بالصور.. “طائرة” تنقذ مواطنين من الغرق بعد مداهمة السيول لهما !

صحيفة المرصد : أنقذت طائرة تابعة للقيادة العامة لقطاع الأمن، مواطنين كانا يستقلان سيارة حجزتها السيول في منطقة الغيلانة بمحافظة رماح، اليوم الاثنين.
وتفصيلاً، داهمت سيول الغيلانة المواطنين على مسافة تبعد 15 كم، جنوب طريق رماح مغرب، الأمر الذي اضطرهما للمكوث في السيارة عدة ساعات انتظارًا للمساعدة، غير أن منسوب المياه كان يرتفع بشكل كبير، فترك المواطنان السيارة.
وبعد عناء، تمكن المواطنان من الوقوف على مرتفع والاتصال بالدفاع المدني، وابتعدت سيارتهما بفعل قوة السيول، وفي الوقت نفسه وصلت الطائرة لإنقاذهما بعدما حرك الدفاع المدني طلبا لطيران الأمن بالتدخل السريع.
تعليقات ( 11 )
شهر أغسطسشكرا لقوات الأمن.... .. المفروض في رؤية2030.يحط غرامة مالية للمغامرين وقت الامطار والسيول ....حتى تظبط البشرية ووتتعدل سلوكياتها نحو الافضل
عدد التعليقات:200
فاااااهمالله المستعان
استغفراللهأستغفرالله لى ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الاباالله العلي العظيم اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاحول ولاقوة الابالله
بذكرالله تطمئن القلوبالحمدلله رب العالمين
زائر من المريختعليق مخالف
يمني عاشق الدمامآآآه علو جيب الشاص
اسمرعبرلا حول ولا قوة إلا بالله لو مراهقين كان وجدنا لهم عذر اما كبار بالسن هذه الطامة الكبرى .. الحمدلله على سلامتهم ومو كل مرة تسلم الجرة
فريدة شوقياتركوهم يواجهون مصير مغامراتهم والاستعراض بسياراتهم الدفع الرباعي