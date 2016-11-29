تعرف على عريس الشيخة لطيفة بنت الشيخ محمد بن راشد – صور

صحيفة المرصد:يستعد الشيخ فيصل بن سعود بن خالد بن محمد القاسمي، لعقد قرانه على الشيخة لطيفة بنت الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي اليوم الثلاثاء، وفق ما أعلنه العروسان على حسابيهما بمواقع التواصل الاجتماعي.

والشيخة لطيفة (33 سنة) نائب رئيس هيئة دبي للثقافة والفنون، ونائب رئيس مؤسسة الإمارات للآداب، والرئيسة الفخرية لرابطة خريجات جامعة زايد وفقاً لموقع إرم نيوز.

والشيخ فيصل ينتمي للأسرة الحاكمة بإمارة رأس الخيمة التي تعد الإمارة الرابعة من حيث المساحة وعدد السكان بين الإمارات السبع المكونة لدولة الامارات، وكانت مركزًا من مراكز مملكة القواسم التي امتدت سيطرتها إلى مناطق عديدة في الخليج العربي ، واشتهرت بمقاومة الغزو البرتغالي لمنطقة الخليج، واشتهرت كذلك بأنها من المراكز البحرية الهامة في المنطقة وكان من أبرز البحارة الذين أنجبتهم الإمارة البحار العربي المعروف ابن ماجد.