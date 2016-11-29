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بالفيديو .. شاب يكسر العرف و التقاليد باحتراف الرقص الشرقي في مصر

29 نوفمبر, 2016 , 3:19 ص
بالفيديو .. شاب يكسر العرف و التقاليد باحتراف الرقص الشرقي في مصر
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صحيفة المرصد:بعد أن أثبتت السيدات خلال عقود طويلة جدارتهن في فن الرقص الشرقي عبر العالم خاصة في مصر، وفي سابقة غير مألوفة، أثبت الراقص خليل خليل، المولود في الأرجنتين من أبوين عربيين والمقيم في مصر، أن احتراف الرقص الشرقي لم يعد حكرًا على النساء فقط، بل يمكن للرجال أيضا العمل في هذا المجال والإبداع فيه وفقاً لموقع إرم نيوز.

خليل صرح بأن سر تميزه في الرقص يكمن في قدرته على التأقلم مع الوقوف أمام الجماهير المختلفة قائلاً: “عندما تقف أمام جمهور معين عليك أن تعرف من تقف أمامه وما يحبه حتى لا تتسبب في رفض الجمهور لك، ومن هذا المنطلق يجب أن تعرف كيف تكتسب إعجابه”.

وأضاف خليل، البالغ من العمر 29 عامًا، أنه ” كرجل راقص يتقن التواصل مع الجمهور، خاصة في مصر، حيث يستمتع الكثيرون بالرقص الشرقي”.

وعن أسلوبه في الرقص، قال: “إن رقصاته “لها منهج” لكنه يرتجل أحيانًا ويغير بعض الأمور تجنبًا للملل، ما ساعده على التحسن والانتشار خارج مصر؛ حيث قدم عروضًا في دول مثل الصين والأرجنتين وتشيلي، أكسبته شهرة قارية”.



تعليقات ( 13 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 13
    29 نوفمبر, 2016 , 4:54 ص

    الشايب

    هذا عهد*** يحاربون الاسلامين ويشجعون مثل هولاء هههه لاحول ولا قوه الا بالله
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  2. 12
    29 نوفمبر, 2016 , 4:52 ص
    عدد التعليقات:8414

    الحرمان

    يعني المشي في جلافه
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  3. 11
    29 نوفمبر, 2016 , 4:52 ص
    عدد التعليقات:8414

    الحرمان

    طريقه المشي خاليه من التناسق
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  4. 10
    29 نوفمبر, 2016 , 4:30 ص

    الاسلام ديني

    للأسف البعض يرى هذه الافعال تقدم وحضارة إضافة إلى التحول الجنسي والزواج المثلي ويرون الفضيلة والادب رجعية وتخلف انقلبت المفاهيم عند البعض فاصبح المعروف منكر والمنكر معروف
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  5. 9
    29 نوفمبر, 2016 , 4:28 ص

    ٤٢٠

    الله المستعان
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  6. 8
    29 نوفمبر, 2016 , 4:28 ص

    رئصني ياقدع

    لا ويقولون انهم خير اجناد الارض ....!!!! ***
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  7. 7
    29 نوفمبر, 2016 , 4:26 ص

    شاآآآايب من جبل عسير

    جنس ثالث مافي راسه ناموس.
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  8. 6
    29 نوفمبر, 2016 , 4:12 ص

    مشــعل

    هذا أحد الناشطين لاسقاط حكم العسكر ههههههه
    لا يعجبني(8) اعجبني(0)
  9. 5
    29 نوفمبر, 2016 , 4:10 ص

    الاسلام ديني

    إذا لم تستح فاصنع ما شئت
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  10. 4
    29 نوفمبر, 2016 , 4:00 ص

    مصر الاسلام مصر العروبه مصر الازهر مصر الدمقراطيه مصر الرخاء للحرامية يلخص حال مصر ما اعتقد فيه اسوء من كذا ويجيك المطبلين المنافقين التافهين يدافعون عنها لعنه ... اجمعين
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  11. 3
    29 نوفمبر, 2016 , 3:31 ص

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    أذكر مرة شفت أجنبي يرقص وكنت مبهورة بفنّه وما حسّيت انّه مش رجّال .. بس خليل مو طبيعي يمكن يبي له رقية شرعية ولّا شي !!
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  12. 2
    29 نوفمبر, 2016 , 3:29 ص

    سعود

    الحل الوحيد لانقاذ مصر من المستنع التي تعيش فيه هو ان يحكم مصر الصعايدة
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  13. 1
    29 نوفمبر, 2016 , 3:24 ص

    نواف

    قريباً تلمعه mbc وتحوله الى نجم وقدوة للأجيال القادمة
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