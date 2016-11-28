بالصور : نجل محمد بن راشد يصطاد ” ضب ” خلال نزهة بالصحراء

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هو ونجله زايد ،وذلك خلال رحلة في البر لتعلم الحياة البرية والصيد ، نشرتها الأميرة هيا بنت الحسين زوجته على حسابها الشخصي بفيسبوك .

وبينت الصور أن زايد نجح أثناء الرحلة في اصطياد ضب، وأوضحت الصور زايد وهو يمسك الضب، وأخرى وهو يحاول اصطياد ثعبان.