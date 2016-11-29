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بالصور : تعرف على الوصفة التي اتبعتها سيدة أمريكية فشفيت من السرطان !

29 نوفمبر, 2016 , 1:31 ص
بالصور : تعرف على الوصفة التي اتبعتها سيدة أمريكية فشفيت من السرطان !
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صحيفة المرصد:شفيت مدونة أمريكية تدعى “ميا ستيرن” من سرطان الثدي، بعد اتباع وصفة، قالت إنها ساعدتها في الشفاء من هذا المرض المميت.

وساهمت هذه الوصفة أيضاً بخسارتها 12 كيلوغراماً، وفقاً لحسابها على انستغرام (miarussostern)، وموقعها الالكتروني (OrganicallyThin.com).

وتبدأ “ميا” يومها بشرب كوب من الماء الدافئ مع بضع نقاط من عصير الحامض ، كما تتناول الطعام بكمية معتدلة، إلى أن تشعر بالشبع، وتشرب ليتراً ونصف من الماء يومياً.

تبدأ يومها، 4 مرات أسبوعياً، بشرب مخفوق فواكه أو خضار ، تحضّر يومياً مشروباً يحتوي على الخيار والحامض والملفوف أو الزنجبيل ، وتستبدل “ميا” الوجبات الخفيفة باللوز، الجوز، البندق.

لا تأكل اللحوم كل يوم، وتستبدلها بالفاصولياء والعدس والحنطة السوداء والكينوا والأفوكادو، كما تتناول حساء الخضار مرة أسبوعياً ، بالاضافة الى ذلك، تمضي “ميا” بعض الوقت في الطبيعة لتشعر بالهدوء النفسي.

تقشّر بشرة جسمها يومياً قبل الاستحمام، لأن هذا يساعد على تخليصه من السموم.

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تعليقات ( 3 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 3
    29 نوفمبر, 2016 , 2:26 ص

    sar-al-sa

    ربماكان سر شفاءهاهو الله ثم اللوز والجوز الذي تتناوله مع اطعمتها ربما لاحتواءه على فيتامن ب١٧ الموجود في نوى المشمش والبرقوق واللوزولب الجوز وجميعها تحتوي على سم السيانيد الخطير ونواه واحده قد لا تضر
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  2. 2
    29 نوفمبر, 2016 , 1:42 ص

    ربي هو الشافي
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  3. 1
    29 نوفمبر, 2016 , 1:37 ص

    كأن معاها تمره..
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