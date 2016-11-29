تعرف على عريس الشيخة لطيفة بنت الشيخ محمد بن راشد – صور

صحيفة المرصد:يستعد الشيخ فيصل بن سعود بن خالد بن محمد القاسمي، لعقد قرانه على الشيخة لطيفة بنت الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي اليوم الثلاثاء، وفق ما أعلنه العروسان على حسابيهما بمواقع التواصل الاجتماعي.
والشيخة لطيفة (33 سنة) نائب رئيس هيئة دبي للثقافة والفنون، ونائب رئيس مؤسسة الإمارات للآداب، والرئيسة الفخرية لرابطة خريجات جامعة زايد وفقاً لموقع إرم نيوز.
والشيخ فيصل ينتمي للأسرة الحاكمة بإمارة رأس الخيمة التي تعد الإمارة الرابعة من حيث المساحة وعدد السكان بين الإمارات السبع المكونة لدولة الامارات، وكانت مركزًا من مراكز مملكة القواسم التي امتدت سيطرتها إلى مناطق عديدة في الخليج العربي ، واشتهرت بمقاومة الغزو البرتغالي لمنطقة الخليج، واشتهرت كذلك بأنها من المراكز البحرية الهامة في المنطقة وكان من أبرز البحارة الذين أنجبتهم الإمارة البحار العربي المعروف ابن ماجد.
تعليقات ( 17 )
عدد التعليقات:6024
المنتصر باللهياسبحان الله كان كل صيحه عليهم على طول هجوم علي يوم مدحت الإمارات وذكرت محاسنها على طول تم إطلاق النار علي والشتائم والنباح وكأني قلت لهم أو وجهت لهم اساءه لأن إللي على رأسه بطحاء يحسس علاها ههههههههه
عدد التعليقات:6024
المنتصر باللهتعليق 11 سعودي لا تحاول تغبر على عقولنا انا لم اتطرق لدول الخليج أما إيران دوله تعادي العرب والمسلمين لكن لا تجعلها شماعه تعلق علاها فنايل وسراويل وتعطيل تنميه ومصالح وووووالخ الخ الخ الخ علم
عدد التعليقات:8414
الحرمانمبروك وعقبالنا
..المنتصر بالله ههههه عندي اقتراح بما انك عراقي شيعي روح لكربلاء او النجف يقولون في حفلة لطميه قوية لاتفوتك 😂😂😂
عدد التعليقات:6024
المنتصر باللهالله يرحم الشيخ زايد ويغفر له ويسكنه فسيح جناته لأنه صدق مع نفسه ومع شعبه جعل مثواه الجنه ورحمه الله رحمه واسعه @
عدد التعليقات:6024
المنتصر باللهرحم الله الشاعر الكبير بندر بن سرور يوم قال في المرحوم الشيخ زايد قصيده فيها ياشيخ أنا جيتك على غير ميعاد ⚘من خوف روحي لا يجيها وعدها وحتى العجوز اللي ورى شط بغداد سمت على الشيب الفلاحي ولدها الخ 🌲
سعودي🇸🇦وافتخرتعليق 8المنتصر بالله دول الخليج افضل دول بالشرق الاوسط جارتنا الحيه الرقطا ايران عندهم بترول وزراعه ماهو حال الشعب عندهم اقرا عنهم وتعرف وستقول جنه جنه يادول الخليج ومزبله مزبله ياايران ودول اذنابها
عدد التعليقات:6024
المنتصر باللهمدري متى أروح بقطر اشتغل جندي وبعدها أتزوج قطريه اشتري جيب سفاري 2017 من أقوال الأخ عاطل أمد الله في ظله مرر
عدد التعليقات:6024
المنتصر باللهشعب الإمارات العربية المتحدة محظوظ الله يرحم الشيخ زايد ابو الخير والعز جعل شعبه أغنى الناس علم وثقافة وأدب ورقي والبلد والطرق مافيها حفر ومطبات صناعيه كسرت السيارات مبروك عرسكم 🌲🌱⚘🌷💘العقبه عند شش
عدد التعليقات:6024
المنتصر باللهعمرها 33 سنه وتوها تعرس ليش لو عندنا قالوا علاها ناعس وفاتها الأتوبيس مدري القطار وبعدين أهل الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وضعهم المادي منتاز ويبنون إسكان للمواطنين فلل 5نجوم وشقق ديلوكس 7نجوم وووو
سعودي🇸🇦وافتخرعزالله انه تزوج زوجه وشيخه جمال عربي تنعّم بالديباج والحلي والحلل وابوها فارس شيخ شهم يجمع بين الماضي الجميل والمستقبل الزاهر ،، بارك الله للزوج وللزوجه بزواجهما
وسيم خليفههنيئا لمن يعلق ع الخبر من الامارات اجواءكم روعه برد وثلوج الان
مشــعلمبروك وبالتوفيق
سعودي🇸🇦وافتخرالف مبروك جعله الله زواجا مباركا وجمع بينكم بالخير وعقبال الولد او البنت الصالحين وفقكم الله ورعااكم
جيهانمتى نسمع عن زواج مهره بنت راشد الي مخبله الشيوخ بجمالها هي الي امها يونانيه
جيهانجمالها اوربي معقول امها اماراتيه-الف مبروك
الرمش الطويلمبروك وعقبال الزوجه الثانية