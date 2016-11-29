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بريدة : دعوى منازعة بين أب وأبنه .. والسبب غريب!!

29 نوفمبر, 2016 , 6:39 ص
بريدة : دعوى منازعة بين أب وأبنه .. والسبب غريب!!
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صحيفة المرصد : تنازل رجل عن دعوى منازعة تنفيذ اتهم فيها والده بتزوير توقيعه على شيك بقيمة 13 ألف ريال. وكان الأب قد رفع طلباً تنفيذياً لمحكمة التنفيذ ببريدة يطالب فيها ابنه بتسديد قيمة الشيك الذي وقعه له سابقا، فأصدر قاضي التنفيذ أمراً تنفيذياً بمنع الابن من السفر، وإيقاف إصدار التوكيلات والتفاويض الخاصة به، وكذلك إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية حسب صحيفة “الوطن”.

فرفع الابن بعد ذلك طلب منازعة تنفيذ، مدعيا بأن توقيع التاريخ المعدّل في الشيك مزوّر، وبعد قبول منازعة التنفيذ، أحيل الشيك إلى جهة الاختصاص المتمثِّلة في إدارة الأدلة الجنائية بالقصيم لإجراء الفحوصات عليه للتيقن من صحة التوقيع من عدمه. وفي الجلسة التالية حضر المدعي الابن، وأعلن تنازله عن دعواه، مؤكدا أنه سدد كامل المبلغ لأبيه، وبهذا أغلق ملف القضية.



تعليقات ( 21 )

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  1. 21
    29 نوفمبر, 2016 , 10:41 ص

    ابوفيصل ج @@

    الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم (قال انت ومالك لأبيك رواه الامام احمد فى المسند ) فلماذا هذ التصرف أليس هيومن قام على تربيتك وبذل الغالى والنفيس حتى صرت رجلآ وهذا هو رد الجميل له بعدمحتاجك
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  2. 20
    29 نوفمبر, 2016 , 10:26 ص

    سعد

    والله حالة كل قضايا الحقوق المدنية تنشر في الاعلام
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  3. 19
    29 نوفمبر, 2016 , 10:16 ص

    يشتكي ولده عشان ١٣ الف ياعيباااه
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  4. 18
    29 نوفمبر, 2016 , 9:37 ص

    ص ص ص

    تعليق مخالف
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  5. 17
    29 نوفمبر, 2016 , 9:13 ص

    جنوبية..🌻🌻

    عشان 13000الف عق الولد أبيه ووصلت للمحاكم استغرب من الناس إلي عايشة كذا الي أعرفه الأسرة يوقفون معا بعض ويساعدون بعض مافي شي اسمه سلف بين الأبناء وأولادهم مدري احنا صح ولا هما صح والحق حق دنيا عجيبة
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  6. 16
    29 نوفمبر, 2016 , 9:13 ص

    أنما أولادكم وأموالكم عدوا لكم فاحذروهم.

    بس..؟..؟ هناك من ضيع أهله وأخوته وأبويه بسبب المال . بل هناك من تأمر على قتل أقاربه وتمنى لهم الموت من أجل المال المال مغير النفوس لدا ضعاف النفوس. والغنئ غنى النفس من المال ووجوده لتعيش يومك فق
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  7. 15
    29 نوفمبر, 2016 , 9:07 ص

    بدور

    ياليت عندي شئ وأعطي أبوي لله يطول عمرك على الخير يابوي ولا تحتاج لحد ويرزقك من حيث لا تحتسب
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  8. 14
    29 نوفمبر, 2016 , 8:34 ص

    منصور

    يالله صلاح العطى
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  9. 13
    29 نوفمبر, 2016 , 8:29 ص

    والله الصراحة ماستغرب التزوير من الاب والله نسمع قصص عن اباء مايخافون الله وخصوصا مع البنت اذا كانت موظفه
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  10. 12
    29 نوفمبر, 2016 , 8:26 ص

    محمد

    انا اعرف شخص بالقصيم ايضا من اكبر التجار هناك ابوه اخذ كل ثروته ومارفع لسانه حتى امه منعها تحاول تقنع الاب يرجع فلوسه والآن املاكه بمكة وبرا السعودية مليارات وهذا الشخص شكى ابوه عشان كم الف !!
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  11. 11
    29 نوفمبر, 2016 , 8:26 ص

    الصادق

    الغليم لك علية والله يشفية ولا ابوك ترفع علية قضية لا حول ولاقوة الا بالله
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  12. 10
    29 نوفمبر, 2016 , 8:25 ص

    حائل دياري

    الله المستعان
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  13. 9
    29 نوفمبر, 2016 , 8:21 ص

    ع ع ع

    ضعف الوازع الديني الله المستعان
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  14. 8
    29 نوفمبر, 2016 , 7:58 ص
    عدد التعليقات:1279

    نبرااس

    ياخسارة التربيه.
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  15. 7
    29 نوفمبر, 2016 , 7:38 ص
    عدد التعليقات:413

    ♨ليالي نجد ♨

    اعوذ بالله ولا حول ولاقوة الا بالله
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  16. 6
    29 نوفمبر, 2016 , 7:24 ص

    الهمداني

    اصبح مبلغ 13000 ريال تفرق بين الاب والابن وتطلق الزوجة من الزوج وممكن توصل مواصيل اكبر لهدرجة مبلغ 13000 صارت تفعل هذه الافعال هنا ياشماتت الاعداء فينا
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  17. 5
    29 نوفمبر, 2016 , 6:58 ص

    yasser

    عادي تحصل غي احسن العائلات وطبيعي جداً بس حاسس إنها فيلم هندي مفبرك
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  18. 4
    29 نوفمبر, 2016 , 6:55 ص

    قمة التناقض

    الله يسترنا بستره
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  19. 3
    29 نوفمبر, 2016 , 6:49 ص

    قوريده

    يمكن بوة ممكن نيم خخخخخ
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  20. 2
    29 نوفمبر, 2016 , 6:46 ص

    بقايا مشاعر.....♡

    الله يكفينا شر الدنيا م.تصل ل.هالمواصيل محاكم وقضايا
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  21. 1
    29 نوفمبر, 2016 , 6:43 ص

    شايم

    عالم مادي
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