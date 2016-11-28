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بالصور : نجل محمد بن راشد يصطاد ” ضب ” خلال نزهة بالصحراء

28 نوفمبر, 2016 , 22:08 م
بالصور : نجل محمد بن راشد يصطاد ” ضب ” خلال نزهة بالصحراء
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صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هو ونجله زايد ،وذلك خلال رحلة في البر لتعلم الحياة البرية والصيد ، نشرتها الأميرة هيا بنت الحسين زوجته على حسابها الشخصي بفيسبوك .

وبينت الصور أن زايد نجح أثناء الرحلة في اصطياد ضب، وأوضحت الصور زايد وهو يمسك الضب، وأخرى وهو يحاول اصطياد ثعبان.

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تعليقات ( 18 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 18
    28 نوفمبر, 2016 , 23:08 م

    الاسلام ديني

    اخي المبارك : إن ذهبت لنزهة او نزلت منزل فلا تنسى أن تقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات فلن يضرك شيء بعد ذلك بإذن الله
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  2. 17
    28 نوفمبر, 2016 , 23:04 م
    عدد التعليقات:13957

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=2hfen_aYWy0 ..... الله يحفظه ويحفظ ابيه وأمه ... جده حسين الهاشمي ........... وخاله_ملك
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  3. 16
    28 نوفمبر, 2016 , 23:02 م

    شاآآآايب من جبل عسير

    الله يطمنكم طمنتونا وفرحتونا؟!؟ اكييييد هذا اللي بيجيب الذيب من ذيله!؟! بعدين من اللي ماسك الضب لبطلنا الصغير؟!؟.ناقصه حليب العصفور....... وأستف ترب الأرض كي لايرى له .. عليا من الطول إمرءٍ متطول.
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  4. 15
    28 نوفمبر, 2016 , 22:54 م

    سعد القرني / ال يزيد

    تعب في الصيد
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  5. 14
    28 نوفمبر, 2016 , 22:46 م

    من تحت الماء

    تعليق مخالف
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  6. 13
    28 نوفمبر, 2016 , 22:45 م

    ابوفارس

    يستاهل من يقنصه ضبان تيماء. وساحوق. وعريفجان وحسلات وريمان وعبلة اللعباء.
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  7. 12
    28 نوفمبر, 2016 , 22:41 م

    حبروك

    تعليق مخالف
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  8. 11
    28 نوفمبر, 2016 , 22:41 م

    ابوفارس

    يستاهل من يقنصه ضبان تيماء. وساحوق. وعريفجان وحسلات وريمان وعبلة اللعباء.
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  9. 10
    28 نوفمبر, 2016 , 22:41 م

    طبل سامري

    ضب ..ضب ؟؟ غريبة ماقالوا **
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  10. 9
    28 نوفمبر, 2016 , 22:24 م

    متابع

    الله يخليهم لبعض
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  11. 8
    28 نوفمبر, 2016 , 22:19 م

    مشعل العتيبي

    الولد طالع على خواله
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  12. 7
    28 نوفمبر, 2016 , 22:19 م

    مبغض الدواعش

    ماهو غريب الطيب من منبع الطيب؟
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  13. 6
    28 نوفمبر, 2016 , 22:16 م

    زائر

    |ياكبرها واحد ماسك الضب والورع حاط يده على الضب
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  14. 5
    28 نوفمبر, 2016 , 22:15 م

    الصولجان

    الشرف للضب يصطاد من قبل ابن سموه أي شرف حصل للضب
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  15. 4
    28 نوفمبر, 2016 , 22:14 م
    عدد التعليقات:15819

    قلم الحقيقه

    الله يحفظه من كل شكر ومكروه .
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  16. 3
    28 نوفمبر, 2016 , 22:13 م
    عدد التعليقات:13957

    برق الحرم

    (((((( حفيد ملك ........ أبن أمير شهم ))))))))
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  17. 2
    28 نوفمبر, 2016 , 22:13 م

    حبي مملكتي

    ماشاء الله ربي يحفظه لهم
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  18. 1
    28 نوفمبر, 2016 , 22:09 م

    عبدالله

    ماشاء الله عليه
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