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بالفيديو.. راقي شرعي يؤكد: الجن يقود بعض الجامعيات والدكتورات إلى الزنا!

29 نوفمبر, 2016 , 1:21 ص
بالفيديو.. راقي شرعي يؤكد: الجن يقود بعض الجامعيات والدكتورات إلى الزنا!
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صحيفة المرصد-خاص: قال الراقي الشرعي عبد الشمري، إنه تمكن من علاج بعض الحالات لفتيات من الجامعة قادهن التلبس لارتكاب جريمة “الزنا”، لافتًا إلى أن بعض الحالات جاءته لتشتكي من سرقتها على يد جني، وتم علاجها أيضًا.
وقال الشمري في لقاء له على “الثامنة”، إن إحدى الفتيات التي كان يعالجها هربت نحو الوادي وكادت أن تسقط، لافتًا إلى أن الجني الذي كان يلبسها هو من ساقها، مضيفًا: “تم الأهالي من إنقاذها قبل أن تسقط”.
في المقابل، رفض مذيع البرنامج داوود الشريان، الاعتقاد بأن الجن يمكنه الدخول في الجسد، فأشار “الشمري” إلى أن بعض العائلات نقلت لهم حديثًا عن قيام جني بسرقة أموالهم، مؤكدًا أن نصيحته لهم كانت بقراءة سورة البقرة، مضيفًا: “هناك عشرات الحالات التي لازلت أحتفظ بأرقام تليفوناتهم لمتابعتهم”.
يأتي ذلك، فيما تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، هاشتاج “#حال_الراقي_الشرعي”، وعلقوا فيه على حديث الشمري، ما بين مؤيد وساخط، وترك أحد المغردين سؤالاً: هل يعقل أن مخلوق مثل الجن يترك كل شئ ويتفرغ لسرقة الأموال ومثل هذه الأمور؟!.



تعليقات ( 57 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 57
    29 نوفمبر, 2016 , 3:48 ص

    جيهان

    رامي نرجو ان تعشقك عفريته وتلبسبك وتغربلك عشان تعرف انه الله حق وتعذر اصحاب بلاء التلبس
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  2. 56
    29 نوفمبر, 2016 , 3:26 ص

    الاسلام ديني

    الاخ رامي س .. ما حكم تحويل الرقية إلى تجارة ؟ هذا السؤال ليس حول نقاشنا ومع ذلك فليس لاي شخص إنكار احكام شرعية او ان يرى عدم شرعيتها لكون شخص آخر اخطأ فيها بل يقال للمخطأ اخطأت والاصل يبقى كما هو
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  3. 55
    29 نوفمبر, 2016 , 3:11 ص

    ..

    كلام الشيخ أتوقع صحيح فيه سحر أسمة سحر الزنا يحبب الشخص في الزنا اعوذ بالله ،،حتى المس العاشق ممكن يودي الى الزنا ،،الله يشفي مرضى المسلمين اجمعين و قولوا الحمدلله الذي عافنا ولاتضحكون الدنيا بلاوي
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  4. 54
    29 نوفمبر, 2016 , 3:11 ص

    الاسلام ديني

    فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه . وهذا ايضا من الادلة على تلبس الجن بالانس يعمل عريق السحر ويرسل الساحر احد جنه لكي يتلبس بأحد الزوجين ويكره الآخر في نظره فيحصل الفراق
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  5. 53
    29 نوفمبر, 2016 , 3:09 ص

    محمد

    هذي اسمها** و مالها علاقه بالجن
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  6. 52
    29 نوفمبر, 2016 , 3:06 ص

    للاسف البعض يكذب اعتقاد منه انه يخدم معتقده والبعض مريض بالهلوسة وجاي يعمل علينا استاذ
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  7. 51
    29 نوفمبر, 2016 , 3:04 ص

