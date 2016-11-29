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بالفيديو : عامل يقوم بـ”دهس الطعام” بقدميه بمطعم في بيشة

29 نوفمبر, 2016 , 7:01 ص
بالفيديو : عامل يقوم بـ”دهس الطعام” بقدميه بمطعم في بيشة
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صحيفة المرصد : أغلقت بلدية محافظة بيشة في منطقة عسير، أمس (الإثنين) مطعماً؛ حيث كشف مقطع فيديو عن قيام عامل فيه بدهس اللحم المجمد بقدميه.

وتمكن مراقبو صحة البيئة من تحديد المطعم فور انتشار المقطع، وفقاً لموقع “سبق”، وتم ضبط العامل وإحالته للجهات المعنية، بعد إجراء محضر ضبط لإكمال اللازم حياله.

 



تعليقات ( 52 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 52
    29 نوفمبر, 2016 , 11:11 ص

    وجهة نظر

    المفروووض يلزمووون المطاعم بتركيب كاميراة مراقبه داخل الاماكن المخصصه لعداد الطعام ويلزم على صاحب المطعم تسليم الاشرطه للبلديه
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  2. 51
    29 نوفمبر, 2016 , 10:43 ص

    غرم الله

    انا لا استبعد ان الموضوع انتقام من صاحب المطعم والدليل التصوير الثابت مع النشر
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  3. 50
    29 نوفمبر, 2016 , 10:38 ص

    سعد بن فهد

    المفروض بعض النساء يعطونها دورات في الحياة الزوجية ومنها تتعلم الطبخ
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  4. 49
    29 نوفمبر, 2016 , 10:36 ص

    وليد

    اخواني عمالة المطاعم اصلا نظافتهم الشخصية متدنيه يقعد مايتروش ايام فضلا عن انهم جائو من بيئات قذرة كيف تتوقع منهم اكل نظيف
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  5. 48
    29 نوفمبر, 2016 , 10:35 ص

    سعد بن فهد

    في هدف من ورا الحركات هاذي كل يوم عامل يخالف النظام
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  6. 47
    29 نوفمبر, 2016 , 10:29 ص

    88

    يا وحيد مشكله السعوديين الازليه كل شى لازم يرتبط بالدين يا ناس يا هو ترا مو لازم فكروا بعقولكم شوي
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  7. 46
    29 نوفمبر, 2016 , 10:27 ص

    88

    يا وحيد اي دينهم اتحدى اذا ما كان ***
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  8. 45
    29 نوفمبر, 2016 , 10:24 ص

    قديمو

    لاحضتم ان الكاميرا ماتتحرك وثابته ايش معناه !! صاحب المحل صوره ولا واحد من خوياه يبغى يفضحه
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  9. 44
    29 نوفمبر, 2016 , 10:22 ص

    وحيد

    في دينهم وكتبهم تعلموا بان التنجيس في طعام المسلمين يكسبهم حسنات ويقولون هذا الكلام في حسينياتهم وعلني لهذا يحرصوا على العمل في المطاعم
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  10. 43
    29 نوفمبر, 2016 , 10:12 ص

    رافضي خبيث ولاشك في ذلك
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  11. 42
    29 نوفمبر, 2016 , 9:39 ص

    عموري

    عادي ومتعودين على كذا لا رقيب ولا حسيب
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  12. 41
    29 نوفمبر, 2016 , 9:35 ص

    بلديات *** تستنى الشعب يطلع مقاطع عشان يسون شغلهم . يعني لو ما انتشر المقطع محد درا عنه
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  13. 40
    29 نوفمبر, 2016 , 9:33 ص

    يمني عاشق الدمام

    هاانا افضل من اليمن مطاعم راقية لاكن باليمن نطبخ اللحم مع القات ونعفسه عفيسه ونبلعه
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  14. 39
    29 نوفمبر, 2016 , 9:32 ص

    فازع النشبة

    كثرت مخالفات المطاعم والسبب ضعف الرقابة من البلديات وكذلك العقوبات المتخذة عند اكتشاف المخالفات ضعيفة المفروض عقاب قاسي لمثل هؤلاء غرامات مرتفعة وتشهير وتسفير وعقاب بدني سجن وجلد
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  15. 38
    29 نوفمبر, 2016 , 9:30 ص

    أين الرقيب ؟؟

    ممكن سؤال لللتجارة والبلديات ؟ ليه مية ألف بوفيه ومطعم في البلد ؟ أي شخص يفتح له بوفيه لو كان حتى مريض إيدز؟؟ المفروض على كل شارع تجاري ترخيص مطعم واحد فقط شامل الأطعمه وتديره شركة كبيرة باسعار منوعه
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  16. 37
    29 نوفمبر, 2016 , 9:26 ص

