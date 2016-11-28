  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بعد انتشار فيديو له وهو في محاضرة مختلطة في المغرب .. العودة لا يمانع من الاختلاط !

28 نوفمبر, 2016 , 20:17 م
بعد انتشار فيديو له وهو في محاضرة مختلطة في المغرب .. العودة لا يمانع من الاختلاط !
  • 4٬285
  • 99
  • حجم الخط

صحيفة المرصد : قدم الداعية السعودي، سلمان العودة، مبررات لإجازته الاختلاط داخل الجامعات، لافتًا إلى أن المجتمعات مختلفة من حيث العادات، والداعية مطالب باحترام تلك العادات، مضيفًا: “ليس من المقبول مطالبة الآخر بسماع شروطي قبل الدعوة”.
وقال العودة في مقطع فيديو نشر عبر “سناب شات” ردًا على جدل مثار حول إلقائه محاضرة في كلية الطب بمدينة فاس في المغرب، إن الداعية لا يمكنه فرض شروط مسبقة قبل الدعوة، كما أن الداعية يذهب إلى السوق وهو مختلط، فالأولى به الدعوة إلى الله.
وضرب الداعية السعودي، مثالا من حياة النبي “صلى الله عليه وسلم” حينما كان يذهب لأسواق الكفار ويدعوهم إلى الله، وكان الخمر يباع أمامه، إلا النبي كان يقول دائمًا للكفار “قولوا لا إله إلا الله تفلحوا”.
واختتم العودة مقطع الفيديو بالتأكيد على أن كليات طلب العلم هي الأولى بالدعوة إلى الله، مؤكدَا أن موقفه من الذهاب إلى كلية الطب بقاس في المغرب لإلقاء محاضرة في جامعة مختلطة، نابع من إيمانه بالدعوة إلى الله واقتناعه بأن “عادات الدول وتقاليدها تجبر الداعية على احترامها”.



تعليقات ( 99 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 99
    28 نوفمبر, 2016 , 23:04 م

    عيد

    الدكتور كلامه واضح وليس فيه مايجيز الاختلاط***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 98
    28 نوفمبر, 2016 , 23:00 م

    سعد القرني / ال يزيد

    الدين ليس كما توريد وتفسر حدود الله مافيها نقاش
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 97
    28 نوفمبر, 2016 , 22:57 م
    عدد التعليقات:15819

    قلم الحقيقه

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  4. 96
    28 نوفمبر, 2016 , 22:53 م

    الادميرال

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 95
    28 نوفمبر, 2016 , 22:48 م

    ضمير الناس

    ** يقول الاختلاط حرام اويمكن منعه الحياة تقوم على الاختلاط***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 94
    28 نوفمبر, 2016 , 22:44 م

    الصريح جدا

    والله انك صرت يالعوده شيخ ** ومقبول عند الجميع وبهالطريق**
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 93
    28 نوفمبر, 2016 , 22:34 م

    الاسلام ديني

    قرأت المقال ولم أرى فيه أنه يجيز الاختلاط على إطلاقه إنما في حالة الذهاب للدعوة في أماكن من عادة اهلها الإختلاط وقدم ادلته في الجواز فردوا عليه بالدليل واتقوا الله في عرض الرجل
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  8. 92
    28 نوفمبر, 2016 , 22:29 م

    الراصد

    يامقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 91
    28 نوفمبر, 2016 , 22:24 م

    متابع

    يقول الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله الدعوة في ملها أفضل من الدعوة في مسجد لأن الذين في المسجد مقبلين على الله اما اهل الملها فإن الواجب دعوتهم ليعودو الى الله والقاء محاضرات في مثل هذه الجامعات قد تنفع
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  10. 90
    28 نوفمبر, 2016 , 22:20 م

    شهر أغسطس

    الله يعز الحكومة ويطيل بأعمار قادتها وعلمائها الجهابذة الأسود..ويحفظ ويغني رجال أمنها الأوفياء
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 89
    28 نوفمبر, 2016 , 22:13 م
    عدد التعليقات:15819