    الاسلام ديني

    لكن القرآن الذي طالبتنا بأدلة منه أخبر خلاف ماقلت وأن في حالات كثيرة تحصل بسبب السحر فيتلبس الجن في احد الزوجين او كلاهما فيحصل البغض بينهما فيكون الطلاق فهل كل مايحصل خلافات زوجيه لا علاقه للمس بها
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  8. 50
    29 نوفمبر, 2016 , 2:53 ص

    الاسلام ديني

    وإيااااااك اخي الطيب صاحب المعرف ( هههههه ) انا من المعجبين بتعليقاتك بارك الله فيك ونفع بك ووفق الله اخانا رامي للحق وحفظه من كل مكروه
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  9. 49
    29 نوفمبر, 2016 , 2:52 ص

    يلدرم

    كفى بالمرء إثما ان يحدث بكل ماسمع
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  10. 48
    29 نوفمبر, 2016 , 2:50 ص

    رامي

    ههههههه.. اللهم أمين :)
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  11. 47
    29 نوفمبر, 2016 , 2:50 ص

    رامي

    الاسلام ديني..خلافات زوجية تحصل في اي بيت :)
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  12. 46
    29 نوفمبر, 2016 , 2:48 ص

    ههههههه

    ت رامي اسأل الله ان يريك الحق حق ويرزقك اتباعه ويريك الباطل باطل ويرزقك اجتنابة وكل من قرأ العبارة
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  13. 45
    29 نوفمبر, 2016 , 2:48 ص

    الاسلام ديني

    اخي رامي .. انت تقول حالات نفسية طيب الزوج والزوجة قد يكونوا في احسن حال ماديا والمحبة تسود بينهم ثم فجأة يبغضون بعض ماهو السبب واي صنف هذه الحالة ؟ وكيف طرأت عليهم ؟
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  14. 44
    29 نوفمبر, 2016 , 2:47 ص

    ؟؟؟

    الأشكال هذه تسأل من قبل الداخليه. السعوديه ويوقف عند حده وبعدين كل من حفظ آيه وحديث يوهم المسكين المرضي والله حرام. هذا نصاب على بطنه ؟؟؟
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  15. 43
    29 نوفمبر, 2016 , 2:46 ص

    ههههههه

    احسنت يا الاسلام ديني جزاك الله خير
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  16. 42
    29 نوفمبر, 2016 , 2:45 ص

    رامي

    الاسلام ديني..وما حكم تحويل الرقية الى تجارة حتى تصل البصقة الى 200 ريال :)
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  17. 41
    29 نوفمبر, 2016 , 2:42 ص

    رامي

    ههههههه.. لاتحطمت ولا شي بس انا ولد مؤدب ولا استطيع التعامل مع الدرباويه :)
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  18. 40
    29 نوفمبر, 2016 , 2:41 ص

    الاسلام ديني

    وبالنسبة أن الشخص هو من يرقى نفسه فقد ذكر بعض اهل العلم خلاف ذلك وذكروا أن الرقية من الغير هي أنفع وخاصة عندما يكون ممن يرجى فيه الصلاح واستدلوا بحديث جبريل في رقيته للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم
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  19. 39
    29 نوفمبر, 2016 , 2:39 ص
    عدد التعليقات:6024

    المنتصر بالله

    الجن مظلوم والبلاء ليس من الجن قال شو قال الجن يجبرها تروح تسوي خراب وهي ماتدري ههههههه علانا يا أخ العرب خخخخخخخخ بكره تطب في حوشنا بنت تقول فيها جن يبي يكلم ولدكم آبك آبك آبك آبك مادريتا طش أم طش ع
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  20. 38
    29 نوفمبر, 2016 , 2:38 ص

    رامي

    الاسلام ديني..هي فعلاً حالات نفسية ..واتمنى ان تشاهد تصريحات الشيخ العمري الذي كان اكبر راقي شرعي في الخليج وترك هذا المجال موجوده في اليوتوب :)
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  21. 37
    29 نوفمبر, 2016 , 2:37 ص

