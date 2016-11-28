بالفيديو .. الفنانة وعد لـ أحلام : ” أنا بهددك أسرق كل مجوهراتك وآخذ وحدة من بناتك “

صحيفة المرصد: نشرت الفنانة السعودية وعد عبر حسابها على السناب شات ، مقطع فيديو مُصوّر يُظهرها في منزل الفنانة الإماراتية أحلام في الدوحة- قطر، حيث قامت بزيارتها للإطمئنان إلى عائلتها وأولادها.

وفي بادرةٍ كوميدية مرحة منها، صوّرت مقطع فيديو من داخل منزل أحلام قالت فيه: “أحلام أنا بهدّدك أسرق كلّ مجوهراتك وآخذ وحدة من بناتك… على الأرجح رح آخذ لولو معاي”، إذ معروفٌ عن الصداقة الوطيدة التي تربط بين الفنانتين ، وفقاً لمجلة لها.