بالفيديو.. راقي شرعي يؤكد: الجن يقود بعض الجامعيات والدكتورات إلى الزنا!

صحيفة المرصد-خاص: قال الراقي الشرعي عبد الشمري، إنه تمكن من علاج بعض الحالات لفتيات من الجامعة قادهن التلبس لارتكاب جريمة “الزنا”، لافتًا إلى أن بعض الحالات جاءته لتشتكي من سرقتها على يد جني، وتم علاجها أيضًا.
وقال الشمري في لقاء له على “الثامنة”، إن إحدى الفتيات التي كان يعالجها هربت نحو الوادي وكادت أن تسقط، لافتًا إلى أن الجني الذي كان يلبسها هو من ساقها، مضيفًا: “تم الأهالي من إنقاذها قبل أن تسقط”.
في المقابل، رفض مذيع البرنامج داوود الشريان، الاعتقاد بأن الجن يمكنه الدخول في الجسد، فأشار “الشمري” إلى أن بعض العائلات نقلت لهم حديثًا عن قيام جني بسرقة أموالهم، مؤكدًا أن نصيحته لهم كانت بقراءة سورة البقرة، مضيفًا: “هناك عشرات الحالات التي لازلت أحتفظ بأرقام تليفوناتهم لمتابعتهم”.
يأتي ذلك، فيما تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، هاشتاج “#حال_الراقي_الشرعي”، وعلقوا فيه على حديث الشمري، ما بين مؤيد وساخط، وترك أحد المغردين سؤالاً: هل يعقل أن مخلوق مثل الجن يترك كل شئ ويتفرغ لسرقة الأموال ومثل هذه الأمور؟!.
راقي شرعي: هناك بعض الجامعيات والدكتورات يقودهن الجن إلى الزنا بدون شعورهن #حال_الراقي_الشرعي pic.twitter.com/fTxup1dKeI
— الثامنة MBC (@MBC8PM) November 28, 2016
تعليقات ( 57 )
جيهانرامي نرجو ان تعشقك عفريته وتلبسبك وتغربلك عشان تعرف انه الله حق وتعذر اصحاب بلاء التلبس
الاسلام دينيالاخ رامي س .. ما حكم تحويل الرقية إلى تجارة ؟ هذا السؤال ليس حول نقاشنا ومع ذلك فليس لاي شخص إنكار احكام شرعية او ان يرى عدم شرعيتها لكون شخص آخر اخطأ فيها بل يقال للمخطأ اخطأت والاصل يبقى كما هو
..كلام الشيخ أتوقع صحيح فيه سحر أسمة سحر الزنا يحبب الشخص في الزنا اعوذ بالله ،،حتى المس العاشق ممكن يودي الى الزنا ،،الله يشفي مرضى المسلمين اجمعين و قولوا الحمدلله الذي عافنا ولاتضحكون الدنيا بلاوي
الاسلام دينيفيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه . وهذا ايضا من الادلة على تلبس الجن بالانس يعمل عريق السحر ويرسل الساحر احد جنه لكي يتلبس بأحد الزوجين ويكره الآخر في نظره فيحصل الفراق
محمدهذي اسمها** و مالها علاقه بالجن
الاسلام دينيلكن القرآن الذي طالبتنا بأدلة منه أخبر خلاف ماقلت وأن في حالات كثيرة تحصل بسبب السحر فيتلبس الجن في احد الزوجين او كلاهما فيحصل البغض بينهما فيكون الطلاق فهل كل مايحصل خلافات زوجيه لا علاقه للمس بها
الاسلام دينيوإيااااااك اخي الطيب صاحب المعرف ( هههههه ) انا من المعجبين بتعليقاتك بارك الله فيك ونفع بك ووفق الله اخانا رامي للحق وحفظه من كل مكروه
يلدرمكفى بالمرء إثما ان يحدث بكل ماسمع
راميههههههه.. اللهم أمين :)
راميالاسلام ديني..خلافات زوجية تحصل في اي بيت :)
هههههههت رامي اسأل الله ان يريك الحق حق ويرزقك اتباعه ويريك الباطل باطل ويرزقك اجتنابة وكل من قرأ العبارة
الاسلام دينياخي رامي .. انت تقول حالات نفسية طيب الزوج والزوجة قد يكونوا في احسن حال ماديا والمحبة تسود بينهم ثم فجأة يبغضون بعض ماهو السبب واي صنف هذه الحالة ؟ وكيف طرأت عليهم ؟
؟؟؟الأشكال هذه تسأل من قبل الداخليه. السعوديه ويوقف عند حده وبعدين كل من حفظ آيه وحديث يوهم المسكين المرضي والله حرام. هذا نصاب على بطنه ؟؟؟
هههههههاحسنت يا الاسلام ديني جزاك الله خير
راميالاسلام ديني..وما حكم تحويل الرقية الى تجارة حتى تصل البصقة الى 200 ريال :)
راميههههههه.. لاتحطمت ولا شي بس انا ولد مؤدب ولا استطيع التعامل مع الدرباويه :)
الاسلام دينيوبالنسبة أن الشخص هو من يرقى نفسه فقد ذكر بعض اهل العلم خلاف ذلك وذكروا أن الرقية من الغير هي أنفع وخاصة عندما يكون ممن يرجى فيه الصلاح واستدلوا بحديث جبريل في رقيته للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم
عدد التعليقات:6024
المنتصر باللهالجن مظلوم والبلاء ليس من الجن قال شو قال الجن يجبرها تروح تسوي خراب وهي ماتدري ههههههه علانا يا أخ العرب خخخخخخخخ بكره تطب في حوشنا بنت تقول فيها جن يبي يكلم ولدكم آبك آبك آبك آبك مادريتا طش أم طش ع
راميالاسلام ديني..هي فعلاً حالات نفسية ..واتمنى ان تشاهد تصريحات الشيخ العمري الذي كان اكبر راقي شرعي في الخليج وترك هذا المجال موجوده في اليوتوب :)
هههههههوش فيك يا رامي تحطمت بعد جيهان يوم قالت لك يا دلوع هههههههخخ ما عاد ناقشت هههههههههه
الاسلام دينيالجواب على سؤالك لما لا يصاب الامريكيين واليابانيين ؟ اولا ليس هناك ما يثبت انهم غير مصابين بل أظن أن ما يسمى عندهم بالحالات النفسية هي المس والامر الآخر ما تصنع الشياطين بقلوب واجساد خربة من الاساس
راميت 17 كلام غير منطقي..ذكرتني بقاضي الجني حق المدينة لهف 200 مليون وحطها في رأس الجني :)
راميجيهان..انا ماني دلوع !!
هههههههطبعا فية نصارى قساوستهم يقرؤون عليهم من التوراة والمريض يستجيب ويتأثر وهم اجانب اوروبيين يعني عندهم غير اركد يا رامي وبكرة ادلك على راقي
راميالاسلام ديني..لا اختلف معك حول الرقية الشرعية ..بشرط ان تكون لوجه الله وبدون اموال ..الخلاف حول تلبس الجن بالانسان والذي لايوجد دليل واضح وصريح يقول بانهم يتلبسون الانسان !!
عدد التعليقات:6024
المنتصر باللهالجن موجود لكن لا تجعلوه شماعه لبعض الحراميه والعاهرات لكي كل من جاب العيد علقتوها في رأس جني لا لا لا مايصير كيذا ترانا نعرف بعض حنا والجن كلنا عيال قريه وكلن يعرفه خيه أنا كان لي صديق من الجن ويكلمن
هههههههت 20 وش يضمن لك انو ما يتلبس ممكن اغلب امراضهم من المس لكن ماعندهم علم الرقية . ما قلت لك انك متنطع قلت تبي دليل وجابو لك دليل قلت اليابانيين هههههخخخ
جيهانرااامي ليش انت دلوع شكلك جداوي دلوع من بتوع مامي وبابي تلبس سلسله وحاط بكله وتلبس طيحني وشعرك كدش--اقول حتى الكفار عندهم تلبس يسمونه الارواح الشريره ماتشوف افلام رعب تراهم مثلنا يلاحقونهم الاشباح
هههههههصدق ام على قلوب اقفالها الادلة والحالات موجودة ونقول رحو شوفو عند الرقاة والسحر قد يريك الساحر يرتفع عن الارض وغيرة للجن افعال ووسواس
الاسلام دينياما قولك كل الحالات نفسيه فهذا ما يكذبه الواقع فقد ثبت ان كثير من الحالات استعصت ع الطب وكان شفائها بالرقية الشرعية بل وبعضها شفيت سريعا وهي من طائف الشيطان الذي ذكر في الآية
المنتصر بالله 👁👁الجن مظلوم كل من سرق قال فيه جن كل من زنا قال فيه جن كل من جاب العيد قيل فيه جن كل من طلعت مع خويها قيل فيه جن لواعذابك يا أخ الجن حتى معنا وحده في ذا المرصد محسوده من قبل الجن وبدريه ودلول و هههههه
هههههههرامي حوارك متدني للاسف جبنا لك دليل من القرآن في رد اخونا . والسنة رح ابحث مو تحدي تبي علم اسأل اهل الذكر الله يقول مو انا بعدين الفاظك تدل انك لاتجهل بل تستفز لاحول ولا قوة الا بالله هذي اخلاقكم
عليالراقية التي كانت تقراء عليه هي زوجتي
عليانا كان عندي شبه فشل كلوي وتعالجت ما نفع وبالله ثم بالرقية شفيت حتى ان الطبيب ذهل وعمل لي اكثر من مره تحاليل كانت ايجابية وطلب مني صورة من الرقية التي استخدمتها والله على ما ااقول شهيد
محترمالجن يؤذي بأمر الله ومن قال انها وساوس فقط من قالك ام تأخذ من القرآن ما تريد قال تعالى(واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد )
الاسلام دينياخي رامي .. في ادلة كثيرة ايضا قوله تعالى ( إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ) بعض العلماء فسره بالصرع ومس الشيطان
راميالاخ الاسلام ديني..طيب ممكن سؤال لماذا لايتلبس الجن اليابانيين والامريكان والكوريين لماذا لانسمع بمثل هذة القصص الافي مجتمعنا العربي ؟؟ ام أن الجن ماوراه شغله غير العرب يتلبسهم !!