    ههههههه

    وش فيك يا رامي تحطمت بعد جيهان يوم قالت لك يا دلوع هههههههخخ ما عاد ناقشت هههههههههه
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  22. 36
    29 نوفمبر, 2016 , 2:32 ص

    الاسلام ديني

    الجواب على سؤالك لما لا يصاب الامريكيين واليابانيين ؟ اولا ليس هناك ما يثبت انهم غير مصابين بل أظن أن ما يسمى عندهم بالحالات النفسية هي المس والامر الآخر ما تصنع الشياطين بقلوب واجساد خربة من الاساس
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  23. 35
    29 نوفمبر, 2016 , 2:31 ص

    رامي

    ت 17 كلام غير منطقي..ذكرتني بقاضي الجني حق المدينة لهف 200 مليون وحطها في رأس الجني :)
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  24. 34
    29 نوفمبر, 2016 , 2:29 ص

    رامي

    جيهان..انا ماني دلوع !!
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  25. 33
    29 نوفمبر, 2016 , 2:28 ص

    ههههههه

    طبعا فية نصارى قساوستهم يقرؤون عليهم من التوراة والمريض يستجيب ويتأثر وهم اجانب اوروبيين يعني عندهم غير اركد يا رامي وبكرة ادلك على راقي
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  26. 32
    29 نوفمبر, 2016 , 2:27 ص

    رامي

    الاسلام ديني..لا اختلف معك حول الرقية الشرعية ..بشرط ان تكون لوجه الله وبدون اموال ..الخلاف حول تلبس الجن بالانسان والذي لايوجد دليل واضح وصريح يقول بانهم يتلبسون الانسان !!
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  27. 31
    29 نوفمبر, 2016 , 2:26 ص
    عدد التعليقات:6024

    المنتصر بالله

    الجن موجود لكن لا تجعلوه شماعه لبعض الحراميه والعاهرات لكي كل من جاب العيد علقتوها في رأس جني لا لا لا مايصير كيذا ترانا نعرف بعض حنا والجن كلنا عيال قريه وكلن يعرفه خيه أنا كان لي صديق من الجن ويكلمن
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  28. 30
    29 نوفمبر, 2016 , 2:26 ص

    ههههههه

    ت 20 وش يضمن لك انو ما يتلبس ممكن اغلب امراضهم من المس لكن ماعندهم علم الرقية . ما قلت لك انك متنطع قلت تبي دليل وجابو لك دليل قلت اليابانيين هههههخخخ
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  29. 29
    29 نوفمبر, 2016 , 2:25 ص

    جيهان

    رااامي ليش انت دلوع شكلك جداوي دلوع من بتوع مامي وبابي تلبس سلسله وحاط بكله وتلبس طيحني وشعرك كدش--اقول حتى الكفار عندهم تلبس يسمونه الارواح الشريره ماتشوف افلام رعب تراهم مثلنا يلاحقونهم الاشباح
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  30. 28
    29 نوفمبر, 2016 , 2:22 ص

    ههههههه

    صدق ام على قلوب اقفالها الادلة والحالات موجودة ونقول رحو شوفو عند الرقاة والسحر قد يريك الساحر يرتفع عن الارض وغيرة للجن افعال ووسواس
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  31. 27
    29 نوفمبر, 2016 , 2:21 ص

    الاسلام ديني

    اما قولك كل الحالات نفسيه فهذا ما يكذبه الواقع فقد ثبت ان كثير من الحالات استعصت ع الطب وكان شفائها بالرقية الشرعية بل وبعضها شفيت سريعا وهي من طائف الشيطان الذي ذكر في الآية
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  32. 26
    29 نوفمبر, 2016 , 2:18 ص

    المنتصر بالله 👁👁

    الجن مظلوم كل من سرق قال فيه جن كل من زنا قال فيه جن كل من جاب العيد قيل فيه جن كل من طلعت مع خويها قيل فيه جن لواعذابك يا أخ الجن حتى معنا وحده في ذا المرصد محسوده من قبل الجن وبدريه ودلول و هههههه
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  33. 25
    29 نوفمبر, 2016 , 2:18 ص

