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بالفيديو .. الفنانة وعد لـ أحلام : ” أنا بهددك أسرق كل مجوهراتك وآخذ وحدة من بناتك “

28 نوفمبر, 2016 , 22:15 م
بالفيديو .. الفنانة وعد لـ أحلام : ” أنا بهددك أسرق كل مجوهراتك وآخذ وحدة من بناتك “
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صحيفة المرصد: نشرت الفنانة السعودية وعد عبر حسابها على السناب شات ، مقطع فيديو مُصوّر يُظهرها في منزل الفنانة الإماراتية أحلام في الدوحة- قطر، حيث قامت بزيارتها للإطمئنان إلى عائلتها وأولادها.

وفي بادرةٍ كوميدية مرحة منها، صوّرت مقطع فيديو من داخل منزل أحلام قالت فيه: “أحلام أنا بهدّدك أسرق كلّ مجوهراتك وآخذ وحدة من بناتك… على الأرجح رح آخذ لولو معاي”، إذ معروفٌ عن الصداقة الوطيدة التي تربط بين الفنانتين ، وفقاً لمجلة لها.



تعليقات ( 5 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 5
    28 نوفمبر, 2016 , 23:08 م

    السهم الازرق

    اصبر بس شوي بكرا يتهاوشن وتصير حرب بينهن ذولي حريم وطقاقات يسلام سلم
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  2. 4
    28 نوفمبر, 2016 , 22:52 م

    سعد القرني / ال يزيد

    الاية ((يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ م))
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  3. 3
    28 نوفمبر, 2016 , 22:34 م

    محد قال لي

    يازينك ياوعد .. تجيب العافيه الله يسعدها 😊☺
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  4. 2
    28 نوفمبر, 2016 , 22:22 م

    متابع

    علاقة حب طقاقات
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  5. 1
    28 نوفمبر, 2016 , 22:22 م

    السيد احلام

    دا هو متجوز ياهانم 🤔
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