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لطيفة الشعلان تفند بـ«الأدلة» مبررات مناوئي «قيادة المرأة»

29 نوفمبر, 2016 , 6:32 ص
لطيفة الشعلان تفند بـ«الأدلة» مبررات مناوئي «قيادة المرأة»
  • 2٬086
  • 88
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صحيفة المرصد : قامت لطيفة الشعلان بتوديع دورة “الشورى” بمرافعة قوية عن قيادة المرأة للسيارة .
حيث قالت “أخصص مداخلتي هذه لحق النساء غير المشروط في التمكين من قيادة السيارة، وآمل من معالي الرئيس برحابة صدره المعهودة أن يسمح لي بدقائق قد تزيد قليلا عن الدقائق الخمس.

يقال إن قيادة النساء ليست أولوية، وهذه الحجة فتحت بابا واسعا للمزايدة، وكأنما إقرار القيادة هو الذي سوف يمنع حل موضوعات أخرى كالبطالة والإسكان وغيرها. الحقوق لا تخضع لمبدأ الأولويات لأن لا أحد يملك الحق في تقدير سلم متدرج للأولويات التي تختلف باختلاف معاش الناس وظروفهم وما ليس أولوية لفئة من الناس هو أولوية ماسة لفئة أخرى”.

وحسب صحيفة “عكاظ” أضافت الشعلان : “فقد ترتب على المنع إلحاق الضرر بحقوق النساء، وتعطيل مصالح عامة وخاصة لهن، ومن المعلوم أن العدل من غايات الإسلام الكبرى، وقد أقر الإسلام المساواة بين المرأة والرجل في أصل الخلق، كما ساوى بينهما في المسؤولية والتكاليف، وساوى الإسلام كذلك في الكرامة الإنسانية، كما ساوى الإسلام بين المرأة والرجل في الحقوق المدنية كاختيار الزوج والتوارث والبيع والشراء وتملك الأموال والعقارات والمنقولات والتصرف في التملك والوكالة والكفالة والتعاقد والهبة والوصية والصدقة والوقف. فهل بعد كل هذه الأهلية الكاملة التي منحها الإسلام للمرأة يجوز التفريق بينها وبين الرجل في مسألة تقنية بحتة هي قيادة السيارة؟!

منع المرأة من القيادة أدى إلى الوقوع في محرم شرعي ثابت بإجماع الفقهاء، والمتمثل في خلوة السائق بالنساء. ولدي قائمة بفتاوى صادرة عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والشيخين ابن عثيمين وابن فوزان وغيرهما تحرم خلوة المرأة مع السائق حتى ولو كان ذهابا إلى مستشفى أو عبادة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما». إن النظام الأساسي للحكم، يؤكد على مبدأ المساواة وحماية الحقوق في المطلق، ومواده لا تفرق بين المواطنين على أساس الجنس، لكن الاستمرار في منع النساء من القيادة قد أضر بمكانة وسمعة المملكة على الصعيد العالمي وفي المحافل الدولية، وما زال ذلك الموضوع يفتح شهية وسائل الإعلام الغربية والمنظمات الحقوقية الدولية للحديث فيه بما يسيء للمملكة، وتذهب معه سدى المجهودات المبذولة لنشر الصورة الحسنة المراد تعريف العالم بها عنا. يجب أن نتذكر أن المملكة قد صادقت على عدد من الاتفاقات الخاصة بحقوق الإنسان مثل «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان»، و«إعلان القاهرة لحقوق الإنسان»، و«الميثاق العربي لحقوق الإنسان»، و«اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة». لكنها ما زالت هي الدولة الوحيدة على صعيد العالم أجمع التي تمنع قيادة المرأة للسيارة وتقيد حقها الإنساني في الحركة.

