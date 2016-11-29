بالفيديو: شاهد كيف تستبدل تواريخ إنتاج المنتجات منتهية الصلاحية بأخرى حديثة؟

صحيفة المرصد : كشفت وزارة الاستثمار عن الطرق الجديدة التي يتم من خلالها تزوير تواريخ الصلاحية للمواد الغذائية المنتهية، وذلك عن طريق “فيديو” نشر على الحساب الرسمي للوزارة.

ويوضح الفيديو كيفية التزوير، إذا تم الاستعانة بعبوة غذائية انتهت مدة صلاحيتها في شهر 10 الماضي، وتم استخدام مادة “التنر” في مسح التاريخ القديم واستبداله بآخر حديث.

وطبقًا للفيديو، فإنه يتم إضافة التاريخ الجديد بواسطة جهاز إلكتروني، ويقوم الجهاز بطبع التاريخ الجديد على العبوة بشكل آلي بمجرد أن تمر عليه.

وضبطت وزارة التجارة في وقت سابق مستودعًا أقدم القائمون فيه على تغيير تاريخ الإنتاج للمنتجات باستخدام أجهزة إلكترونية حديثة.