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بالفيديو : أسير حوثي يزعم امتلاكه مفتاح الجنة !

28 نوفمبر, 2016 , 21:57 م
بالفيديو : أسير حوثي يزعم امتلاكه مفتاح الجنة !
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صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأسير حوثي وثقه أحد الجنود بالحد الجنوبي

يظهر الفيديو الأسير الحوثي وهو ملقى على الأرض ، في الوقت الذي أخذ أحد الجنود يدير حواراً معه ، بعد أن لاحظ سلسلة حول يده ، فسأله : ما هذا ؟  ليرد عليه بأنه مفتاح الجنة ، وعاد ليسأله : كم فرد كان معك ؟ ، فقال : عشرة .



تعليقات ( 24 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 24
    28 نوفمبر, 2016 , 22:52 م

    من تحت الماء

    **الله ينصر جيشنا ويعز ديرتنا
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  2. 23
    28 نوفمبر, 2016 , 22:46 م

    المسافر

    هناك علاقه معلنه بين الاخوان وملالي طهران. ولا يستحون من الاعلان عنها منذ عهد الخميني. ولا عجب ان من يرفع السلاح اليوم ضدنا رضعو من فكر البنا وسيد قطب.الحوثيين والملالي والاخوان يحاربوننا في كل جبهه.
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  3. 22
    28 نوفمبر, 2016 , 22:37 م

    ؟؟

    ديانة الحوثي والاخواني والداعشي؟؟ ممكن تجاوب ايها القلم المحترم؟ شاكر ومقدر
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  4. 21
    28 نوفمبر, 2016 , 22:34 م

    ؟؟

    وش هوه الدين قلم الحقيقه؟؟
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  5. 20
    28 نوفمبر, 2016 , 22:28 م
    عدد التعليقات:15819

    قلم الحقيقه

    الطقم واحد مثل ماقلنا سابقآ.مثلث أضلاعه ثلاثة.داعشي حوثي أخواني.كل منهم يتلاعب بالدين على كيفه ***
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  6. 19
    28 نوفمبر, 2016 , 22:25 م

    بلوشي

    قلم الحقيقه يعني اني يعني اني اقول الصدق ومبدئي الصدق والحياديه قم بس قم
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  7. 18
    28 نوفمبر, 2016 , 22:25 م

    Ymni mahobo

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 17
    28 نوفمبر, 2016 , 22:22 م
    عدد التعليقات:13957

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=SfRo56C_Klk
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  9. 16
    28 نوفمبر, 2016 , 22:20 م

    عبدالله

    اللهم سلط على ايران واتباعها ومن ايدهم ومن نهج على نهجهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  10. 15
    28 نوفمبر, 2016 , 22:19 م
    عدد التعليقات:13957

    برق الحرم

    (((((((عــــــــــــــــاجل .........غارة _مباغتة .............تباغت تجمعات للحوثيين قبالة منفذ علب وتقتل منهم العشرات ولله الحمد ))))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 14
    28 نوفمبر, 2016 , 22:19 م
    عدد التعليقات:15819

    قلم الحقيقه

    هذا الحوثي عدو البلاد مثله مثل الداعشي والأخواني.الداعشي يزعم حزامه بيرسله ويوصله الجنه والأخواني علمه الأسود خلفه الجنة وهذا الحوثي مثلهم لكن بسلساله.
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  12. 13
    28 نوفمبر, 2016 , 22:15 م

    لارا

    الله يكون في عون الشعب اليمني دمرته ارضيهم وقتلتم اطفالهم
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  13. 12
    28 نوفمبر, 2016 , 22:15 م

    الهمداني

    اذا لم تكن مفاتيح الجنة عند الحوثي فأنها ستكون عند من هو ضده شفتوا كيف اضحكتوا اهل العقول من رجعيتكم الكومدية
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  14. 11
    28 نوفمبر, 2016 , 22:12 م

    ؟؟

    هيا أخرجو من جحوركم يابومصلفح همداني قلم الرحاال عاشق دمام يمني غير محبوب
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  15. 10
    28 نوفمبر, 2016 , 22:11 م

    مبغض الدواعش

    سعد من يعربه قبل لا يموت؟
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  16. 9
    28 نوفمبر, 2016 , 22:11 م

    ؟؟

    يارحااال وابومصلفح الهمداني عاشق يمني محبوب مارأيكم بكلام هذا الحوثي الجاهل
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  17. 8
    28 نوفمبر, 2016 , 22:10 م
    عدد التعليقات:13957

    برق الحرم

    ((((((( كل مأجور لملالي ايران ...... لابد من قتله مجرم مرتزق وليس جندي نظامي )))))))
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  18. 7
    28 نوفمبر, 2016 , 22:10 م

    مبغض الدواعش

    هههه مكثر في القات ولا درا ايش يسوي؟
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  19. 6
    28 نوفمبر, 2016 , 22:07 م

    عبدالله

    الحمد لله على نعمة الاسلام
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  20. 5
    28 نوفمبر, 2016 , 22:05 م

    💎🎀سُندُس

    الله يشفيه.
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  21. 4
    28 نوفمبر, 2016 , 22:04 م

    نزار

    مفتاح مو قفل للخنبوقه اقدم
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  22. 3
    28 نوفمبر, 2016 , 22:04 م

    واضح

    اجل مفتاح الجنه يا نعال المجوس انت حدك معك مفتاح بومة الخامئني
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  23. 2
    28 نوفمبر, 2016 , 22:03 م
    عدد التعليقات:14554

    عمر السميري

    الحمد لله رب العالمين
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  24. 1
    28 نوفمبر, 2016 , 22:02 م
    عدد التعليقات:13957

    برق الحرم

    (((((( الحوثيين ليسوا اسراء حرب ....... هؤلاء زنابيل نار الملالي ... صعاليك ....... لابد من قتلهم ... دون القبض عليهم ))))))))
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