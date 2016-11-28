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الشاعر “حيدر العبدالله ” يرد على منتقديه: الصراخ وسيلة العاجز وحيلة المفلس

28 نوفمبر, 2016 , 23:24 م
الشاعر “حيدر العبدالله ” يرد على منتقديه: الصراخ وسيلة العاجز وحيلة المفلس
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صحيفة المرصد: وجه عدد من المتابعين انتقادا لطريقة إلقاء الشاعر حيدر العبدالله التي جنحت إلى ترقيق العبارة والصوت ومخارج الحروف بشكل قالوا إنه مبالغ فيه ، ورفض آخرين هذا التشبيه .

من جانبه علق الشاعر عبر حسابه على “تويتر” على الآراء المتباينة عبر عدة تغريدات شكر فيها أمير الشرقية سعود بن نايف على ثقته فيه، وأوضح: “حين تولد وتترعرع في إحدى واحات هذا الوطن العظيم فمن الطبيعي والبديهي أن يكتسب صوتك نداوة الماء وخضرة الأرض، ليس فقط صوتك بل روحك وكل أحلامك”.

وأضاف: ” تماما كما هو من الطبيعي أن يكتسب صوتك وروحك وكل أحلامك سمات الصحراء ووعورتها حين تولد في البادية، ولا غضاضة في أي من ذلك”، مؤكدا أن ديننا وشيم أهلنا تقول إن رفع الصوت عند الكبار سوء أدب وقلة ذوق، ويعلمنا التاريخ أن الصراخ وسيلة العاجز، وحيلة المفلس.



تعليقات ( 48 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 48
    29 نوفمبر, 2016 , 1:31 ص

    ام محمد

    حصوله ع المركز الاول ولقب أمير الشعراء دليل جدارته، ولكن يظل الناس أذواق ورضاهم غاية لا تدرك وكلنا يعلم ان ألقاء الشعر فن وموهبه كما نعلم أيضاً أن الصراخ والحماس المبالغ فيه لا يضيف للشعر بل ينتقص منه
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  2. 47
    29 نوفمبر, 2016 , 1:30 ص

    خربزلي

    مرررره صوت رابح رقيق وشجي وماله دخل ف النقازييييي أقول ياحيدر والله شعرك مخييييس وااااااعععع تسكن سكانانا وتسكن عيناناوياليلدانا ههههههاااااي
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  3. 46
    29 نوفمبر, 2016 , 1:02 ص

    الجهني

    الله يرحمك ياعيسي ابن علي فعلا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 45
    29 نوفمبر, 2016 , 1:01 ص

    ابو عقاب

    متى تنتهى العنصرية للاسف الشديد حتى بين الشعراء
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  5. 44
    29 نوفمبر, 2016 , 0:52 ص

    الله يرحمك ياعيسى

    ما رأينا هذه الرقة لا فيك ولا في جمهورك . صوت رجل ولحن شجي .
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  6. 43
    29 نوفمبر, 2016 , 0:50 ص

    ابومحمد

    نحن وليس نحنوووووووووو
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 42
    29 نوفمبر, 2016 , 0:49 ص

    بخن بخن

    اقول ترانا نتذوق الشعر العربي الفصيح ونفهمه لكن قصيدتك ** *
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 41
    29 نوفمبر, 2016 , 0:49 ص
    عدد التعليقات:8403

    الحرمان

    شي يبشر بالخير لو اروح بيقبلون **
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  9. 40
    29 نوفمبر, 2016 , 0:47 ص

    من راس قوم

    انا من اليوم قررت اخطب حساوية . مادام عندهم هذي الرقه والأسلوب المعسول . كيف بناتها ؛؛؛،،، وانا جاهز 😎
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  10. 39
    29 نوفمبر, 2016 , 0:41 ص

    * وعاشق الشرقيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 38
    29 نوفمبر, 2016 , 0:37 ص

    حيدر

    والله انك ابدعت ياالحبيب وفقك الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  12. 37
    29 نوفمبر, 2016 , 0:35 ص

    (سنافي)

    ت-30- اجمل تعليق هههههههااااي فعلا كلمات متناقضه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  13. 36
    29 نوفمبر, 2016 , 0:35 ص