    الحربي

    قرامه ويزاول عمله لوترحيل ماتلقي مشاهد زي كذي
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  17. 36
    29 نوفمبر, 2016 , 9:24 ص

    للعلم هذي الجنسية

    يشتغلون في المخابز والمطاعم وهذولا للاسف اوسخ من البنقلاديشي ويكرهون المواطن كره ما يعلمه غير الله ،، تتذكرون اللي يبصق في المخبز هذا من نفس الجنسية . مادري ويش جنسيتهم
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  18. 35
    29 نوفمبر, 2016 , 9:19 ص

    جنوبية..🌻🌻

    بالنسبة لوساخة العمال وقرفهم شي نتفق عليه لكن يدعس على النعمة ويهينها بهذه الطريقة هذه مو أفعال مسلم لو فعلا مو مسلم مصيبة ثانية لا أمانة ولا دين يسستقدمون من هب ودب يدورون على العمالة الرخيصة
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  19. 34
    29 نوفمبر, 2016 , 9:18 ص

    ابو شهد

    ياجماعة الخير كلو من ايد أمهاتكم وزوجاتكم وبناتكم
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  20. 33
    29 نوفمبر, 2016 , 9:15 ص

    من جبل اجا العظيم

    نجس انواع الجرثيم
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  21. 32
    29 نوفمبر, 2016 , 9:08 ص

    محمد الغامدي

    المتابع للبلديات بشكل عام لاتقوم باي دور يذكر في اغلاق هذه المطاعم وتسفير العمالة المخالفة وعلى رأس القائمة المطتعم الشهيرة . وكما هو متداول عند الاجانب . بلدية فيه فلوس مافيه خوف . شطار على السعوديين
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  22. 31
    29 نوفمبر, 2016 , 8:42 ص

    حسبنا الله ونعم الوكيل امتهن نعمة الله وغش المسلمين اللهم اكفنا فيه بماشئت
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  23. 30
    29 نوفمبر, 2016 , 8:22 ص

    يمني عاشق الدمام

    تعليق 21 يالطيف تقول كثرة الأمراض هانا بسبب المطاعم يعني الحريم هاانا بيعملوا بمطبخ البيوت المكلفة؟؟؟؟؟؟ وليش مايطبخوا؟؟؟ ومن يشتري من هذي المطاعم هااااانا؟؟؟؟؟؟
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  24. 29
    29 نوفمبر, 2016 , 8:19 ص

    يمني عاشق الدمام

    تعليق العنيد 16 طيب ماتقدروا تراقبوا كل هذي المطاعم تفتحوها وتستقدموا كل هؤلاء البشر والسواقين لماذا؟؟ 😂😂😂
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  25. 28
    29 نوفمبر, 2016 , 8:16 ص

    يمني عاشق الدمام

    ايش يثبت أنه لحم ؟؟؟
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  26. 27
    29 نوفمبر, 2016 , 8:04 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    حتى كأن يناظر للكميرا بالأخير
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  27. 26
    29 نوفمبر, 2016 , 8:02 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    واضح العمال هم قاصدين هذه الأفعال من تفل ودهس اللحوم إلخ أكرمكم الله لانها كثرةلكي تغلق المحلات بالذات اللي للسعوديين أما لغرض في نفسه ليخسره أو انتقام منه
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  28. 25
    29 نوفمبر, 2016 , 7:58 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    ليه يتم غلق المحل يمكن هم يسوون كذا لكي يغلقن محلات السعوديين ياليت يعاقب فقط العامل بغرامة نصف مليون ريال لكي يتعض الجميع
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  29. 24
    29 نوفمبر, 2016 , 7:54 ص
    عدد التعليقات:1279

    نبرااس

    ياجماعة الخير تصبيرة لوزين وحليب سعوديه كفيله بأسكات جوعك افضل من اني اسلم صحتي لمثل هؤلاء الذين لايعترفون الا بالريال وبأي طريقه,اي مطعم مهما على صيته لابد ان يكون فيه ملاحظات نظافه من احد عامليه.
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  30. 23
    29 نوفمبر, 2016 , 7:54 ص

    خالد

    هذا الي نعرف عنه والله يستر عن مانعرف عنه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  31. 22
    29 نوفمبر, 2016 , 7:48 ص

    زائر صالح

    ياجعل رجلك الشلل حسبي الله ونعم الوكيل فيك هؤلاء هم السفهاء هم من ينكب الأمم بأفعالهم المتخلفة من تسليط الجوع والفقر والمهالك إلى تسليط من لا يخاف الله ,, هكذا انقضت على أمم حاليا بسبب البطرة بالنعمه
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  32. 21
    29 نوفمبر, 2016 , 7:43 ص