هناك أرقام عن الهدر الاقتصادي على مستوى الأسرة وعلى مستوى استقطاع راتب المرأة العاملة، وعن أعداد السائقين، وعن حجم تحويلات العمالة الوافدة، وعن تأثير عدم القيادة على بطالة النساء التي تصل لـ 70 %، وعن تدني نسبة مساهمة المرأة التي تصل لـ 10% فقط من حجم قوة العمل، وبذلك فإن المملكة تملك النسبة الأدنى لتوظيف النساء مقارنة مع الدول المجاورة مثل الكويت والإمارات. ولا يخفى أن عائق الحركة يلعب دورا كبيرا في تدني نسبة توظيف المرأة. إن أعدادا واسعة من النساء لن يعملن خصوصا في القطاع الخاص الذي هو أحد رهانات رؤية 2030. لدي قائمة طويلة بتقارير صحفية عن التحرش بالنساء من قبل السائقين. كما أن هناك ارتفاعا في نسبة الأطفال المتحرش بهم في المملكة سواء كان التحرش من قبل العمالة المنزلية أو سواها. وأنا شخصيا عملت في إدارة الإرشاد الطلابي لسنوات وعملت متطوعة في عدد من المراكز الإرشادية والعلاجية واستمعت لشهادات صادمة من عشرات النساء والفتيات عن تحرش السائقين.



تعليقات ( 88 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 88
    29 نوفمبر, 2016 , 11:04 ص

    العابر

    قلم ***متفرغ لهذا الموضوع بمعرفات نسائية و ذكورية فالأسلوب واضح و النية واضحة فهو ***
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  2. 87
    29 نوفمبر, 2016 , 10:48 ص

    عائشة القاسموت

    كلام في الصميم .... ليس بعده الا القرار الحكيم الشجاع ... ولا احسن من المعالجة الموضوعية ... واقع الاقتصاجي والرؤية القادمة تحتم التعامل مع هذا الامر بجييدية ويسمخ للمراة ببممارسة حقها في ان قود سيا
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  3. 86
    29 نوفمبر, 2016 , 10:41 ص

    خالد

    اف تركو كل الامور والقضايا وركزو ع قيادة المراء لسياره ركزو ع الامور الاهم والي منها فائدة ومجلس الشورى ماعمرنا سمعنا منه خبر حلو
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 85
    29 نوفمبر, 2016 , 10:35 ص

    88

    يا تعليق 82 و من سيصدر القرار الشجاع و سيقف فى وجه المعارضين ؟
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  5. 84
    29 نوفمبر, 2016 , 10:35 ص

    العابر

    لا اؤيد قيادة المرأة للسيارة حتى تكون هناك أنظمة صارمة لحمايتها من كل متحرش و حماية المجتمع من كل مخالفة في سوء استخدام أو الغرض من القيادة و رقابة صارمة لحفظ المجتمع من الإنحرافات
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  6. 83
    29 نوفمبر, 2016 , 10:30 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    تعليق 80 الزحمه هي نفسها بالسيارات لان السائق يسوق بالمراءه اما كبشر تخف لانه ٢ مليون سائق يسافر ونوفر ماء وخبز وكهرباء لو حسبنا كل واحد ٢٠لتر ماء يومي كم بالشهر خبز ٨ رغيف باليوم ١٦ مليون رغيف باليوم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  7. 82
    29 نوفمبر, 2016 , 9:44 ص

    حقوق

    قيادة المرأة للسيارة حق من حقوقها و المجتمع شماعة غير مقبولة. نحن بحاجة إلى قرار شجاع يعيد للمرأة حقوقها و أولها قيادتها للسيارة. المتزمتون دمروا البلد و إقتصاده و لا بد من وقفة جادة معهم.
    لا يعجبني(4) اعجبني(43)
  8. 81
    29 نوفمبر, 2016 , 9:41 ص

    88

    للاسف عندنا العرف اقوى من الدين و كل شى لازم نلبسه الدين مع ان الدين منه برى و مستحيل نعترف اننا شعب يقاد بالعرف
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  9. 80
    29 نوفمبر, 2016 , 9:40 ص

    حنا ناقصين زحمه غير كذا الوضع حروب من كل جهه ****
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  10. 79
    29 نوفمبر, 2016 , 9:39 ص

    زمان الصمت

    يفزعون للسوريات ويدافعون عن العراقيات ويتعاطفون مع الفلسطينيات وتنفجر مشاعرهم مع كل الاجنبيات...واذ طالبت بنت بلدهم الملكة بأبسط حقوقها الشرعية والانسانية ودافعت عن حقوقها...سبوها وقمعوها وسخرو منها
    لا يعجبني(2) اعجبني(10)
  11. 78
    29 نوفمبر, 2016 , 9:36 ص

    عباس

    لا حول ولا قوة إلا بالله ، هذه مظلمه كبيره ، يجب ان ترفع تلك الأغلال عن النساء .
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  12. 77
    29 نوفمبر, 2016 , 9:36 ص

