هل تعلم أن سر انقراض الديناصورات مذكور في القرآن الكريم ؟ – فيديو

صحيفة المرصد:الديناصورات مخلوقات عظيمة سادت الأرض قبل أكثر من 65 مليون سنة، وانتشرت بشكل كبير، ولكنها كما تخبرنا آثارها أفسدت في الأرض وسفكت دماء بعضها وعاقبها الله تعالى بأن أنزل عليها من السماء مجموعة من النيازك التي ضربت الأرض فانقرضت ولم يعد لها ما يدل عليها إلا آثارها المتحجرة في الصخور والتي كشف عنها العلماء مؤخراً.

ومن معجزات الله تعالى في القرآن أنه تحدث عن كل شيء فيقول (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ).

فهذه الآية تدلّ على أن القرآن الكريم، حدثنا عن أي شيء قد يخطر في بال الانسان، ولهذا قد يتساءل البعض: “هل ورد شيءٌ في القرآن الكريم يخص الديناصورات؟!”.