  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

“عضو شورى” يطالب بتجنيد النساء السعوديات!!

29 نوفمبر, 2016 , 7:25 ص
“عضو شورى” يطالب بتجنيد النساء السعوديات!!
  • 1٬988
  • 129
  • حجم الخط

صحيفة المرصد : طالب عضو مجلس شورى بفتح باب التجنيد الاختياري للنساء «تطوعاً»، على أن يوكل لهن مهمات التمريض، والتموين للجيش، والأعمال المكتبية الخاصة بالجيش، فضلاً عن الأمور الإدارية كإدارة الفرقة. وأشار عضو مجلس الشورى الدكتور سامي زيدان إلى أن قيام المرأة بهذه المهمات سيخفف من مهمات الرجل لكي يتفرغ للمواجهات في ساحات القتال، مستشهداً بخروج الصحابيات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في الحرب للدفاع عن الإسلام بالتطبيب وإطعام الجنود.

وقال زيدان حسب صحيفة «الحياة» إن التجنيد الإجباري واجب على الرجل في هذه الفترة الحرجة للمملكة لحفظ أمن الوطن والمواطن، كما أنه يبث في الشباب روح الانتماء والانضباط وتعليمهم الأخلاق النبيلة، لافتاً إلى أن العمر المناسب لتجنيد النساء والرجال يتراوح من سن 18 إلى 25 عاماً، على أن تحدد الأنظمة المدة التي يقضوها في التدريب وفي الحرب، فيما طالب بتقديم مكافأة للتنجيد الإجباري أو التطوعي طوال فترة خدمته «ولو بمقدار مصروف الجيب».



تعليقات ( 129 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 129
    29 نوفمبر, 2016 , 11:07 ص

    ونعم بجميع نساءالسعوديه عامه بهم كل خيرهن شقائق الرجال وعندهم عامه عزيمه وقوه وايمان ونساء البراري والصحاري والنساء الجبليات فيهم قوه مستمده من الإيمان أولا ثم من البيءه الصحروايه والجبليه عزيمه وقوه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  2. 128
    29 نوفمبر, 2016 , 10:59 ص

    حرب اتراك مع غامدوزهران كانت بقيادة بخروش ابن علاس الزهراني وانتصر جيش غامدوزهران على الاتراك وكان للنسادوربالدعم اللوجستي ومعرفة مواقع العدوولهن دوربالحرب والسقياء والمعركه للاءمانه مثبته بدارةالملك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  3. 127
    29 نوفمبر, 2016 , 10:57 ص
    عدد التعليقات:6030

    المنتصر بالله

    أنا لا أرضى أن تكون لي قريبه وتذهب مع ***أما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته كان مافيه ******
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 126
    29 نوفمبر, 2016 , 10:53 ص
    عدد التعليقات:6030

    المنتصر بالله

    المرأة تطرد من السوق وتمنع من السواقه وهذا العضو يبي يجندها في الجيش هههههههههااااااي يابطني من الضحك هههههههههههه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  5. 125
    29 نوفمبر, 2016 , 10:50 ص

    غاليه البقمي قادة جيش بعهد الدوله السعوديه الأولى وانتصرت على الأتراك مع جيشجها وكانت خير خلف لخير سلف لوالدها المتوفي بعهد الدوله السعوديه الأولى وتكلمت الصحف عنها فيما بعد
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  6. 124
    29 نوفمبر, 2016 , 10:45 ص
    عدد التعليقات:1126

    سامية

    أول خلوها تسوق وتودي عيالها وتفتك من السواق اللي ماكل راتبها وساكن بيتها ولاحقين على التجنيد 😇
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  7. 123
    29 نوفمبر, 2016 , 10:40 ص

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 122
    29 نوفمبر, 2016 , 10:36 ص
    عدد التعليقات:15837

    قلم الحقيقه

    أقلها اذا لاتريدون السعوديات أن يقمن بقيادة سيارات المشاوير الخاصة للنساء استقدمو نساء أجنبيات من الخارج كالفلبينيات سائقات سيارات لدى شركات لهذا الغرض . حينها تتخلص السعودية من أبو شماع وأبو كريم شعر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  9. 121
    29 نوفمبر, 2016 , 10:32 ص

    النساء أثبتن جدارتهن في الحروب ومن قال غير ذلك فلايعرف في النساء والنساء فيهن قوه جباره بالحرب وساءدلل غاليه البقمي الاءزديه للاءمانه بعهدالدوله السعوديه الأولي قادة جيش ضخم من رجال البقوم خلف لوالدها
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  10. 120
    29 نوفمبر, 2016 , 10:26 ص

    سلمان

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 119
    29 نوفمبر, 2016 , 10:25 ص

    تميم

    كيف الحال
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 118
    29 نوفمبر, 2016 , 10:23 ص

    sSsساري

    كيف الوضع؟!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 117
    29 نوفمبر, 2016 , 10:18 ص

    الحقيقه

    اول شي اهتموا بحقوق المطلقات والارامل والعوانس وفعلووا قوانين صارمه و رادعه تحمي المرأة من العنف والاعتداء والتحرش والاغتصاب والابتزاز والاستغلال والتمييز , بعدين فكروا في سواقتها وتجنيدها
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  14. 116
    29 نوفمبر, 2016 , 10:17 ص

    خدعه طائر الحجل

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 115
    29 نوفمبر, 2016 , 10:13 ص

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 114
    29 نوفمبر, 2016 , 10:12 ص

    ابو نورة

    الله يحفظ بلدنا يارب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 113
    29 نوفمبر, 2016 , 10:08 ص
    عدد التعليقات:15837

    قلم الحقيقه

    نحن نقترح أن يتم السماح للنساء السعوديات بقيادة السيارات لتوصيل النساء فقط لوجهاتهم مشاوير خاصة مشاوير عامة حينها تجد السعودية خصوصيتها مع سائقة مثلها بدلآ من سعودي أو هندي أو بنقالي.اقتراح وجيه جدآ.
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  18. 112
    29 نوفمبر, 2016 , 9:52 ص

    ماذا قالوا عن الحرب

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 111
    29 نوفمبر, 2016 , 9:50 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    دولة اعزها الله دستورها القرآن والسنه وولاة امر حفظهم الله يسهرون على الوطن ومقدساته واي شي لصالح المواطن والموطنه لن يتوانو به ابدا اقترح من اقترح عارض من عارض في النهايه لايعمل الا الشي النافع للوطن
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 110
    29 نوفمبر, 2016 , 9:49 ص

    مسعد

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 109
    29 نوفمبر, 2016 , 9:48 ص

    ماجد الجهني

    م بين ١٨ و ٢٥ طيب والي اكبر م تعرف تطبخ وتطبب الجرحى !
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 108
    29 نوفمبر, 2016 , 9:48 ص

    88

    لبحث عن المراءه ابحث عن
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 107
    29 نوفمبر, 2016 , 9:46 ص

    طارق

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 106
    29 نوفمبر, 2016 , 9:36 ص

    العمري

    ترفضون اسقاط ديون الشهداء وتطالبون بتجنيد النساء امركم غريب .
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  25. 105
    29 نوفمبر, 2016 , 9:34 ص

    كثيرمن مجلس التعاون الخليجي يخرجن عسكريات والدول العربيه والاسلاميه يخرجن عسكريات فتيات يعملن بالسلك العسكري عامه خريحات ثانوي وبكالرويس ونحن جزءمن العالم العربي والاسلامي يامعلقين((مالكم كيف تحكمون))
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  26. 104
    29 نوفمبر, 2016 , 9:34 ص

    الحرب خدعه

    توضيف وتخصيص اناس خاصين بالخدع الحربيه من خلال دراسه اوضاع البئيه والحيوانات وقوانين الغابه والحمايه باحتراف منها خدعه طائر الحجل والثعلب المكار والكثير الكثير في هذا المجال الذي سيكون له دور كبير جد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 103
    29 نوفمبر, 2016 , 9:28 ص

    تخصيص شعراء

    تخصيص شعراء لنصره الله والانبياء والاسلام برواتب والذود عن حياض الاسلام والمنافحه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 102
    29 نوفمبر, 2016 , 9:26 ص

    غلنديزر وجومارو

    الفكره هي الاستفاده من افلام كرتون فنجد غلنديزر ضد الرصاص ويمكن ان يقتحم اي مكان بدون اضرار لهيكله المتين وسهل الحركه والوصول للعمق ايضا مثل جومارو بالريموت يتحرك والحريم كانوا مثل الطبيبات المسعفات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 101
    29 نوفمبر, 2016 , 9:24 ص

    ا

    اذا فيه تجنيد انا اول المجندين للدفاع عن هذا الوطن وولاه امره وارواحنا ترخص من دونه بدون شروط العمر او شروط الجنس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 100
    29 نوفمبر, 2016 , 9:24 ص

    عابر سبيل

    فيما طالب بتقديم مكافأة للتنجيد الإجباري أو التطوعي طوال فترة خدمته «ولو بمقدار مصروف الجيب أخطاء إملائية. للتنجيد وصبغ السيارات والدراجات لا حول ولا قوة إلا بالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 99
    29 نوفمبر, 2016 , 9:24 ص

    عضو الشوري الدنيابخيروللله الحمد والشكروالمنه وهوخيرالرازقين المعاهدالصحيه تخرج بنات دبلومات والكليات الصحيه بكالوريوس منوعات للبنات حطوهم برتب ورواتب عسكريه يحتاجون فقط دورات تدريب عسكريه فقطلاغير
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  32. 98
    29 نوفمبر, 2016 , 9:22 ص

    ااببووححمموودد

    اقترح .. تقليص عدد أعضاء مجلس الشورى وتكليفهم بمهام أكبر واعضم ..******.. والله من وراء القصد ⁉
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  33. 97
    29 نوفمبر, 2016 , 9:21 ص

    ا

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 96
    29 نوفمبر, 2016 , 9:12 ص

    عضو الشوري الدنيابخيروللله الحمد والشكروالمنه وهوخيرالرازقين المعاهدالصحيه تخرج بنات دبلومات والكليات الصحيه بكالوريوس منوعات للبنات حطوهم برتب ورواتب عسكريه يحتاجون فقط دورات تدريب عسكريه فقطلاغير
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  35. 95
    29 نوفمبر, 2016 , 9:09 ص

    جنوبية..🌻🌻

    عمرها 18وتبغاها تتطبخ للجيش هي اندومي وتخرج من المطبخ تعبانة بالله صوتو للتوظيف والسواقة الحين جالسة طفشانة لو انا أسوق كان خرجت بسيارتي اشم هواء واستمتع بمنظر الغيوم بس ترى التجنيد يصلح للي عمرها 40
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 94
    29 نوفمبر, 2016 , 9:00 ص

    ابدايامجلس الشورى طبقو تجربة الإمارات ومصرالعربيه عندهم عسكريا ومجندات برتب عسكريه منوعه من جندي الي ضابط بعدةاجهزه أمنيه وجيشيه ودايم نطالع حفل تخرج العسكريات الاماراتيأت بالفضاءيات متبندقات بالبندق
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  37. 93
    29 نوفمبر, 2016 , 8:58 ص

    ابدايامجلس الشورى طبقو تجربة الإمارات ومصرالعربيه عندهم عسكريا ومجندات برتب عسكريه منوعه من جندي الي ضابط بعدةاجهزه أمنيه وجيشيه ودايم نطالع حفل تخرج العسكريات الاماراتيأت بالفضاءيات متبندقات بالبندق
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  38. 92
    29 نوفمبر, 2016 , 8:57 ص

    التجنيد فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    85 مواطن وائر .. البنت اخوانها جامعيين في البيت ((( اخوانها في الحد الجنوبي والجبهات ولربما الأخت أنقذتهم من إصابة ))
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  39. 91
    29 نوفمبر, 2016 , 8:55 ص

    المزن

    🌸كيف أبشتغل مع الجيش ؟ هاذي دعوة لرمي الحجاب والعباءة للبس البدلة العسكرية وايضاً كيف التدرب على اللياقة العسكرية وتدريباتهم الشاقة ! وانا بحجابي وعبائتي فهمني ياسعادة عضو مجلس الشورى .. 🌸
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  40. 90
    29 نوفمبر, 2016 , 8:55 ص

    التجنيد فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    85 مواطن وائر .. تبي البنت18سنه تروح تداوم واخوانها جامعيين ((( اخوانها حيكونوا في الحد الجنوبي والجبهات لأنهم مجندين لخدمة الوطن ))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  41. 89
    29 نوفمبر, 2016 , 8:55 ص

    ابراهيم

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 88
    29 نوفمبر, 2016 , 8:52 ص

    التجنيد فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    (( تجنيد فيما تجيد )) هذا هو الشعار في التعامل مع النساء وطبيعتهن
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 87
    29 نوفمبر, 2016 , 8:51 ص

    التجنيد فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    56 جنوبي الحين ماشتغلوا بالبيوت والمطبخ (( تجنيد فيما تجيد ))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  44. 86
    29 نوفمبر, 2016 , 8:50 ص

    التجنيد فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    76 ابي اعرف شي كيف يعني تجنيد (((( تجنيد فيما تجيد ))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 85
    29 نوفمبر, 2016 , 8:49 ص

    مواطن وائر

    ياالله صباح خيراقتراحك يازيدان غيرمدروس وماله نفع تبي البنت18سنه تروح تداوم واخوانها جامعيين بالبيت نوم عاطلين ههههه خخخخخ
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  46. 84
    29 نوفمبر, 2016 , 8:48 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    70 منصور اليس يوجد نساء يعملن بالسجون والشرط والجوازات وحرس الحدود والمطارات ماالمشكله وماقلت الا الصحيح النساء شقائق الرجال اصلا ليس جديد الاقتراح موجود عسكريات لكن انتم اي شي للمراءه اجلسي بالبيت
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 83
    29 نوفمبر, 2016 , 8:45 ص

    زائرضيف

    كل يوم يكشف لنا الاعلام هشاشة بعض اعضاء المجلس بالامس يرفض اسقاط الديون عن شهيد الواجب اللذي ضحى بحياته من اجل الوطن و من اجل بقائك في الشورى وقبلها بلا مواطن بلا بطيخ اصبحنا مضحكه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  48. 82
    29 نوفمبر, 2016 , 8:45 ص

    سعد1

    ﻻن المراه عظيمة المنزله فهي اﻻم الحنون والزوجه الوفيه واﻻخت المخلصه..لذلك واجب على الرجال فقط الرجال! تكريمهاوحفظ حقوقهاورعايتهاوخدمتهابالمال والنفس لتقوم بدورهااﻻول(بيتها )وتربية جيل يخدم دينه ووطنه
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  49. 81
    29 نوفمبر, 2016 , 8:44 ص

    مواطنه

    المهم متى نسوق ..!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  50. 80
    29 نوفمبر, 2016 , 8:43 ص

    سابق

    اعتقد ان عضو الشورى هذا لايعيش بيننا والا لما أتى بهذا الاقتراح الا اذاكان ممن يحاول الاصطفاف بحانب الأصوات التي تنادي بتحرر المرأة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  51. 79
    29 نوفمبر, 2016 , 8:43 ص

    المزن

    🌸إقتراح مرفوض ! من قل العاطلين يعني ، جندوا اولاً الشباب المتهور عشان يتعلم الإنضباط ، ثانياً وظفوا الشباب العاطل في الاعمال المكتبية الخاصة بالجيش والتموين وماشابه هؤلاء الشباب أولى . 🌸
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  52. 78
    29 نوفمبر, 2016 , 8:40 ص

    ,, ,,

    جندوا شبابنا وخلو نسائنا يرعون ابنائنا ونحن على الجبهه مالنا حاجه لهم .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  53. 77
    29 نوفمبر, 2016 , 8:39 ص

    قتراحات بمجلس الشورى والمواطن يشارك الشورى بالراي يامرحباوألف مرحبابالتجنيدالإجباري للشباب منهامثلا كجيش احتياطي وقوة وصحه وانتظار الوظيفيه (وإعطاء فرصه للمخططين لإيجادشواغروظيفيه للخريجين من التجنيد)
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  54. 76
    29 نوفمبر, 2016 , 8:39 ص

    ابي اعرف شي كيف يعني تجنيد حتى تقوم بمدارات الجرحاء و التموين للجيش والمهام المكتبيه للجيش كل ماذكرته ياعضوى الشورى له تخصصات بالجامعات مثلاً دوره الهلال الاحمر او التمريض وكل تخصص بس انتم وضفوهن
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  55. 75
    29 نوفمبر, 2016 , 8:39 ص
    عدد التعليقات:202

    فاااااهم

    اول خلوهم يسوقون وسيله مواصلاتهم كونها ضروره ملحه وبعدين فكرو بالتجنيد
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  56. 74
    29 نوفمبر, 2016 , 8:38 ص

    قتراحات بمجلس الشورى والمواطن يشارك الشورى بالراي يامرحباوألف مرحبابالتجنيدالإجباري للشباب منهامثلا كجيش احتياطي وقوة وصحه وانتظار الوظيفيه (وإعطاء فرصه للمخططين لإيجادشواغروظيفيه للخريجين من التجنيد)
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  57. 73
    29 نوفمبر, 2016 , 8:37 ص

    ابي اعرف شي كيف يعني تجنيد حتى تقوم بمدارات الجرحاء و
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  58. 72
    29 نوفمبر, 2016 , 8:37 ص

    قتراحات بمجلس الشورى والمواطن يشارك الشورى بالراي يامرحباوألف مرحبابالتجنيدالإجباري للشباب منهامثلا كجيش احتياطي وقوة وصحه وانتظار الوظيفيه (وإعطاء فرصه للمخططين لإيجادشواغروظيفيه للخريجين من التجنيد)
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  59. 71
    29 نوفمبر, 2016 , 8:26 ص

    نعم بعهدالصحابه رضي الله عنهم كانت النسايساعدن الجندبالطعام والتطبيب لكن بعصرناالحاضرحطونساءبراتب وهي جنديه واذاتخرجت تعمل بالجيش عدة دول خليجيه وعربيه تخرج نساء بالجيش وبراتب شهري وحناعندناخريجات كثر
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  60. 70
    29 نوفمبر, 2016 , 8:23 ص

    منصور

    ت٦٦صحصح وين مدرعم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  61. 69
    29 نوفمبر, 2016 , 8:22 ص

    ساري الليل

    عشان ****يبيهن يشتغلن مع الرجال ياخي اتقي الله في نفسك يازيدان الظاهر انك ***
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  62. 68
    29 نوفمبر, 2016 , 8:21 ص

    منصور

    هيه ياعضوالشورى كل هالسنين ***
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  63. 67
    29 نوفمبر, 2016 , 8:19 ص

    الهمداني

    التجنيد هو سبب ماحدث في العراق وفي سوريا
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  64. 66
    29 نوفمبر, 2016 , 8:19 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    بعض التعليقات مازلنا ندور في تهميش المراءه وانها لاتصلح في هذا الزمان ويجب الاقفال عليها عند طبخ القدر ولا تخرج الا للقبر لايكون بعد تقبر في بيتها ياجماعه المراءه امنا واشوف امي عظيمه انا امشيها بنفسي
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  65. 65
    29 نوفمبر, 2016 , 8:16 ص

    سعد1

    الحق واضح ﻻصحاب العقول السليمه وبين بحمدالله ولا احبذ الجدال والمراءبﻻ فائده..قال الحق سبحانه واذا خاطيهم الجاهلون قالوا سﻻما.
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  66. 64
    29 نوفمبر, 2016 , 8:15 ص

    التجنيدالاجباري معمول به بدول عديده المثل العربي يقول(مايبني بالدارالا حصاها)بمعنى (اخرمايبني بالشعوب الاشبابها) التجنيدضروره ملحه كجيش احتياطي مدرب وايضا بناءأجسام قويه للشباب تغذيه صحيه وتدريب وصقل
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  67. 63
    29 نوفمبر, 2016 , 8:14 ص

    أبو فيصل - الرياض

    الآن تأكد أن من بينهم أعضاء ***وليسو شورى . ****. حسبنا الله ونعم الوكيل طالب بتجنيد الشباب الذين بدون عمل من أجل أن لا يكونو ***
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  68. 62
    29 نوفمبر, 2016 , 8:13 ص

    دعبادي

    والله مافيها شي تقولون لي عفة وماعفة ماهو غالبية حريمكم ****في الاسواق اكثر ناس مستفيدة من البلد هي الطبقه المخملية والحريم اكلة شاربة ومحتلة بيت الزوجية وانت يازوج لك الله وادفع الايجار
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  69. 61
    29 نوفمبر, 2016 , 8:12 ص

    التجنيد فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    42 سعد1... الدين الاسلامي دين لكافة المسلمين من عهد الصحابة رضوان الله عليهم الى قيام يوم الدين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  70. 60
    29 نوفمبر, 2016 , 8:09 ص

    التجنيد فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    (( التجنيد الاجباري )) من ضمن مجالته بيان ضلال التيارات الضالة خاصة التيارات التي تحرم العمل في الجيوش الحكومية
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  71. 59
    29 نوفمبر, 2016 , 8:09 ص

    تكملة راي طبعاسيكون هناك انظمه لتجنيدثانوي وجامعي من الخريجين يطبق التجنيدالإجباري ثم بعدهايبحث عن الوظيفه طبعاسيكون بالنظام مثلا استثناءات مثل الوالدين الأم والآب ما عندهم الاولدالعايل لهمافقطاستثناء
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  72. 58
    29 نوفمبر, 2016 , 8:08 ص

    تكملة راي طبعاسيكون هناك انظمه لتجنيدثانوي وجامعي من الخريجين يطبق التجنيدالإجباري ثم بعدهايبحث عن الوظيفه طبعاسيكون بالنظام مثلا استثناءات مثل الوالدين الأم والآب ما عندهم الاولدالعايل لهمافقطاستثناء
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  73. 57
    29 نوفمبر, 2016 , 8:07 ص

    حامد

    ﻻنك الجنسيه الوحيده بالعالم اﻻكثر محافظه وستر وطهاره وعفه..اخذ كل ***ينهش من هناوهناك فكان الله في عونك ياسعوديه وثبتك وحفظ عليك راس مالك وهو دينك.
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  74. 56
    29 نوفمبر, 2016 , 8:07 ص

    جنوبي

    الحين ماشتغلوا بالبيوت والمطبخ تبغاه يشتغلون بالجيش هههههههه والله شي مضحك
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  75. 55
    29 نوفمبر, 2016 , 8:05 ص

    التجنيد فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    42 سعد1... لكن هل .. غض البصر ؟ للرجال كما هو للنساء في أي زمن ومكان الى قيام يوم الدين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  76. 54
    29 نوفمبر, 2016 , 8:04 ص

    مـ،ـاݛــے

    واحد يضرب لنا امثله من 80 سنه عن احوال المجتمع ويسقطه ع اليوم و2 يتكلم بالصحابيات وكأن بنات اليوم مثلهم اولا غير ثابت تطبيب الصحابيات 2 كان لضروره قصوى وف اضيق نطاق وجهاد 3 ماداومن معهم خلف الجدران
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  77. 53
    29 نوفمبر, 2016 , 8:03 ص

    سهم

    ههههاي خبر مضحك خلهم يسوقون سيارة عشان يمسكون سلاح اضحك الله سنك ياللي قلت الخبر
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  78. 52
    29 نوفمبر, 2016 , 8:03 ص

    التجنيد فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    42 سعد1... لكن هل نساءاليوم ؟ الاسلام دين للمسلمين من صحابة وتابعين الى قيام يوم الدين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  79. 51
    29 نوفمبر, 2016 , 8:03 ص

    مياده

    يبغو يجندو النساء اعطوهم حقوقهن بالاول الوحده سياره ماتعرف تسوقها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  80. 50
    29 نوفمبر, 2016 , 8:00 ص

    مستشارك

    أتمنى يكون التجميد إلزامي على الجميع اما من تجاوز عمره 40 سنه يكون اختياري وين بنت الشعلان اللي تبي حقوق المراه والقياده اسعد الله من يجندها في عز الحر
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  81. 49
    29 نوفمبر, 2016 , 8:00 ص

    التجنيد الإجباري مهم للشباب مثلا 3سنوات للثانوي سنتين للجامعه بمكاءفاءت شهريه لكل منهمابعد الانتهاء من التجنيدينتظرون الوظيفه ويجي عقبهم آخرين كماهوالمعمول بمصرطبعاسيكون هناك نظام مثلا استثناءالعايل
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  82. 48
    29 نوفمبر, 2016 , 8:00 ص

    التجنيد فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    مستشهداً بخروج الصحابيات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في الحرب للدفاع عن الإسلام بالتطبيب وإطعام الجنود.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  83. 47
    29 نوفمبر, 2016 , 7:59 ص
    عدد التعليقات:8432

    الحرمان

    نقط مكافأه بمقدار مصروف الجيب جاب المطمه خرب الفكره وش مصروف جيبه خوش حافز
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  84. 46
    29 نوفمبر, 2016 , 7:59 ص

    التجنيد الإجباري مهم للشباب مثلا 3سنوات للثانوي سنتين للجامعه بمكاءفاءت شهريه لكل منهمابعد الانتهاء من التجنيدينتظرون الوظيفه ويجي عقبهم آخرين كماهوالمعمول بمصرطبعاسيكون هناك نظام مثلا استثناءالعايل
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  85. 45
    29 نوفمبر, 2016 , 7:58 ص

    التجنيد فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    شكرا مجلس الشورى
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  86. 44
    29 نوفمبر, 2016 , 7:57 ص

    سعد1

    يادكتورسامي زيدان!النساءشاركن بالتمريض وصنع الطعام بعصرالنبوه كماتستشهدولكن هل نساءاليوم في الحياءوالحشمه ورجال اليوم في غض البصروالحميه والغيره على المسلمات مثل اولئك؟اﻻمارحم الله ام هوحق اريدبه باطل
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  87. 43
    29 نوفمبر, 2016 , 7:57 ص

    التجنيد فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    من ايجابيات فيلم الجزيرة التي حاولت فيه تشويه التجنيد // أن أثار الحراك لواجب وطني كنا فيه مقصرين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  88. 42
    29 نوفمبر, 2016 , 7:56 ص

    محب آل البيت

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  89. 41
    29 نوفمبر, 2016 , 7:55 ص

    التجنيد فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    والتجنيد في حق الرجالى أولى من النساء ولكل منهما حق في التجنيد الاجباري
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  90. 40
    29 نوفمبر, 2016 , 7:55 ص

    علي العمري

    ههههههه. وينه. عن. مجلس. الامه. الكويتي. هذا.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  91. 39
    29 نوفمبر, 2016 , 7:54 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    ولو جندن النساء وعملن في مجال الاتصالات واعمال تناسب المراءه بعد تدريبها على السلاح والكراتيه ،، ويكونن كخوله بنت الازور الفارس المثلم قاتلت مع المسلمين نعم المراءه القويه لااحد يستطيع الاعتداء عليها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  92. 38
    29 نوفمبر, 2016 , 7:54 ص

    Noura

    هذي نصيحة ***ماهو بصديق ، يقرب البنزين من النار حتى نهزم شر هزيمه ،***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  93. 37
    29 نوفمبر, 2016 , 7:53 ص

    التجنيد فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    وتجنيد الرجال أهم من النساء ولن تشوه الجزيرة (( الخدمة الوطنية )) مهما أنتجت من أفلام
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  94. 36
    29 نوفمبر, 2016 , 7:52 ص

    محق

    هذا ****وأمثاله يعلمون انه إذا وضع النار بجانب البنزين ظهر الفساد ومعصية الله ومن المعلوم اذا فسد المقاتلون لا قدر الله حلت الهزيمة بدليل وما اصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  95. 35
    29 نوفمبر, 2016 , 7:51 ص
    عدد التعليقات:8432

    الحرمان

    كذلك كل من موظف بدين او مريض سكر يجند لمي تخف كريشته وينضبط وضعه الميدان ثلاث الفجر هرول
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  96. 34
    29 نوفمبر, 2016 , 7:51 ص

