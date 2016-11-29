صندوق الاستثمارات العامة يعتزم شراء 50 % من « أديبتيو »

صحيفة المرصد:أعلن صندوق الاستثمارات العامة أنه سيقوم بشراء حصة تتمثل في 50% من مجموعة “أديبتيو” القابضة المحدودة من المستثمر الإماراتي محمد بن علي بن راشد العبّار، وذلك عن طريق (الشركة السعودية للاستثمارات الغذائية الخليجية) والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي .

جاء ذلك في بيان أصدره الصندوق ، مبيناً فيه أن ذلك يأتي عقب قيام شركة “أدبتيو” الإماراتية للاستثمار بالاستحواذ على شركة الأغذية الكويتية (أمريكانا) بنحو 67%، حيث تعتزم “أديبتيو” بعد ذلك إطلاق عرض شراء إلزامي لبقية الأسهم المتبقية في أمريكانا والمملوكة من قبل مستثمرين آخرين، وسيحتفظ محمد علي راشد العبّار بحصة 50% من المجموعة بجانب صندوق الاستثمارات العامة.

وأفاد البيان أن مجموعة “أمريكانا” تأسست في الكويت عام 1964م، ولها وجود في أكثر من 13 دولة وأكثر من 60000 موظف، ولديها العديد من العلامات التجارية.

ويأتي قرار الصندوق للمشاركة في الصفقة ضمن إطار جهود صندوق الاستثمارات العامة وحرصه على زيادة حجم الاستثمارات في القطاعات غير النفطية وبناء محفظة أعمال ذات أصول واسعة الامتداد الجغرافي لضمان تحقيق التنوع الاقتصادي، إضافة إلى تحقيق عائدات مالية طويلة الأمد للمملكة.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي محفظة أعمال متنوّعة تضم نحو 200 استثمار من بينها 20 استثماراً مدرجاً في سوق الأسهم السعودية “تداول”، إلى جانب الأصول المدرجة، حيث يدير الصندوق عدداً من الاستثمارات غير المدرجة في مجالات الأسهم والاستثمارات الأجنبية وشركات العقارات القابضة والقروض والسندات المالية والصكوك، كما تصل قيمة الأصول المُدارة الموجودة حاليا لدى الصندوق إلى نحو 600 مليار ريال سعودي.