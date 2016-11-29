لطيفة الشعلان تفند بـ«الأدلة» مبررات مناوئي «قيادة المرأة»

صحيفة المرصد : قامت لطيفة الشعلان بتوديع دورة “الشورى” بمرافعة قوية عن قيادة المرأة للسيارة .
حيث قالت “أخصص مداخلتي هذه لحق النساء غير المشروط في التمكين من قيادة السيارة، وآمل من معالي الرئيس برحابة صدره المعهودة أن يسمح لي بدقائق قد تزيد قليلا عن الدقائق الخمس.
يقال إن قيادة النساء ليست أولوية، وهذه الحجة فتحت بابا واسعا للمزايدة، وكأنما إقرار القيادة هو الذي سوف يمنع حل موضوعات أخرى كالبطالة والإسكان وغيرها. الحقوق لا تخضع لمبدأ الأولويات لأن لا أحد يملك الحق في تقدير سلم متدرج للأولويات التي تختلف باختلاف معاش الناس وظروفهم وما ليس أولوية لفئة من الناس هو أولوية ماسة لفئة أخرى”.
وحسب صحيفة “عكاظ” أضافت الشعلان : “فقد ترتب على المنع إلحاق الضرر بحقوق النساء، وتعطيل مصالح عامة وخاصة لهن، ومن المعلوم أن العدل من غايات الإسلام الكبرى، وقد أقر الإسلام المساواة بين المرأة والرجل في أصل الخلق، كما ساوى بينهما في المسؤولية والتكاليف، وساوى الإسلام كذلك في الكرامة الإنسانية، كما ساوى الإسلام بين المرأة والرجل في الحقوق المدنية كاختيار الزوج والتوارث والبيع والشراء وتملك الأموال والعقارات والمنقولات والتصرف في التملك والوكالة والكفالة والتعاقد والهبة والوصية والصدقة والوقف. فهل بعد كل هذه الأهلية الكاملة التي منحها الإسلام للمرأة يجوز التفريق بينها وبين الرجل في مسألة تقنية بحتة هي قيادة السيارة؟!
منع المرأة من القيادة أدى إلى الوقوع في محرم شرعي ثابت بإجماع الفقهاء، والمتمثل في خلوة السائق بالنساء. ولدي قائمة بفتاوى صادرة عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والشيخين ابن عثيمين وابن فوزان وغيرهما تحرم خلوة المرأة مع السائق حتى ولو كان ذهابا إلى مستشفى أو عبادة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما». إن النظام الأساسي للحكم، يؤكد على مبدأ المساواة وحماية الحقوق في المطلق، ومواده لا تفرق بين المواطنين على أساس الجنس، لكن الاستمرار في منع النساء من القيادة قد أضر بمكانة وسمعة المملكة على الصعيد العالمي وفي المحافل الدولية، وما زال ذلك الموضوع يفتح شهية وسائل الإعلام الغربية والمنظمات الحقوقية الدولية للحديث فيه بما يسيء للمملكة، وتذهب معه سدى المجهودات المبذولة لنشر الصورة الحسنة المراد تعريف العالم بها عنا. يجب أن نتذكر أن المملكة قد صادقت على عدد من الاتفاقات الخاصة بحقوق الإنسان مثل «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان»، و«إعلان القاهرة لحقوق الإنسان»، و«الميثاق العربي لحقوق الإنسان»، و«اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة». لكنها ما زالت هي الدولة الوحيدة على صعيد العالم أجمع التي تمنع قيادة المرأة للسيارة وتقيد حقها الإنساني في الحركة.
