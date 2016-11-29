بالفيديو .. شاب يكسر العرف و التقاليد باحتراف الرقص الشرقي في مصر

صحيفة المرصد:بعد أن أثبتت السيدات خلال عقود طويلة جدارتهن في فن الرقص الشرقي عبر العالم خاصة في مصر، وفي سابقة غير مألوفة، أثبت الراقص خليل خليل، المولود في الأرجنتين من أبوين عربيين والمقيم في مصر، أن احتراف الرقص الشرقي لم يعد حكرًا على النساء فقط، بل يمكن للرجال أيضا العمل في هذا المجال والإبداع فيه وفقاً لموقع إرم نيوز.
خليل صرح بأن سر تميزه في الرقص يكمن في قدرته على التأقلم مع الوقوف أمام الجماهير المختلفة قائلاً: “عندما تقف أمام جمهور معين عليك أن تعرف من تقف أمامه وما يحبه حتى لا تتسبب في رفض الجمهور لك، ومن هذا المنطلق يجب أن تعرف كيف تكتسب إعجابه”.
وأضاف خليل، البالغ من العمر 29 عامًا، أنه ” كرجل راقص يتقن التواصل مع الجمهور، خاصة في مصر، حيث يستمتع الكثيرون بالرقص الشرقي”.
وعن أسلوبه في الرقص، قال: “إن رقصاته “لها منهج” لكنه يرتجل أحيانًا ويغير بعض الأمور تجنبًا للملل، ما ساعده على التحسن والانتشار خارج مصر؛ حيث قدم عروضًا في دول مثل الصين والأرجنتين وتشيلي، أكسبته شهرة قارية”.
تعليقات ( 13 )
الشايبهذا عهد*** يحاربون الاسلامين ويشجعون مثل هولاء هههه لاحول ولا قوه الا بالله
عدد التعليقات:8414
الحرمانيعني المشي في جلافه
عدد التعليقات:8414
الحرمانطريقه المشي خاليه من التناسق
الاسلام دينيللأسف البعض يرى هذه الافعال تقدم وحضارة إضافة إلى التحول الجنسي والزواج المثلي ويرون الفضيلة والادب رجعية وتخلف انقلبت المفاهيم عند البعض فاصبح المعروف منكر والمنكر معروف
٤٢٠الله المستعان
رئصني ياقدعلا ويقولون انهم خير اجناد الارض ....!!!! ***
شاآآآايب من جبل عسيرجنس ثالث مافي راسه ناموس.
مشــعلهذا أحد الناشطين لاسقاط حكم العسكر ههههههه
الاسلام دينيإذا لم تستح فاصنع ما شئت
🌸 الملح و القبلة 🌸أذكر مرة شفت أجنبي يرقص وكنت مبهورة بفنّه وما حسّيت انّه مش رجّال .. بس خليل مو طبيعي يمكن يبي له رقية شرعية ولّا شي !!
سعودالحل الوحيد لانقاذ مصر من المستنع التي تعيش فيه هو ان يحكم مصر الصعايدة
نوافقريباً تلمعه mbc وتحوله الى نجم وقدوة للأجيال القادمة