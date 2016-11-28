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فيديو..راقي شرعي: هناك بعض القطط يتكلمون.. والشريان يعلق هذا “ديزني”

28 نوفمبر, 2016 , 23:53 م
فيديو..راقي شرعي: هناك بعض القطط يتكلمون.. والشريان يعلق هذا “ديزني”
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صحيفة المرصد:تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لبرنامج “الثامنة” مع داود الشريان على ام بي سي لأحد الرقاة الشرعيين يدعى عبد الله الشمري يزعم إن هناك جنيًا قام باستخدم الواتساب وأرسل مقطعًا لإحدى السيدات و إن الجني تلبس أحد الشباب وقام بإرسال مقاطع لسيدات. كما ذكر الراقي أن هناك قطط تتكلم وش المشكلة وأن الشيطان يتشكل  بكل شيء ما جعل الشريان  يعلق ويصف زعم الراقي بدزني.

 

 



تعليقات ( 40 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 40
    29 نوفمبر, 2016 , 1:51 ص

    ههههههه

    ت 37 تغيير عقل هههههه حلم انشتاين بس ما حققه خخخخخههههه قهرتك صح اسلوبي ارقى منك لففتك حول نفسك الا تعاااال لاتكون من ربع الشاعر حق سوانا وسكنانا هههههههخخ
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  2. 39
    29 نوفمبر, 2016 , 1:45 ص

    زائر

    جيل ما يعرف شئ غير الطقطقه
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  3. 38
    29 نوفمبر, 2016 , 1:45 ص

    زائر

    جيل ما يعرف شئ غير الطقطقه
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  4. 37
    29 نوفمبر, 2016 , 1:36 ص

    الهمداني

    ههههههه((ادرس تعلم بعدين ناقش)) ماني راد عليك لانك ماتقدر تركز في شي دخلنا في خرافة الجن وطلعو اخوانك خلاص روح نام مالك ومال الفضاء والتطور وش دخل هذا بهذا غير عقلك ((الكامل))
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  5. 36
    29 نوفمبر, 2016 , 1:26 ص

    ههههههه

    ت 33 بديت تشعرون بالخزي من نضرية داروين واصبحتم تتهربون منها بعد تقدم العلم وانكار الغرب لها كم انتم مساكين . واضح رجعت تناقش يو كتبت لك اني افحمتك شفت كيف مستوى استثارتك ومدى انفعالاتك ههههههههخخخخخ
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  6. 35
    29 نوفمبر, 2016 , 1:19 ص

    الهمداني

    ههههههه((مطلع على علوم ناسا ومطلع على نظرية التطور وتحاجج ياليت قريت سطر واحد من نظرية التطور , بس في اي فصل قال دارون الانسان قرد او العكس جيبها بالحرف,من قال الانسان قرد الاية جعلنامنهم القردة الخ))
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  7. 34
    29 نوفمبر, 2016 , 1:16 ص

    ابو حرياش ...

    داود يقوله اهو حني ولا داخل في البسه وتتكلم .... الشيخ يقوله اسال البسه لا تسالني ههههههههههههههههه مت ضحك
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  8. 33
    29 نوفمبر, 2016 , 1:13 ص

    عزوزكو

    من يتعمد الذهاب للرقاة وهو يعرف الرقية الشرعية فهو شخص جاهل فالرقاة إما دجالون أو يبحثون عن المال - إرقي نفسك بنفسك أو إبحث عن أحد من أهل الخير .
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  9. 32
    29 نوفمبر, 2016 , 1:06 ص

    الصقر الجارح

    لو قالوا للشريان أشباح يصدقهم على طووووووول
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  10. 31
    29 نوفمبر, 2016 , 1:03 ص

    ابو محمد

    للاسف الشريان ماعنده ادب الحوار مع ضيوفه دايم يطقطق عليهم وهذا شي ماهو طيب انت لازم تحترم وجه النظر عند الاخرين
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  11. 30
    29 نوفمبر, 2016 , 1:02 ص

    خنبوقه

    انا ما عمري شفت توم وجيري يتكلموا
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  12. 29
    29 نوفمبر, 2016 , 0:59 ص

