وزارة «الاتصالات» تكشف عن حقيقة إتهامها فى “قضية التوظيف” ..و 9 وزارات تفضل “الصمت”

صحيفة المرصد : لا تزال الهزات الارتدادية الناجمة عن إعلان نتائج تحقيق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) في تعيين ابن وزير براتب عال بوظيفة حكومية تتوالى، خصوصاً اتهام «نزاهة» 10 وزارات بمخالفات مماثلة. وفيما فضلت 9 وزارات الصمت، برأت “وزارة الاتصالات” وتقنية المعلومات نفسها من أية مخالفة.
وحسب صحيفة “عكاظ” أشارت الوزارة في بيان أمس، إلى أنها لم توظف سوى 6 أشخاص بموجب برنامج استقطاب الكفاءات المميزة، للقيام بمهمات محددة، ولآجال قصيرة. وزادت أنها أخذت رأي وزارة الخدمة المدنية بشأن رواتب من تعاقدت معهم، وأنها منحتهم رواتب لم تتجاوز السقف الأعلى المسموح به، عدا حالتين منحتا نصف السقف الأعلى للتعاقد.
وقال مراقبون للشأن المحلي إن إعلان «نزاهة» (الأحد) يفرض ضغوطاً مكثفة على الوزارات التسع «الصامتة» للرد على اتهامها بمخالفات توظيف كفاءات مميزة استقطبتها، ومنحتها رواتب وصفت في مواقع التواصل الاجتماعي بأنها «فلكية». وقالت مصادر في وزارات معنية إنها لا تريد الدخول في «حرب بيانات» مع «نزاهة»، فيما تذرع مسؤولو وزارات أخرى بأنهم قرروا التريث قبل الرد على اتهامات «نزاهة».
تعليقات ( 13 )
صفخــهتعليق مخالف
عبدالكريمركزوا على وزارة النقل
Moeليتهم يعيرون أنتباههم على أرامكو و سابك وحدة سعودية و الثانية تملك الحكومة 70 بالمية فيها من تعيين الأقارب و الأجانب برواتب قد تصل لدبل السقف الأعلى في الوظائف الحكومية.
زائرضيفتعليق مخالف
مرزوق الاسمريليتكم تدرون عن عقود من تم تعيينهم بوزارة النقل ..من 80 الف ريال إلى 150 الف ريال ..تحت اسم مستشار .
خالدوعيالنا خرجون جامعات الابتعاث ولم يجدوا وظائف
خرخرينوتعليق مخالف
جبال سديرليت الامر يقف عند التوضيف فقط وين نزاهة عن العقود المبالغ فيها فية مشاريع لها عقدين عقد للسرقة وهو الظاهر والموقع مع الدولة وعقد للتنفيذ وهذ يساوي 25% من قيمة العقد الاساسي
يالطيفشفتو الي ينط والناس ساكته ادرو أن ورا هذا حكمه اوحسن انه مسوي شي وقام وبرر شي الناس مدرت عنه ي الاتصالات التقرير واضح وسكتي مع الي سمتو حتى تعدي الامور على خير لاتخافين لن يحصل شي فقط اعلان عن مخالفه
الهمدانيالحين نزاهة تركض على من توظف ومن وظف من يعني المطلوب شنو لا توظفون هذا هو المرجوا عدم التوظيف والله مافهمت الحين المليارات اللي تطش هنا وهناك وين نزاهة عنها والصفقات اللي بالمليارات وش مرجوعها للمواطن
شقرانصعب الترقيع ، يابعدوه هه
عزيزالشق أكبر من الرقعة ...... للأسف الواسطات والمحسوبيات تلعب دور كبير في التوظيف !
🐅Macanنزاهة تنضم إلى بعض الجهات التي نسيت دورها و استبدلته بدور ترفيهي! يعني هي وقفت هذه التجاوزات على استقطاب الكفاءات؟ بطلوا ضحك علينا. الله حسيبكم.