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بالفيديو: شاهد كيف تستبدل تواريخ إنتاج المنتجات منتهية الصلاحية بأخرى حديثة؟

29 نوفمبر, 2016 , 2:25 ص
بالفيديو: شاهد كيف تستبدل تواريخ إنتاج المنتجات منتهية الصلاحية بأخرى حديثة؟
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صحيفة المرصد : كشفت وزارة الاستثمار عن الطرق الجديدة التي يتم من خلالها تزوير تواريخ الصلاحية للمواد الغذائية المنتهية، وذلك عن طريق “فيديو” نشر على الحساب الرسمي للوزارة.

ويوضح الفيديو كيفية التزوير، إذا تم الاستعانة بعبوة غذائية انتهت مدة صلاحيتها في شهر 10 الماضي، وتم استخدام مادة “التنر” في مسح التاريخ القديم واستبداله بآخر حديث.

وطبقًا للفيديو، فإنه يتم إضافة التاريخ الجديد بواسطة جهاز إلكتروني، ويقوم الجهاز بطبع التاريخ الجديد على العبوة بشكل آلي بمجرد أن تمر عليه.

وضبطت وزارة التجارة في وقت سابق مستودعًا أقدم القائمون فيه على تغيير تاريخ الإنتاج للمنتجات باستخدام أجهزة إلكترونية حديثة.



تعليقات ( 6 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 6
    29 نوفمبر, 2016 , 5:07 ص

    الشايب

    اشوف كندر للاطفال لعنهم الله هذا سبب انتشار الامراض والفشل الكلوي في البلد
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  2. 5
    29 نوفمبر, 2016 , 4:48 ص

    قاروت

    الله المستعان
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  3. 4
    29 نوفمبر, 2016 , 4:29 ص

    ابو حسام

    يفترض على طول قصاص على شان ينتهي الغش لانهم لو تركو رايحين يعوضون الغرامه من غش ثاني وهكذا دواليك والحبل على الجرار لا بارك الله بها الاجنبي الغشاش ومن يتستر عليه
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  4. 3
    29 نوفمبر, 2016 , 4:10 ص

    سعيد

    اقسم بالله قبل اسبوع جا هالكلام براسي اكلت تونه طعمها غريب رغم انه تاريخها باقي ما انتهى وشكيت انهم يطبعو تواريخ وقعدت اطالع بالعلبه واوسوس لين قريت هالخبر الان وتأاكدت
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  5. 2
    29 نوفمبر, 2016 , 2:48 ص

    مشــعل

    أفيدوا المواطن عن كيفية كشف التواريخ المزورة
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  6. 1
    29 نوفمبر, 2016 , 2:43 ص

    شاآآآايب من جبل عسير

    الله لا يبارك لك تاجر غشاش. وشفي ربعنا قلبوا بنقاليه!؟!.
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