    ههههههه

    شفت ياللبرالي كيف افحمتك واخرستك هههههههه خخخخخ حوار راقي مو سخرية
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  13. 28
    29 نوفمبر, 2016 , 0:58 ص

    ههههههه

    اجل داروين اللي قال نضرية التطور ان اصل الانسان ق ر د وصدق اللبرالي بالله اي عقل تحمل واي منطق حدثك به الغرب لتفهم انت تبعي فقط
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  14. 27
    29 نوفمبر, 2016 , 0:57 ص

    ههههههه

    والله المضحك اللبرلة المصدقين للغرب عندما كذبو عليهم وقالو انهم نزلو على سطح القمر والعلم الامريكي يرفرف . هههههههههخخخخ المشكلة صدقو
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  15. 26
    29 نوفمبر, 2016 , 0:54 ص

    ههههههه

    ت 20 اترك عنك هذا المستوى من الحوار حاور بمستوى رفيع او اصمت . علم الغرب يقلك فية اطباق فضائية . وصدقت وجاي هنا تكذب . ويقولون انو اللي بنا الاهرامات فضائيين . هههههههه خخخخخخ وصدقت يا لبرالي يا تبعي
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  16. 25
    29 نوفمبر, 2016 , 0:51 ص

    ههههههه

    ت 19 خرافة بربرتك بلا ادلة ترى اغلب المسلمين عايشو الرقية شاف وسمع بنفسة ناهيك ان رسولنا علية الصلاة والسلام رقا نفسة فأمر التكذيب وفره لك ولعلم غربك
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  17. 24
    29 نوفمبر, 2016 , 0:50 ص

    الاسلام ديني

    الآيات من القرآن الذي ءامنا به كثيرة على وجود الجن اما تلبسهم بالإنس فقد ورد في سورة البقرة قال تعالى ( الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ) آية 275
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  18. 23
    29 نوفمبر, 2016 , 0:50 ص
    عدد التعليقات:11650

    إنسان منصف

    😺،،،،بسه تتكلم،،،،طيب،،،،ماشفتوا،،،،،ضب يعزف ربابه،،،،صحيح اصحاب العقول بنعيم ،،،،للمعلومية ،،،،مافيه مسلم ينكر الجان،،،،لكن الأوفر ،،،،اللي صاير،،،،في الصاق كل شي بالجن،،،هو المنكر🙀
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  19. 22
    29 نوفمبر, 2016 , 0:48 ص

    مـ،ـاݛــے

    مدروسه يتعمدون يجيبون ضيوف بهذا المستوى لاهداف ابعد واللبيب بالاشاره يفهم باختصار
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  20. 21
    29 نوفمبر, 2016 , 0:45 ص

    مواطن افدغ

    انا شايف الحلقة وداوود جالس يطقطق على الشيخ في بداية الحلقة والشيخ جاد ونقد الشريان يوم طقطق عليه وبدا يتنرفز الشيخ الحلقة مقطعة شوفوها كاملة ** الشريان اكثر من مرة
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  21. 20
    29 نوفمبر, 2016 , 0:45 ص

    الهمداني

    الرجعية امراض يجب علاجها
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  22. 19
    29 نوفمبر, 2016 , 0:44 ص

    الهمداني

    ههههههه ت 14 واضح انك مولع مني عارف كم انا قاهر تسبدك ههههههههه تعال ارقيك بتفلة اطهرك من وساوسك((كل من رد على خرافة ومخرف يكون منقهر شفت انك بوضع لا يسر عدو ولا صديق)) ههههههههههه
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  23. 18
    29 نوفمبر, 2016 , 0:41 ص

    ههههههه

    ت 14 واضح انك مولع مني عارف كم انا قاهر تسبدك ههههههههه تعال ارقيك بتفلة اطهرك من وساوسك
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  24. 17
    29 نوفمبر, 2016 , 0:41 ص

    الهمداني

    انا قبل كم يوم شفت وسمعت قطة تغني الاطلال لام كلثوم ((اذا كنت انا كذاب ليش تصدق غيري مهما كان ومن مايكون ؟؟؟))
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  25. 16
    29 نوفمبر, 2016 , 0:39 ص