    قلم الحقيقه

    هذا هو واقعكم في الحياة الدين عندكم مثل العجين تشكلونه على حسب أهوائكم ومزاجكم.ماتحرمونه في بلادكم تحللونه في البلاد الأخرى.تركيا المغرب.هؤلاء هم الأخوان شيخهم القرضاوي سبقهم زواجه غناء ورقص واختلاط
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  12. 88
    28 نوفمبر, 2016 , 22:12 م

    اببببباااااي

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 87
    28 نوفمبر, 2016 , 22:07 م

    Spare Parts

    استغفر الله يفككون الدين قطعة فطعة لما يحلوا لهم. هل اهل المغرب يعلمون ذلك 🤔
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  14. 86
    28 نوفمبر, 2016 , 22:06 م

    علي

    !! يعني هل مطلوب من العوده ان ياخذ **
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 85
    28 نوفمبر, 2016 , 22:06 م

    شهر أغسطس

    هذا مافيه اشكال الدعوة الى الله.. لكن !!الداعية إحترام العادات لتجويز الاختلاط!!!؟؟ الداعية يتبع النصوص ويحترم الدين!! ...والحرام حرام ليوم الدين كما بينه الدين
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  16. 84
    28 نوفمبر, 2016 , 22:05 م

    لاتحدثني عن نفسك ولكن اجعل عملك هو من يتحدث عنك فعملك هو من يشهد عليك

    بعض الناس يتسدح على الشواطي فى تركيا ولندن وباريس ويغشي الناس فى نواديهم واذا جاء عندك قال أختلاف وتبرج ههههه **
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  17. 83
    28 نوفمبر, 2016 , 22:04 م

    الحربي

    الدين الاسلامي لايتغير بتغير الموقع والبشر توحيد لايزور واذ حدث شئ من هذا القابيل بطل فعله وفائدته للاختلاط شاهد مقاطع الاختلاط في المغرب وتعرف ان كلامك صحيح ام لا خاصة في الباصات والنقل
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  18. 82
    28 نوفمبر, 2016 , 22:02 م

    هلال الحجاز

    أنتم تلتقون بأناس مسلمين ولكن من لغير المسلمين أو الذين تم جذبهم إلى مذاهب أخرى -في مثل هؤلاء تجب الدعوة قبل أن ينحازوا الى صف الأعادي بطريقة او بأخرى
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 81
    28 نوفمبر, 2016 , 22:01 م

    Saad

    اشوف الموضوع مضخم جدا والعودة شيخ نحترمه و ليس قدوة للجميع ويتبع مجتمع له عادات وتقاليد تختلف عّن الآخرين وفي كل مدينة لها اَهلها وعلمائها من رجال الدين وعادتهم التي تختلف عن الآخرين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  20. 80
    28 نوفمبر, 2016 , 22:00 م

    علي

    وهل اتبعت منهج الرسول عليه الصلاة والسلام في الدعوة فبدأت بدعوتهم لتوحيد العبادة**
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  21. 79
    28 نوفمبر, 2016 , 21:59 م

    روبيه

    اوكي الخنبوقه انت متلون ايظا انت تحسب نفسك بلغت الذكاء والعبقريه هاذا حالك شنسوي نطقطق عليك لأنك مسخره
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  22. 78
    28 نوفمبر, 2016 , 21:51 م

    ناصر بن محمد

    رحم الله شييخينا عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ومحمد صالح العثيمين أصبحنا بعدمهم *** كيفه**
    لا يعجبني(9) اعجبني(0)
  23. 77
    28 نوفمبر, 2016 , 21:51 م

    ليبرالي

    13بنولبرال مطالبهم في العدل والمساواه والرافه في البشر والتحرر من الاخونجيه مدرسة العنصريه والظلم والطغيان يدعون الاسلام والاسلام منهم براء مثل براءت الذئيب من دم يوسف ولايخفى ع الجميع ماعمله الفسدين
    لا يعجبني(0) اعجبني(8)
  24. 76
    28 نوفمبر, 2016 , 21:47 م

    عجاج الوقت

    احملك هذه الأمانة تبلغها للإدارة . التي بعثتها منذ قليل .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 75
    28 نوفمبر, 2016 , 21:47 م

    من تحت الماء

    ههههههع يعني انت رايحن **
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 74
    28 نوفمبر, 2016 , 21:47 م

