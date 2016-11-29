هل تعلم أن سر انقراض الديناصورات مذكور في القرآن الكريم ؟ – فيديو

صحيفة المرصد:الديناصورات مخلوقات عظيمة سادت الأرض قبل أكثر من 65 مليون سنة، وانتشرت بشكل كبير، ولكنها كما تخبرنا آثارها أفسدت في الأرض وسفكت دماء بعضها وعاقبها الله تعالى بأن أنزل عليها من السماء مجموعة من النيازك التي ضربت الأرض فانقرضت ولم يعد لها ما يدل عليها إلا آثارها المتحجرة في الصخور والتي كشف عنها العلماء مؤخراً.
ومن معجزات الله تعالى في القرآن أنه تحدث عن كل شيء فيقول (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ).
فهذه الآية تدلّ على أن القرآن الكريم، حدثنا عن أي شيء قد يخطر في بال الانسان، ولهذا قد يتساءل البعض: “هل ورد شيءٌ في القرآن الكريم يخص الديناصورات؟!”.
تعليقات ( 21 )
مشــعلومن هذا اللي يفسر الآيات بغير معانيها ؟
٤٢٠العلم عند اللواء عبد العاطي كفتة
عبير المنىقالو اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك)الايه سوره البقره الملائكه عندها خبر من قبل خلق ادم لان الله خلق النه والنار وملائكه الرحمه والعذاب وعلمهم وظايفهم فعلموا بان الانسان
لاإله إلا اللهتساؤل هذا البعض تساؤل ملغوم .
فوازللتوضيح الحن والبن بالكسره وليس الجن (:
فوازالذين سكنو الارض قبل آدم هم الحن والبن وهم من سفكو الدماء ،،
فهد الفهادينموضوع فيه تناقضات كثيره جدا وادله في غير سياقها ابدا ,, موضوع غير موفق ابدا
عبداللههذا الكلام لا اصل له من الصحه..المقصود بمن يسفك الدماء قبل ادم هم الجن الذين سكنوا الارض..الدينصورات حيونات غير عاقله ولا تحاسب محاسبة العاقل. وسقوط النيازك مماسبب هلاك الديناصورات هذا ماقاله الغرب
الهمدانيأفسدت في الأرض وسفكت دماء ((كان المقصود ابناء ادم واستغرب كيف عرف الملائكة هذا وحذروا منه قبل حدوثه ماعلينا اذا لم يرد الشيء باسمه او صفته فالمعنى ليس موجود او بتكون الدعوى طلاسم وشفرى وحل لا تحل))
يلدرمياصلاة النبي ، أيه النور ده ، أيه الجمال ده ، أيه العلللم ده ، ربنا يفتح عليكم ياسيدي فتوح العارفين ويهدينا واياكم طريق النورانيين المتنورين
شاآآآايب من جبل عسير(منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص..الأية).... ياليت يا المرصد تزيدون 50 حرف.
فهدالجويانهههههه الدينصور من يصدق هذه الخرافات
شاآآآايب من جبل عسيرأنا لن اصدق ما جاء فيما ذكر هنا. وأرى إنه استشهاد في غير محله. بالنسبة لذكر القرون السالفة فهم من البشر او على الإقل جنس عاقل. والله قال عن الإنبياء(ومنهم من قصصنا عليك ومنهم من لن نقصص عليك) مجرد مثل
Saadاذا نصدق كل شئ يقولونه الغرب خلاص نصدق ان اسرائيل هي صاحبة الحق في فلسطين ولاكن البعض يؤخذ العلم النافع من الغرب ويترك الغير مفيد مثل الصين واليابان اخذو المفيد للصناعة ومازالو محافظين على معتقاداتهم
شكرا شكرامجرد قياس شيء على شيء لا يخطأ ولا يصحح لانه ليس ذات اهميه والقران ليس كتاب احياء او جغرافيا ..عشان نلصق كل شي فيه بل هو كتاب عظيم يعطينا الاسس العلميه بشكل قواعد عامه او عناوين ان صح التعبير
راميالاستدلال بهذة الاية لايمت للديناصورات بأي صله !!
هههههههت 4 نعم الجن كما جاء في التفاسير جزيت خير
موجوداعتقد والله اعلم المقصود من الايات الكريمه - الجن وليس الديناصورات
هههههههوين اللبرلة والشيعة بيصدقون على طول دامها من الغرب الدينا صورات . اللي في المقطع ادلة لم تثبت الديناصور ولم تنكرة .الامر متروك للبحث
راميالديناصورات..لم يرد لها اي ذكر في القرأن الكريم