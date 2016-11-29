بالفيديو .. مذيع عراقي يهاجم المنتخب السعودي : سنكسر خشومكم

صحيفة المرصد:هاجم الإعلامي الرياضي العراقي حسن عيال، بعد قرار محكمة التحكيم الرياضي “كاس”، الذي أصدر قرارًا يقضي بأحقية المنتخب السعودي بإقامة مباراته أمام المنتخب العراقي في الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال روسيا 2018 على أرضه.

وقال عيال في فيديو تم تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي: “هناك صحفي سعودي قال إننا غصبا عننا سنلعب في السعودية، وأنا أقول له: إذا سارت الأمور عكس ما نريد ولعبنا في السعودية، بإذن الله نكسر خشومكم ولاعبونا أبطال”.

وأضاف: “عليه أن يتذكر فقط بطولة الخليج عام 88، وبطولة كأس العرب، والكثير من المناسبات التي تؤكد قيمة اللاعب العراقي عندما تتحفز عوامل النصر لديه، فهو قادر على إثبات إرادته وقوته وعراقته وقادرون على رد الصاع صاعين”.