    سلمان سليمان ابو الريش

    العادات قد تصبح في مجتمع معين جزءاً من القانون الرسمي بل بعض المجتمعات أدرجت عادتها في دساتيرها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 73
    28 نوفمبر, 2016 , 21:45 م

    سلمان سليمان ابو الريش

    والعادات والتقاليد الاجتماعية هي أنماط سلوكية تخص جماعة ما، حيث تتعلمها شفهياً من الجماعة السابقة موروث تاريخي ثقافي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  28. 72
    28 نوفمبر, 2016 , 21:45 م

    من بلاد الحرمين

    عندهم دين الاسلام غير اللي عندنا ولا لهم رب غير ربنا ولا ايه السالفة تراهم مالهم غير خمسين سنة قبلها مستعمرة يعني لايفقهون الا القليل عاداة ايه وتقاليد ايه
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  29. 71
    28 نوفمبر, 2016 , 21:43 م

    سلمان سليمان ابو الريش

    العادات ( السوسيولوجيا ) في اللغة جمع عادة، وهو ما يعتاده الإنسان ويتعود عليه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 70
    28 نوفمبر, 2016 , 21:39 م

    معاهد ومبايع ال سعود

    ** القيل وشكرا حكومية خادم الحرمين الشرفين (** )
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  31. 69
    28 نوفمبر, 2016 , 21:39 م

    سلمان سليمان ابو الريش

    والعادات والتقاليد متغيرة وليست ثابته
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 68
    28 نوفمبر, 2016 , 21:38 م

    فهد

    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سياتى على أمتى سنوات خداعات يكذب فيها الصادق و يصدق فيها الكاذب ويؤتمن الخائن و يخون فيها الامين وينطق فيها
    لا يعجبني(7) اعجبني(1)
  33. 67
    28 نوفمبر, 2016 , 21:37 م

    سلمان سليمان ابو الريش

    اليوم لك عادة وغدا لك عادة سلوك بشري يتغير بتغير الحال والأحوال والزمان والمكان
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  34. 66
    28 نوفمبر, 2016 , 21:37 م

    ورل مفلوت

    لاحول ولاقوة الا بالله الله ينور ويهدي
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  35. 65
    28 نوفمبر, 2016 , 21:33 م

    مبغض الدواعش

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 64
    28 نوفمبر, 2016 , 21:33 م

    سلمان سليمان ابو الريش

    عادات وتقاليد زمن الصحوة تختلف عن عادات وتقاليد جيل الافاقة من بعد الصحوة
    لا يعجبني(2) اعجبني(5)
  37. 63
    28 نوفمبر, 2016 , 21:31 م

    سلمان سليمان ابو الريش

    لا تعدوا سواء عادات وتقاليد تختلف حسب الزمان والمكان وتتابع الأجيال وتغير الأحوال من حال لحال
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  38. 62
    28 نوفمبر, 2016 , 21:31 م

    يالطيف

    شكرا خالد تعليق٤٧ لافهم العبقريه هاذي ليس خليتها لتحليل سخصياتنا وجنسنا المفروض انت مع وكالة ناسا ويسمونك المفتش كونان اذهلني اكتشافك خلاص العبقريه وصلت حدها
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  39. 61
    28 نوفمبر, 2016 , 21:31 م

    محمد

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  40. 60
    28 نوفمبر, 2016 , 21:30 م
    عدد التعليقات:200

    فاااااهم

    حلال في الخارج وحرام في الداخل ،،، تناقض عجيب
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  41. 59
    28 نوفمبر, 2016 , 21:30 م

    ابو متعب

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 58
    28 نوفمبر, 2016 , 21:29 م

    غليص

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 57
    28 نوفمبر, 2016 , 21:28 م

    سنافي.

    *** بارك الله فيك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  44. 56
    28 نوفمبر, 2016 , 21:26 م

    سنافي.

