الشاعر “حيدر العبدالله ” يرد على منتقديه: الصراخ وسيلة العاجز وحيلة المفلس

صحيفة المرصد: وجه عدد من المتابعين انتقادا لطريقة إلقاء الشاعر حيدر العبدالله التي جنحت إلى ترقيق العبارة والصوت ومخارج الحروف بشكل قالوا إنه مبالغ فيه ، ورفض آخرين هذا التشبيه .
من جانبه علق الشاعر عبر حسابه على “تويتر” على الآراء المتباينة عبر عدة تغريدات شكر فيها أمير الشرقية سعود بن نايف على ثقته فيه، وأوضح: “حين تولد وتترعرع في إحدى واحات هذا الوطن العظيم فمن الطبيعي والبديهي أن يكتسب صوتك نداوة الماء وخضرة الأرض، ليس فقط صوتك بل روحك وكل أحلامك”.
وأضاف: ” تماما كما هو من الطبيعي أن يكتسب صوتك وروحك وكل أحلامك سمات الصحراء ووعورتها حين تولد في البادية، ولا غضاضة في أي من ذلك”، مؤكدا أن ديننا وشيم أهلنا تقول إن رفع الصوت عند الكبار سوء أدب وقلة ذوق، ويعلمنا التاريخ أن الصراخ وسيلة العاجز، وحيلة المفلس.
يعلمنا ديننا وشيم أهلنا أن رفع الصوت عند الكبار سوء أدب وقلة ذوق. ويعلمنا التاريخ أن الصراخ وسيلة العاجز، وحيلة المفلس.
— حيدر العبدالله (@HaidarAlabdulla) November 28, 2016
حين تولد وتترعرع في إحدى واحات هذا الوطن العظيم فمن الطبيعي والبديهي أن يكتسب صوتك نداوة الماء وخضرة الأرض، ليس فقط صوتك بل روحك وكل أحلامك.
— حيدر العبدالله (@HaidarAlabdulla) November 28, 2016
تماما كما هو من الطبيعي أن يكتسب صوتك وروحك وكل أحلامك سمات الصحراء ووعورتها حين تولد في البادية، ولا غضاضة في أي من ذلك.
— حيدر العبدالله (@HaidarAlabdulla) November 28, 2016
تعليقات ( 48 )
ام محمدحصوله ع المركز الاول ولقب أمير الشعراء دليل جدارته، ولكن يظل الناس أذواق ورضاهم غاية لا تدرك وكلنا يعلم ان ألقاء الشعر فن وموهبه كما نعلم أيضاً أن الصراخ والحماس المبالغ فيه لا يضيف للشعر بل ينتقص منه
خربزليمرررره صوت رابح رقيق وشجي وماله دخل ف النقازييييي أقول ياحيدر والله شعرك مخييييس وااااااعععع تسكن سكانانا وتسكن عيناناوياليلدانا ههههههاااااي
الجهنيالله يرحمك ياعيسي ابن علي فعلا
ابو عقابمتى تنتهى العنصرية للاسف الشديد حتى بين الشعراء
الله يرحمك ياعيسىما رأينا هذه الرقة لا فيك ولا في جمهورك . صوت رجل ولحن شجي .
ابومحمدنحن وليس نحنوووووووووو
بخن بخناقول ترانا نتذوق الشعر العربي الفصيح ونفهمه لكن قصيدتك ** *
عدد التعليقات:8403
الحرمانشي يبشر بالخير لو اروح بيقبلون **
من راس قومانا من اليوم قررت اخطب حساوية . مادام عندهم هذي الرقه والأسلوب المعسول . كيف بناتها ؛؛؛،،، وانا جاهز 😎
حيدروالله انك ابدعت ياالحبيب وفقك الله
(سنافي)ت-30- اجمل تعليق هههههههااااي فعلا كلمات متناقضه
خرخرينووالله كفو وما قصرت وصح لسانك وبعض الناس شغلها ضحك واستهزاء فقط وهو كله عيوب
عمرالالقاء تماشى تماما مع مفردات القصيده ... مدرسة الشعر العربي الفصيح لا تتوافق مع ذائقة معظم ابناء جيل العصر النبطي فمن الطبيعي ان لا يثنو عليها بالرغم من تميزها وتميز شاعرها الذي اتمنى له كل التوفيق.
الحق يقالاقول .. يالحبيب والله لاصوت ولا كلمات .. قم بس
هئهتعليق مخالف
شهر أغسطسماشاء الله...شعر رومنسي...يتوافق مع الاحساء الخضراء أرض العلم والأدب والرومنسيه للناس الهاديه الحلوه. .. ..الله يوفق ملكنا الحلووو ويطيل بعمره
محمدوينك يا خلف ابن هذال يشوش راسي لا سمته وهذا جاب لي النوم
ابوسالممع الاحتراام الشديد للشاعر الا ان الشرهه ماهي عليه....
الزهرانيلايلام المرء بعد اجتهاده انت اديت اللي عليك وماقصرت ولا يهمك
الحربيالإلقاء لا يليق بالمقام اسلوب غزلي رومنسي بحت .. ولا الكلمات ترتقي لمستوى الحدث.الله يخلف لنا من يخلفك ياخلف بن هذال (شاعر القصيدة الوطنية والحماسية الأول بلا منازع ) ( والشاعر يتقمص رقة غريبه؟!)
صفخــهكنت اتابع المسلسات الدينيه القديمه واذكر الشعراء عندما يلقو قصيده على الخليفه تشابه نبرة صوت الشاعر حيدر عبد الله اما القصائد الحماسيه تقال عند الحروب والميادين العسكريه يجب التفرقه .... ولا تدرعمون
الازديانت منت حاله الحاله الي طلعت
الضيغميالله يذكر ابن هذال بالخير ويلبسه لباس الصحة والعافيه ، والله لن أنسى تلك الساعة التي ذرفت عيني الدمع رغما عني عندما تطرق في شعره لأمنا الحبيبه عائشه رضوان الله عليها وعلى أبيها .
ابو سليمانالثقه في النفس اساس النجاح ووقوف الشاعر والقائه القصيده بكل ثقه امام الملك ورجال الدوله اختبار حقيقي بمقدرة الشاعر ونجاحه
سموصراحه أعجبتني القصيده وإلقاء القصيدة مره جميله من شاعر مبدع والمنتقدون للقصيدة اكيد انهم من محبين شعر النبط ولاكن الشعر الفصيح هو شعر العرب وهو الأصل وهو الشعر الباقيالاصل الغة العربيه الله يوفق شاعر
عدد التعليقات:571
ابونواف...رحمه استغلت الزحمه📡📡📡📡
فهدالجوياننحن لانسكن البيوت ......؟
صديق عمرياقول يا ليتهم رقدوا.
علي العمريهذا. كان. هذا. شعر. فا. عادل. امام. ملك الشعر في الحلزون
ملحق الصحافهنحنو لانسكن البيوت** القافيه سهله مره
اسداقووول فقدنا شاعر القوات المسلحه الحارثي الا يهز الارض هز خل الشعر. الهابط وش قال وي وي وي ياااااا قلباه. هههههه
محمدأحسنت ياحيدر
.لن.سمعتها صراحة ما شدتني لا كلمات ولا اداء وليس يالمضمون مظمونها جيد ..
علي العمريليش. مل. شي. ناشئ. للخلف. حتي. الشعر. كان. زمان. خلف. ولان. هذا. وربي. ماهو. شعر. ذكرني. في. شعر. عادل. امام. الحلزون
السوقربي يحفظ ملكنا سلمان ويحفظك ياحيدر من كل سوء ومن الحساد الحاقدين الذينه يريدون لي وطننه الشر
منصفانه اجاد ولا غبار على شعره ومن ينتقصه لايعرف الشعر يستحق خمس نجوم
إمرأهسمعتها بصوت آخر تختلف عن صوته لو ترك الإلقاء لغيره أفضل
مخضرمسمعت القصيدة اليوم بصوت خالد مدخلي وحقيقة هناك فرق مع احترامي للشاعر جيدر
سعداقول والله انك ***
ملحق الصحافهالحقيقه ان القصيده لم ترتقي لمستوى الحدث بغض النظر حتى عن طريقه الالقاء
تهانيالناس ماحد يسلم من لسانهم
رحمهحيدر حيدر حيدر
حساويانا اشهد الصراخ موضه قديمه **
شجاعالرجل واثق من نفسة وحق له وقف بين يدي خادم الحرمين وقد يكون منتقدوة على صواب ولكن الرجل لازال متمسكابانة هو الصح ونقول له الايام توضح الصح ويذكرني بقصائد الحداثه وتمسك اهلها بها وهم اليوم رواد ثقافه
الخراج ي رب من الذل والمذلهتسلم والله وماقصرت وما استنقصك الا الناقص يكفي رب العباد جعل ملائكة ترد عنك عن كل سب او استهزاء .