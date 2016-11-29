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بالفيديو .. مذيع عراقي يهاجم المنتخب السعودي : سنكسر خشومكم

29 نوفمبر, 2016 , 3:23 ص
بالفيديو .. مذيع عراقي يهاجم المنتخب السعودي : سنكسر خشومكم
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صحيفة المرصد:هاجم الإعلامي الرياضي العراقي حسن عيال، بعد قرار محكمة التحكيم الرياضي “كاس”، الذي أصدر قرارًا يقضي بأحقية المنتخب السعودي بإقامة مباراته أمام المنتخب العراقي في الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال روسيا 2018 على أرضه.

وقال عيال في فيديو تم تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي: “هناك صحفي سعودي قال إننا غصبا عننا سنلعب في السعودية، وأنا أقول له: إذا سارت الأمور عكس ما نريد ولعبنا في السعودية، بإذن الله نكسر خشومكم ولاعبونا أبطال”.

وأضاف: “عليه أن يتذكر فقط بطولة الخليج عام 88، وبطولة كأس العرب، والكثير من المناسبات التي تؤكد قيمة اللاعب العراقي عندما تتحفز عوامل النصر لديه، فهو قادر على إثبات إرادته وقوته وعراقته وقادرون على رد الصاع صاعين”.



تعليقات ( 13 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 13
    29 نوفمبر, 2016 , 5:02 ص

    sooonx

    نعم كلنا نعرف قيمة اللاعب العراقي الاصيل موب الكشره الي محمعينهم من بيارات البصره وكربلاء والنحف
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  2. 12
    29 نوفمبر, 2016 , 4:42 ص

    الاحساء

    لا تكسر خشومنا ولانكسر خشومكم كلها كرة قدم أن كان الله كاتب لك الفوز راح تفوز وان اكتبه الله للسعوديه راح تفوز انت ليه مشحون انت توكل عى الله وتعال السعوديه وشوف كرم الضيافه والأخلاق الي تربى عليها السعوي
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  3. 11
    29 نوفمبر, 2016 , 4:32 ص

    المسافر

    اقول بس انقلع ياحفيد المجووووس
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  4. 10
    29 نوفمبر, 2016 , 4:31 ص

    مشــعل

    اذا انهزموا كسروا المساجين السعوديين اللي عندهم ***
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  5. 9
    29 نوفمبر, 2016 , 4:24 ص

    كلام العيال مايؤخذ به حتى سن البلوغ باقي عيل اكبر اول وتعال تفلسف
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  6. 8
    29 نوفمبر, 2016 , 4:22 ص

    ابونايف

    يُخَاطِبني السَّفيهُ بِكُلِّ قُبْحٍ فأكرهُ أن أكونَ له مجيبا يزيدُ سفاهة ً فأزيدُ حلماً كعودٍ زادهُ الإحراقُ طيبا
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  7. 7
    29 نوفمبر, 2016 , 4:17 ص

    مواطن

    هدك الله تراها لعبه كره قدم !
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  8. 6
    29 نوفمبر, 2016 , 4:02 ص

    ابو محمد

    الله لايفضحنا بعض الكلام يفشل تقول داخل مصارعه الكورة روح واخاء وحس رياضي راقي مرض وحسد اعوذ بالله من شرة
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  9. 5
    29 نوفمبر, 2016 , 3:52 ص

    خربزلي

    لعيبتنا خشومهمممم فطس يعني غير قابله للكسر
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  10. 4
    29 نوفمبر, 2016 , 3:47 ص

    مشفر الدوري

    لعب كرة القدم عند السعوديين ........ فن ...... وذوق ....... واخلاق ........
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  11. 3
    29 نوفمبر, 2016 , 3:47 ص

    الشمري

    تفوز بعرك انقلع
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  12. 2
    29 نوفمبر, 2016 , 3:39 ص

    sar-al-sa

    اذاكان هذاحدث من دوله عراقيه فيما مضى فهي اليوم دوله ضبابيه نحو اتجاهها لان تكون ايرانيه وماعسكره الحشد لخنق جيش عراقي الادليل على ذلك مما يجعل الحديث باسم العراق والعراقيي الا كالحديث عن الهنود الحمر
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  13. 1
    29 نوفمبر, 2016 , 3:32 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    حسن عيال او حسن بنات لايهم ولا المفروض تناقل مقطع هذا الامعه ،،، بس لو قال سنمرغ خشومكم بالتراب لتطابقت كلماته مع كلمات كبيرهم الذي علمهم السحر ملاليه المجوسي هههههه المجوس اقوال بدون افعال لايهمونكم
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