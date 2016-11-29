بالصور : الكشف عن جنسية منفذ الهجوم على جامعة اوهايو

صحيفة المرصد – أ ف ب :هاجم رجل من أصل صومالي جامعة اوهايو الحكومية الاثنين فصدم بسيارته وطعن مارة في حرم الجامعة موقعا تسعة جرحى قبل أن تقتله الشرطة، وفق وسائل الإعلام الأميركية.

ونقلت قناة “سي بي اس نيوز” عن شرطي قوله أنه تم التعرف مبدئيا على المشتبه به بوصفه شابا من أصل صومالي في حوالي العشرين من عمره، ونقلت “ان بي سي نيوز” عن مسؤولين آخرين أنه طالب في الجامعة في الثامنة عشرة من عمره وأنه لاجىء صومالي يقيم بصفة قانونية في الولايات المتحدة.