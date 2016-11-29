الدولار سيصل إلى 30 جنيها!

صحيفة المرصد: حذر مسؤول سعودي، من تأثر الاستثمارات السعودية في مصر، جراء تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار. وعبر «ناصر الطيار» عضو المجلس السعودي – المصري للأعمال، عن مخاوفه من أن يصل سعر الدولار إلى 30 جنيهًا، معتبرًا أن حدوث ذلك سيؤثر على الاستثمارات السعودية التي تقوم بالدولار وليس الجنيه. وقال إن «آثار تعويم سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية انعكس على جميع المستثمرين السعوديين»، مشيرًا إلى أنه قد تم اتخاذ قرار إيقاف بيع الوحدات السكنية للمستثمرين السعوديين حتى تستقر الأسعار. وأضاف «الطيار»: توجد «لدي استثمارات في قطاع الطيران في السوق المصرية، وها أنا أواجه ذات المشكلة، حيث تتم عملية البيع بالجنيه، بينما يتم دفع التكاليف التشغيلية بالدولار»، بحسب “هافينغتون بوست عربي”. وكان البنك المركزي قد قرر مطلع هذا الشهر، تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، على أن يتم شراء الدولار الأمريكي من العملاء في البنوك بسعر استرشادي 13.1 جنيه وبيعه بسعر 13.50 مع منح البنوك حرية ومرونة التعامل في حدود 10% خفضاً أو زيادة عن السعر المحدد من البنك المركزي. وبلغ سعر الدولار في التعاملات الرسمية قرابة الـ 18 جنيهًا في أغلب البنوك المصرية.
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تعليقات ( 16 )
عدد التعليقات:8414
الحرمانجمد العقار مسوي زحمه زت مفاتيحه بالنيل
عبدالله التميميكل اللي استثمر في مصر يستاهل ما يجيه الناس والاقتصاديين نصحو وتكلمو وانت رايح مدرعم مستثمر .... لا تستثمرو بلد ما تنفع ولا امن ولا امان وسرقات وخطف اسألو السياح اللي راحو .
مشــعلت 11 من ذكرتهم هم المجوس واعداء على المكشوف لكن المشكلة اذنابهم الاخونج المندسين بيننا
سعيدالبركه في الثلاجه والرز
سعودي🇸🇦وافتخرتعليق 10مشعل هههه اذناب مجوس اخونجيه ؟؟ حط معهم الروافض والحشد وزميره والحوثي كلهم اذناب ماهو تحط ذنب وتترك اذناب كفانا الله شر الاذناب المندسين واهلكهم الله وجعل كيدهم في نحورهم
مشــعلاذناب المجوس الاخونجية شادين حيلهم لتنفيذ مخطط الغرب الصليبي لتدمير مصر ثم السعودية لأنهما قوة العرب وانكسارهم انكسار للعرب والمسلمين
🌸 الملح و القبلة 🌸الله يسترها عليكم يا أهل مصر .. بلغة الأرقام 2017 هي سنة التراجع الحاد لمصر .. ولن تُجدي المشاريع لأنها ستصطدم بالكثير من الحواجز والعقبات ..
نوافوديت الرز فين ***......!!
متابعفي صالح مصر تعويم الجنيه فسوف ترتفع الصادرات المصرية الى شكل خيالي فرصة الان المستثمرين اللي يبي يستورد من مصر فواكه جلديات قطنيات يستفيد من فرق السعر كما ان البضائع المصريه معفية من الجمارك
سعودي🇸🇦وافتخرماراح يكتمل الخبر إلا إذا تنبأ ضاحي خلفان ،، اما رجل اقتصادي مخضرم كاالطيار مايمشي ولا له روعه إلا بضاحي وتنبؤاته ،، قال مصر تقع بين السعوديه وليبيا لازم فيها بترول الاردن ملاصق لنا ماعنده بترول ههههه
sar-al-sa٩٣ مليون انسان مصري وزياده مستمره لهم والموارد حتى المائيه في تناقص والانتاجات الزراعيه والصناعيه تتضاءل ومعظم الاعمال لفظيه وتحويليه مما قد يجعل مصر مثل اندونيسيا في صرف العمله للدولار مالم تحدث نهضه
نوافناصر الطيار تارك الخليج وماليزيا واوربا وامريكا ورايح تستثمر في مصر تستاهل