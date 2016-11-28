صحيفة المرصد : قدم الداعية السعودي، سلمان العودة، مبررات لإجازته الاختلاط داخل الجامعات، لافتًا إلى أن المجتمعات مختلفة من حيث العادات، والداعية مطالب باحترام تلك العادات، مضيفًا: “ليس من المقبول مطالبة الآخر بسماع شروطي قبل الدعوة”.
وقال العودة في مقطع فيديو نشر عبر “سناب شات” ردًا على جدل مثار حول إلقائه محاضرة في كلية الطب بمدينة فاس في المغرب، إن الداعية لا يمكنه فرض شروط مسبقة قبل الدعوة، كما أن الداعية يذهب إلى السوق وهو مختلط، فالأولى به الدعوة إلى الله.
وضرب الداعية السعودي، مثالا من حياة النبي “صلى الله عليه وسلم” حينما كان يذهب لأسواق الكفار ويدعوهم إلى الله، وكان الخمر يباع أمامه، إلا النبي كان يقول دائمًا للكفار “قولوا لا إله إلا الله تفلحوا”.
واختتم العودة مقطع الفيديو بالتأكيد على أن كليات طلب العلم هي الأولى بالدعوة إلى الله، مؤكدَا أن موقفه من الذهاب إلى كلية الطب بقاس في المغرب لإلقاء محاضرة في جامعة مختلطة، نابع من إيمانه بالدعوة إلى الله واقتناعه بأن “عادات الدول وتقاليدها تجبر الداعية على احترامها”.
بعد انتشار فيديو له وهو في محاضرة مختلطة في المغرب .. العودة لا يمانع من الاختلاط !
صحيفة المرصد : قدم الداعية السعودي، سلمان العودة، مبررات لإجازته الاختلاط داخل الجامعات، لافتًا إلى أن المجتمعات مختلفة من حيث العادات، والداعية مطالب باحترام تلك العادات، مضيفًا: “ليس من المقبول مطالبة الآخر بسماع شروطي قبل الدعوة”.
تعليقات ( 99 )
عيدالدكتور كلامه واضح وليس فيه مايجيز الاختلاط***
سعد القرني / ال يزيدالدين ليس كما توريد وتفسر حدود الله مافيها نقاش
عدد التعليقات:15819
قلم الحقيقهتعليق مخالف
الادميرالتعليق مخالف
ضمير الناس** يقول الاختلاط حرام اويمكن منعه الحياة تقوم على الاختلاط***
الصريح جداوالله انك صرت يالعوده شيخ ** ومقبول عند الجميع وبهالطريق**
الاسلام دينيقرأت المقال ولم أرى فيه أنه يجيز الاختلاط على إطلاقه إنما في حالة الذهاب للدعوة في أماكن من عادة اهلها الإختلاط وقدم ادلته في الجواز فردوا عليه بالدليل واتقوا الله في عرض الرجل
الراصديامقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك
متابعيقول الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله الدعوة في ملها أفضل من الدعوة في مسجد لأن الذين في المسجد مقبلين على الله اما اهل الملها فإن الواجب دعوتهم ليعودو الى الله والقاء محاضرات في مثل هذه الجامعات قد تنفع
شهر أغسطسالله يعز الحكومة ويطيل بأعمار قادتها وعلمائها الجهابذة الأسود..ويحفظ ويغني رجال أمنها الأوفياء
عدد التعليقات:15819
قلم الحقيقههذا هو واقعكم في الحياة الدين عندكم مثل العجين تشكلونه على حسب أهوائكم ومزاجكم.ماتحرمونه في بلادكم تحللونه في البلاد الأخرى.تركيا المغرب.هؤلاء هم الأخوان شيخهم القرضاوي سبقهم زواجه غناء ورقص واختلاط
ابببببااااايتعليق مخالف
Spare Partsاستغفر الله يفككون الدين قطعة فطعة لما يحلوا لهم. هل اهل المغرب يعلمون ذلك 🤔
علي!! يعني هل مطلوب من العوده ان ياخذ **
شهر أغسطسهذا مافيه اشكال الدعوة الى الله.. لكن !!الداعية إحترام العادات لتجويز الاختلاط!!!؟؟ الداعية يتبع النصوص ويحترم الدين!! ...والحرام حرام ليوم الدين كما بينه الدين
لاتحدثني عن نفسك ولكن اجعل عملك هو من يتحدث عنك فعملك هو من يشهد عليكبعض الناس يتسدح على الشواطي فى تركيا ولندن وباريس ويغشي الناس فى نواديهم واذا جاء عندك قال أختلاف وتبرج ههههه **
الحربيالدين الاسلامي لايتغير بتغير الموقع والبشر توحيد لايزور واذ حدث شئ من هذا القابيل بطل فعله وفائدته للاختلاط شاهد مقاطع الاختلاط في المغرب وتعرف ان كلامك صحيح ام لا خاصة في الباصات والنقل
هلال الحجازأنتم تلتقون بأناس مسلمين ولكن من لغير المسلمين أو الذين تم جذبهم إلى مذاهب أخرى -في مثل هؤلاء تجب الدعوة قبل أن ينحازوا الى صف الأعادي بطريقة او بأخرى
Saadاشوف الموضوع مضخم جدا والعودة شيخ نحترمه و ليس قدوة للجميع ويتبع مجتمع له عادات وتقاليد تختلف عّن الآخرين وفي كل مدينة لها اَهلها وعلمائها من رجال الدين وعادتهم التي تختلف عن الآخرين
عليوهل اتبعت منهج الرسول عليه الصلاة والسلام في الدعوة فبدأت بدعوتهم لتوحيد العبادة**
روبيهاوكي الخنبوقه انت متلون ايظا انت تحسب نفسك بلغت الذكاء والعبقريه هاذا حالك شنسوي نطقطق عليك لأنك مسخره
ناصر بن محمدرحم الله شييخينا عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ومحمد صالح العثيمين أصبحنا بعدمهم *** كيفه**
ليبرالي13بنولبرال مطالبهم في العدل والمساواه والرافه في البشر والتحرر من الاخونجيه مدرسة العنصريه والظلم والطغيان يدعون الاسلام والاسلام منهم براء مثل براءت الذئيب من دم يوسف ولايخفى ع الجميع ماعمله الفسدين
عجاج الوقتاحملك هذه الأمانة تبلغها للإدارة . التي بعثتها منذ قليل .