هناك أرقام عن الهدر الاقتصادي على مستوى الأسرة وعلى مستوى استقطاع راتب المرأة العاملة، وعن أعداد السائقين، وعن حجم تحويلات العمالة الوافدة، وعن تأثير عدم القيادة على بطالة النساء التي تصل لـ 70 %، وعن تدني نسبة مساهمة المرأة التي تصل لـ 10% فقط من حجم قوة العمل، وبذلك فإن المملكة تملك النسبة الأدنى لتوظيف النساء مقارنة مع الدول المجاورة مثل الكويت والإمارات. ولا يخفى أن عائق الحركة يلعب دورا كبيرا في تدني نسبة توظيف المرأة. إن أعدادا واسعة من النساء لن يعملن خصوصا في القطاع الخاص الذي هو أحد رهانات رؤية 2030. لدي قائمة طويلة بتقارير صحفية عن التحرش بالنساء من قبل السائقين. كما أن هناك ارتفاعا في نسبة الأطفال المتحرش بهم في المملكة سواء كان التحرش من قبل العمالة المنزلية أو سواها. وأنا شخصيا عملت في إدارة الإرشاد الطلابي لسنوات وعملت متطوعة في عدد من المراكز الإرشادية والعلاجية واستمعت لشهادات صادمة من عشرات النساء والفتيات عن تحرش السائقين.
تعليقات ( 88 )
العابرقلم ***متفرغ لهذا الموضوع بمعرفات نسائية و ذكورية فالأسلوب واضح و النية واضحة فهو ***
عائشة القاسموتكلام في الصميم .... ليس بعده الا القرار الحكيم الشجاع ... ولا احسن من المعالجة الموضوعية ... واقع الاقتصاجي والرؤية القادمة تحتم التعامل مع هذا الامر بجييدية ويسمخ للمراة ببممارسة حقها في ان قود سيا
خالداف تركو كل الامور والقضايا وركزو ع قيادة المراء لسياره ركزو ع الامور الاهم والي منها فائدة ومجلس الشورى ماعمرنا سمعنا منه خبر حلو
88يا تعليق 82 و من سيصدر القرار الشجاع و سيقف فى وجه المعارضين ؟
العابرلا اؤيد قيادة المرأة للسيارة حتى تكون هناك أنظمة صارمة لحمايتها من كل متحرش و حماية المجتمع من كل مخالفة في سوء استخدام أو الغرض من القيادة و رقابة صارمة لحفظ المجتمع من الإنحرافات
سعودي🇸🇦وافتخرتعليق 80 الزحمه هي نفسها بالسيارات لان السائق يسوق بالمراءه اما كبشر تخف لانه ٢ مليون سائق يسافر ونوفر ماء وخبز وكهرباء لو حسبنا كل واحد ٢٠لتر ماء يومي كم بالشهر خبز ٨ رغيف باليوم ١٦ مليون رغيف باليوم
حقوققيادة المرأة للسيارة حق من حقوقها و المجتمع شماعة غير مقبولة. نحن بحاجة إلى قرار شجاع يعيد للمرأة حقوقها و أولها قيادتها للسيارة. المتزمتون دمروا البلد و إقتصاده و لا بد من وقفة جادة معهم.
88للاسف عندنا العرف اقوى من الدين و كل شى لازم نلبسه الدين مع ان الدين منه برى و مستحيل نعترف اننا شعب يقاد بالعرف
زمان الصمتيفزعون للسوريات ويدافعون عن العراقيات ويتعاطفون مع الفلسطينيات وتنفجر مشاعرهم مع كل الاجنبيات...واذ طالبت بنت بلدهم الملكة بأبسط حقوقها الشرعية والانسانية ودافعت عن حقوقها...سبوها وقمعوها وسخرو منها
عباسلا حول ولا قوة إلا بالله ، هذه مظلمه كبيره ، يجب ان ترفع تلك الأغلال عن النساء .
مواطنهكيف تطالبو بتفعيل دورالمراءه فالمجتمع دون ان تتوفر لديها سبل التنقل ويا 66تتكلم وكنك لجنة الاحصاء التعمييم ثقافة ****ونت تعمم على مجتمع كامل بعقلليتك العادات والتقاليد نحن من صنعناها ونحن من نغيرها
ص ص صتعليق مخالف
عبداللهخلوهن🐔 يسوقن كثرو زعيقهم ونشوف
سشالله يهدي أصحاب القرار ويسمحوا للمرأة
سعودي -مع اولاد بالغين او والد او زوج لا يستطيع السياقة - ممكن تسوق عنهالمنع العام فيه ضرر - و الانفتاح العام مضر - تعطى رخص محددة - ألي يريد أهله .ما يسقون - خير و بركة - يوديهم و يجيبهم - نساء بحالهم في غربة و الزوج مداوم - تركب مع تاكسي ما تعرفه أو تذهب بعيالها
saeed sالمطاوعة هو سبب الأزمة وسوف يتحملون إثم معاناة المرأة بل يتحملون ما لحق بالدين من ضرر لأن ما يقررونه يتم نسبته للدين.وكان الأولى بهم أن يرجعوا الأمر للحكومة ويخلصوا أنفسهم.
عدد التعليقات:202
فاااااهمكلام منطقي ميه ميه >،، المفروض يسمح للنساء بالقياده والي مهب عاجبه يبلط البحر ... الحقوق لايستأن لها
سعودي🇸🇦وافتخرلماذا اقول يسمح للمراءه السواقه لانه لو قلت لا مثل اصحاب لاأت من ٨٠ سنه الى يومنا بعدين يصير نعم ونتفشل هههههه اي شي جديد لا ثم نعم عادي ههههععع واذكركم لانه ليس حرام ولا مخالف لدستورنا القران والسنه
ماطالبتي بوظايف ولا سويتي الي به فود ماغير القياده والقيادهالمهم افضل قرار سمعته هو ***عن المجلس انتي وغيرك الي اشغلونا باشياء ماتوكل عيش نبي وظائف وحلول وشلنا بقيادتك انتي واشباهك للسياره حنامتورطين بلايجارات والبانزين ونبي وظايف لحريمنا وبناتنا ماهو ب🚗
ماطالبتي بوظايف ولا سويتي الي به فود ماغير القياده والقيادهتعليق ٦٠هههه تتكلم وكانك شايف الناس ومسوي فيها فاهم ترى ماتركب مع سواق لحالها غير الي ماوراها ارجال حنا بمجتمعنا الي اشوفه يامعها اخوها يا ولدها هذا بشكل نادر اما اغلب الوقت يودونهن ارجالهن او اخوانهن
المزن🌸لطيفة فيه أمور مهمة خاصة بالمرأة ناقشيها،وخلي عنك قيادة المرأة، الرجال تعبوا من قيادة السيارة في هالشوارع بوجود عالم ماتعرف فن القيادة من عمالة أشكال وألوان 🌸
ماطالبتي بوظايف ولا سويتي الي به فود ماغير القياده والقيادهمحمرم شرعي خلوة السائق مع المرأه هذي عندكم انتم اما حنا نودي حريمنا وبناتنا للمدارس واذا راحن مع سواق معها ولدها او اخوها فلاخت الشعلان انتي غير مخوله بالتكلم باسم بناتنا وحريمنا وتصورين انهن مظلومات
منصوريالطيفةمافيه قيادةللمرأةلوتطيرين انتي شايفةالشوارع الفسيحةوالمنضمةوالمرورالمتطورهالحين الرجال مايخلصون انفسهم من الزحمات والقيادةالمتهورةمن بعض المتهورين رسالةشكرلك يالطيفة
مـ،ـاݛــےبس الق نضره ع العالم العربي والاسلامي وشف نتائج تحرر المراه عليهم وش حاصل عندهم اغلبهن بدون حجاب والحجاب نفسه فتنه وبالجنزات والتنانير القصيره ووصلت للسباحه بالمايوه ودخلت كل الموبقات بتوصلونا لكذا
مرسالمنع النساء من القيادة قد أضر بمكانة وسمعة المملكة على الصعيد العالمي وفي المحافل الدولية// عذر أقبح من ذنب وما شأن الغرب في شيء يخصنا.
الأميـــــــرالي مانعين السياقه..طبيعي عندهم تركب البنت مع سائق اجبني ولايثقون في سياقتها..ياعالم ايش الفكر الغبي هذا
سعودي🇸🇦وافتخرتعليق 49انت لست محق النساء تخرج بعصر النبوه وفي القوافل والنبي عليه السلام يتسابق مع امنا عائشه رضي الله عنها اين اليس في الخارج ام بالبيت مره سبقته ومره سبقها وقال هذه بتلك واثناء السباقات خيل يشاهدن
[email protected]مع السلامه ، تركتي المجلس وهذا من دواعي سرورى
مـ،ـاݛــےسهم وابلش بعدين صار لها حادث ضايقوها وتحرشو تعرضت لاعتداء روحي صلحي السياره ماعندي فلوس للبنزين واوراق السياره نبي سياره جديده ماتطلعين والله لاطلع واذ رجعت منعتها م الدخول او ضربتها وهربت وادخل بموال
مـ،ـاݛــےاذا الخراب اليوم على ودنو كيف بالخروج الدائم المتكرر*****
محقأظن أن من يسعى ويطالب بقيادة المرأة للسيارة يخدم اليهودي صاحب هاشتاق نزع ولاية الرجل على المرأة بعضهم بقصد وبعضهم على غفلة بدليل أن بعضهم صوت لذلك الهاشتاق كل من صوت فهو عميل لصاحب الهاشتاق
الظريفلو لي من الأمر شيء لسمحت للنساء بقيادة السيارة أولا اني لم اخالف كتاب لا سنة .ثانيا إني نفست كربة وضائقة نفسية عن المسلمات وثالثا صنت اعراضهن وحفظت لهن اموالهن ورابعا استغنينا عن 5 مليون سائق
Br0kenصدقت ورب الكعبة
محقإلى سهم اقول لك وجميع المحتاجات مطالبة الشؤون الإجتماعية بتسديد الرسوم عنكم بشرط أن يكونوا البنات لايعملن في مجال مختلط
ليبرالي27 قيادة المراه مانغتني عنها الا اذا تغتني عن اكل الرز لسباب عدة منها المستشفيات وقت الحالات الطاريه في غياب الرجل قضاء مستلزمات البيت او ان الرجل يبقى مرابط في البيت وتتقطع مصالحه التي يعتاش منها
محقإلى 34 انت لست بسعودي أولا ثم مداواة الجرحى كانت قبل نزول آية الحجاب والامر الآخر أن القتال ضرورة قصوى ولم يكن هناك أطباء رجال كثر مثل اليوم وعدد المسلمين قليل يادوب يكفو للقتال
سهمكيف بنوصل الى روية2030واحنا عقليتنا محدودة واللي مايبقي اهله يسوقون يمسكهم بس فيه ناس محتاجة للقيادة كل مرة تكاسي وقلة حياء او تأشيرات وتاخذ ستة اشهر على مايوصل ابو ريحة
صنداحيمازال بعض المشائخ ينظر إلى المرأه أنها باب فتنة وأنها قاصر وأنها سوف تدمر القيم والسلوك وأنها سوف تهدم عقائد وتوحيد المجتمع إذا سمح لها بقيادة السيارة. وصانع القرار يسمع لهم ويجاملهم !!!
سهمهي صادقة يشهد الله السميع العليم اني يوميا اخسر على اوبر ثلاثين ريال أودي بناتي المدرسة وارجعهم لعدم وجود رجال في البيت معي سوى والدي المعاق من اربع سنوات فلوسنا ورواتبنا راحت للسواقين تصويت وبقوة لها
سالمسبحان الله لانرى سوى بعين واحدة ... محرم شرعي خلوة السائق بالنساء ! وماذا عن خلوة الأب والأبناء بالخادمة ؟!.
محب الخيروقرن في بيوتكن. لا يوجد. مبرر. سواء. الخروج. من المنزل. وترك. الاطفال. للخادمات. والتملص من المسؤليه. وضياع. حقوق الزوج والأولاد.
محقوأما السائق الأجنبي فلا يجوز اختلاطه وخلوته بالنساء ابدا ونأمل استبدال السائقين الرجال بسائقات من أفريقيا حتى لايفتن ولا يفتن وأتمنى أن يتم استبعادك من المجلس
محق***استخدمت فتوى الخلوة لصالح ماتريده من قيادة المرأة للسيارة وفي العمل مع الرجال اخفتها وتقول تعرضنا لانتقادات على الصعيد العالمي فنحن نستحي ونخاف من الله وليس من العالم وأما السائق فنوصي # يتبع
ليبراليقيادة المراه امر حتمي لامفر منه وهل من المعقول ان اصحاب الدخول المحدودة ان يتعايشون مع الصحاب المشاوير واسائقين الاجانب او يقوم مقامهم في التوصيل للعمل اوالمدارس او المستشفيات والسعوديه مافيها نقل عام
غييييوووورررراقول ترانا ماحنا ناقصين زحمه ولا ناقصين ***
الازديتعليق مخالف
ليبراليكلام لطيفه سليم 100% واتعجب من الي يحرم قيادة المراه ولايحرم اختلى الاجانب في النساء في الطريق وفي البيت وخسائر استقدامه ورواتبه ومالحق بها ومن يتخذ مثل هذي التصرفات لايفرق بين الحلال والحرام متعنت
مـ،ـاݛــےسعودي والله خابرك تفهم وتحلل يابن الحلال اذا فتح المجال فرطت السبحه وماعاد تقدر تتحكم لا بعمر ولا بممارسه هذا كله كذب ع النفس والناس وسالفه الصحابيات كان باضيق نطاق وبحاجه ولا هو ثابت ولاهم بغرف مغلقه
الازدي***ولا سمعتهم يتكلمون عن إنشاء مصانع وسبب التخلف الصناعي عندا وكثرت الفساد وهدر لأموال الدوله في المشاريع الوهميه أعضاء جدا ***همهم تمرير أشياء نفسيه فقط
مـ،ـاݛــےشفت لي منظر غريب امس اسيويين 2 قدام ومعهم ***ورى وبعد ماعصرت مخي طلعت بتفسير يمكن يكون صح واحد قديم والاخر جديد يعلمه سواقه ويتعرف ع الشوارع بس وش مركبها معهم ثنيناتهم والله مهزله وشي يفقع المخ
سعودي🇸🇦وافتخرتعليق 27قرن في بيوتك اي لايجلسن بالطرقات وامام الابواب في طريق الماره هل تعلم من كان يداوي جرى المسلمين بغزوات النبي السن نساء من هي الفارس المثلم التي كانت تقود مدرعه اقصد خيل بدرع وتقاتل خوله الازور
السم**** من قالك نبي نسوق نبي وظايف نبي بيوت نبي رواتب على سنع نبي محاكم تخاف الله خليتو كل شي ورحتو السواقه ***
ابو سجى***نساء كالعادة
مـ،ـاݛــےكل مره يجيبون لنا امثله من 80 سنه بصراحه قمه الغباء اذا وليها مابلش بها الان ومخليها ماطشة للسواقين بيبلش بها اذا ساقت ودي اضحك بقوه بس الوقت غير مناسب ههههااااااااااا
ابوفيصل 1والله مافي راسك إلا عناد ولا همك مصلحة النساء لو أن عندك اهتمام وحرص على رسالة مجلس الشورى الحقيقيه كان طالبتي بأمور مهمة تخص المرأة لاكن عناد وتصادم مع المجتمع وارضاء لجهات انتي اعرف بهم مع السلامة😎
سعودي🇸🇦وافتخرسبق ان علقت ع موضوع سابق قلت بشروط،ان تكون موظفه او تمارس عمل خاص ، العمر ٣٥ وفوق ، القياده داخل المدينه بشوارع محدده من الساعه ٦صباحا الى ٦مساء الا الطبيبات وشوي شوي يصير عادي ويصير مثل تعليم البنات
ابوفيصل 1مع السلامة ياشعوله ي*** 😎
من قلك احنا نعارض علشان تركب مع سواقانا ارفض ان تركب المرأة مع السائق كما ارفض ان تسوق المركبة المراة مكانها البيت ولا تخرج الا للضرورة وهذا عند اجماع العلماء ولا الدين تستخدميه فقط في الامور التي تريدينها
سعودي🇸🇦وافتخرتعليق22 والله بناتي اذا جاني بنات مايوصلهن الاانا او زوجتي بالمستقبل اذا سمحت الدوله الله يعين على تعليمها بس خايف لاتطلع تحب التفحيط هههههههه اركدو ياناس اعقل من المراءه مافيه بالسواقه في كل الارض
444بارك الله فيك يا اخت لطيفه ورفع الله قدرك شكرا لك
88المراه فى العالم اجمع ناضجه حره عاقله تملك زمام الامور و تدير حياتها باردتها الا عندنا حتى المويدين للقرار يقولون بعد موافقه ولى امرها سوالى هل هذا من الدين الجواب لا بس العرف عندنا اقوى من كل دين
سبحانك ربياذا ساقت النساء فانتظروا هدم البيوت ما بعد القياده الا خلع الحياء اذا النساء يشتكين من التحرش ببيئة العمل فكيف بقيادة السيارة ستزيد حالات التحرش انا لله وانا اليه راجعون
مـ،ـاݛــےنقولهم ثور يقولون احلبوه جايب لي امثله من 80 سنه ومدري من قالها وكم عددهم وكأنه جالس معهم ولو قيلت انت تلومهم في وقتها وزعلان طيب خلك حضاري وطلع بناتك مهفهفات وقل هذا راح يكون مستقبلا هههااا
يالطيفصح احنا اتينا بسيارات وسجلنا في التواصل في احد الشركات المعروفه ومسبنا لحاجت الناس فقط النساء للتوصيل وبعد التشديدب السعودة سحبناهم خوف من الغرامة الزبدة الرجل ليس بحاجه اما النساء ذاقوالمرمن السواقين
إمرأهالمعارضين ماعندهم غيره للأسف يغار على زوجته اهم شي ولا يغار على أطفاله الصغار بدل مايترك زوجته توصل اطفاله يعطيهم السواق وبكل برود ولا تأنيب ضمير أعجب وأغرب عذر من قال نخشى ان تذهب لعشيقها وعيباه
ليبراليتعليق مخالف
مـ،ـاݛــےالدش لليوم فيه المستغني عنه وفيه ال حاط قنوات معينه وحاذف الاغلبيه يعني انت تشوف مايبث باغلب القنوات حلال وهل تقبل اهلك يشتغلون بوسيله اعلاميه ماضنتي تقبل تناقضون حالكم
سايق اسعافابحثوا عن من يدعمها ****
مـ،ـاݛــےياسعودي مسفهل اليوم ع غير العاده خبري بك محافظ وش جاك تضرب امثله غريبه وغير صحيحه مورس بعضها من قله الجوال وش سوى بالجيل اليوم جوال الكمرى لليوم ممنوع بقاعات افراح النساء واعتقد بمدارس البنات
سعودي🇸🇦وافتخرلو القرار بيدي والله لاقول اللي تبي تسوق بموافقه ولي امرها مسموح والا ماتبي ماحد جابرها تركب مع سواق يسلط المرايه عليها يشغل دسكو او يتحرش او يغتصب وش فيها اذا قادت الطبيبه او الاكاديميه وتوصل بناتها
88يا 10 كلام 7 صحيح بسبب تمسك المجتمع بالعادات و رفضه له لاي تغير سواء كان مفيد او ضار البديه رفض البرقيات بعدها الرديو بعده التلفزيون و تعليم البنات و غيرها من المتغيرات و مازال رافض لسياقه المراءه
خالد القحطانيمافيه شي لو قادة المرأه السياره في المدن الكبرى أولا بحشمه ونقاب ولا فيه شي لو حضرت مباراة كرة قدم في مدرج خاص باالعوائل ولا فيه شي تُمارس الرياضه في أماكن خاصه للنساء
َسيف الطويرقيأرى فيما يرى النائم أن قيادة المرأة للسيارة بات ضرورة ملحة بعد أن رأيت بأم عيني مايشيب له الولدان بشرط الاستغناء عن السائقين نهائيا لأن أغلبهم شباب ومعروف مامعنى شباب ومع إمرأة داخل السيارة بمفردها .
