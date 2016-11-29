بالصور : الكشف عن جنسية منفذ الهجوم على جامعة اوهايو

صحيفة المرصد – أ ف ب :هاجم رجل من أصل صومالي جامعة اوهايو الحكومية الاثنين فصدم بسيارته وطعن مارة في حرم الجامعة موقعا تسعة جرحى قبل أن تقتله الشرطة، وفق وسائل الإعلام الأميركية.
ونقلت قناة “سي بي اس نيوز” عن شرطي قوله أنه تم التعرف مبدئيا على المشتبه به بوصفه شابا من أصل صومالي في حوالي العشرين من عمره، ونقلت “ان بي سي نيوز” عن مسؤولين آخرين أنه طالب في الجامعة في الثامنة عشرة من عمره وأنه لاجىء صومالي يقيم بصفة قانونية في الولايات المتحدة.
تعليقات ( 8 )
سعودي🇸🇦وافتخركل مايحدث بالعالم وراه سي اي ايه ذهبو لشرق اسيا واحدثو مشكلة بحر الصين الجنوبي ،، امريكا تعلم ان القاعده بايران وتعلم ان اللي في ١١/٩ انطلقو من ايران وتعلم ان ثمن برجين دولتين لكن ماجت على كيفهم وخسرو
.لن.فلك ان تخيل ان ياتي احدهم ممن قد يكون يسي للنظام بما يراه هو وكانه جمع كل الصلاحيات في فيتمنا ويتقرب بطلب عقاب س او صاد امريكا لم يطلبون القبض او مسالة ايا كان ممن لو نسبت لاحد ا.. العالم الثالث بشق
.لن.ي/يتبناها غيره او هو ممن يؤمن بعملية المؤامرة وهذا رايه لكن لم ياتي امريكي يطلب اغلاق صحيفة او معاقبة مشرف ممن قد يكون يسي للنظام باسم النظام والامن علما ان امريكا لديها امكانية تصل لمن ارادت ولكنها ح
.لن.نقول ان امريكا بلد الحرية وليسوا من تهزهم كلمة او وجة نظر ربما ليست في الحقيفة مسلم بها ..قالو دبرو حادث٩/١١ قالو افتعلو كذا وكذا والان يجي معلق ادناه يقول ما يقول وينسب نفسه لبلد ليس بالضرورة رايه ..
سعودي🇸🇦وافتخراتسأل؟؟طيب يوم طعن لماذا لم يتم السيطره عليه او اصابته في رجله للقبض عليه حي والاستفاده منه بالتحقيق ومن وراه ومن جنده ام دوره انتهى ويقتل اكبر لعابين الامريكان بما فيهم ريسهم اوباما واالي يجي بعده
مرسي الزهرانيضياع الهوية والانتماء ازمة نفسية تؤدي الى اعتناق افكار متطرفة.
سعودي🇸🇦وافتخرالباكستاني وروجتةتركو طفلهم عند جدته واتجهو لمدرسه او سوق ثم طلع الخبر بقتلهم مادا لو قالو لهم نبي نمثل فيلم بوجه شرقي واعطوهم ذخيره صوت ثم الفريق يقتل الناس ويقتلهم لابعاد التهمةانهم صانعو داعش
سعودي🇸🇦وافتخرمازلت اشك باي شي وراه سي اي ايه كيف اقامه قانونيه وطالب جامعي يصدم بسيارته حلاله ويطعن ٩ من هم التسعه هل طلبه ام اعضاء الفربق المخابرتي وضع صبغه وكانه دم ،، قولو نمهد لترامب لطرد المسلمين ي،، يتبع