من تحت الماءههههههع يعني انت رايحن **
سلمان سليمان ابو الريشالعادات قد تصبح في مجتمع معين جزءاً من القانون الرسمي بل بعض المجتمعات أدرجت عادتها في دساتيرها
سلمان سليمان ابو الريشوالعادات والتقاليد الاجتماعية هي أنماط سلوكية تخص جماعة ما، حيث تتعلمها شفهياً من الجماعة السابقة موروث تاريخي ثقافي
من بلاد الحرمينعندهم دين الاسلام غير اللي عندنا ولا لهم رب غير ربنا ولا ايه السالفة تراهم مالهم غير خمسين سنة قبلها مستعمرة يعني لايفقهون الا القليل عاداة ايه وتقاليد ايه
سلمان سليمان ابو الريشالعادات ( السوسيولوجيا ) في اللغة جمع عادة، وهو ما يعتاده الإنسان ويتعود عليه
معاهد ومبايع ال سعود** القيل وشكرا حكومية خادم الحرمين الشرفين (** )
سلمان سليمان ابو الريشوالعادات والتقاليد متغيرة وليست ثابته
فهدقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سياتى على أمتى سنوات خداعات يكذب فيها الصادق و يصدق فيها الكاذب ويؤتمن الخائن و يخون فيها الامين وينطق فيها
سلمان سليمان ابو الريشاليوم لك عادة وغدا لك عادة سلوك بشري يتغير بتغير الحال والأحوال والزمان والمكان
ورل مفلوتلاحول ولاقوة الا بالله الله ينور ويهدي
مبغض الدواعشتعليق مخالف
سلمان سليمان ابو الريشعادات وتقاليد زمن الصحوة تختلف عن عادات وتقاليد جيل الافاقة من بعد الصحوة
سلمان سليمان ابو الريشلا تعدوا سواء عادات وتقاليد تختلف حسب الزمان والمكان وتتابع الأجيال وتغير الأحوال من حال لحال
يالطيفشكرا خالد تعليق٤٧ لافهم العبقريه هاذي ليس خليتها لتحليل سخصياتنا وجنسنا المفروض انت مع وكالة ناسا ويسمونك المفتش كونان اذهلني اكتشافك خلاص العبقريه وصلت حدها
محمدتعليق مخالف
عدد التعليقات:200
فاااااهمحلال في الخارج وحرام في الداخل ،،، تناقض عجيب
ابو متعبتعليق مخالف
غليصتعليق مخالف
سنافي.*** بارك الله فيك
سنافي.سبحان الله المحرم اصبح عندك عادة لا يمكن انتقاده أو اجتنابه.حضورك للمختلط يعني إقرارك بجوازه.وأنت لاتدعو في مجتمع كافر تراعي جهله بالإسلام.هذا مجتمع مسلم.أشرط شرطك واكسب رضى ربك.باﻷمس تداهن عدنان ابرا
مبغض الدواعشهل تعلم ان ديننا الاسلام حثنا على الغيره لاحض الكفار ***
ههههههه**رتاحو الشيخ واضح في كلامة هو يقصد التدرج في الدعوة . لكي لايكون غليظ فض . هؤلاء ناس تعودو على الاختلاط فتبي تدعوهم للأهم اما تجيني على شعب يعلم تحريم الاختلاط وتحلله مثل عندنا
خالدقلم البهتان والكذب داخل بعدة اسماء نسائية ورجالية وبعضها من غير اسماء ومنها. رحمه و سوط الحق و يالطيف و المسافر و الرحااال و ابو محمد و فريدة شوقي و ابو محمد و ت4
مبغض الدواعشعادي عندهم فالاختلاط شي حلال اهم شي انها تعرف أصول المسيار وبس؟
فكر رجلالاقامه اقترب انتهائها جددها قبل الانتهاء هذا ما توصي به الجوازات
مبغض الدواعشتعليق مخالف
مبغض الدواعشتعليق مخالف
المحاميةكلنا نعلم أن هناك وجه الحرام للداخل و وجه الحلال للخارج و هذا ليس بجديد فكلنا نتذكر إختلاط الكويت العرضي و غيره الكثير. المهم في الموضوع ماذا تفعل أنت هناك بين المسلمين؟؟!! إتركوا هذا البلد المتسامح.
