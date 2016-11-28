  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالصور.. “طائرة” تنقذ مواطنين من الغرق بعد مداهمة السيول لهما !

28 نوفمبر, 2016 , 20:45 م
بالصور.. “طائرة” تنقذ مواطنين من الغرق بعد مداهمة السيول لهما !
  • 2٬318
  • 11
  • حجم الخط

صحيفة المرصد : أنقذت طائرة تابعة للقيادة العامة لقطاع الأمن، مواطنين كانا يستقلان سيارة حجزتها السيول في منطقة الغيلانة بمحافظة رماح، اليوم الاثنين.

وتفصيلاً، داهمت سيول الغيلانة المواطنين على مسافة تبعد 15 كم، جنوب طريق رماح مغرب، الأمر الذي اضطرهما للمكوث في السيارة عدة ساعات انتظارًا للمساعدة، غير أن منسوب المياه كان يرتفع بشكل كبير، فترك المواطنان السيارة.

وبعد عناء، تمكن المواطنان من الوقوف على مرتفع والاتصال بالدفاع المدني، وابتعدت سيارتهما بفعل قوة السيول، وفي الوقت نفسه وصلت الطائرة لإنقاذهما بعدما حرك الدفاع المدني طلبا لطيران الأمن بالتدخل السريع.

%d8%b4

%d8%b4%d8%b3

%d8%b4%d8%b4%d8%b4

%d8%b4%d8%b4%d8%b4%d8%b4%d8%b4%d8%b4



تعليقات ( 11 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 11
    28 نوفمبر, 2016 , 22:52 م

    هذا واجب الطائرة اجل ليش تحلق في هذه الاماكن؟!!!!! امر بديهي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 10
    28 نوفمبر, 2016 , 22:41 م

    شهر أغسطس

    شكرا لقوات الأمن.... .. المفروض في رؤية2030.يحط غرامة مالية للمغامرين وقت الامطار والسيول ....حتى تظبط البشرية ووتتعدل سلوكياتها نحو الافضل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 9
    28 نوفمبر, 2016 , 21:55 م
    عدد التعليقات:200

    فاااااهم

    الله المستعان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 8
    28 نوفمبر, 2016 , 21:31 م

    استغفرالله

    أستغفرالله لى ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الاباالله العلي العظيم اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 7
    28 نوفمبر, 2016 , 21:18 م

    عجيب امر هوءلا يخاطرون في أنفسهم ويشغلون فرق إنقاذ عن من هم احوج للمساعده!!!!!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  6. 6
    28 نوفمبر, 2016 , 21:16 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 5
    28 نوفمبر, 2016 , 21:15 م

    بذكرالله تطمئن القلوب

    الحمدلله رب العالمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 4
    28 نوفمبر, 2016 , 21:10 م

    زائر من المريخ

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 3
    28 نوفمبر, 2016 , 20:59 م

    يمني عاشق الدمام

    آآآه علو جيب الشاص
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  10. 2
    28 نوفمبر, 2016 , 20:52 م

    اسمرعبر

    لا حول ولا قوة إلا بالله لو مراهقين كان وجدنا لهم عذر اما كبار بالسن هذه الطامة الكبرى .. الحمدلله على سلامتهم ومو كل مرة تسلم الجرة
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  11. 1
    28 نوفمبر, 2016 , 20:50 م

    فريدة شوقي

    اتركوهم يواجهون مصير مغامراتهم والاستعراض بسياراتهم الدفع الرباعي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم