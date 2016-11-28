فيديو..راقي شرعي: هناك بعض القطط يتكلمون.. والشريان يعلق هذا “ديزني”

صحيفة المرصد:تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لبرنامج “الثامنة” مع داود الشريان على ام بي سي لأحد الرقاة الشرعيين يدعى عبد الله الشمري يزعم إن هناك جنيًا قام باستخدم الواتساب وأرسل مقطعًا لإحدى السيدات و إن الجني تلبس أحد الشباب وقام بإرسال مقاطع لسيدات. كما ذكر الراقي أن هناك قطط تتكلم وش المشكلة وأن الشيطان يتشكل بكل شيء ما جعل الشريان يعلق ويصف زعم الراقي بدزني.

داود الشريان: أول مرة يطلع جني على الهواء مباشرة في mbc وهذا سبق

#حال_الراقي_الشرعي pic.twitter.com/ZB5UHruqmn — الثامنة MBC (@MBC8PM) November 28, 2016