    يالطيف

    متشوفون المستشفيات اكتضت بالمراجعين وحتى المستوصفات معاد تتحمل كله من سبب هل العينه الي نشرو الامراض
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  33. 20
    29 نوفمبر, 2016 , 7:42 ص

    اذكار الصباح والمساء

    والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  34. 19
    29 نوفمبر, 2016 , 7:41 ص

    اذكار الصباح والمساء

    والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  35. 18
    29 نوفمبر, 2016 , 7:40 ص

    السؤال وماذا تم معه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  36. 17
    29 نوفمبر, 2016 , 7:38 ص

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    أستغفرالله وأتوب اليه
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  37. 16
    29 نوفمبر, 2016 , 7:38 ص
    عدد التعليقات:4478

    العنيد

    حسبنا الله ونعم الوكيل , ياعالم المطاعم اصبحت امراض حاولو قدر ما تستطيعون الأبتعاد عنها , لا يغركم شكل المطعم الجميل ونضافة الأستقبال , البلا والمرض داخل في المعمل ,,,,,,,
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  38. 15
    29 نوفمبر, 2016 , 7:36 ص

    عبيد

    ليه ببيتكم تحضرون الأكل بهذة الطريقة ؟؟؟؟
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  39. 14
    29 نوفمبر, 2016 , 7:35 ص

    خرخرينو

    اليوم يدعسون طعامنا وبكرة يفكرون يدعسون علينا لابد من الحزم وفرض قوانين شديدة تخلي الأجنبي يحسب ألف حساب قبل دخوله للسعودية حتى لا يتجرأ على أنظمة الدولة وقوانينها وبالذات جنسيات معروفة أغلبها عربية
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  40. 13
    29 نوفمبر, 2016 , 7:25 ص

    يالطيف

    يخوان فقط مخالفه ١٥٠ريال وتعهد ويطلع يبلديه يقول المثل يزول حبل لاكن مايزول طبع هذا الشي بتربيته ولن يكف اليوم اكتشف وبكرة يسكر الستائر معنى كلامي بسفر ونقطع شرة
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  41. 12
    29 نوفمبر, 2016 , 7:21 ص

    هذا ياليته دهسه بقدميه فقط كأن الأمر هين وحلو على مافيه من شناعة وقذارة وخسة عمل وحقد دفين لدى العامل ولكنه يدهس عليه وهو لابس الحذاء التى هى اشد قبحا ووساخة من الاقدام
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  42. 11
    29 نوفمبر, 2016 , 7:19 ص

    عبيد

    خذلك بالله عليكم يأتيك ثقيل الطينة ويستخف دمه على باله ينكت مع الصبح سجل رقمه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  43. 10
    29 نوفمبر, 2016 , 7:18 ص

    عبيد

    ياجعل رجلك الشلل حسبي الله ونعم الوكيل فيك هؤلاء هم السفهاء هم من ينكب الأمم بأفعالهم المتخلفة من تسليط الجوع والفقر والمهالك إلى تسليط من لا يخاف الله ,, هكذا انقضت على أمم حاليا بسبب البطرة بالنعمه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  44. 9
    29 نوفمبر, 2016 , 7:18 ص

    الهمداني

    يمكن التحضير يطلب هالطريقة
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  45. 8
    29 نوفمبر, 2016 , 7:14 ص

    محق

    قلنا لكم قاطعوا المطاعم لكن ناس ماتفهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  46. 7
    29 نوفمبر, 2016 , 7:14 ص

    شايف كذا

    تدرون ليش السبب البلديات لو فيه نظام يعاقب ويغرم ويسفر ويوضع في القائمه ما شفتو هذا الاستهتار بالنعمه وصحة المستهلك
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  47. 6
    29 نوفمبر, 2016 , 7:13 ص

    فيصل العتيبي

    احذرو ***فشرهم مستطير
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  48. 5
    29 نوفمبر, 2016 , 7:11 ص

    سلمان

    لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم خروج نهائي وعدم دخول المملكة مع التشهير بالمطعم .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  49. 4
    29 نوفمبر, 2016 , 7:11 ص

    المفروض علي البلديات واﻷمانات أن يجبروا أصحاب المطاعم والمطابخ بكشف أماكن طبخهم وتكون خلف زجاج شفاف يراهم كل الناس. وﻻ تكون بالخلف أو في غرف وأماكن بعيدة عن المطعم
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  50. 3
    29 نوفمبر, 2016 , 7:09 ص

    غليص

    على الحدود
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  51. 2
    29 نوفمبر, 2016 , 7:07 ص

    88

    حبكت على هذا الفعل ما يقوم به العمال من افعال اعظم بكثير
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  52. 1
    29 نوفمبر, 2016 , 7:05 ص

    حزين

    الله ***ما قدر النعمه
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