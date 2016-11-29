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بالصور : شاهد أغرب سلالة بشرية على الإطلاق .. شعر أشقر و بشرة سمراء والعلماء يفسرون

29 نوفمبر, 2016 , 1:24 ص
بالصور : شاهد أغرب سلالة بشرية على الإطلاق .. شعر أشقر و بشرة سمراء والعلماء يفسرون
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صحيفة المرصد:وهبَ اللهُ شعبَ جزيرة “ميلانيزيا” شمال شرقي أستراليا بصفات فريدة لا تتواجد بأي شعبٍ آخر ، وعُرف سكان الجزيرة بعيونهم الملونة، والشعر الأشقر كسكان أوروبا، رغم بشرتهم السمراء الداكنة وشعرهم المجعد.

وصُنفوا كأغرب سلالة بشرية على الإطلاق، إذ كيف يجتمع الشعر ذهبي اللون مع البشرة السمراء ، ووضع العلماء فرضيات لمعرفة أساس هذا الشعر، وافترضوا أن الشمس الحارة والمياه المالحة هي السبب.

فوفقاً لمجلة (ati) المختصة بالعلوم والطبيعة والغرائب، فقد عزا البعض الآخر الأسباب إلى النظام الغذائي القائم على الأسماك.

فيما قال رأي ثالث إن الطفرة نتجت عن اختلاط بين الشعوب الأوروبية أو الاميركية مع سكان الجزيرة في فترة الاستكشافات.

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تعليقات ( 8 )

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  1. 8
    29 نوفمبر, 2016 , 2:35 ص

    خالدسعيد

    العلماء ماعندهم سالفه الشمس عندنا مولعة وحسيت اني بصدي من ملوحة المويه وشعري اسود وابيض من الشيب وابشكركم اني قلبت احمد بدير من القرع
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  2. 7
    29 نوفمبر, 2016 , 2:30 ص
    عدد التعليقات:8414

    الحرمان

    ايام حبه الفاصوليا وابازلا وصفه متنحيه في الجيل الرابع
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  3. 6
    29 نوفمبر, 2016 , 2:22 ص

    تهجين
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  4. 5
    29 نوفمبر, 2016 , 2:18 ص

    .لن.

    اصلا استراليا كان منفى لعتاة المجرمين في السابق واكيد كان السبب هو التزاوج فاصبح تهجين بهذا الشكل ... الجوع صعب .
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  5. 4
    29 نوفمبر, 2016 , 2:13 ص

    Orizon

    هذي مشكله التنوع في الدهيك
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  6. 3
    29 نوفمبر, 2016 , 1:50 ص

    مشــعل

    تهجين
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  7. 2
    29 نوفمبر, 2016 , 1:33 ص

    خربزلي

    يعني واضحة ساكنين استراليا وسمر وعيونهم زرق وااااضحة مايبغى لها مخخخخخ
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  8. 1
    29 نوفمبر, 2016 , 1:26 ص

    رامي

    (ولله في خلقه شؤون)
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