    ههههههه

    ت 12 اقرأ في احاديث الرسول الكريم علية الصلاة والسلام يا خنابق لقد ذكر ذلك وغصب عليك القرآن حق ويعالج وقد ارقى الرسول نفسة بالقرآن من السحر . الا ان كنت تنكر الاسلام كله اعترف لاتسوي دهاء ههههههههههه
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  26. 15
    29 نوفمبر, 2016 , 0:39 ص

    الاسلام ديني

    البعض يحاول بنشر هذه المقاطع التي لا يقبلها عامة الناس أن يشكك المسلمين في وجود الجن وإنكار وجود الجن هو طعن في القرآن العظيم الذي ذكر وجودهم فاحذر اخي المسلم من الإنجرار وتكذيب كلام ربك فتخسر آخرتك
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  27. 14
    29 نوفمبر, 2016 , 0:37 ص

    الهمداني

    11-ههههههه((انت تسال وتجاوب من نفسك لنفسك انصحك بزيارة طبيب وهذا ليس عيب العيب ان تسكت عن وضعك الذي لا يسر عدو ولا حبيب))
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  28. 13
    29 نوفمبر, 2016 , 0:37 ص

    ههههههه

    الشريان اسلوبة مضحك يقاطع ويكذب الرجل بكل وقاحة ويسخر منه ليقنع غيرة بفكرة . ما يصير احترم المشاهدين . والراقي يقلك ما شفت وانت تعيد وتقله يعني شفت قط يتكلم .
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  29. 12
    29 نوفمبر, 2016 , 0:34 ص

    الهمداني

    10-ههههههه الجن عالم لا احد ينكرة الا من كفر بما جاء به محمد علية الصلاة والسلام . بعث النبي محمد للثقلين ونزلت فيهم سورة الجن والمسلم منهم اخونٌ لنا((اخوان لك ههههههههه)) العقل نعمة
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  30. 11
    29 نوفمبر, 2016 , 0:32 ص

    ههههههه

    من ينكر تحدث الجن مع الانس فليبحث كن اجابي مرة ياللبرالي وابحث في موضوع انت ضده رح لأي راقي وادخل علية وشاهد واسمع بنفسك واثبت بدلائلك وانتهى الأمر والا تخافون ؟؟؟ احد يخاف من شي مو موجود حسب زعمكم
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  31. 10
    29 نوفمبر, 2016 , 0:29 ص

    ههههههه

    الجن عالم لا احد ينكرة الا من كفر بما جاء به محمد علية الصلاة والسلام . بعث النبي محمد للثقلين ونزلت فيهم سورة الجن والمسلم منهم اخونٌ لنا
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  32. 9
    29 نوفمبر, 2016 , 0:28 ص

    ههههههه

    قلم الخنابق خلصت محد دق لك كرت صح اصبحت ممل هههههههههه
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  33. 8
    29 نوفمبر, 2016 , 0:21 ص

    لاحول ولاقوة الا بالله جايبين كل من هب ودب حتى الرقياء الشرعيه قامر يمتطونها للشهره
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  34. 7
    29 نوفمبر, 2016 , 0:20 ص

    عبدالله البلوي

    الله يجعلك بالسحر والحسد والجنون يالشريان الي تخليك تدور المشايخ
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  35. 6
    29 نوفمبر, 2016 , 0:17 ص

    سمو

    ستثبت لأيام انا كلام الشيح صحيح
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  36. 5
    29 نوفمبر, 2016 , 0:14 ص

    الزهراني

    قال جني يرسل واتس اب طيب مفعل الشريحة ومبصم عموما اشكر الشريان
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  37. 4
    29 نوفمبر, 2016 , 0:04 ص

    متابع

    قال تعالى ' وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ۖ : استجابة البشر للشيطان هي التي توقعهم في المحظورات والشرور اما المبتلين بمس او سحر فهم قله
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  38. 3
    29 نوفمبر, 2016 , 0:00 ص

    جني👻

    ميو ميو ميو
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  39. 2
    28 نوفمبر, 2016 , 23:58 م

    الهمداني

    يا الشريان الرجعية كلها قصص دزني لا يقبلها عقل ولا منطق خرافة او جنون او عالم دزني
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  40. 1
    28 نوفمبر, 2016 , 23:57 م
    عدد التعليقات:15823

    قلم الحقيقه

    الشريان يطقطق على**
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)

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