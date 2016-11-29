بالفيديو .. شاب يكسر العرف و التقاليد باحتراف الرقص الشرقي في مصر

صحيفة المرصد:بعد أن أثبتت السيدات خلال عقود طويلة جدارتهن في فن الرقص الشرقي عبر العالم خاصة في مصر، وفي سابقة غير مألوفة، أثبت الراقص خليل خليل، المولود في الأرجنتين من أبوين عربيين والمقيم في مصر، أن احتراف الرقص الشرقي لم يعد حكرًا على النساء فقط، بل يمكن للرجال أيضا العمل في هذا المجال والإبداع فيه وفقاً لموقع إرم نيوز.

خليل صرح بأن سر تميزه في الرقص يكمن في قدرته على التأقلم مع الوقوف أمام الجماهير المختلفة قائلاً: “عندما تقف أمام جمهور معين عليك أن تعرف من تقف أمامه وما يحبه حتى لا تتسبب في رفض الجمهور لك، ومن هذا المنطلق يجب أن تعرف كيف تكتسب إعجابه”.

وأضاف خليل، البالغ من العمر 29 عامًا، أنه ” كرجل راقص يتقن التواصل مع الجمهور، خاصة في مصر، حيث يستمتع الكثيرون بالرقص الشرقي”.

وعن أسلوبه في الرقص، قال: “إن رقصاته “لها منهج” لكنه يرتجل أحيانًا ويغير بعض الأمور تجنبًا للملل، ما ساعده على التحسن والانتشار خارج مصر؛ حيث قدم عروضًا في دول مثل الصين والأرجنتين وتشيلي، أكسبته شهرة قارية”.