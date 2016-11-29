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نجل الفنان المعتزل “ فضل شاكر ” يفجر هذه المفاجأة .. هل سيغضب والده منه ؟

29 نوفمبر, 2016 , 0:34 ص
نجل الفنان المعتزل “ فضل شاكر ” يفجر هذه المفاجأة .. هل سيغضب والده منه ؟
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صحيفة المرصد:قرر “محمد” نجل الفنان المعتزل فضل شاكر احتراف الغناء حيث يحضر لإصدار أغنيات عديدة في الفترة القادمة.

ويأتي قرار محمد ، بحسب موقع الفن ، بعد قيامه منذ سنتين بنشر مقطع من اغنية بعنوان “راحو” ثم قام بعد ساعات قليلة بحذفها .

ويملك “محمد” صوتا عذبا كوالده ويعزف على عدة آلات موسيقية، كما شارك والد في آخر حفلة له في مهرجان” موازين عام 2011 في المغرب حيث صعد على المسرح وغنى معه أغنية “روح حبيبي روح”، محمد سيأخذ لون والده الرومانسي والحساس في الغناء.



تعليقات ( 6 )

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  1. 6
    29 نوفمبر, 2016 , 3:44 ص

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    حنان : يا أرملة يا مُطلّقة .. يُرجى تغيير الإسم بعد إستشارة المُختصّين بعلم الأسماء ..
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  2. 5
    29 نوفمبر, 2016 , 3:41 ص

    حنان

    هذي الوجوه اللي تفتح النفس مو اللي عندنا
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  3. 4
    29 نوفمبر, 2016 , 3:37 ص

    حنان

    يجنن 💜😙
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  4. 3
    29 نوفمبر, 2016 , 1:29 ص

    حبي مملكتي

    الله يهديه
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  5. 2
    29 نوفمبر, 2016 , 1:14 ص

    حامد

    يقلد والده بالغناءوالعفن بالوسط الفني وما يتعلم ويتاثر منه بعدتوبته ويستفيدمن تجربة والده ورجوعه عن هذا الطريق الخاسردين ودنيا!!
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  6. 1
    29 نوفمبر, 2016 , 0:56 ص

    سعد1

    صدق ابوالعﻻءالمعري؛ وينشاناشئ الفتيان فينا،،،، على ماكان عوده ابوه!! نسال الله له الهدايه ولناالسﻻمه
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