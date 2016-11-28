بالفيديو : أسير حوثي يزعم امتلاكه مفتاح الجنة !

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأسير حوثي وثقه أحد الجنود بالحد الجنوبي

يظهر الفيديو الأسير الحوثي وهو ملقى على الأرض ، في الوقت الذي أخذ أحد الجنود يدير حواراً معه ، بعد أن لاحظ سلسلة حول يده ، فسأله : ما هذا ؟ ليرد عليه بأنه مفتاح الجنة ، وعاد ليسأله : كم فرد كان معك ؟ ، فقال : عشرة .