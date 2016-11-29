بالفيديو : عامل يقوم بـ”دهس الطعام” بقدميه بمطعم في بيشة

صحيفة المرصد : أغلقت بلدية محافظة بيشة في منطقة عسير، أمس (الإثنين) مطعماً؛ حيث كشف مقطع فيديو عن قيام عامل فيه بدهس اللحم المجمد بقدميه.

وتمكن مراقبو صحة البيئة من تحديد المطعم فور انتشار المقطع، وفقاً لموقع “سبق”، وتم ضبط العامل وإحالته للجهات المعنية، بعد إجراء محضر ضبط لإكمال اللازم حياله.