاخ العزيز الحقباني فيه موظفه تنطبق علاها إللي انت ذكرت بس عمرها 45 سنه وعصبيه وإذا زعلت تكسر كل شي وتضرب الواحد على خشته في قلاص الماء وتخربش الوجه وتقضب شوشتك وتصيح بسم الله الرحمن الرحيم سكنهم في
؟؟قل زواج وليس جواز ؟ جواز سفر 🤔😂 يتزوجها وليس يتجوزها ؟ صرنا مصاريه !! يا 14
الحمدلله اني مسلم مؤمن سني عربي سعوديأرجو من الشباب المسلم محبة زوجته والحرص عليها فكما تريد من نسيبك رحيمك ان يهتم بأختك فيجب عليك أن تهتم ببنات الناس وتحرص أن لاتجرح مشاعرها ولاتجبرها وتجعل أسرار بيتك لنفسك
عدد التعليقات:6015
المنتصر باللهيتزوجها أو يتجوزها صبه احقنه التمره هي السحه جيب الناقه هات الناقه أهم شيء يحصل زوجه أو هي تحصل زوج لو فانيلة شايب علم 112
زائرياليت اعلنتوا عن رقم الخطابه ام عبدالله يتواصل معها الجادين لعل الله يرزقناببنت الحﻻل ونعدد2 ..يارب ياكريم.. نسترها وتسترنا
محمدصراحة ياأم عبدالله مفروض يحطونك في فازة ويعرضونك في المتحف يا ***انت .. امثالك انقرضوا من زمان.
الحمدلله اني مسلم مؤمن سني عربيزواج المسيار القائم على موافقة المرأة ووليها وحضور شهود وشيخ هو زواج صحيح حلال ويوجد زواجات مشبوهه باطله كالعرفي ***
عدد التعليقات:6015
المنتصر باللهيتزوجها أو يتجوزها صبه احقنه التمره هي السحه جيب الناقه هات الناقه أهم شيء يحصل زوجه أو هي تحصل زوج لو فانيلة شايب علم 112
الحقبانيعلم التعداد حلو وخاص اذا كانت مواظفه راتبه الايقل 18000وكل سنه وهي في بلده بس انت مرقبه له الانه في تامين علي الحياه وجمال اهم شي بعده مرهم وخاص الطويل وبشر بيضه يسلم الحياه بلا نساء صفر علم تعدد حلو
الحمدلله اني مسلم مؤمن سني عربيالزواج اللي شروطه متكامله كموافقة الزوجه وولي الأمر وشهود وشيخ هو زواج صحيح
عدد التعليقات:6015
المنتصر باللهوين الشله أرجو الحضور الجماهيري علم أمطار وخير وسيول ⚘🌷
مع أحترامي لكن :بعض الناس يكتب وينطق الزواج ب جواز ؟ فيقول يبي يتجوزها والصحيح > يتزوجها
عدد التعليقات:6015
المنتصر باللهالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساءكم خيرات وبركات وعسل جميع الإخوان والأخوات في المرصد حي البديعه يسيل من مطر عصر هذا اليوم والعريجاء علاها عجاج........?
🇸🇦..سعودي..🇸🇦الأفضل أن يخبر الزوج زوجته عن نيته بالزواج من اخرى والتكفل والالتزام بحقوقها كامله
🇸🇦..سعودي..🇸🇦هذا حق شرعي كفله الله للرجل بشرط أن يعدل بينهن وأتمنى من الرجال الذين يريدون التعدد مخافةالله فيهن وأن يحرص على المحبة والمصروف والمساواة بينهن وأن أبغضها فيتذكر قول الله{إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}
بولاليه سكتي يام عبدالله اذ زوجك بيتجوز نفسي أكون ذرتك واخليكي تنطقي قهر مادام انك خرابه بيوت العامره لازم تذوقي الكأس الي ذوقتيها بخراب البيوت وتشتت الأسر