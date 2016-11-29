بالفيديو.. “السيول” تتسبب في انهيار أسفلتي بطريق شقراء وأشيقر.. والأمن يحذر المركبات

صحيفة المرصد : تسببت الأمطار الغزيرة بالرياض، أمس، في حدوث انهيار أسفلتي للطريق الرابط بين “شقراء وأشيقر”.
وكشف مقطع فيديو تداوله النشطاء بشكلٍ واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، عن اختراق السيول للطريق، الأمر الذي تسبب في هبوط الأسفلت بشكل مخيف.
وأظهر المقطع رجال الدفاع المدني، وهم يحذرون المارة من الاقتراب من الطريق، كما قاموا بغلقه تخوفًا من أن تقتحمه السيارات دون أن تدري فتحدت كوارث.
تعليقات ( 4 )
يلدرمهذا الكثيب المهيل، مقاولون ينشؤون الطرق على كثبان، ليتنا نتعلم من اليهود كيف ينشئون طرق في صحراء النقب تعمر مئات السنين، الجميل في الامر ان المقاول لايؤخذ من عقده شيء ويؤخذ من المواطن رسم!
الاحساءهذا فساد حراميه العقود المجرمين أراد الله لهم الفضيحة اللهم لا تستر عليهم امين امين ...
Wيارب سترك