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 76
    29 نوفمبر, 2016 , 9:34 ص

    مواطنه

    كيف تطالبو بتفعيل دورالمراءه فالمجتمع دون ان تتوفر لديها سبل التنقل ويا 66تتكلم وكنك لجنة الاحصاء التعمييم ثقافة ****ونت تعمم على مجتمع كامل بعقلليتك العادات والتقاليد نحن من صنعناها ونحن من نغيرها
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  14. 75
    29 نوفمبر, 2016 , 9:32 ص

    ص ص ص

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 74
    29 نوفمبر, 2016 , 9:17 ص

    عبدالله

    خلوهن🐔 يسوقن كثرو زعيقهم ونشوف
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  16. 73
    29 نوفمبر, 2016 , 9:14 ص

    سش

    الله يهدي أصحاب القرار ويسمحوا للمرأة
    لا يعجبني(5) اعجبني(1)
  17. 72
    29 نوفمبر, 2016 , 9:12 ص

    سعودي -مع اولاد بالغين او والد او زوج لا يستطيع السياقة - ممكن تسوق عنه

    المنع العام فيه ضرر - و الانفتاح العام مضر - تعطى رخص محددة - ألي يريد أهله .ما يسقون - خير و بركة - يوديهم و يجيبهم - نساء بحالهم في غربة و الزوج مداوم - تركب مع تاكسي ما تعرفه أو تذهب بعيالها
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  18. 71
    29 نوفمبر, 2016 , 9:12 ص

    saeed s

    المطاوعة هو سبب الأزمة وسوف يتحملون إثم معاناة المرأة بل يتحملون ما لحق بالدين من ضرر لأن ما يقررونه يتم نسبته للدين.وكان الأولى بهم أن يرجعوا الأمر للحكومة ويخلصوا أنفسهم.
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  19. 70
    29 نوفمبر, 2016 , 9:10 ص

    تعليق ٦٨ انت عايش بالسعوديه او وين ماتشوف الشوارع زحمه وحوسه بدال ماتطالبون بمواصلات نقل سهله كقطارات وباصات او تطالبون بوظائف تقولي قبل ٨٠ سنه وقبل وقبل
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  20. 69
    29 نوفمبر, 2016 , 9:09 ص
    عدد التعليقات:202

    فاااااهم

    كلام منطقي ميه ميه >،، المفروض يسمح للنساء بالقياده والي مهب عاجبه يبلط البحر ... الحقوق لايستأن لها
    لا يعجبني(2) اعجبني(5)
  21. 68
    29 نوفمبر, 2016 , 8:56 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    لماذا اقول يسمح للمراءه السواقه لانه لو قلت لا مثل اصحاب لاأت من ٨٠ سنه الى يومنا بعدين يصير نعم ونتفشل هههههه اي شي جديد لا ثم نعم عادي ههههععع واذكركم لانه ليس حرام ولا مخالف لدستورنا القران والسنه
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  22. 67
    29 نوفمبر, 2016 , 8:56 ص

    ماطالبتي بوظايف ولا سويتي الي به فود ماغير القياده والقياده

    المهم افضل قرار سمعته هو ***عن المجلس انتي وغيرك الي اشغلونا باشياء ماتوكل عيش نبي وظائف وحلول وشلنا بقيادتك انتي واشباهك للسياره حنامتورطين بلايجارات والبانزين ونبي وظايف لحريمنا وبناتنا ماهو ب🚗
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  23. 66
    29 نوفمبر, 2016 , 8:52 ص

    ماطالبتي بوظايف ولا سويتي الي به فود ماغير القياده والقياده

    تعليق ٦٠هههه تتكلم وكانك شايف الناس ومسوي فيها فاهم ترى ماتركب مع سواق لحالها غير الي ماوراها ارجال حنا بمجتمعنا الي اشوفه يامعها اخوها يا ولدها هذا بشكل نادر اما اغلب الوقت يودونهن ارجالهن او اخوانهن
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  24. 65
    29 نوفمبر, 2016 , 8:51 ص

    المزن

    🌸لطيفة فيه أمور مهمة خاصة بالمرأة ناقشيها،وخلي عنك قيادة المرأة، الرجال تعبوا من قيادة السيارة في هالشوارع بوجود عالم ماتعرف فن القيادة من عمالة أشكال وألوان 🌸
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  25. 64
    29 نوفمبر, 2016 , 8:50 ص

    ماطالبتي بوظايف ولا سويتي الي به فود ماغير القياده والقياده

    محمرم شرعي خلوة السائق مع المرأه هذي عندكم انتم اما حنا نودي حريمنا وبناتنا للمدارس واذا راحن مع سواق معها ولدها او اخوها فلاخت الشعلان انتي غير مخوله بالتكلم باسم بناتنا وحريمنا وتصورين انهن مظلومات
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  26. 63
    29 نوفمبر, 2016 , 8:43 ص

    منصور

    يالطيفةمافيه قيادةللمرأةلوتطيرين انتي شايفةالشوارع الفسيحةوالمنضمةوالمرورالمتطورهالحين الرجال مايخلصون انفسهم من الزحمات والقيادةالمتهورةمن بعض المتهورين رسالةشكرلك يالطيفة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 62
    29 نوفمبر, 2016 , 8:42 ص

    مـ،ـاݛــے

    بس الق نضره ع العالم العربي والاسلامي وشف نتائج تحرر المراه عليهم وش حاصل عندهم اغلبهن بدون حجاب والحجاب نفسه فتنه وبالجنزات والتنانير القصيره ووصلت للسباحه بالمايوه ودخلت كل الموبقات بتوصلونا لكذا
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  28. 61
    29 نوفمبر, 2016 , 8:36 ص

    مرسال

    منع النساء من القيادة قد أضر بمكانة وسمعة المملكة على الصعيد العالمي وفي المحافل الدولية// عذر أقبح من ذنب وما شأن الغرب في شيء يخصنا.
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  29. 60
    29 نوفمبر, 2016 , 8:36 ص

    الأميـــــــر

    الي مانعين السياقه..طبيعي عندهم تركب البنت مع سائق اجبني ولايثقون في سياقتها..ياعالم ايش الفكر الغبي هذا
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  30. 59
    29 نوفمبر, 2016 , 8:34 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    تعليق 49انت لست محق النساء تخرج بعصر النبوه وفي القوافل والنبي عليه السلام يتسابق مع امنا عائشه رضي الله عنها اين اليس في الخارج ام بالبيت مره سبقته ومره سبقها وقال هذه بتلك واثناء السباقات خيل يشاهدن
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  31. 58
    29 نوفمبر, 2016 , 8:31 ص

    [email protected]

    مع السلامه ، تركتي المجلس وهذا من دواعي سرورى
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  32. 57
    29 نوفمبر, 2016 , 8:31 ص

    مـ،ـاݛــے

    سهم وابلش بعدين صار لها حادث ضايقوها وتحرشو تعرضت لاعتداء روحي صلحي السياره ماعندي فلوس للبنزين واوراق السياره نبي سياره جديده ماتطلعين والله لاطلع واذ رجعت منعتها م الدخول او ضربتها وهربت وادخل بموال
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  33. 56
    29 نوفمبر, 2016 , 8:27 ص

    مـ،ـاݛــے

    اذا الخراب اليوم على ودنو كيف بالخروج الدائم المتكرر*****
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  34. 55
    29 نوفمبر, 2016 , 8:27 ص

    محق

    أظن أن من يسعى ويطالب بقيادة المرأة للسيارة يخدم اليهودي صاحب هاشتاق نزع ولاية الرجل على المرأة بعضهم بقصد وبعضهم على غفلة بدليل أن بعضهم صوت لذلك الهاشتاق كل من صوت فهو عميل لصاحب الهاشتاق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 54
    29 نوفمبر, 2016 , 8:26 ص

    الظريف

    لو لي من الأمر شيء لسمحت للنساء بقيادة السيارة أولا اني لم اخالف كتاب لا سنة .ثانيا إني نفست كربة وضائقة نفسية عن المسلمات وثالثا صنت اعراضهن وحفظت لهن اموالهن ورابعا استغنينا عن 5 مليون سائق
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  36. 53
    29 نوفمبر, 2016 , 8:23 ص

    Br0ken

    صدقت ورب الكعبة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 52
    29 نوفمبر, 2016 , 8:23 ص

    محق

    إلى سهم اقول لك وجميع المحتاجات مطالبة الشؤون الإجتماعية بتسديد الرسوم عنكم بشرط أن يكونوا البنات لايعملن في مجال مختلط
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 51
    29 نوفمبر, 2016 , 8:21 ص