    ههههههه

    رامي حوارك متدني للاسف جبنا لك دليل من القرآن في رد اخونا . والسنة رح ابحث مو تحدي تبي علم اسأل اهل الذكر الله يقول مو انا بعدين الفاظك تدل انك لاتجهل بل تستفز لاحول ولا قوة الا بالله هذي اخلاقكم
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  34. 24
    29 نوفمبر, 2016 , 2:16 ص

    علي

    الراقية التي كانت تقراء عليه هي زوجتي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  35. 23
    29 نوفمبر, 2016 , 2:15 ص

    علي

    انا كان عندي شبه فشل كلوي وتعالجت ما نفع وبالله ثم بالرقية شفيت حتى ان الطبيب ذهل وعمل لي اكثر من مره تحاليل كانت ايجابية وطلب مني صورة من الرقية التي استخدمتها والله على ما ااقول شهيد
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  36. 22
    29 نوفمبر, 2016 , 2:15 ص

    محترم

    الجن يؤذي بأمر الله ومن قال انها وساوس فقط من قالك ام تأخذ من القرآن ما تريد قال تعالى(واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد )
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  37. 21
    29 نوفمبر, 2016 , 2:14 ص

    الاسلام ديني

    اخي رامي .. في ادلة كثيرة ايضا قوله تعالى ( إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ) بعض العلماء فسره بالصرع ومس الشيطان
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  38. 20
    29 نوفمبر, 2016 , 2:14 ص

    رامي

    الاخ الاسلام ديني..طيب ممكن سؤال لماذا لايتلبس الجن اليابانيين والامريكان والكوريين لماذا لانسمع بمثل هذة القصص الافي مجتمعنا العربي ؟؟ ام أن الجن ماوراه شغله غير العرب يتلبسهم !!
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  39. 19
    29 نوفمبر, 2016 , 2:12 ص

    كلام غير منطقي

    وحقيقة تخبط الشيطان الانسان من المس وهي اغلاق البصيره عن فهم الحق فيكون متخبط الاقوال والافعال كا الانعام وقد ذكر كلمت مس ولم يذكر اختراق
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  40. 18
    29 نوفمبر, 2016 , 2:09 ص

    كلام غير منطقي

    ومن يعرف ماهية السحر يعرف كيف يأثر على الانسان فتاثيره وسواسي فقط ولو الراقين توجهوا لعلاج مرضاهم نفسيا لكان افضل وافضل وكانت هناك نتائج افضل
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  41. 17
    29 نوفمبر, 2016 , 2:06 ص

    كلام غير منطقي

    واصبح القول بأذية الجن شماعه يعلق عليها المدعي سبب ماحصل له كالمدعين الزنا او النصب الو السرقه او القتل . فالجن ماهو الا ايحاء ووسواس فقط ووسوس لهم الشيطان . اما من يدعي الجن يخترقوا الجسم لاصحة له
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  42. 16
    29 نوفمبر, 2016 , 2:06 ص

    ههههههه

    بعدين يا رامي لو تبي تسأل للعلم الشرعي فهناك آية (فاسألو اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون ) مو تجي تسأل هنا في ردود صحيفة
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  43. 15
    29 نوفمبر, 2016 , 2:05 ص

    جامعيات بالغالب ابكار كيف ي كلهن علمنه حتى الدكتورات والله هذي مصيبه وصلت للدكتورات وكلهن تسلط عليهن الجن هالجامعيات ولا فيه اسباب اخرى غير الجني على كذا كل الاجنبيات ملبوسات لانهن ي 😟
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  44. 14
    29 نوفمبر, 2016 , 2:05 ص

    الاسلام ديني

    اخي رامي .. الآية واضحة يتخبطه الشيطان من المس وهذا مثال ذكره الله لآكلي الربا وقد اشار المفسرين كالطبري وابن كثير والسعدي إلى ذلك اي قيامهم يوم القيامة كقيام المجانين الذين اصابهم المس في الدنيا
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  45. 13
    29 نوفمبر, 2016 , 2:04 ص