    سبحان الله المحرم اصبح عندك عادة لا يمكن انتقاده أو اجتنابه.حضورك للمختلط يعني إقرارك بجوازه.وأنت لاتدعو في مجتمع كافر تراعي جهله بالإسلام.هذا مجتمع مسلم.أشرط شرطك واكسب رضى ربك.باﻷمس تداهن عدنان ابرا
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  45. 55
    28 نوفمبر, 2016 , 21:26 م

    مبغض الدواعش

    هل تعلم ان ديننا الاسلام حثنا على الغيره لاحض الكفار ***
    لا يعجبني(5) اعجبني(1)
  46. 54
    28 نوفمبر, 2016 , 21:26 م

    ههههههه

    **رتاحو الشيخ واضح في كلامة هو يقصد التدرج في الدعوة . لكي لايكون غليظ فض . هؤلاء ناس تعودو على الاختلاط فتبي تدعوهم للأهم اما تجيني على شعب يعلم تحريم الاختلاط وتحلله مثل عندنا
    لا يعجبني(16) اعجبني(0)
  47. 53
    28 نوفمبر, 2016 , 21:25 م

    خالد

    قلم البهتان والكذب داخل بعدة اسماء نسائية ورجالية وبعضها من غير اسماء ومنها. رحمه و سوط الحق و يالطيف و المسافر و الرحااال و ابو محمد و فريدة شوقي و ابو محمد و ت4
    لا يعجبني(16) اعجبني(3)
  48. 52
    28 نوفمبر, 2016 , 21:23 م

    مبغض الدواعش

    عادي عندهم فالاختلاط شي حلال اهم شي انها تعرف أصول المسيار وبس؟
    لا يعجبني(1) اعجبني(8)
  49. 51
    28 نوفمبر, 2016 , 21:21 م

    فكر رجل

    الاقامه اقترب انتهائها جددها قبل الانتهاء هذا ما توصي به الجوازات
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  50. 50
    28 نوفمبر, 2016 , 21:21 م

    مبغض الدواعش

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  51. 49
    28 نوفمبر, 2016 , 21:20 م

    مبغض الدواعش

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  52. 48
    28 نوفمبر, 2016 , 21:19 م

    المحامية

    كلنا نعلم أن هناك وجه الحرام للداخل و وجه الحلال للخارج و هذا ليس بجديد فكلنا نتذكر إختلاط الكويت العرضي و غيره الكثير. المهم في الموضوع ماذا تفعل أنت هناك بين المسلمين؟؟!! إتركوا هذا البلد المتسامح.
    لا يعجبني(1) اعجبني(11)
  53. 47
    28 نوفمبر, 2016 , 21:19 م

    مبغض الدواعش

    لا غرابه في هذا فهم من اسس المسيار وغيره من العجب...
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  54. 46
    28 نوفمبر, 2016 , 21:17 م

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  55. 45
    28 نوفمبر, 2016 , 21:15 م

    كل يفتي على كيفه***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  56. 44
    28 نوفمبر, 2016 , 21:14 م

    سلمان سليمان ابو الريش

    فقه الواقع من ضرورات الحياة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  57. 43
    28 نوفمبر, 2016 , 21:13 م

    سلمان سليمان ابو الريش

    كلام واقعي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  58. 42
    28 نوفمبر, 2016 , 21:09 م

    جمال الفتيات اﻷوروبيات في المركز الأول ثم التركيات ثم المغربيات. والله يعين اﻹفريقيات والهنديات
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  59. 41
    28 نوفمبر, 2016 , 21:08 م

    جنوبية..

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  60. 40
    28 نوفمبر, 2016 , 21:08 م
    عدد التعليقات:13957

    برق الحرم

    (((( تلمساني ياشباب ))))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  61. 39
    28 نوفمبر, 2016 , 21:07 م

    يقول نبينا محمد( إياكم والدخول علي النساء ).ونحن في آخر الزمان والفتاوي حسب العادات والتقاليد واﻷعراف واﻷهواء بعدة مقاسات
    لا يعجبني(6) اعجبني(1)
  62. 38
    28 نوفمبر, 2016 , 21:05 م

    ابو محمد

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  63. 37
    28 نوفمبر, 2016 , 21:05 م

    سنافي. هكذا هم الاخوان.

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  64. 36
    28 نوفمبر, 2016 , 21:04 م

    يعني لو ذهبت لمجتمع ودخلت في مجالسهم وهم مختلطين ***فيمذهب اأن هذه هي عاداتهم وتقاليدهم وأنا ألقي المحاضرة ثم ارجع. **
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  65. 35
    28 نوفمبر, 2016 , 21:03 م

    ليل

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  66. 34
    28 نوفمبر, 2016 , 21:02 م

    رحمه ⭐⭐⭐

    القطبييين كفروا الشعوب الاسلاميه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  67. 33
    28 نوفمبر, 2016 , 21:01 م

    رحمه

    حكام العرب مسلمين بما فيهم ***والشعوب العربيه مسلمين ...لماذا هذا التشبيه ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  68. 32
    28 نوفمبر, 2016 , 21:01 م

    أبو عبد الله

    ميكيافيللي يقول . ليس هناك أفيد للمرء من ظهوره بمظهر الفضيلة .
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  69. 31
    28 نوفمبر, 2016 , 21:01 م

    يالطيف

    طيب لو اقول كان المكان ونفس الإختلاط والمحاضرة عندنا هنا هل سيحضرها ام ماذيكون ردة لافهم عندنا اقوال واخارج افعال والمشكلة العذر موجود مع الحجه
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  70. 30
    28 نوفمبر, 2016 , 20:59 م

    أبو عبد الله

    أقسم بالله ، أني وفي جلسة مختصرة مع العودة . قال بأن تغطية الوجه ليست من الشرع في شيء . فقلنا لما لا تقلها علانية . قال لا أستطيع . هو بلا شك يستطيع . ولكنه سوف يخسر مؤيدون كثر .
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  71. 29
    28 نوفمبر, 2016 , 20:58 م

    يمني عاشق الدمام

    بنات اليمن جمالهم بالمرتبة العاشرة عربياً والمغربيات الثالث والمركز الاول للخليجيات
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  72. 28
    28 نوفمبر, 2016 , 20:56 م

    هههههههه

    لازم اقول هااانا عشان اثبت للجميع اني يمني ههههه العب غيرها اليمنيين احبابنا فلا تحاول تزرع الفتن
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  73. 27
    28 نوفمبر, 2016 , 20:55 م

    سوط الحق

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  74. 26
    28 نوفمبر, 2016 , 20:54 م

    المسافر

    حاصرو المجتمع واغلقوه حتى اختنق واصبحت الاخت والزوجه والام فاسقه حتى تعود الى المنزل. سلبو منا براءتنا باسم الدين. ادعو الى محاكمتهم او يعوضونا عن سنوات الكئابه والحزن في التسعينات. دفعنا اثمانا غاليه
    لا يعجبني(1) اعجبني(13)
  75. 25
    28 نوفمبر, 2016 , 20:53 م

    المسافر

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  76. 24
    28 نوفمبر, 2016 , 20:52 م
    عدد التعليقات:6030

    الرحااال

    الكل يعلم ان التحريم من اين يأتي..لهذا كل الدول لاتبالي له..لأنهم يعلمون حقا ان تحريم الاختلاط لم يقره لاشرع ولا دين..لهذا هون على نفسك..وقل صريحا..ان تحريمه بدعه ابتدعت من اشخاص حرفوا معنى الآيات
    لا يعجبني(1) اعجبني(12)
  77. 23
    28 نوفمبر, 2016 , 20:51 م

    سوط الحق

    المفاهيم التي كان يزايد عليها في التسعينيات من القرن المنصرم، ألقى بها على قارعة الطريق بعد أن شعر أن رهاناته لم تجد نفعًا
    لا يعجبني(0) اعجبني(8)
  78. 22
    28 نوفمبر, 2016 , 20:50 م

    يمني عاشق الدمام

    المغرب سبب العنوسة هااانا 😂😂😂
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  79. 21
    28 نوفمبر, 2016 , 20:48 م

    ابو محمد

    القسم الناعم حسب زعم الاخوان هو علمانية تركيا واما القسم الخشن فهو الموجود على باقي الكرة الارضية !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  80. 20
    28 نوفمبر, 2016 , 20:48 م

    فريدة شوقي

    إذاً إلغاء الولاية امر مشروع
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  81. 19
    28 نوفمبر, 2016 , 20:47 م