    ليبرالي

    27 قيادة المراه مانغتني عنها الا اذا تغتني عن اكل الرز لسباب عدة منها المستشفيات وقت الحالات الطاريه في غياب الرجل قضاء مستلزمات البيت او ان الرجل يبقى مرابط في البيت وتتقطع مصالحه التي يعتاش منها
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  39. 50
    29 نوفمبر, 2016 , 8:21 ص

    سهم توديهن وتخسر وشلون ماعندك سياره فيه باصات تتعاقد معه شهريا اقل من اوبر يوديهن مجموعه ويرجعهن للمدرسه
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  40. 49
    29 نوفمبر, 2016 , 8:20 ص

    محق

    إلى 34 انت لست بسعودي أولا ثم مداواة الجرحى كانت قبل نزول آية الحجاب والامر الآخر أن القتال ضرورة قصوى ولم يكن هناك أطباء رجال كثر مثل اليوم وعدد المسلمين قليل يادوب يكفو للقتال
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  41. 48
    29 نوفمبر, 2016 , 8:18 ص

    سهم

    كيف بنوصل الى روية2030واحنا عقليتنا محدودة واللي مايبقي اهله يسوقون يمسكهم بس فيه ناس محتاجة للقيادة كل مرة تكاسي وقلة حياء او تأشيرات وتاخذ ستة اشهر على مايوصل ابو ريحة
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  42. 47
    29 نوفمبر, 2016 , 8:18 ص

    صنداحي

    مازال بعض المشائخ ينظر إلى المرأه أنها باب فتنة وأنها قاصر وأنها سوف تدمر القيم والسلوك وأنها سوف تهدم عقائد وتوحيد المجتمع إذا سمح لها بقيادة السيارة. وصانع القرار يسمع لهم ويجاملهم !!!
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  43. 46
    29 نوفمبر, 2016 , 8:15 ص

    سهم

    هي صادقة يشهد الله السميع العليم اني يوميا اخسر على اوبر ثلاثين ريال أودي بناتي المدرسة وارجعهم لعدم وجود رجال في البيت معي سوى والدي المعاق من اربع سنوات فلوسنا ورواتبنا راحت للسواقين تصويت وبقوة لها
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  44. 45
    29 نوفمبر, 2016 , 8:12 ص

    سالم

    سبحان الله لانرى سوى بعين واحدة ... محرم شرعي خلوة السائق بالنساء ! وماذا عن خلوة الأب والأبناء بالخادمة ؟!.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  45. 44
    29 نوفمبر, 2016 , 8:12 ص

    محب الخير

    وقرن في بيوتكن. لا يوجد. مبرر. سواء. الخروج. من المنزل. وترك. الاطفال. للخادمات. والتملص من المسؤليه. وضياع. حقوق الزوج والأولاد.
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  46. 43
    29 نوفمبر, 2016 , 8:11 ص

    محق

    وأما السائق الأجنبي فلا يجوز اختلاطه وخلوته بالنساء ابدا ونأمل استبدال السائقين الرجال بسائقات من أفريقيا حتى لايفتن ولا يفتن وأتمنى أن يتم استبعادك من المجلس
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  47. 42
    29 نوفمبر, 2016 , 8:08 ص

    محق

    ***استخدمت فتوى الخلوة لصالح ماتريده من قيادة المرأة للسيارة وفي العمل مع الرجال اخفتها وتقول تعرضنا لانتقادات على الصعيد العالمي فنحن نستحي ونخاف من الله وليس من العالم وأما السائق فنوصي # يتبع
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  48. 41
    29 نوفمبر, 2016 , 8:08 ص

    ليبرالي

    قيادة المراه امر حتمي لامفر منه وهل من المعقول ان اصحاب الدخول المحدودة ان يتعايشون مع الصحاب المشاوير واسائقين الاجانب او يقوم مقامهم في التوصيل للعمل اوالمدارس او المستشفيات والسعوديه مافيها نقل عام
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  49. 40
    29 نوفمبر, 2016 , 8:00 ص

    غييييوووورررر

    اقول ترانا ماحنا ناقصين زحمه ولا ناقصين ***
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  50. 39
    29 نوفمبر, 2016 , 8:00 ص

    الازدي

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  51. 38
    29 نوفمبر, 2016 , 7:56 ص

    ليبرالي

    كلام لطيفه سليم 100% واتعجب من الي يحرم قيادة المراه ولايحرم اختلى الاجانب في النساء في الطريق وفي البيت وخسائر استقدامه ورواتبه ومالحق بها ومن يتخذ مثل هذي التصرفات لايفرق بين الحلال والحرام متعنت
    لا يعجبني(5) اعجبني(1)
  52. 37
    29 نوفمبر, 2016 , 7:56 ص

    مـ،ـاݛــے

    سعودي والله خابرك تفهم وتحلل يابن الحلال اذا فتح المجال فرطت السبحه وماعاد تقدر تتحكم لا بعمر ولا بممارسه هذا كله كذب ع النفس والناس وسالفه الصحابيات كان باضيق نطاق وبحاجه ولا هو ثابت ولاهم بغرف مغلقه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  53. 36
    29 نوفمبر, 2016 , 7:54 ص

    الازدي

    ***ولا سمعتهم يتكلمون عن إنشاء مصانع وسبب التخلف الصناعي عندا وكثرت الفساد وهدر لأموال الدوله في المشاريع الوهميه أعضاء جدا ***همهم تمرير أشياء نفسيه فقط
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  54. 35
    29 نوفمبر, 2016 , 7:50 ص

    مـ،ـاݛــے

    شفت لي منظر غريب امس اسيويين 2 قدام ومعهم ***ورى وبعد ماعصرت مخي طلعت بتفسير يمكن يكون صح واحد قديم والاخر جديد يعلمه سواقه ويتعرف ع الشوارع بس وش مركبها معهم ثنيناتهم والله مهزله وشي يفقع المخ
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  55. 34
    29 نوفمبر, 2016 , 7:47 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    تعليق 27قرن في بيوتك اي لايجلسن بالطرقات وامام الابواب في طريق الماره هل تعلم من كان يداوي جرى المسلمين بغزوات النبي السن نساء من هي الفارس المثلم التي كانت تقود مدرعه اقصد خيل بدرع وتقاتل خوله الازور
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  56. 33
    29 نوفمبر, 2016 , 7:46 ص

    السم

    **** من قالك نبي نسوق نبي وظايف نبي بيوت نبي رواتب على سنع نبي محاكم تخاف الله خليتو كل شي ورحتو السواقه ***
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  57. 32
    29 نوفمبر, 2016 , 7:46 ص

    ابو سجى

    ***نساء كالعادة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  58. 31
    29 نوفمبر, 2016 , 7:40 ص

    مـ،ـاݛــے

    كل مره يجيبون لنا امثله من 80 سنه بصراحه قمه الغباء اذا وليها مابلش بها الان ومخليها ماطشة للسواقين بيبلش بها اذا ساقت ودي اضحك بقوه بس الوقت غير مناسب ههههااااااااااا
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  59. 30
    29 نوفمبر, 2016 , 7:40 ص

    ابوفيصل 1

    والله مافي راسك إلا عناد ولا همك مصلحة النساء لو أن عندك اهتمام وحرص على رسالة مجلس الشورى الحقيقيه كان طالبتي بأمور مهمة تخص المرأة لاكن عناد وتصادم مع المجتمع وارضاء لجهات انتي اعرف بهم مع السلامة😎
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  60. 29
    29 نوفمبر, 2016 , 7:37 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    سبق ان علقت ع موضوع سابق قلت بشروط،ان تكون موظفه او تمارس عمل خاص ، العمر ٣٥ وفوق ، القياده داخل المدينه بشوارع محدده من الساعه ٦صباحا الى ٦مساء الا الطبيبات وشوي شوي يصير عادي ويصير مثل تعليم البنات
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  61. 28
    29 نوفمبر, 2016 , 7:35 ص

    ابوفيصل 1

    مع السلامة ياشعوله ي*** 😎
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  62. 27
    29 نوفمبر, 2016 , 7:33 ص

    من قلك احنا نعارض علشان تركب مع سواق

    انا ارفض ان تركب المرأة مع السائق كما ارفض ان تسوق المركبة المراة مكانها البيت ولا تخرج الا للضرورة وهذا عند اجماع العلماء ولا الدين تستخدميه فقط في الامور التي تريدينها
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  63. 26
    29 نوفمبر, 2016 , 7:31 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    تعليق22 والله بناتي اذا جاني بنات مايوصلهن الاانا او زوجتي بالمستقبل اذا سمحت الدوله الله يعين على تعليمها بس خايف لاتطلع تحب التفحيط هههههههه اركدو ياناس اعقل من المراءه مافيه بالسواقه في كل الارض
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  64. 25
    29 نوفمبر, 2016 , 7:31 ص

    444

    بارك الله فيك يا اخت لطيفه ورفع الله قدرك شكرا لك
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  65. 24
    29 نوفمبر, 2016 , 7:29 ص

    88

    المراه فى العالم اجمع ناضجه حره عاقله تملك زمام الامور و تدير حياتها باردتها الا عندنا حتى المويدين للقرار يقولون بعد موافقه ولى امرها سوالى هل هذا من الدين الجواب لا بس العرف عندنا اقوى من كل دين
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  66. 23
    29 نوفمبر, 2016 , 7:27 ص

    سبحانك ربي

    اذا ساقت النساء فانتظروا هدم البيوت ما بعد القياده الا خلع الحياء اذا النساء يشتكين من التحرش ببيئة العمل فكيف بقيادة السيارة ستزيد حالات التحرش انا لله وانا اليه راجعون
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  67. 22
    29 نوفمبر, 2016 , 7:21 ص

    مـ،ـاݛــے

    نقولهم ثور يقولون احلبوه جايب لي امثله من 80 سنه ومدري من قالها وكم عددهم وكأنه جالس معهم ولو قيلت انت تلومهم في وقتها وزعلان طيب خلك حضاري وطلع بناتك مهفهفات وقل هذا راح يكون مستقبلا هههااا
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  68. 21
    29 نوفمبر, 2016 , 7:19 ص

    يالطيف

    صح احنا اتينا بسيارات وسجلنا في التواصل في احد الشركات المعروفه ومسبنا لحاجت الناس فقط النساء للتوصيل وبعد التشديدب السعودة سحبناهم خوف من الغرامة الزبدة الرجل ليس بحاجه اما النساء ذاقوالمرمن السواقين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  69. 20
    29 نوفمبر, 2016 , 7:17 ص

    إمرأه

    المعارضين ماعندهم غيره للأسف يغار على زوجته اهم شي ولا يغار على أطفاله الصغار بدل مايترك زوجته توصل اطفاله يعطيهم السواق وبكل برود ولا تأنيب ضمير أعجب وأغرب عذر من قال نخشى ان تذهب لعشيقها وعيباه
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  70. 19
    29 نوفمبر, 2016 , 7:16 ص

    ليبرالي

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  71. 18
    29 نوفمبر, 2016 , 7:16 ص

    مـ،ـاݛــے

    الدش لليوم فيه المستغني عنه وفيه ال حاط قنوات معينه وحاذف الاغلبيه يعني انت تشوف مايبث باغلب القنوات حلال وهل تقبل اهلك يشتغلون بوسيله اعلاميه ماضنتي تقبل تناقضون حالكم
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  72. 17
    29 نوفمبر, 2016 , 7:16 ص

    سايق اسعاف

    ابحثوا عن من يدعمها ****
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  73. 16
    29 نوفمبر, 2016 , 7:14 ص

    مـ،ـاݛــے

    ياسعودي مسفهل اليوم ع غير العاده خبري بك محافظ وش جاك تضرب امثله غريبه وغير صحيحه مورس بعضها من قله الجوال وش سوى بالجيل اليوم جوال الكمرى لليوم ممنوع بقاعات افراح النساء واعتقد بمدارس البنات
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  74. 15
    29 نوفمبر, 2016 , 7:14 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    لو القرار بيدي والله لاقول اللي تبي تسوق بموافقه ولي امرها مسموح والا ماتبي ماحد جابرها تركب مع سواق يسلط المرايه عليها يشغل دسكو او يتحرش او يغتصب وش فيها اذا قادت الطبيبه او الاكاديميه وتوصل بناتها
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  75. 14
    29 نوفمبر, 2016 , 7:11 ص

    88

    يا 10 كلام 7 صحيح بسبب تمسك المجتمع بالعادات و رفضه له لاي تغير سواء كان مفيد او ضار البديه رفض البرقيات بعدها الرديو بعده التلفزيون و تعليم البنات و غيرها من المتغيرات و مازال رافض لسياقه المراءه
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  76. 13
    29 نوفمبر, 2016 , 7:06 ص

    خالد القحطاني

    مافيه شي لو قادة المرأه السياره في المدن الكبرى أولا بحشمه ونقاب ولا فيه شي لو حضرت مباراة كرة قدم في مدرج خاص باالعوائل ولا فيه شي تُمارس الرياضه في أماكن خاصه للنساء
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  77. 12
    29 نوفمبر, 2016 , 7:05 ص

    َسيف الطويرقي

    أرى فيما يرى النائم أن قيادة المرأة للسيارة بات ضرورة ملحة بعد أن رأيت بأم عيني مايشيب له الولدان بشرط الاستغناء عن السائقين نهائيا لأن أغلبهم شباب ومعروف مامعنى شباب ومع إمرأة داخل السيارة بمفردها .
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  78. 11
    29 نوفمبر, 2016 , 7:05 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    الدش ههههه قالو لا وعارضو وصرنا نركب الدش بالدس مرات بخم الدجاج هههههه جوال بكمرا عارضو عليه ولم يعارضو على الكمرا هههههه وقبل ٨٠ سنه شرب القهوه محرم هههه الان الواحد مايروق اذا ماشرب دله كامله مهيله
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  79. 10
    29 نوفمبر, 2016 , 7:03 ص

    مـ،ـاݛــے

    7 كم واحد ال قال هالكلام ياسعودي متأكد انه انقال وتبني عليه وتعمم طيب الله ثراك انت تدري وش يحصل ورى الجدران اليوم وتقيس ع مجتمع ف طور التحضر من 60 سنه وتسقطه ع واقعنا اليوم بنفس القياس ؟
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  80. 9
    29 نوفمبر, 2016 , 6:57 ص

    مـ،ـاݛــے

    مع السلامه ناقلات هم الخلوه والاختلاط جزاها الله خير اذا ساقت ماراح تخلو وتختلط وراتب السواق تكلفته اكثر من قيمه السياره وصيانتها واوراقها وبترولها ومخالفاتها وحوادثها الخ وكلهن بيسفرن السواق ويسوقن
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  81. 8
    29 نوفمبر, 2016 , 6:57 ص

    88

    ما يمنع قياده المراءه ليس الدين و لا القانون بل العرف و العادات و التقاليد و هى ما يتحكم فى فكر الشعب كله بلا استثناء المتعلم منهم و الجاهل لا فرق كلهم فكرهم واحد لا علاقه لتفكيرهم بشهادنهم العلميه
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  82. 7
    29 نوفمبر, 2016 , 6:54 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    عندما اراد المؤسس طيب الله ثراه انشاء البرقيات عارضو هههه وعندما اراد الملك فيصل ان تتعلم البنت عارضو وقالو تخرج البنت من البيت ٦ ساعات وبيننا وبينها جدارن مايصير عليها خطر وتتعرض بالطريق وو ههههههههه
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  83. 6
    29 نوفمبر, 2016 , 6:53 ص

    أبو يزن

    يالطيفه مافيه ولا قيادة سيارة **** المرأة قيادتها لبيتها وتربية أولادها وتبقى مخدومه ومحشومه في أي شيء تبيه.
    لا يعجبني(3) اعجبني(7)
  84. 5
    29 نوفمبر, 2016 , 6:50 ص

    الاسلام ديني

    المسألة لها إعتبارات أخرى وليس أن يرخص لها بالسياقة فقط ماذا عن الارهاق الامني وعن زحمة الطرقات وتقبل المجتمع وغير ذلك وهل سيتم الاستغناء عن كل السائقين بالفعل !؟
    لا يعجبني(2) اعجبني(5)
  85. 4
    29 نوفمبر, 2016 , 6:48 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    مافيها شي كلامها صح وسيله النقل قديما الجمل والخيل وكانت تقودها بركوبها المراءه الدركسون الرسن تجره يمين يلف الجمل يمين يسار يسار والبنزين تضرب برجلها جنب الجمل البريك تجر الرسن ورى قوه واحلى بريك ههه
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  86. 3
    29 نوفمبر, 2016 , 6:47 ص

    مـ،ـاݛــے

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  87. 2
    29 نوفمبر, 2016 , 6:39 ص

    88

    نصف الكرسي فاضيه يعنى الغياب 50%
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  88. 1
    29 نوفمبر, 2016 , 6:35 ص

    الهاشمي

    اجلسي ببيتك واتركي لولاه الأمر
    لا يعجبني(2) اعجبني(8)

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