بالفيديو : عامل يقوم بـ”دهس الطعام” بقدميه بمطعم في بيشة

صحيفة المرصد : أغلقت بلدية محافظة بيشة في منطقة عسير، أمس (الإثنين) مطعماً؛ حيث كشف مقطع فيديو عن قيام عامل فيه بدهس اللحم المجمد بقدميه.
وتمكن مراقبو صحة البيئة من تحديد المطعم فور انتشار المقطع، وفقاً لموقع “سبق”، وتم ضبط العامل وإحالته للجهات المعنية، بعد إجراء محضر ضبط لإكمال اللازم حياله.
تعليقات ( 52 )
وجهة نظرالمفروووض يلزمووون المطاعم بتركيب كاميراة مراقبه داخل الاماكن المخصصه لعداد الطعام ويلزم على صاحب المطعم تسليم الاشرطه للبلديه
غرم اللهانا لا استبعد ان الموضوع انتقام من صاحب المطعم والدليل التصوير الثابت مع النشر
سعد بن فهدالمفروض بعض النساء يعطونها دورات في الحياة الزوجية ومنها تتعلم الطبخ
وليداخواني عمالة المطاعم اصلا نظافتهم الشخصية متدنيه يقعد مايتروش ايام فضلا عن انهم جائو من بيئات قذرة كيف تتوقع منهم اكل نظيف
سعد بن فهدفي هدف من ورا الحركات هاذي كل يوم عامل يخالف النظام
88يا وحيد مشكله السعوديين الازليه كل شى لازم يرتبط بالدين يا ناس يا هو ترا مو لازم فكروا بعقولكم شوي
88يا وحيد اي دينهم اتحدى اذا ما كان ***
قديمولاحضتم ان الكاميرا ماتتحرك وثابته ايش معناه !! صاحب المحل صوره ولا واحد من خوياه يبغى يفضحه
وحيدفي دينهم وكتبهم تعلموا بان التنجيس في طعام المسلمين يكسبهم حسنات ويقولون هذا الكلام في حسينياتهم وعلني لهذا يحرصوا على العمل في المطاعم
عموريعادي ومتعودين على كذا لا رقيب ولا حسيب
يمني عاشق الدمامهاانا افضل من اليمن مطاعم راقية لاكن باليمن نطبخ اللحم مع القات ونعفسه عفيسه ونبلعه
فازع النشبةكثرت مخالفات المطاعم والسبب ضعف الرقابة من البلديات وكذلك العقوبات المتخذة عند اكتشاف المخالفات ضعيفة المفروض عقاب قاسي لمثل هؤلاء غرامات مرتفعة وتشهير وتسفير وعقاب بدني سجن وجلد
أين الرقيب ؟؟ممكن سؤال لللتجارة والبلديات ؟ ليه مية ألف بوفيه ومطعم في البلد ؟ أي شخص يفتح له بوفيه لو كان حتى مريض إيدز؟؟ المفروض على كل شارع تجاري ترخيص مطعم واحد فقط شامل الأطعمه وتديره شركة كبيرة باسعار منوعه
الحربيقرامه ويزاول عمله لوترحيل ماتلقي مشاهد زي كذي
للعلم هذي الجنسيةيشتغلون في المخابز والمطاعم وهذولا للاسف اوسخ من البنقلاديشي ويكرهون المواطن كره ما يعلمه غير الله ،، تتذكرون اللي يبصق في المخبز هذا من نفس الجنسية . مادري ويش جنسيتهم
جنوبية..🌻🌻بالنسبة لوساخة العمال وقرفهم شي نتفق عليه لكن يدعس على النعمة ويهينها بهذه الطريقة هذه مو أفعال مسلم لو فعلا مو مسلم مصيبة ثانية لا أمانة ولا دين يسستقدمون من هب ودب يدورون على العمالة الرخيصة
ابو شهدياجماعة الخير كلو من ايد أمهاتكم وزوجاتكم وبناتكم
من جبل اجا العظيمنجس انواع الجرثيم
محمد الغامديالمتابع للبلديات بشكل عام لاتقوم باي دور يذكر في اغلاق هذه المطاعم وتسفير العمالة المخالفة وعلى رأس القائمة المطتعم الشهيرة . وكما هو متداول عند الاجانب . بلدية فيه فلوس مافيه خوف . شطار على السعوديين
يمني عاشق الدمامتعليق 21 يالطيف تقول كثرة الأمراض هانا بسبب المطاعم يعني الحريم هاانا بيعملوا بمطبخ البيوت المكلفة؟؟؟؟؟؟ وليش مايطبخوا؟؟؟ ومن يشتري من هذي المطاعم هااااانا؟؟؟؟؟؟
