الطائف :إشتعال هاشتاق «المبتعث ومستشفى شهار»..والجهات الأمنية تفتح التحقيق !!

صحيفة المرصد : كشفت مصادر صحفية أن الجهات الأمنية في محافظة الطائف بدأت التحقيق في مقطع فيديو تداوله رواد الشبكة العنكبوتية على نطاق واسع يلقي فيه ولي أمر شاب، الاتهامات ضد جهات قال عنها إنها تسببت في دخول ابنه إلى مستشفى الصحة النفسية «شهار» بعدما كان مبتعثا. وعزا الأب ما حدث لابنه «لخلاف وقع عند أحد المستشفيات».
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا الأسبوع الماضي المقطع الذي استمر لنحو ربع الساعة. وطبقا للمصادر فإن الجهات الأمنية فتحت تحقيقا لمعرفة صحة الاتهامات من عدمها، ووعدت بتوضيح كافة الحقائق فور الانتهاء من التحقيقات حسب ما ورد بصحيفة “عكاظ”.
تعليقات ( 7 )
عدد التعليقات:6030
المنتصر باللهعند الله تجتمع الخصوم وقد سمعت ماقاله الأب ولم أسمع ماتقوله الشرطه وعند الله تجتمع الخصوم ولا يضيع حق عند الله
شرقاويهلا تعليق
محب الخيرلا تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلاله. تأنوا. لا تستعجلوا. الواجب. الأستماع من. الطرفين. هذا هو الأنصاف. حتى. لا تلتبس عليكم الأمور. وتقعون في. المحذور وإساءة الضن بالأخرين
الهمدانيالاب لا يلام احترق قلبه على ابنه الله يكون بعونه
هناك فرقحسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم وفاسد ***
يالطيفوش القصه احد يوضح الحقيقيه هل م ادعاة الاب صحيح او ردد كلام الغبن على ولدة والقى الاتهامات لتبريد حرته نريد الحقيقه
88الاتهامات ضد جهات قال عنها إنها تسببت في دخول ابنه إلى مستشفى الصحة النفسية «شهار» يعنى جننوه اول ادخلوه بالتدليس و الكذب