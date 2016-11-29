  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

الدولار سيصل إلى 30 جنيها!

29 نوفمبر, 2016 , 2:01 ص
الدولار سيصل إلى 30 جنيها!
  • 839
  • 16
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: حذر مسؤول سعودي، من تأثر الاستثمارات السعودية في مصر، جراء تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار. وعبر «ناصر الطيار» عضو المجلس السعودي – المصري للأعمال، عن مخاوفه من أن يصل سعر الدولار إلى 30 جنيهًا، معتبرًا أن حدوث ذلك سيؤثر على الاستثمارات السعودية التي تقوم بالدولار وليس الجنيه. وقال إن «آثار تعويم سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية انعكس على جميع المستثمرين السعوديين»، مشيرًا إلى أنه قد تم اتخاذ قرار إيقاف بيع الوحدات السكنية للمستثمرين السعوديين حتى تستقر الأسعار. وأضاف «الطيار»: توجد «لدي استثمارات في قطاع الطيران في السوق المصرية، وها أنا أواجه ذات المشكلة، حيث تتم عملية البيع بالجنيه، بينما يتم دفع التكاليف التشغيلية بالدولار»، بحسب “هافينغتون بوست عربي”. وكان البنك المركزي قد قرر مطلع هذا الشهر، تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، على أن يتم شراء الدولار الأمريكي من العملاء في البنوك بسعر استرشادي 13.1 جنيه وبيعه بسعر 13.50 مع منح البنوك حرية ومرونة التعامل في حدود 10% خفضاً أو زيادة عن السعر المحدد من البنك المركزي. وبلغ سعر الدولار في التعاملات الرسمية قرابة الـ 18 جنيهًا في أغلب البنوك المصرية.



تعليقات ( 16 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 16
    29 نوفمبر, 2016 , 4:55 ص
    عدد التعليقات:8414

    الحرمان

    جمد العقار مسوي زحمه زت مفاتيحه بالنيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 15
    29 نوفمبر, 2016 , 4:33 ص

    عبدالله التميمي

    كل اللي استثمر في مصر يستاهل ما يجيه الناس والاقتصاديين نصحو وتكلمو وانت رايح مدرعم مستثمر .... لا تستثمرو بلد ما تنفع ولا امن ولا امان وسرقات وخطف اسألو السياح اللي راحو .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 14
    29 نوفمبر, 2016 , 4:20 ص

    مشــعل

    ت 11 من ذكرتهم هم المجوس واعداء على المكشوف لكن المشكلة اذنابهم الاخونج المندسين بيننا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  4. 13
    29 نوفمبر, 2016 , 4:00 ص

    سعيد

    البركه في الثلاجه والرز
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  5. 12
    29 نوفمبر, 2016 , 3:13 ص

    نقوع منقوع وماله احنا كدا 💪🏽
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 11
    29 نوفمبر, 2016 , 3:12 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    تعليق 10مشعل هههه اذناب مجوس اخونجيه ؟؟ حط معهم الروافض والحشد وزميره والحوثي كلهم اذناب ماهو تحط ذنب وتترك اذناب كفانا الله شر الاذناب المندسين واهلكهم الله وجعل كيدهم في نحورهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(19)
  7. 10
    29 نوفمبر, 2016 , 2:55 ص

    مشــعل

    اذناب المجوس الاخونجية شادين حيلهم لتنفيذ مخطط الغرب الصليبي لتدمير مصر ثم السعودية لأنهما قوة العرب وانكسارهم انكسار للعرب والمسلمين
    لا يعجبني(4) اعجبني(19)
  8. 9
    29 نوفمبر, 2016 , 2:53 ص

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    الله يسترها عليكم يا أهل مصر .. بلغة الأرقام 2017 هي سنة التراجع الحاد لمصر .. ولن تُجدي المشاريع لأنها ستصطدم بالكثير من الحواجز والعقبات ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 8
    29 نوفمبر, 2016 , 2:43 ص

    حركة ذكية من السلطات المصرية بتعويم الجنيه تشجيع التصنيع نمو الصادرات وقف السوق السوداء تدفق المستثمرين سوف يبان مردودها على اقتصاد مصر بعد 3 سنوات من الان
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  10. 7
    29 نوفمبر, 2016 , 2:33 ص

    نواف

    وديت الرز فين ***......!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 6
    29 نوفمبر, 2016 , 2:32 ص

    لعل العرب تدعم استقرار مصر ونموها وازدهارها فهي ثقل العالم الاسلامي بعد السعودية وبها خير اجناد الارض المخطط عميق لاسقاط مصر والدور علينا ولكن بعيد المنال عليهم
    لا يعجبني(4) اعجبني(15)
  12. 5
    29 نوفمبر, 2016 , 2:31 ص

    عساهم من هالحال واردى
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  13. 4
    29 نوفمبر, 2016 , 2:30 ص

    متابع

    في صالح مصر تعويم الجنيه فسوف ترتفع الصادرات المصرية الى شكل خيالي فرصة الان المستثمرين اللي يبي يستورد من مصر فواكه جلديات قطنيات يستفيد من فرق السعر كما ان البضائع المصريه معفية من الجمارك
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  14. 3
    29 نوفمبر, 2016 , 2:24 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    ماراح يكتمل الخبر إلا إذا تنبأ ضاحي خلفان ،، اما رجل اقتصادي مخضرم كاالطيار مايمشي ولا له روعه إلا بضاحي وتنبؤاته ،، قال مصر تقع بين السعوديه وليبيا لازم فيها بترول الاردن ملاصق لنا ماعنده بترول ههههه
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  15. 2
    29 نوفمبر, 2016 , 2:14 ص

    sar-al-sa

    ٩٣ مليون انسان مصري وزياده مستمره لهم والموارد حتى المائيه في تناقص والانتاجات الزراعيه والصناعيه تتضاءل ومعظم الاعمال لفظيه وتحويليه مما قد يجعل مصر مثل اندونيسيا في صرف العمله للدولار مالم تحدث نهضه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 1
    29 نوفمبر, 2016 , 2:10 ص

    نواف

    ناصر الطيار تارك الخليج وماليزيا واوربا وامريكا ورايح تستثمر في مصر تستاهل
    لا يعجبني(3) اعجبني(6)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم