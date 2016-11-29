بريدة : دعوى منازعة بين أب وأبنه .. والسبب غريب!!

صحيفة المرصد : تنازل رجل عن دعوى منازعة تنفيذ اتهم فيها والده بتزوير توقيعه على شيك بقيمة 13 ألف ريال. وكان الأب قد رفع طلباً تنفيذياً لمحكمة التنفيذ ببريدة يطالب فيها ابنه بتسديد قيمة الشيك الذي وقعه له سابقا، فأصدر قاضي التنفيذ أمراً تنفيذياً بمنع الابن من السفر، وإيقاف إصدار التوكيلات والتفاويض الخاصة به، وكذلك إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية حسب صحيفة “الوطن”.

فرفع الابن بعد ذلك طلب منازعة تنفيذ، مدعيا بأن توقيع التاريخ المعدّل في الشيك مزوّر، وبعد قبول منازعة التنفيذ، أحيل الشيك إلى جهة الاختصاص المتمثِّلة في إدارة الأدلة الجنائية بالقصيم لإجراء الفحوصات عليه للتيقن من صحة التوقيع من عدمه. وفي الجلسة التالية حضر المدعي الابن، وأعلن تنازله عن دعواه، مؤكدا أنه سدد كامل المبلغ لأبيه، وبهذا أغلق ملف القضية.