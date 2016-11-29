بالفيديو.. “السيول” تتسبب في انهيار أسفلتي بطريق شقراء وأشيقر.. والأمن يحذر المركبات

صحيفة المرصد : تسببت الأمطار الغزيرة بالرياض، أمس، في حدوث انهيار أسفلتي للطريق الرابط بين “شقراء وأشيقر”.

وكشف مقطع فيديو تداوله النشطاء بشكلٍ واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، عن اختراق السيول للطريق، الأمر الذي تسبب في هبوط الأسفلت بشكل مخيف.

وأظهر المقطع رجال الدفاع المدني، وهم يحذرون المارة من الاقتراب من الطريق، كما قاموا بغلقه تخوفًا من أن تقتحمه السيارات دون أن تدري فتحدت كوارث.