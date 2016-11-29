بالفيديو .. مذيع عراقي يهاجم المنتخب السعودي : سنكسر خشومكم

صحيفة المرصد:هاجم الإعلامي الرياضي العراقي حسن عيال، بعد قرار محكمة التحكيم الرياضي “كاس”، الذي أصدر قرارًا يقضي بأحقية المنتخب السعودي بإقامة مباراته أمام المنتخب العراقي في الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال روسيا 2018 على أرضه.
وقال عيال في فيديو تم تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي: “هناك صحفي سعودي قال إننا غصبا عننا سنلعب في السعودية، وأنا أقول له: إذا سارت الأمور عكس ما نريد ولعبنا في السعودية، بإذن الله نكسر خشومكم ولاعبونا أبطال”.
وأضاف: “عليه أن يتذكر فقط بطولة الخليج عام 88، وبطولة كأس العرب، والكثير من المناسبات التي تؤكد قيمة اللاعب العراقي عندما تتحفز عوامل النصر لديه، فهو قادر على إثبات إرادته وقوته وعراقته وقادرون على رد الصاع صاعين”.
تعليقات ( 13 )
sooonxنعم كلنا نعرف قيمة اللاعب العراقي الاصيل موب الكشره الي محمعينهم من بيارات البصره وكربلاء والنحف
الاحساءلا تكسر خشومنا ولانكسر خشومكم كلها كرة قدم أن كان الله كاتب لك الفوز راح تفوز وان اكتبه الله للسعوديه راح تفوز انت ليه مشحون انت توكل عى الله وتعال السعوديه وشوف كرم الضيافه والأخلاق الي تربى عليها السعوي
المسافراقول بس انقلع ياحفيد المجووووس
مشــعلاذا انهزموا كسروا المساجين السعوديين اللي عندهم ***
ابونايفيُخَاطِبني السَّفيهُ بِكُلِّ قُبْحٍ فأكرهُ أن أكونَ له مجيبا يزيدُ سفاهة ً فأزيدُ حلماً كعودٍ زادهُ الإحراقُ طيبا
مواطنهدك الله تراها لعبه كره قدم !
ابو محمدالله لايفضحنا بعض الكلام يفشل تقول داخل مصارعه الكورة روح واخاء وحس رياضي راقي مرض وحسد اعوذ بالله من شرة
خربزليلعيبتنا خشومهمممم فطس يعني غير قابله للكسر
مشفر الدوريلعب كرة القدم عند السعوديين ........ فن ...... وذوق ....... واخلاق ........
الشمريتفوز بعرك انقلع
sar-al-saاذاكان هذاحدث من دوله عراقيه فيما مضى فهي اليوم دوله ضبابيه نحو اتجاهها لان تكون ايرانيه وماعسكره الحشد لخنق جيش عراقي الادليل على ذلك مما يجعل الحديث باسم العراق والعراقيي الا كالحديث عن الهنود الحمر
سعودي🇸🇦وافتخرحسن عيال او حسن بنات لايهم ولا المفروض تناقل مقطع هذا الامعه ،،، بس لو قال سنمرغ خشومكم بالتراب لتطابقت كلماته مع كلمات كبيرهم الذي علمهم السحر ملاليه المجوسي هههههه المجوس اقوال بدون افعال لايهمونكم