بالصور : شاهد أغرب سلالة بشرية على الإطلاق .. شعر أشقر و بشرة سمراء والعلماء يفسرون

صحيفة المرصد:وهبَ اللهُ شعبَ جزيرة “ميلانيزيا” شمال شرقي أستراليا بصفات فريدة لا تتواجد بأي شعبٍ آخر ، وعُرف سكان الجزيرة بعيونهم الملونة، والشعر الأشقر كسكان أوروبا، رغم بشرتهم السمراء الداكنة وشعرهم المجعد.

وصُنفوا كأغرب سلالة بشرية على الإطلاق، إذ كيف يجتمع الشعر ذهبي اللون مع البشرة السمراء ، ووضع العلماء فرضيات لمعرفة أساس هذا الشعر، وافترضوا أن الشمس الحارة والمياه المالحة هي السبب.

فوفقاً لمجلة (ati) المختصة بالعلوم والطبيعة والغرائب، فقد عزا البعض الآخر الأسباب إلى النظام الغذائي القائم على الأسماك.

فيما قال رأي ثالث إن الطفرة نتجت عن اختلاط بين الشعوب الأوروبية أو الاميركية مع سكان الجزيرة في فترة الاستكشافات.