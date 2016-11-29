تعرف على 3 خطط عسكرية ذكية استخدمها الجيش الأمريكي لخداع أعدائه

صحيفة المرصد : كشف تقرير أعده موقع “بيزنس إنسايدر” الأمريكي عن أبرز 3 حيل لجأ إليها الجيش الأمريكي ضد أعدائه، مؤكدًا أنه في عام 1862 قامت فرقة من الجيش مكونة من 18 جنديا بخطف قطار مدينة “ماريتا” بولاية جورجيا لاستخدامه في تدمير جسر يصل بين جورجيا وتينيسي لمنع الكونفيدراليين من الوصول للولاية.

وفي عام 1897، احتُجزت 8 سفن و365 بحارًا في جليد القطب الشمالي، وتغلب الجيش الأمريكي على ذلك بشراء حيوانات الرنة، وذهب بها إلى ألاسكا وتمكن من إنقاذ المحتجزين.

أما الحيلة الثالثة، فاستخدمها الجيش في عام 1950، حينما أرسل الجيش الأمريكي قوات من العمليات النفسية لتدمير المتمردين الشيوعيين، ووجد القائد أن المقاتلين المحليين يؤمنون بالخرافات، ويؤمنون بوجود مصاص دماء متحول الشكل، فأشاع بأن مصاصي الدماء يسكنون وادي قريب فهرب المتمردين وسيطر الجيش على الوضع.