بعد انتشار فيديو له وهو في محاضرة مختلطة في المغرب .. العودة لا يمانع من الاختلاط !

صحيفة المرصد : قدم الداعية السعودي، سلمان العودة، مبررات لإجازته الاختلاط داخل الجامعات، لافتًا إلى أن المجتمعات مختلفة من حيث العادات، والداعية مطالب باحترام تلك العادات، مضيفًا: “ليس من المقبول مطالبة الآخر بسماع شروطي قبل الدعوة”.

وقال العودة في مقطع فيديو نشر عبر “سناب شات” ردًا على جدل مثار حول إلقائه محاضرة في كلية الطب بمدينة فاس في المغرب، إن الداعية لا يمكنه فرض شروط مسبقة قبل الدعوة، كما أن الداعية يذهب إلى السوق وهو مختلط، فالأولى به الدعوة إلى الله.

وضرب الداعية السعودي، مثالا من حياة النبي “صلى الله عليه وسلم” حينما كان يذهب لأسواق الكفار ويدعوهم إلى الله، وكان الخمر يباع أمامه، إلا النبي كان يقول دائمًا للكفار “قولوا لا إله إلا الله تفلحوا”.

واختتم العودة مقطع الفيديو بالتأكيد على أن كليات طلب العلم هي الأولى بالدعوة إلى الله، مؤكدَا أن موقفه من الذهاب إلى كلية الطب بقاس في المغرب لإلقاء محاضرة في جامعة مختلطة، نابع من إيمانه بالدعوة إلى الله واقتناعه بأن “عادات الدول وتقاليدها تجبر الداعية على احترامها”.