مبغض الدواعشلا غرابه في هذا فهم من اسس المسيار وغيره من العجب...
سلمان سليمان ابو الريشفقه الواقع من ضرورات الحياة
سلمان سليمان ابو الريشكلام واقعي
جنوبية..تعليق مخالف
عدد التعليقات:13957
برق الحرم(((( تلمساني ياشباب ))))))
ابو محمدتعليق مخالف
سنافي. هكذا هم الاخوان.تعليق مخالف
ليلتعليق مخالف
رحمه ⭐⭐⭐القطبييين كفروا الشعوب الاسلاميه
رحمهحكام العرب مسلمين بما فيهم ***والشعوب العربيه مسلمين ...لماذا هذا التشبيه ؟
أبو عبد اللهميكيافيللي يقول . ليس هناك أفيد للمرء من ظهوره بمظهر الفضيلة .
يالطيفطيب لو اقول كان المكان ونفس الإختلاط والمحاضرة عندنا هنا هل سيحضرها ام ماذيكون ردة لافهم عندنا اقوال واخارج افعال والمشكلة العذر موجود مع الحجه
أبو عبد اللهأقسم بالله ، أني وفي جلسة مختصرة مع العودة . قال بأن تغطية الوجه ليست من الشرع في شيء . فقلنا لما لا تقلها علانية . قال لا أستطيع . هو بلا شك يستطيع . ولكنه سوف يخسر مؤيدون كثر .
يمني عاشق الدمامبنات اليمن جمالهم بالمرتبة العاشرة عربياً والمغربيات الثالث والمركز الاول للخليجيات
ههههههههلازم اقول هااانا عشان اثبت للجميع اني يمني ههههه العب غيرها اليمنيين احبابنا فلا تحاول تزرع الفتن
سوط الحقتعليق مخالف
المسافرحاصرو المجتمع واغلقوه حتى اختنق واصبحت الاخت والزوجه والام فاسقه حتى تعود الى المنزل. سلبو منا براءتنا باسم الدين. ادعو الى محاكمتهم او يعوضونا عن سنوات الكئابه والحزن في التسعينات. دفعنا اثمانا غاليه
المسافرتعليق مخالف
عدد التعليقات:6030
الرحااالالكل يعلم ان التحريم من اين يأتي..لهذا كل الدول لاتبالي له..لأنهم يعلمون حقا ان تحريم الاختلاط لم يقره لاشرع ولا دين..لهذا هون على نفسك..وقل صريحا..ان تحريمه بدعه ابتدعت من اشخاص حرفوا معنى الآيات
سوط الحقالمفاهيم التي كان يزايد عليها في التسعينيات من القرن المنصرم، ألقى بها على قارعة الطريق بعد أن شعر أن رهاناته لم تجد نفعًا
يمني عاشق الدمامالمغرب سبب العنوسة هااانا 😂😂😂
ابو محمدالقسم الناعم حسب زعم الاخوان هو علمانية تركيا واما القسم الخشن فهو الموجود على باقي الكرة الارضية !!
فريدة شوقيإذاً إلغاء الولاية امر مشروع
بذكرالله تطمئن القلوبلااله الاالله
رحمه ⭐⭐⭐يشبهون حياتنا بالكفار
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاتهجروا القران وتدبروا اياته القران كله خير
ابو محمدحتى العلمانية اصبحت قسمين . قسم ناعم وقسم خشن .. لاعجب فانت في عهد الاخوان المسلمين !!!!!!!
ريما Rima****الحكم مايتغير
عدد التعليقات:6030
الرحااالومين قال ان الاختلاط حرام..ماحرموه الا من قريب
اسمرعبرهههه احبك فالله ياشيخ سلمان ولكن الملاحظ تبريركم لأمور كنتوا تنهون عنها في السابق ***
محقالعودة أصبح شائب ماأظنه سيفتن بالنساء لكن الممنوع هو من يحس انه سيفتن أو يميل إليهن والله أعلم
💎🎀سُندُسسبق وأن قلت كل واحد يفتي لنفسه🤔
َسيف الطويرقيرحم الله شييخينا عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ومحمد صالح العثيمين أصبحنا بعدمهم حيص بيص كلا يبرر على كيفه ويفتي على هواه .
موجودبارك الله فيك