    خرخرينو

    والله كفو وما قصرت وصح لسانك وبعض الناس شغلها ضحك واستهزاء فقط وهو كله عيوب
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  14. 35
    29 نوفمبر, 2016 , 0:33 ص

    عمر

    الالقاء تماشى تماما مع مفردات القصيده ... مدرسة الشعر العربي الفصيح لا تتوافق مع ذائقة معظم ابناء جيل العصر النبطي فمن الطبيعي ان لا يثنو عليها بالرغم من تميزها وتميز شاعرها الذي اتمنى له كل التوفيق.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 34
    29 نوفمبر, 2016 , 0:29 ص

    الحق يقال

    اقول .. يالحبيب والله لاصوت ولا كلمات .. قم بس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 33
    29 نوفمبر, 2016 , 0:25 ص

    هئه

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 32
    29 نوفمبر, 2016 , 0:25 ص

    شهر أغسطس

    ماشاء الله...شعر رومنسي...يتوافق مع الاحساء الخضراء أرض العلم والأدب والرومنسيه للناس الهاديه الحلوه. .. ..الله يوفق ملكنا الحلووو ويطيل بعمره
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  18. 31
    29 نوفمبر, 2016 , 0:25 ص

    محمد

    وينك يا خلف ابن هذال يشوش راسي لا سمته وهذا جاب لي النوم
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  19. 30
    29 نوفمبر, 2016 , 0:23 ص

    وش رأيك ياحيدر ؟ نحن لانرتضي قروب سواكم . وندري لاترضون سوانا . نحن لانسكن القروب . بل بالقروب سكنانا. مدير القروب. في فؤاده سكنانا. نحن لانرتضي سواه. وندري انه لا يريد أعضاءً سوانا .
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  20. 29
    29 نوفمبر, 2016 , 0:22 ص

    ابوسالم

    مع الاحتراام الشديد للشاعر الا ان الشرهه ماهي عليه....
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  21. 28
    29 نوفمبر, 2016 , 0:21 ص

    الزهراني

    لايلام المرء بعد اجتهاده انت اديت اللي عليك وماقصرت ولا يهمك
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  22. 27
    29 نوفمبر, 2016 , 0:21 ص

    الحربي

    الإلقاء لا يليق بالمقام اسلوب غزلي رومنسي بحت .. ولا الكلمات ترتقي لمستوى الحدث.الله يخلف لنا من يخلفك ياخلف بن هذال (شاعر القصيدة الوطنية والحماسية الأول بلا منازع ) ( والشاعر يتقمص رقة غريبه؟!)
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)
  23. 26
    29 نوفمبر, 2016 , 0:19 ص

    صفخــه

    كنت اتابع المسلسات الدينيه القديمه واذكر الشعراء عندما يلقو قصيده على الخليفه تشابه نبرة صوت الشاعر حيدر عبد الله اما القصائد الحماسيه تقال عند الحروب والميادين العسكريه يجب التفرقه .... ولا تدرعمون
    لا يعجبني(4) اعجبني(3)
  24. 25
    29 نوفمبر, 2016 , 0:17 ص

    الازدي

    انت منت حاله الحاله الي طلعت
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 24
    29 نوفمبر, 2016 , 0:15 ص

    اش هذا كلام انا ما فيه يعرف ولكن نقول الحى يحييك والميت يزيدك غبن اليس كذلك يا حيدره
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  26. 23
    29 نوفمبر, 2016 , 0:11 ص

    الضيغمي

    الله يذكر ابن هذال بالخير ويلبسه لباس الصحة والعافيه ، والله لن أنسى تلك الساعة التي ذرفت عيني الدمع رغما عني عندما تطرق في شعره لأمنا الحبيبه عائشه رضوان الله عليها وعلى أبيها .
    لا يعجبني(4) اعجبني(3)
  27. 22
    29 نوفمبر, 2016 , 0:11 ص

    ابو سليمان

    الثقه في النفس اساس النجاح ووقوف الشاعر والقائه القصيده بكل ثقه امام الملك ورجال الدوله اختبار حقيقي بمقدرة الشاعر ونجاحه
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  28. 21
    29 نوفمبر, 2016 , 0:09 ص

    سمو

    صراحه أعجبتني القصيده وإلقاء القصيدة مره جميله من شاعر مبدع والمنتقدون للقصيدة اكيد انهم من محبين شعر النبط ولاكن الشعر الفصيح هو شعر العرب وهو الأصل وهو الشعر الباقيالاصل الغة العربيه الله يوفق شاعر
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  29. 20
    29 نوفمبر, 2016 , 0:07 ص
    عدد التعليقات:571

    ابونواف...

