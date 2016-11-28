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خطابة سعودية تكشف تصرفات غريبة يقوم بها العرسان ليلة الدخلة..وهذه ردة فعلها إذا رغب زوجها في التعدد!

28 نوفمبر, 2016 , 19:31 م
خطابة سعودية تكشف تصرفات غريبة يقوم بها العرسان ليلة الدخلة..وهذه ردة فعلها إذا رغب زوجها في التعدد!
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صحيفة المرصد: كشفت “أم عبدالله” خطابة سعودية أن الجيل الحالي أكثر إقبالاً على الزواج عن طريق الخطابات مضيفة أنها تتلقى عشرات الاتصالات يومياً من أجل السعي في مهمة البحث عن النصف الآخر والتوفيق بين راغبين بالزواج الشرعي.
وقالت: “الحمد لله أنا سعيدة في عملي للتوفيق بين عروسين، وأشعر بالفرح عندما أسمع الدعوات تنهال على مسامعي من الطرفين”.

ووفقا لموقع العربية.نت عند سؤالها عن المقابل المادي، الذي تحصل عليه نظير ما تقوم به، قالت: “حقيقة لا أشترط مبلغاً معيناً، لأنه أحياناً يكافئني العريس بمبلغ أضعاف ما تمنيته عندما أجد المواصفات التي يطلبها في فتاة أحلامه، وعندما أطلب مبلغاً معيناً فأنا أطلبه أولاً وأخيراً حتى أتأكد من جدية الطرف الراغب في الزواج”.
وحول أبرز الشروط المطلوبة من الجنسين، أوضحت أم عبدالله “أن الرجال والنساء يشتركون في عدة شروط، تتكرر في الكثير من الطلبات، أهمها التدين والعمر وعدم التدخين وحسن الأخلاق، وهناك أيضاً من يركز على اللون والطول والسمنة”، على حد قولها.

كما شددت على أن هناك عدداً من الأمور التي لا تحبذ الفتيات السؤال عنها ليلة الزواج، مثل السؤال عن راتبها أو إظهار الرجل تذمره بعض الأحيان من مصاريف ليلة العمر أو إجراء مكالمات هاتفية مطولة تخص أعماله الخاصة أو تلقي التبريكات، مؤكدة أن هذه التصرفات مزعجة للمرأة في ليلتها الأولى ويجدر بالرجل إعطاؤها الاهتمام، وتجنب الحديث معها في الأمور المادية حتى لا تشعر بأن فارس أحلامها “طلع بخيل”، على حد وصفها.
وذكرت أم عبدالله أنها سمعت قصصاً نادرة عن عرسان يدخلون في مراهنات مع أصدقائهم للقيام بتصرفات غريبة، كإجبار العروس على الطبخ أول ليلة أو استبدال سيارة “الزفة” بشاحنة. وأضافت: “هذه سلوكيات فردية ونادرة لا يجدر بالعريس العاقل تخريب ليلة زواجه من أجل إثبات شخصيته أمام أصدقائه، لأن الذي يثق بنفسه لا يحتاج لذلك”.

وعن إقبال المتزوجين على التعدد، بينت أم عبدالله أن هناك طلبات كثيرة تصلها من المتزوجين الراغبين في التعدد، لكنها قبل الشروع في مهمتها معهم تستوضح من المتقدم عدداً من الأمور، أهمها حالته المادية وقدرته على فتح بيتين والإنفاق على زوجتين، واصفة إقدام الرجل على التعدد في حال ضعفه المادي والبدني بـ”المغامرة” ذات العواقب الوخيمة.
وقالت: “هناك شروط مهمة لابد أن تكون لدى الشخص المعدد منها قوة الشخصية، وهناك من يظن أن القوة تكمن في البطش والضرب والإيذاء وهذا خطأ فادح”، مضيفة: “هناك رجال ضعاف الشخصية قد لا يستطيعون العدل ويميلون مع زوجة ضد أخرى، الأمر الذي يوقعهم في مشاكل كثيرة”.
والتزمت “أم عبدالله” الصمت عند سؤالنا عن تصرفها إذا رغب زوجها في التعدد، وهل ستقوم بالبحث له عن زوجة، لترد بعدها بابتسامة: “ما بقى إلا هي”. ثم استدركت: “لكن ما راح يعدد وإن بغى يعدد ما أتوقع إنه يعلمني”.