كلام غير منطقيوحقيقة تخبط الشيطان الانسان من المس وهي اغلاق البصيره عن فهم الحق فيكون متخبط الاقوال والافعال كا الانعام وقد ذكر كلمت مس ولم يذكر اختراق
كلام غير منطقيومن يعرف ماهية السحر يعرف كيف يأثر على الانسان فتاثيره وسواسي فقط ولو الراقين توجهوا لعلاج مرضاهم نفسيا لكان افضل وافضل وكانت هناك نتائج افضل
كلام غير منطقيواصبح القول بأذية الجن شماعه يعلق عليها المدعي سبب ماحصل له كالمدعين الزنا او النصب الو السرقه او القتل . فالجن ماهو الا ايحاء ووسواس فقط ووسوس لهم الشيطان . اما من يدعي الجن يخترقوا الجسم لاصحة له
هههههههبعدين يا رامي لو تبي تسأل للعلم الشرعي فهناك آية (فاسألو اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون ) مو تجي تسأل هنا في ردود صحيفة
الاسلام دينياخي رامي .. الآية واضحة يتخبطه الشيطان من المس وهذا مثال ذكره الله لآكلي الربا وقد اشار المفسرين كالطبري وابن كثير والسعدي إلى ذلك اي قيامهم يوم القيامة كقيام المجانين الذين اصابهم المس في الدنيا
راميت ههههههه..ماعندك دليل أذن ضف وجهك :)
هههههههيا رامي في ردك ت 4 انكرت ان هناك تلبس ومس وانها امراض نفسية ويوم جبنا لك قصة رسول الله علية الصلاة والسلام في السحر ذهبت وتناقش في دليل انت لاتبحث عن حجة ان تريد الاعجاز روح شف لك موقع ثاني
كلام غير منطقيويقودها غصبا عنها او تاخذ سكين لتذبح نفسها او تفعل جريمه كل هذا وسواس قهري .
كلام غير منطقيانا معالج وهذا الكلام غير منطقي لان لو فتح الباب لكل من زنا او سرق او قتل قال فعل الجن . واما التي هربت نحو الوادي هذا وسواس قهري متمكن منها يصيب الانسان بحيث يجعله انه يحس احدا يحرك يده او يوجهه
هههههههت رامي والاخ في ت2 وش جاب هذا دليل . اما السنة فكثير وما يحتاج اجيب لك والله فيه ولاني بقايل لك رح ابحث انت متنطع لان الادله واضحة تعلم دينك قبل ان تناقضة وتطرح الرأي
راميههههههه..ممكن دليل من القرأن او السنة يثبت بأن الجن يتلبس الانسان ؟
الملح و القبلةالحُسّاد اللي هدفهم الأخلاق عشان البنت ماتتزوّج بصفة خاصّة أكيد حيلجأوا لعمل أسحار لممارسة الزنا واللواط والفاحشة بصفة عامّة .. وأشوف إن **** هي اللي ممكن تلجأ لمثل هالنوعية من السحر ..
Saadاول مرة اشوف الداوود يسفه ضيوف البرنامج ويحاول أخذ تصريحات غصب لم يقولوها ضيوف البرنامج وكان استفزازي وكان رد العمري هو الافضل حينما قال دعنا نتحدث او سوف أغادر البرنامج وفعلا كانت حلقه غير مفيده
هههههههت 4 يعني افهم منك مافية سحر . مرض نفسي بس والرسول علية الصلاة والسلام لم يُسحر بل كان مرض نفسي ؟؟؟ لاحول ولا قوة الا بالله ياخنبوق مابتنام
راميالاسلام ديني..ليس دليل على تلبسها بالانسان وجميع الحالات هي مجرد أمراض نفسية اما العلاج بالقرأن فلايحتاج الى راقي كل انسان يرقي نفسه
هههههههواضح الموضوع يعولون علية لإشغال رأي عام . حركات مملة
الاسلام دينيتلبسهم بالإنس مذكور في القرآن ويشهد له الواقع من حالة المرضى اما القرآن الكريم فقوله تعالى ( الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ) البقرة 275
رامي(( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ )) ..الجن من خلق الله ولكن تلبسهم في الانسان هنا نقطة الخلاف