    بذكرالله تطمئن القلوب

    لااله الاالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  82. 18
    28 نوفمبر, 2016 , 20:45 م

    اسمع من الطرفين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  83. 17
    28 نوفمبر, 2016 , 20:45 م

    رحمه ⭐⭐⭐

    يشبهون حياتنا بالكفار
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  84. 16
    28 نوفمبر, 2016 , 20:42 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاتهجروا القران وتدبروا اياته القران كله خير
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  85. 15
    28 نوفمبر, 2016 , 20:40 م

    يقول نبينا محمد( إن الله ﻻ يقبض هذا العلم إنتزاعا ينتزعه من الناس وإنما يقبضه بقبض العلماء فإذا ذهب العلماء أتوا رؤوساء جهاﻻ فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا )رحم الله بن باز والعثيمين واﻷلباني
    لا يعجبني(10) اعجبني(3)
  86. 14
    28 نوفمبر, 2016 , 20:40 م

    ابو محمد

    حتى العلمانية اصبحت قسمين . قسم ناعم وقسم خشن .. لاعجب فانت في عهد الاخوان المسلمين !!!!!!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  87. 13
    28 نوفمبر, 2016 , 20:40 م

    العلماء والدعاة يذهبون للمجتمعات الختلط ليبينو لهم الحق والدين الصحيح وبنو ليبرال يطالبو باختلاط المجتمع لممارسة ونشر الفساد والشذوذ !!!
    لا يعجبني(10) اعجبني(3)
  88. 12
    28 نوفمبر, 2016 , 20:39 م

    ريما Rima

    ****الحكم مايتغير
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  89. 11
    28 نوفمبر, 2016 , 20:38 م

    عندما ذهب للمحاضره وجدهم اختلاط ولم يثبت انه طلب اختلاط فيه فرق
    لا يعجبني(8) اعجبني(1)
  90. 10
    28 نوفمبر, 2016 , 20:38 م
    عدد التعليقات:6030

    الرحااال

    ومين قال ان الاختلاط حرام..ماحرموه الا من قريب
    لا يعجبني(5) اعجبني(8)
  91. 9
    28 نوفمبر, 2016 , 20:37 م

    يقول نبينا محمد( من أرض الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرض عنه الناس ومن أرض الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس ). وقال تعالي( أفرأيت من أتبع إلهه هواه )
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  92. 8
    28 نوفمبر, 2016 , 20:35 م

    اسمرعبر

    هههه احبك فالله ياشيخ سلمان ولكن الملاحظ تبريركم لأمور كنتوا تنهون عنها في السابق ***
    لا يعجبني(3) اعجبني(4)
  93. 7
    28 نوفمبر, 2016 , 20:34 م

    بعض المصريين يقولون:اذا كان حرام نحرقوه وإذا كان حﻻل نشربوه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  94. 6
    28 نوفمبر, 2016 , 20:33 م

    محق

    العودة أصبح شائب ماأظنه سيفتن بالنساء لكن الممنوع هو من يحس انه سيفتن أو يميل إليهن والله أعلم
    لا يعجبني(7) اعجبني(0)
  95. 5
    28 نوفمبر, 2016 , 20:32 م

    💎🎀سُندُس

    سبق وأن قلت كل واحد يفتي لنفسه🤔
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  96. 4
    28 نوفمبر, 2016 , 20:32 م

    الدين يختلف عند اﻹخوان في الداخل والخارج .يعني الدين عندهم حسب اﻷهواء وتقاليد الشعوب وليس حكم الله علي كل البشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  97. 3
    28 نوفمبر, 2016 , 20:32 م

    َسيف الطويرقي

    رحم الله شييخينا عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ومحمد صالح العثيمين أصبحنا بعدمهم حيص بيص كلا يبرر على كيفه ويفتي على هواه .
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  98. 2
    28 نوفمبر, 2016 , 20:30 م

    موجود

    بارك الله فيك
    لا يعجبني(9) اعجبني(1)
  99. 1
    28 نوفمبر, 2016 , 20:27 م

    فعلا لايمكن ان تذهب لتبلغ رساله بشروط تفرضها وإلا لن تجد من يستمع لك
    لا يعجبني(9) اعجبني(2)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم