الطائف :إشتعال هاشتاق «المبتعث ومستشفى شهار»..والجهات الأمنية تفتح التحقيق !!

صحيفة المرصد : كشفت مصادر صحفية أن الجهات الأمنية في محافظة الطائف بدأت التحقيق في مقطع فيديو تداوله رواد الشبكة العنكبوتية على نطاق واسع يلقي فيه ولي أمر شاب، الاتهامات ضد جهات قال عنها إنها تسببت في دخول ابنه إلى مستشفى الصحة النفسية «شهار» بعدما كان مبتعثا. وعزا الأب ما حدث لابنه «لخلاف وقع عند أحد المستشفيات».

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا الأسبوع الماضي المقطع الذي استمر لنحو ربع الساعة. وطبقا للمصادر فإن الجهات الأمنية فتحت تحقيقا لمعرفة صحة الاتهامات من عدمها، ووعدت بتوضيح كافة الحقائق فور الانتهاء من التحقيقات حسب ما ورد بصحيفة “عكاظ”.