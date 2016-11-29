بالفيديو.. راقي شرعي يؤكد: الجن يقود بعض الجامعيات والدكتورات إلى الزنا!

صحيفة المرصد-خاص: قال الراقي الشرعي عبد الشمري، إنه تمكن من علاج بعض الحالات لفتيات من الجامعة قادهن التلبس لارتكاب جريمة “الزنا”، لافتًا إلى أن بعض الحالات جاءته لتشتكي من سرقتها على يد جني، وتم علاجها أيضًا.

وقال الشمري في لقاء له على “الثامنة”، إن إحدى الفتيات التي كان يعالجها هربت نحو الوادي وكادت أن تسقط، لافتًا إلى أن الجني الذي كان يلبسها هو من ساقها، مضيفًا: “تم الأهالي من إنقاذها قبل أن تسقط”.

في المقابل، رفض مذيع البرنامج داوود الشريان، الاعتقاد بأن الجن يمكنه الدخول في الجسد، فأشار “الشمري” إلى أن بعض العائلات نقلت لهم حديثًا عن قيام جني بسرقة أموالهم، مؤكدًا أن نصيحته لهم كانت بقراءة سورة البقرة، مضيفًا: “هناك عشرات الحالات التي لازلت أحتفظ بأرقام تليفوناتهم لمتابعتهم”.

يأتي ذلك، فيما تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، هاشتاج “#حال_الراقي_الشرعي”، وعلقوا فيه على حديث الشمري، ما بين مؤيد وساخط، وترك أحد المغردين سؤالاً: هل يعقل أن مخلوق مثل الجن يترك كل شئ ويتفرغ لسرقة الأموال ومثل هذه الأمور؟!.

راقي شرعي: هناك بعض الجامعيات والدكتورات يقودهن الجن إلى الزنا بدون شعورهن #حال_الراقي_الشرعي pic.twitter.com/fTxup1dKeI — الثامنة MBC (@MBC8PM) November 28, 2016