الدولار سيصل إلى 30 جنيها!

صحيفة المرصد: حذر مسؤول سعودي، من تأثر الاستثمارات السعودية في مصر، جراء تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار. وعبر «ناصر الطيار» عضو المجلس السعودي – المصري للأعمال، عن مخاوفه من أن يصل سعر الدولار إلى 30 جنيهًا، معتبرًا أن حدوث ذلك سيؤثر على الاستثمارات السعودية التي تقوم بالدولار وليس الجنيه. وقال إن «آثار تعويم سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية انعكس على جميع المستثمرين السعوديين»، مشيرًا إلى أنه قد تم اتخاذ قرار إيقاف بيع الوحدات السكنية للمستثمرين السعوديين حتى تستقر الأسعار. وأضاف «الطيار»: توجد «لدي استثمارات في قطاع الطيران في السوق المصرية، وها أنا أواجه ذات المشكلة، حيث تتم عملية البيع بالجنيه، بينما يتم دفع التكاليف التشغيلية بالدولار»، بحسب “هافينغتون بوست عربي”. وكان البنك المركزي قد قرر مطلع هذا الشهر، تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، على أن يتم شراء الدولار الأمريكي من العملاء في البنوك بسعر استرشادي 13.1 جنيه وبيعه بسعر 13.50 مع منح البنوك حرية ومرونة التعامل في حدود 10% خفضاً أو زيادة عن السعر المحدد من البنك المركزي. وبلغ سعر الدولار في التعاملات الرسمية قرابة الـ 18 جنيهًا في أغلب البنوك المصرية.