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الطائف :إشتعال هاشتاق «المبتعث ومستشفى شهار»..والجهات الأمنية تفتح التحقيق !!

29 نوفمبر, 2016 , 7:16 ص
الطائف :إشتعال هاشتاق «المبتعث ومستشفى شهار»..والجهات الأمنية تفتح التحقيق !!
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صحيفة المرصد : كشفت مصادر صحفية أن الجهات الأمنية في محافظة الطائف بدأت التحقيق في مقطع فيديو تداوله رواد الشبكة العنكبوتية على نطاق واسع يلقي فيه ولي أمر شاب، الاتهامات ضد جهات قال عنها إنها تسببت في دخول ابنه إلى مستشفى الصحة النفسية «شهار» بعدما كان مبتعثا. وعزا الأب ما حدث لابنه «لخلاف وقع عند أحد المستشفيات».

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا الأسبوع الماضي المقطع الذي استمر لنحو ربع الساعة. وطبقا للمصادر فإن الجهات الأمنية فتحت تحقيقا لمعرفة صحة الاتهامات من عدمها، ووعدت بتوضيح كافة الحقائق فور الانتهاء من التحقيقات حسب ما ورد بصحيفة “عكاظ”.



تعليقات ( 7 )

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  1. 7
    29 نوفمبر, 2016 , 10:46 ص
    عدد التعليقات:6030

    المنتصر بالله

    عند الله تجتمع الخصوم وقد سمعت ماقاله الأب ولم أسمع ماتقوله الشرطه وعند الله تجتمع الخصوم ولا يضيع حق عند الله
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  2. 6
    29 نوفمبر, 2016 , 9:55 ص

    شرقاويه

    لا تعليق
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  3. 5
    29 نوفمبر, 2016 , 8:24 ص

    محب الخير

    لا تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلاله. تأنوا. لا تستعجلوا. الواجب. الأستماع من. الطرفين. هذا هو الأنصاف. حتى. لا تلتبس عليكم الأمور. وتقعون في. المحذور وإساءة الضن بالأخرين
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  4. 4
    29 نوفمبر, 2016 , 8:16 ص

    الهمداني

    الاب لا يلام احترق قلبه على ابنه الله يكون بعونه
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  5. 3
    29 نوفمبر, 2016 , 8:06 ص

    هناك فرق

    حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم وفاسد ***
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  6. 2
    29 نوفمبر, 2016 , 7:38 ص

    يالطيف

    وش القصه احد يوضح الحقيقيه هل م ادعاة الاب صحيح او ردد كلام الغبن على ولدة والقى الاتهامات لتبريد حرته نريد الحقيقه
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  7. 1
    29 نوفمبر, 2016 , 7:33 ص

    88

    الاتهامات ضد جهات قال عنها إنها تسببت في دخول ابنه إلى مستشفى الصحة النفسية «شهار» يعنى جننوه اول ادخلوه بالتدليس و الكذب
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