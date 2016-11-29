وزارة «الاتصالات» تكشف عن حقيقة إتهامها فى “قضية التوظيف” ..و 9 وزارات تفضل “الصمت”

صحيفة المرصد : لا تزال الهزات الارتدادية الناجمة عن إعلان نتائج تحقيق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) في تعيين ابن وزير براتب عال بوظيفة حكومية تتوالى، خصوصاً اتهام «نزاهة» 10 وزارات بمخالفات مماثلة. وفيما فضلت 9 وزارات الصمت، برأت “وزارة الاتصالات” وتقنية المعلومات نفسها من أية مخالفة.

وحسب صحيفة “عكاظ” أشارت الوزارة في بيان أمس، إلى أنها لم توظف سوى 6 أشخاص بموجب برنامج استقطاب الكفاءات المميزة، للقيام بمهمات محددة، ولآجال قصيرة. وزادت أنها أخذت رأي وزارة الخدمة المدنية بشأن رواتب من تعاقدت معهم، وأنها منحتهم رواتب لم تتجاوز السقف الأعلى المسموح به، عدا حالتين منحتا نصف السقف الأعلى للتعاقد.

وقال مراقبون للشأن المحلي إن إعلان «نزاهة» (الأحد) يفرض ضغوطاً مكثفة على الوزارات التسع «الصامتة» للرد على اتهامها بمخالفات توظيف كفاءات مميزة استقطبتها، ومنحتها رواتب وصفت في مواقع التواصل الاجتماعي بأنها «فلكية». وقالت مصادر في وزارات معنية إنها لا تريد الدخول في «حرب بيانات» مع «نزاهة»، فيما تذرع مسؤولو وزارات أخرى بأنهم قرروا التريث قبل الرد على اتهامات «نزاهة».