    رامي

    ت ههههههه..ماعندك دليل أذن ضف وجهك :)
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  46. 12
    29 نوفمبر, 2016 , 2:03 ص

    ههههههه

    يا رامي في ردك ت 4 انكرت ان هناك تلبس ومس وانها امراض نفسية ويوم جبنا لك قصة رسول الله علية الصلاة والسلام في السحر ذهبت وتناقش في دليل انت لاتبحث عن حجة ان تريد الاعجاز روح شف لك موقع ثاني
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  47. 11
    29 نوفمبر, 2016 , 2:03 ص

    كلام غير منطقي

    ويقودها غصبا عنها او تاخذ سكين لتذبح نفسها او تفعل جريمه كل هذا وسواس قهري .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 10
    29 نوفمبر, 2016 , 2:01 ص

    كلام غير منطقي

    انا معالج وهذا الكلام غير منطقي لان لو فتح الباب لكل من زنا او سرق او قتل قال فعل الجن . واما التي هربت نحو الوادي هذا وسواس قهري متمكن منها يصيب الانسان بحيث يجعله انه يحس احدا يحرك يده او يوجهه
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  49. 9
    29 نوفمبر, 2016 , 2:00 ص

    ههههههه

    ت رامي والاخ في ت2 وش جاب هذا دليل . اما السنة فكثير وما يحتاج اجيب لك والله فيه ولاني بقايل لك رح ابحث انت متنطع لان الادله واضحة تعلم دينك قبل ان تناقضة وتطرح الرأي
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  50. 8
    29 نوفمبر, 2016 , 1:55 ص

    رامي

    ههههههه..ممكن دليل من القرأن او السنة يثبت بأن الجن يتلبس الانسان ؟
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  51. 7
    29 نوفمبر, 2016 , 1:52 ص

    الملح و القبلة

    الحُسّاد اللي هدفهم الأخلاق عشان البنت ماتتزوّج بصفة خاصّة أكيد حيلجأوا لعمل أسحار لممارسة الزنا واللواط والفاحشة بصفة عامّة .. وأشوف إن **** هي اللي ممكن تلجأ لمثل هالنوعية من السحر ..
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  52. 6
    29 نوفمبر, 2016 , 1:52 ص

    Saad

    اول مرة اشوف الداوود يسفه ضيوف البرنامج ويحاول أخذ تصريحات غصب لم يقولوها ضيوف البرنامج وكان استفزازي وكان رد العمري هو الافضل حينما قال دعنا نتحدث او سوف أغادر البرنامج وفعلا كانت حلقه غير مفيده
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  53. 5
    29 نوفمبر, 2016 , 1:49 ص

    ههههههه

    ت 4 يعني افهم منك مافية سحر . مرض نفسي بس والرسول علية الصلاة والسلام لم يُسحر بل كان مرض نفسي ؟؟؟ لاحول ولا قوة الا بالله ياخنبوق مابتنام
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  54. 4
    29 نوفمبر, 2016 , 1:39 ص

    رامي

    الاسلام ديني..ليس دليل على تلبسها بالانسان وجميع الحالات هي مجرد أمراض نفسية اما العلاج بالقرأن فلايحتاج الى راقي كل انسان يرقي نفسه
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  55. 3
    29 نوفمبر, 2016 , 1:32 ص

    ههههههه

    واضح الموضوع يعولون علية لإشغال رأي عام . حركات مملة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  56. 2
    29 نوفمبر, 2016 , 1:31 ص

    الاسلام ديني

    تلبسهم بالإنس مذكور في القرآن ويشهد له الواقع من حالة المرضى اما القرآن الكريم فقوله تعالى ( الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ) البقرة 275
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  57. 1
    29 نوفمبر, 2016 , 1:24 ص

    رامي

    (( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ )) ..الجن من خلق الله ولكن تلبسهم في الانسان هنا نقطة الخلاف
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