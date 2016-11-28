بالفيديو : أسير حوثي يزعم امتلاكه مفتاح الجنة !

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأسير حوثي وثقه أحد الجنود بالحد الجنوبي
يظهر الفيديو الأسير الحوثي وهو ملقى على الأرض ، في الوقت الذي أخذ أحد الجنود يدير حواراً معه ، بعد أن لاحظ سلسلة حول يده ، فسأله : ما هذا ؟ ليرد عليه بأنه مفتاح الجنة ، وعاد ليسأله : كم فرد كان معك ؟ ، فقال : عشرة .
تعليقات ( 24 )
من تحت الماء**الله ينصر جيشنا ويعز ديرتنا
المسافرهناك علاقه معلنه بين الاخوان وملالي طهران. ولا يستحون من الاعلان عنها منذ عهد الخميني. ولا عجب ان من يرفع السلاح اليوم ضدنا رضعو من فكر البنا وسيد قطب.الحوثيين والملالي والاخوان يحاربوننا في كل جبهه.
؟؟ديانة الحوثي والاخواني والداعشي؟؟ ممكن تجاوب ايها القلم المحترم؟ شاكر ومقدر
؟؟وش هوه الدين قلم الحقيقه؟؟
عدد التعليقات:15819
قلم الحقيقهالطقم واحد مثل ماقلنا سابقآ.مثلث أضلاعه ثلاثة.داعشي حوثي أخواني.كل منهم يتلاعب بالدين على كيفه ***
بلوشيقلم الحقيقه يعني اني يعني اني اقول الصدق ومبدئي الصدق والحياديه قم بس قم
Ymni mahoboتعليق مخالف
عدد التعليقات:13957
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=SfRo56C_Klk
عبداللهاللهم سلط على ايران واتباعها ومن ايدهم ومن نهج على نهجهم
عدد التعليقات:13957
برق الحرم(((((((عــــــــــــــــاجل .........غارة _مباغتة .............تباغت تجمعات للحوثيين قبالة منفذ علب وتقتل منهم العشرات ولله الحمد ))))))
عدد التعليقات:15819
قلم الحقيقههذا الحوثي عدو البلاد مثله مثل الداعشي والأخواني.الداعشي يزعم حزامه بيرسله ويوصله الجنه والأخواني علمه الأسود خلفه الجنة وهذا الحوثي مثلهم لكن بسلساله.
لاراالله يكون في عون الشعب اليمني دمرته ارضيهم وقتلتم اطفالهم
الهمدانياذا لم تكن مفاتيح الجنة عند الحوثي فأنها ستكون عند من هو ضده شفتوا كيف اضحكتوا اهل العقول من رجعيتكم الكومدية
؟؟هيا أخرجو من جحوركم يابومصلفح همداني قلم الرحاال عاشق دمام يمني غير محبوب
مبغض الدواعشسعد من يعربه قبل لا يموت؟
؟؟يارحااال وابومصلفح الهمداني عاشق يمني محبوب مارأيكم بكلام هذا الحوثي الجاهل
عدد التعليقات:13957
برق الحرم((((((( كل مأجور لملالي ايران ...... لابد من قتله مجرم مرتزق وليس جندي نظامي )))))))
مبغض الدواعشهههه مكثر في القات ولا درا ايش يسوي؟
عبداللهالحمد لله على نعمة الاسلام
💎🎀سُندُسالله يشفيه.
نزارمفتاح مو قفل للخنبوقه اقدم
واضحاجل مفتاح الجنه يا نعال المجوس انت حدك معك مفتاح بومة الخامئني
عدد التعليقات:14554
عمر السميريالحمد لله رب العالمين
عدد التعليقات:13957
برق الحرم(((((( الحوثيين ليسوا اسراء حرب ....... هؤلاء زنابيل نار الملالي ... صعاليك ....... لابد من قتلهم ... دون القبض عليهم ))))))))