تعليقات ( 50 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 50
    28 نوفمبر, 2016 , 22:44 م

    رغودة

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 49
    28 نوفمبر, 2016 , 21:49 م

    كانو لاعب منتخب نجيريا

    عهود فيني برد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 48
    28 نوفمبر, 2016 , 21:46 م

    كانو لاعب منتخب نجيريا

    *في واحد حياتي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  4. 47
    28 نوفمبر, 2016 , 21:46 م

    شهر أغسطس

    ماشاء الله عليها أم عبدالله...الله يوفقها... كلامها جميل ومرتب وفقيهه في التعدد$.. .. ...أم عبدالله...أرغب بوحده طويله القامه بيضاء البشرة شقراء الشعر العمر لا يتعدى26.ذات علم ومن اسرة طيبه..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 46
    28 نوفمبر, 2016 , 21:39 م

    كانو لاعب منتخب نجيريا

    *** ولا في الأحلام حياتي انتي
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  6. 45
    28 نوفمبر, 2016 , 21:37 م

    كانو لاعب منتخب نجيريا

    كل الخاطبات يمشي حالهم بختصار
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 44
    28 نوفمبر, 2016 , 21:31 م

    فهد

    محد يتزوج عن خطابه الا منبوذ لان تاتي لك زوجه ماتعرف عنه شي حدثت معه شخص طلق من ثاني يوم سبب كشف زوجه له علاقه
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  8. 43
    28 نوفمبر, 2016 , 21:30 م

    الملح و القبلة

    يمكن هي ماتشوف انها**
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 42
    28 نوفمبر, 2016 , 21:22 م

    لنا الله

    ت 36 يعني مافيه احد شريف ) اللي تكلم طلعت كسرت قلبها ودامها تخون الله عندها قلب !!!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 41
    28 نوفمبر, 2016 , 21:16 م

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    39 // اذا تكلميني !! مافيه مانع الواحد يعدّل اسمه حتى لو عجّز !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 40
    28 نوفمبر, 2016 , 21:07 م

    عبدالله

    يسعد مساكم بالخير اليوم علومكم زينه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 39
    28 نوفمبر, 2016 , 21:07 م

    ام الجوري

    بس من زمان الحين مطلقه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 38
    28 نوفمبر, 2016 , 21:05 م

    ألحقباني

    علم (عهود ) مرحبا بك في الاحساء بلد تمر الإخلاص ملكي والهو حقاني هل سابق ان زرتي وهل تزيد التعدد علم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 37
    28 نوفمبر, 2016 , 20:57 م

    عيسى

    كل الخطابات اجنبيات يعرفون كيف ***السعودي ويوهمونه بالزواج وفلاخر تتضح انها***
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  15. 36
    28 نوفمبر, 2016 , 20:52 م

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    30 // ويمكن تكون انت أوّل واحد كلّمتك وأخلصت لك بكذا تكون كسرت قلبها وظلمتها .. وبعدين شدراك ان اللي معك ماكلّمت قبل تعرفك .. ترى كلّنا لنا وجهين مثل العُملة ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 35
    28 نوفمبر, 2016 , 20:49 م

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    عهود سليّم طش ام طش .. الحوش 🎬😂 ... حقباني الله الله بالقهوة والتمر الخلاص هذا وقته ههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 34
    28 نوفمبر, 2016 , 20:43 م

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    مسكينة أم عبدالله .. قال مابقى إلّا هي قال .. هذا وجهي إذا ماكان متزوّج ثانية وثالثة ورابعة .. ومن زماااان ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 33
    28 نوفمبر, 2016 , 20:43 م

    الحقباني

    علم اخي العزيز ؟؟ المنتصر بالله؟؟ هذه الاتصلح الانه ممكن بكر تاتي حقوق الانسان وتقول ويش فيك حقباني تضربه وعكس صحيح النساء خطير ابغي واحد الاتتكلام الاتسمع بس تدفع وتستعرض جمله الانه سكوت نساء جنه عل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 32
    28 نوفمبر, 2016 , 20:41 م

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    وصلت شلة الحوش 😂😂 الحوش بارد وبحيرات مطر هههه مراسلتكم من الحوش 😬
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 31
    28 نوفمبر, 2016 , 20:40 م

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    مطر كثير ⛈🌧⚡️🌩🌨⛈🌧🤗🤗 ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 30
    28 نوفمبر, 2016 , 20:36 م

    ا

    انا وحده اكلمها من زمان واطلع معها بس يوم نويت الزواج عطيتها حضر وتزوجت وحده من بيت ناس ومحتشمه كيف ارتبط مع وحده تجرائت وكلمتني اكيد لها سوابق مع غيري يازين المحتشمه وبس
    لا يعجبني(6) اعجبني(8)
  22. 29
    28 نوفمبر, 2016 , 20:34 م