يمني عاشق الدمامتعليق العنيد 16 طيب ماتقدروا تراقبوا كل هذي المطاعم تفتحوها وتستقدموا كل هؤلاء البشر والسواقين لماذا؟؟ 😂😂😂
يمني عاشق الدمامايش يثبت أنه لحم ؟؟؟
💥💦ريما Rima💥💦حتى كأن يناظر للكميرا بالأخير
💥💦ريما Rima💥💦واضح العمال هم قاصدين هذه الأفعال من تفل ودهس اللحوم إلخ أكرمكم الله لانها كثرةلكي تغلق المحلات بالذات اللي للسعوديين أما لغرض في نفسه ليخسره أو انتقام منه
💥💦ريما Rima💥💦ليه يتم غلق المحل يمكن هم يسوون كذا لكي يغلقن محلات السعوديين ياليت يعاقب فقط العامل بغرامة نصف مليون ريال لكي يتعض الجميع
عدد التعليقات:1279
نبرااسياجماعة الخير تصبيرة لوزين وحليب سعوديه كفيله بأسكات جوعك افضل من اني اسلم صحتي لمثل هؤلاء الذين لايعترفون الا بالريال وبأي طريقه,اي مطعم مهما على صيته لابد ان يكون فيه ملاحظات نظافه من احد عامليه.
خالدهذا الي نعرف عنه والله يستر عن مانعرف عنه
زائر صالحياجعل رجلك الشلل حسبي الله ونعم الوكيل فيك هؤلاء هم السفهاء هم من ينكب الأمم بأفعالهم المتخلفة من تسليط الجوع والفقر والمهالك إلى تسليط من لا يخاف الله ,, هكذا انقضت على أمم حاليا بسبب البطرة بالنعمه
يالطيفمتشوفون المستشفيات اكتضت بالمراجعين وحتى المستوصفات معاد تتحمل كله من سبب هل العينه الي نشرو الامراض
اذكار الصباح والمساءوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
اذكار الصباح والمساءوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونأستغفرالله وأتوب اليه
عدد التعليقات:4478
العنيدحسبنا الله ونعم الوكيل , ياعالم المطاعم اصبحت امراض حاولو قدر ما تستطيعون الأبتعاد عنها , لا يغركم شكل المطعم الجميل ونضافة الأستقبال , البلا والمرض داخل في المعمل ,,,,,,,
عبيدليه ببيتكم تحضرون الأكل بهذة الطريقة ؟؟؟؟
خرخرينواليوم يدعسون طعامنا وبكرة يفكرون يدعسون علينا لابد من الحزم وفرض قوانين شديدة تخلي الأجنبي يحسب ألف حساب قبل دخوله للسعودية حتى لا يتجرأ على أنظمة الدولة وقوانينها وبالذات جنسيات معروفة أغلبها عربية
يالطيفيخوان فقط مخالفه ١٥٠ريال وتعهد ويطلع يبلديه يقول المثل يزول حبل لاكن مايزول طبع هذا الشي بتربيته ولن يكف اليوم اكتشف وبكرة يسكر الستائر معنى كلامي بسفر ونقطع شرة
عبيدخذلك بالله عليكم يأتيك ثقيل الطينة ويستخف دمه على باله ينكت مع الصبح سجل رقمه
عبيدياجعل رجلك الشلل حسبي الله ونعم الوكيل فيك هؤلاء هم السفهاء هم من ينكب الأمم بأفعالهم المتخلفة من تسليط الجوع والفقر والمهالك إلى تسليط من لا يخاف الله ,, هكذا انقضت على أمم حاليا بسبب البطرة بالنعمه
الهمدانييمكن التحضير يطلب هالطريقة
محققلنا لكم قاطعوا المطاعم لكن ناس ماتفهم
شايف كذاتدرون ليش السبب البلديات لو فيه نظام يعاقب ويغرم ويسفر ويوضع في القائمه ما شفتو هذا الاستهتار بالنعمه وصحة المستهلك
فيصل العتيبياحذرو ***فشرهم مستطير
سلمانلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم خروج نهائي وعدم دخول المملكة مع التشهير بالمطعم .
غليصعلى الحدود
88حبكت على هذا الفعل ما يقوم به العمال من افعال اعظم بكثير
حزينالله ***ما قدر النعمه