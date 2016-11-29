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هل تعلم أن سر انقراض الديناصورات مذكور في القرآن الكريم ؟ – فيديو

29 نوفمبر, 2016 , 1:34 ص
هل تعلم أن سر انقراض الديناصورات مذكور في القرآن الكريم ؟ – فيديو
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صحيفة المرصد:الديناصورات مخلوقات عظيمة سادت الأرض قبل أكثر من 65 مليون سنة، وانتشرت بشكل كبير، ولكنها كما تخبرنا آثارها أفسدت في الأرض وسفكت دماء بعضها وعاقبها الله تعالى بأن أنزل عليها من السماء مجموعة من النيازك التي ضربت الأرض فانقرضت ولم يعد لها ما يدل عليها إلا آثارها المتحجرة في الصخور والتي كشف عنها العلماء مؤخراً.

ومن معجزات الله تعالى في القرآن أنه تحدث عن كل شيء فيقول (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ).

فهذه الآية تدلّ على أن القرآن الكريم، حدثنا عن أي شيء قد يخطر في بال الانسان، ولهذا قد يتساءل البعض: “هل ورد شيءٌ في القرآن الكريم يخص الديناصورات؟!”.



تعليقات ( 21 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 21
    29 نوفمبر, 2016 , 4:47 ص

    مشــعل

    ومن هذا اللي يفسر الآيات بغير معانيها ؟
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  2. 20
    29 نوفمبر, 2016 , 4:32 ص

    ٤٢٠

    العلم عند اللواء عبد العاطي كفتة
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  3. 19
    29 نوفمبر, 2016 , 4:26 ص

    عبير المنى

    قالو اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك)الايه سوره البقره الملائكه عندها خبر من قبل خلق ادم لان الله خلق النه والنار وملائكه الرحمه والعذاب وعلمهم وظايفهم فعلموا بان الانسان
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  4. 18
    29 نوفمبر, 2016 , 4:23 ص

    لاإله إلا الله

    تساؤل هذا البعض تساؤل ملغوم .
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  5. 17
    29 نوفمبر, 2016 , 3:53 ص

    فواز

    للتوضيح الحن والبن بالكسره وليس الجن (:
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  6. 16
    29 نوفمبر, 2016 , 3:43 ص

    فواز

    الذين سكنو الارض قبل آدم هم الحن والبن وهم من سفكو الدماء ،،
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  7. 15
    29 نوفمبر, 2016 , 3:01 ص

    فهد الفهادين

    موضوع فيه تناقضات كثيره جدا وادله في غير سياقها ابدا ,, موضوع غير موفق ابدا
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  8. 14
    29 نوفمبر, 2016 , 3:00 ص

    عبدالله

    هذا الكلام لا اصل له من الصحه..المقصود بمن يسفك الدماء قبل ادم هم الجن الذين سكنوا الارض..الدينصورات حيونات غير عاقله ولا تحاسب محاسبة العاقل. وسقوط النيازك مماسبب هلاك الديناصورات هذا ماقاله الغرب
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  9. 13
    29 نوفمبر, 2016 , 2:53 ص

    الهمداني

    أفسدت في الأرض وسفكت دماء ((كان المقصود ابناء ادم واستغرب كيف عرف الملائكة هذا وحذروا منه قبل حدوثه ماعلينا اذا لم يرد الشيء باسمه او صفته فالمعنى ليس موجود او بتكون الدعوى طلاسم وشفرى وحل لا تحل))
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  10. 12
    29 نوفمبر, 2016 , 2:50 ص

    يلدرم

    ياصلاة النبي ، أيه النور ده ، أيه الجمال ده ، أيه العلللم ده ، ربنا يفتح عليكم ياسيدي فتوح العارفين ويهدينا واياكم طريق النورانيين المتنورين
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  11. 11
    29 نوفمبر, 2016 , 2:33 ص

    شاآآآايب من جبل عسير

    (منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص..الأية).... ياليت يا المرصد تزيدون 50 حرف.
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  12. 10
    29 نوفمبر, 2016 , 2:23 ص

    فهدالجويان

    هههههه الدينصور من يصدق هذه الخرافات
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  13. 9
    29 نوفمبر, 2016 , 2:23 ص

    شاآآآايب من جبل عسير

    أنا لن اصدق ما جاء فيما ذكر هنا. وأرى إنه استشهاد في غير محله. بالنسبة لذكر القرون السالفة فهم من البشر او على الإقل جنس عاقل. والله قال عن الإنبياء(ومنهم من قصصنا عليك ومنهم من لن نقصص عليك) مجرد مثل
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  14. 8
    29 نوفمبر, 2016 , 2:05 ص

    Saad

    اذا نصدق كل شئ يقولونه الغرب خلاص نصدق ان اسرائيل هي صاحبة الحق في فلسطين ولاكن البعض يؤخذ العلم النافع من الغرب ويترك الغير مفيد مثل الصين واليابان اخذو المفيد للصناعة ومازالو محافظين على معتقاداتهم
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  15. 7
    29 نوفمبر, 2016 , 2:03 ص

    شكرا شكرا

    مجرد قياس شيء على شيء لا يخطأ ولا يصحح لانه ليس ذات اهميه والقران ليس كتاب احياء او جغرافيا ..عشان نلصق كل شي فيه بل هو كتاب عظيم يعطينا الاسس العلميه بشكل قواعد عامه او عناوين ان صح التعبير
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  16. 6
    29 نوفمبر, 2016 , 1:54 ص

    رامي

    الاستدلال بهذة الاية لايمت للديناصورات بأي صله !!
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  17. 5
    29 نوفمبر, 2016 , 1:52 ص

    ههههههه

    ت 4 نعم الجن كما جاء في التفاسير جزيت خير
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  18. 4
    29 نوفمبر, 2016 , 1:49 ص

    موجود

    اعتقد والله اعلم المقصود من الايات الكريمه - الجن وليس الديناصورات
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  19. 3
    29 نوفمبر, 2016 , 1:44 ص

    ههههههه

    وين اللبرلة والشيعة بيصدقون على طول دامها من الغرب الدينا صورات . اللي في المقطع ادلة لم تثبت الديناصور ولم تنكرة .الامر متروك للبحث
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  20. 2
    29 نوفمبر, 2016 , 1:40 ص

    سبحان الله
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  21. 1
    29 نوفمبر, 2016 , 1:37 ص

    رامي

    الديناصورات..لم يرد لها اي ذكر في القرأن الكريم
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