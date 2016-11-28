بالصور.. “طائرة” تنقذ مواطنين من الغرق بعد مداهمة السيول لهما !

صحيفة المرصد : أنقذت طائرة تابعة للقيادة العامة لقطاع الأمن، مواطنين كانا يستقلان سيارة حجزتها السيول في منطقة الغيلانة بمحافظة رماح، اليوم الاثنين.

وتفصيلاً، داهمت سيول الغيلانة المواطنين على مسافة تبعد 15 كم، جنوب طريق رماح مغرب، الأمر الذي اضطرهما للمكوث في السيارة عدة ساعات انتظارًا للمساعدة، غير أن منسوب المياه كان يرتفع بشكل كبير، فترك المواطنان السيارة.

وبعد عناء، تمكن المواطنان من الوقوف على مرتفع والاتصال بالدفاع المدني، وابتعدت سيارتهما بفعل قوة السيول، وفي الوقت نفسه وصلت الطائرة لإنقاذهما بعدما حرك الدفاع المدني طلبا لطيران الأمن بالتدخل السريع.