    رحمه استغلت الزحمه📡📡📡📡
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 19
    29 نوفمبر, 2016 , 0:05 ص

    فهدالجويان

    نحن لانسكن البيوت ......؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  31. 18
    29 نوفمبر, 2016 , 0:00 ص

    صديق عمري

    اقول يا ليتهم رقدوا.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  32. 17
    28 نوفمبر, 2016 , 23:56 م

    علي العمري

    هذا. كان. هذا. شعر. فا. عادل. امام. ملك الشعر في الحلزون
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  33. 16
    28 نوفمبر, 2016 , 23:55 م

    ملحق الصحافه

    نحنو لانسكن البيوت** القافيه سهله مره
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 15
    28 نوفمبر, 2016 , 23:54 م

    اسد

    اقووول فقدنا شاعر القوات المسلحه الحارثي الا يهز الارض هز خل الشعر. الهابط وش قال وي وي وي ياااااا قلباه. هههههه
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  35. 14
    28 نوفمبر, 2016 , 23:53 م

    محمد

    أحسنت ياحيدر
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  36. 13
    28 نوفمبر, 2016 , 23:43 م

    .لن.

    سمعتها صراحة ما شدتني لا كلمات ولا اداء وليس يالمضمون مظمونها جيد ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  37. 12
    28 نوفمبر, 2016 , 23:43 م

    علي العمري

    ليش. مل. شي. ناشئ. للخلف. حتي. الشعر. كان. زمان. خلف. ولان. هذا. وربي. ماهو. شعر. ذكرني. في. شعر. عادل. امام. الحلزون
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 11
    28 نوفمبر, 2016 , 23:42 م

    السوق

    ربي يحفظ ملكنا سلمان ويحفظك ياحيدر من كل سوء ومن الحساد الحاقدين الذينه يريدون لي وطننه الشر
    لا يعجبني(2) اعجبني(12)
  39. 10
    28 نوفمبر, 2016 , 23:40 م

    منصف

    انه اجاد ولا غبار على شعره ومن ينتقصه لايعرف الشعر يستحق خمس نجوم
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  40. 9
    28 نوفمبر, 2016 , 23:40 م

    إمرأه

    سمعتها بصوت آخر تختلف عن صوته لو ترك الإلقاء لغيره أفضل
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  41. 8
    28 نوفمبر, 2016 , 23:36 م

    مخضرم

    سمعت القصيدة اليوم بصوت خالد مدخلي وحقيقة هناك فرق مع احترامي للشاعر جيدر
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  42. 7
    28 نوفمبر, 2016 , 23:35 م

    سعد

    اقول والله انك ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  43. 6
    28 نوفمبر, 2016 , 23:35 م

    ملحق الصحافه

    الحقيقه ان القصيده لم ترتقي لمستوى الحدث بغض النظر حتى عن طريقه الالقاء
    لا يعجبني(3) اعجبني(4)
  44. 5
    28 نوفمبر, 2016 , 23:33 م

    تهاني

    الناس ماحد يسلم من لسانهم
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  45. 4
    28 نوفمبر, 2016 , 23:32 م

    رحمه

    حيدر حيدر حيدر
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  46. 3
    28 نوفمبر, 2016 , 23:30 م

    حساوي

    انا اشهد الصراخ موضه قديمه **
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  47. 2
    28 نوفمبر, 2016 , 23:30 م

    شجاع

    الرجل واثق من نفسة وحق له وقف بين يدي خادم الحرمين وقد يكون منتقدوة على صواب ولكن الرجل لازال متمسكابانة هو الصح ونقول له الايام توضح الصح ويذكرني بقصائد الحداثه وتمسك اهلها بها وهم اليوم رواد ثقافه
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  48. 1
    28 نوفمبر, 2016 , 23:29 م

    الخراج ي رب من الذل والمذله

    تسلم والله وماقصرت وما استنقصك الا الناقص يكفي رب العباد جعل ملائكة ترد عنك عن كل سب او استهزاء .
    لا يعجبني(4) اعجبني(5)

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