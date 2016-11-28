بالصور : نجل محمد بن راشد يصطاد ” ضب ” خلال نزهة بالصحراء

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هو ونجله زايد ،وذلك خلال رحلة في البر لتعلم الحياة البرية والصيد ، نشرتها الأميرة هيا بنت الحسين زوجته على حسابها الشخصي بفيسبوك .
وبينت الصور أن زايد نجح أثناء الرحلة في اصطياد ضب، وأوضحت الصور زايد وهو يمسك الضب، وأخرى وهو يحاول اصطياد ثعبان.
تعليقات ( 18 )
الاسلام دينياخي المبارك : إن ذهبت لنزهة او نزلت منزل فلا تنسى أن تقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات فلن يضرك شيء بعد ذلك بإذن الله
عدد التعليقات:13957
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=2hfen_aYWy0 ..... الله يحفظه ويحفظ ابيه وأمه ... جده حسين الهاشمي ........... وخاله_ملك
شاآآآايب من جبل عسيرالله يطمنكم طمنتونا وفرحتونا؟!؟ اكييييد هذا اللي بيجيب الذيب من ذيله!؟! بعدين من اللي ماسك الضب لبطلنا الصغير؟!؟.ناقصه حليب العصفور....... وأستف ترب الأرض كي لايرى له .. عليا من الطول إمرءٍ متطول.
سعد القرني / ال يزيدتعب في الصيد
من تحت الماءتعليق مخالف
ابوفارسيستاهل من يقنصه ضبان تيماء. وساحوق. وعريفجان وحسلات وريمان وعبلة اللعباء.
حبروكتعليق مخالف
ابوفارسيستاهل من يقنصه ضبان تيماء. وساحوق. وعريفجان وحسلات وريمان وعبلة اللعباء.
طبل سامريضب ..ضب ؟؟ غريبة ماقالوا **
متابعالله يخليهم لبعض
مشعل العتيبيالولد طالع على خواله
مبغض الدواعشماهو غريب الطيب من منبع الطيب؟
زائر|ياكبرها واحد ماسك الضب والورع حاط يده على الضب
الصولجانالشرف للضب يصطاد من قبل ابن سموه أي شرف حصل للضب
عدد التعليقات:15819
قلم الحقيقهالله يحفظه من كل شكر ومكروه .
عدد التعليقات:13957
برق الحرم(((((( حفيد ملك ........ أبن أمير شهم ))))))))
حبي مملكتيماشاء الله ربي يحفظه لهم
عبداللهماشاء الله عليه