    جنوبية..🌻🌻

    دامك تزوجين المتزوجين أن شاء الله زوجك يتزوج عليك عشان تحسين بغيرك هذا اسمه خراب بيوت مو توفيق قال في إقبال كثير ليه الشباب ماعندهم أهالي يخطبون لهم يلجأون للخطابة
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  23. 28
    28 نوفمبر, 2016 , 20:29 م

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    27 // ليش ال التعريف في اسم الجوري .. جوري أقوى وأنفع للبنت بشرط يكون اسم أمها اللي هي إنتِ قوي ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 27
    28 نوفمبر, 2016 , 20:25 م

    ام الجوري

    اعرف وحده تزوجت مسيار من رجلين بوقت واحد ومحد كشفها وكله من خلال الخطابة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 26
    28 نوفمبر, 2016 , 20:20 م
    عدد التعليقات:15819

    قلم الحقيقه

    أشخاص يشاهدون المرأة عدوآ لا حبيبة لديهم. نظرة الغالبية فيهم نظرة دونية تجاهها اما عار يجب التخلص منه واما اشبه بالخادمة أو المربية في حضرته يريدها بهذا الفهم المستمد من قلبه المريض وعقله ***.
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  26. 25
    28 نوفمبر, 2016 , 20:19 م
    عدد التعليقات:6015

    المنتصر بالله

    ⚘🌷💘⚘🌷💘⚘🌷💘🌲🌱نعرس علاها ينفع طيب...........?
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 24
    28 نوفمبر, 2016 , 20:18 م

    الله يصلح الحال

    والله من صغر عقله اللي يخلي خطابه تخطب )ليش مايصاحب وحده ويتزوجها نفس الشي )كلهم مايعرفهم ويشوف بعينه احسن مايشوف بعين الخطابه
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  28. 23
    28 نوفمبر, 2016 , 20:13 م

    سلام

    يااخوان نحن في ايش والا في ايش الاعداء يتربصون بنا ونحن في نتابع هذه التفاهات اللهم عليك باعدائنا اللهم انصرنا عليهم واحفظ لنا وطننا من كل شر
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  29. 22
    28 نوفمبر, 2016 , 20:13 م

    محق

    يعني الذي ماعنده مسكين يأخذ للورااااادررررر
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  30. 21
    28 نوفمبر, 2016 , 20:12 م
    عدد التعليقات:6015

    المنتصر بالله

    شيهانه مصره على نطق المفردات أهم شيء نعرس على بنت في عمر الزهور أقل من 25 سنه ولم يسبق لها الزواج أو عانس في عمر 112 هههههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 20
    28 نوفمبر, 2016 , 20:11 م
    عدد التعليقات:15819

    قلم الحقيقه

    من كل 1000 سعودي يخرج واحد لديه كل المواصفات التي تطلبها عروسه السعودية في شريك عمرها. الغالبية اما طماع في راتبها ومالها واما شخص مجرد يتسلى ويوسع صدره له كم يوم واما آخر الحياة كأنها جحيم بجانبه.
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  32. 19
    28 نوفمبر, 2016 , 20:08 م

    ؟؟

    اقصد 15 قال جواز قال هذا صار جواز سفر ياابن مشيب 😂😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 18
    28 نوفمبر, 2016 , 20:07 م
    عدد التعليقات:6015

    المنتصر بالله

    الاخ العزيز الحقباني فيه موظفه تنطبق علاها إللي انت ذكرت بس عمرها 45 سنه وعصبيه وإذا زعلت تكسر كل شي وتضرب الواحد على خشته في قلاص الماء وتخربش الوجه وتقضب شوشتك وتصيح بسم الله الرحمن الرحيم سكنهم في
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 17
    28 نوفمبر, 2016 , 20:06 م

    ؟؟

    قل زواج وليس جواز ؟ جواز سفر 🤔😂 يتزوجها وليس يتجوزها ؟ صرنا مصاريه !! يا 14
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  35. 16
    28 نوفمبر, 2016 , 20:02 م

    الحمدلله اني مسلم مؤمن سني عربي سعودي

    أرجو من الشباب المسلم محبة زوجته والحرص عليها فكما تريد من نسيبك رحيمك ان يهتم بأختك فيجب عليك أن تهتم ببنات الناس وتحرص أن لاتجرح مشاعرها ولاتجبرها وتجعل أسرار بيتك لنفسك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  36. 15
    28 نوفمبر, 2016 , 20:00 م
    عدد التعليقات:6015