سعودي🇸🇦وافتخرالدش ههههه قالو لا وعارضو وصرنا نركب الدش بالدس مرات بخم الدجاج هههههه جوال بكمرا عارضو عليه ولم يعارضو على الكمرا هههههه وقبل ٨٠ سنه شرب القهوه محرم هههه الان الواحد مايروق اذا ماشرب دله كامله مهيله
مـ،ـاݛــے7 كم واحد ال قال هالكلام ياسعودي متأكد انه انقال وتبني عليه وتعمم طيب الله ثراك انت تدري وش يحصل ورى الجدران اليوم وتقيس ع مجتمع ف طور التحضر من 60 سنه وتسقطه ع واقعنا اليوم بنفس القياس ؟
مـ،ـاݛــےمع السلامه ناقلات هم الخلوه والاختلاط جزاها الله خير اذا ساقت ماراح تخلو وتختلط وراتب السواق تكلفته اكثر من قيمه السياره وصيانتها واوراقها وبترولها ومخالفاتها وحوادثها الخ وكلهن بيسفرن السواق ويسوقن
88ما يمنع قياده المراءه ليس الدين و لا القانون بل العرف و العادات و التقاليد و هى ما يتحكم فى فكر الشعب كله بلا استثناء المتعلم منهم و الجاهل لا فرق كلهم فكرهم واحد لا علاقه لتفكيرهم بشهادنهم العلميه
سعودي🇸🇦وافتخرعندما اراد المؤسس طيب الله ثراه انشاء البرقيات عارضو هههه وعندما اراد الملك فيصل ان تتعلم البنت عارضو وقالو تخرج البنت من البيت ٦ ساعات وبيننا وبينها جدارن مايصير عليها خطر وتتعرض بالطريق وو ههههههههه
أبو يزنيالطيفه مافيه ولا قيادة سيارة **** المرأة قيادتها لبيتها وتربية أولادها وتبقى مخدومه ومحشومه في أي شيء تبيه.
الاسلام دينيالمسألة لها إعتبارات أخرى وليس أن يرخص لها بالسياقة فقط ماذا عن الارهاق الامني وعن زحمة الطرقات وتقبل المجتمع وغير ذلك وهل سيتم الاستغناء عن كل السائقين بالفعل !؟
سعودي🇸🇦وافتخرمافيها شي كلامها صح وسيله النقل قديما الجمل والخيل وكانت تقودها بركوبها المراءه الدركسون الرسن تجره يمين يلف الجمل يمين يسار يسار والبنزين تضرب برجلها جنب الجمل البريك تجر الرسن ورى قوه واحلى بريك ههه
مـ،ـاݛــےتعليق مخالف
88نصف الكرسي فاضيه يعنى الغياب 50%
الهاشمياجلسي ببيتك واتركي لولاه الأمر