    المنتصر بالله

    يتزوجها أو يتجوزها صبه احقنه التمره هي السحه جيب الناقه هات الناقه أهم شيء يحصل زوجه أو هي تحصل زوج لو فانيلة شايب علم 112
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 14
    28 نوفمبر, 2016 , 20:00 م

    زائر

    ياليت اعلنتوا عن رقم الخطابه ام عبدالله يتواصل معها الجادين لعل الله يرزقناببنت الحﻻل ونعدد2 ..يارب ياكريم.. نسترها وتسترنا
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  38. 13
    28 نوفمبر, 2016 , 19:58 م

    محمد

    صراحة ياأم عبدالله مفروض يحطونك في فازة ويعرضونك في المتحف يا ***انت .. امثالك انقرضوا من زمان.
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  39. 12
    28 نوفمبر, 2016 , 19:57 م

    الحمدلله اني مسلم مؤمن سني عربي

    زواج المسيار القائم على موافقة المرأة ووليها وحضور شهود وشيخ هو زواج صحيح حلال ويوجد زواجات مشبوهه باطله كالعرفي ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  40. 11
    28 نوفمبر, 2016 , 19:57 م
    عدد التعليقات:6015

    المنتصر بالله

    يتزوجها أو يتجوزها صبه احقنه التمره هي السحه جيب الناقه هات الناقه أهم شيء يحصل زوجه أو هي تحصل زوج لو فانيلة شايب علم 112
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  41. 10
    28 نوفمبر, 2016 , 19:55 م

    الحقباني

    علم التعداد حلو وخاص اذا كانت مواظفه راتبه الايقل 18000وكل سنه وهي في بلده بس انت مرقبه له الانه في تامين علي الحياه وجمال اهم شي بعده مرهم وخاص الطويل وبشر بيضه يسلم الحياه بلا نساء صفر علم تعدد حلو
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 9
    28 نوفمبر, 2016 , 19:54 م

    الحمدلله اني مسلم مؤمن سني عربي

    الزواج اللي شروطه متكامله كموافقة الزوجه وولي الأمر وشهود وشيخ هو زواج صحيح
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  43. 8
    28 نوفمبر, 2016 , 19:50 م

    الزواج القائم على المحبة والتفاهم والاحترام والرحمه بدون تدخلات الاخرين يكون✅
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  44. 7
    28 نوفمبر, 2016 , 19:50 م
    عدد التعليقات:6015

    المنتصر بالله

    وين الشله أرجو الحضور الجماهيري علم أمطار وخير وسيول ⚘🌷
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  45. 6
    28 نوفمبر, 2016 , 19:49 م

    نبحث عن الزوجه الثانية لنرتاح والحقيقة كل الحريم مسوؤليه وطلبات ويزيد التعب لان السعوديات تبغى واحد يصرف عليها ويخدمها
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  46. 5
    28 نوفمبر, 2016 , 19:47 م

    مع أحترامي لكن :

    بعض الناس يكتب وينطق الزواج ب جواز ؟ فيقول يبي يتجوزها والصحيح > يتزوجها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 4
    28 نوفمبر, 2016 , 19:47 م
    عدد التعليقات:6015

    المنتصر بالله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساءكم خيرات وبركات وعسل جميع الإخوان والأخوات في المرصد حي البديعه يسيل من مطر عصر هذا اليوم والعريجاء علاها عجاج........?
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 3
    28 نوفمبر, 2016 , 19:44 م

    🇸🇦..سعودي..🇸🇦

    الأفضل أن يخبر الزوج زوجته عن نيته بالزواج من اخرى والتكفل والالتزام بحقوقها كامله
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  49. 2
    28 نوفمبر, 2016 , 19:40 م

    🇸🇦..سعودي..🇸🇦

    هذا حق شرعي كفله الله للرجل بشرط أن يعدل بينهن وأتمنى من الرجال الذين يريدون التعدد مخافةالله فيهن وأن يحرص على المحبة والمصروف والمساواة بينهن وأن أبغضها فيتذكر قول الله{إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  50. 1
    28 نوفمبر, 2016 , 19:40 م

    بولا

    ليه سكتي يام عبدالله اذ زوجك بيتجوز نفسي أكون ذرتك واخليكي تنطقي قهر مادام انك خرابه بيوت العامره لازم تذوقي الكأس الي ذوقتيها بخراب البيوت وتشتت الأسر
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