    التجنيد فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    (( تجنيد اجباري )) لكي تعرف أنها ولية نفسها وليس لأحد ولاية عليها الا فيما بينه شرعنا لا عرفنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  97. 33
    29 نوفمبر, 2016 , 7:51 ص

    sar-al-sa

    اسال الله العلي الكريم ان يدفع عن بلدناالعظيم وحكامه ال سعود الميامين وشعبهم الاصلي الاصيل وضوفهم المسالمين حسني النيه كل مكروه والا يجبرنا على التجنيد الاجباري للرجال والنساء وخدمه الوطن من الكل واجب
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  98. 32
    29 نوفمبر, 2016 , 7:49 ص

    التجنيد فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    (( تجنيد اجباري )) لتعرف ما هي حقوقها وكيف تدافع عنها من ظالم جائر متسلط عليها وعلى أبنائها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  99. 31
    29 نوفمبر, 2016 , 7:49 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    لكي تنقذ نفسها تتعلم كراتية على قولتهم لكن يمكن سيكون للرجل بالبيت نصيب من الكمات 👊😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  100. 30
    29 نوفمبر, 2016 , 7:48 ص
    عدد التعليقات:8432

    الحرمان

    بعد الثانويه التجنيد الشباب مهم سنه بدل قدرات وتحصيلي وشباب الجنوب يجندون ب الشمال والشمل بالجنوب تصقل الشاب تبعده تجعله علي المحك تبعده الكثير من ماتعود عليه من ***او رفاهيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  101. 29
    29 نوفمبر, 2016 , 7:48 ص

    محق

    كلمة حق أريد بها باطل من***عندما قال من 18 إلى 25 ويمكرون ويمكرالله والله خير الماكرين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  102. 28
    29 نوفمبر, 2016 , 7:48 ص

    التجنيد فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    تجنيد اجباري يعلمها مهارات الحياة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  103. 27
    29 نوفمبر, 2016 , 7:48 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    الشورى اشوى من مجلس الأمة ومن البرلمان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  104. 26
    29 نوفمبر, 2016 , 7:47 ص

    التجنيد فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    (( تجنيد اجباري )) لكيف تنقذ نفسها عند خطفها في سياره مع أطفالها سواء مع سيارة اجرة أو في سيارتهم في محطة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  105. 25
    29 نوفمبر, 2016 , 7:44 ص

    التجنيد فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    (( التجنيد )) تأهيل وتدريب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  106. 24
    29 نوفمبر, 2016 , 7:44 ص

    ابو حسام

    وشو زيدان هذا عسى ماهو راعي الخبز الي يبي يزود سعره على المواطن سبحان الله ماعمرهم قالو اي حاجه في صالح المواطن
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  107. 23
    29 نوفمبر, 2016 , 7:44 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    انا اشوف أن التجنيد الإجباري يمكن به خطورة لأن الجميع راح يكون مدرب ويعرف استخدام السلاح والقفز من أماكن ويصير بعضهم ضدنا ومنهم من ينتمي لدول تعادينا ويحاربنا لأنه تعلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  108. 22
    29 نوفمبر, 2016 , 7:43 ص

    التجنيد فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    (( تجنيد اجباري )) في السباحة وإنقاذ الغريق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  109. 21
    29 نوفمبر, 2016 , 7:42 ص

    التجنيد فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    (( تجنيد اجباري)) لكيف تطفي حريقا في بيتها وتنقذ أطفالها
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  110. 20
    29 نوفمبر, 2016 , 7:42 ص

    ابو محمد

    احس ان اعظاء اشورئ ****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  111. 19
    29 نوفمبر, 2016 , 7:41 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    قالوا يبونه تلعب كراتيه مدري من اللي قاله للدفاع عن نفسها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  112. 18
    29 نوفمبر, 2016 , 7:41 ص

    التجنيد فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    لقد زرعنا في نسائنا الخوف من كل شيء
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  113. 17
    29 نوفمبر, 2016 , 7:40 ص

    التجنيد فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    النساء بحاجة لكثير من التجنيد في مجالات مختلفة وليست العسكرية فقط
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  114. 16
    29 نوفمبر, 2016 , 7:40 ص

    من اﻷعضاء العلوية

    واﻻخ ليش قاعد هونا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  115. 15
    29 نوفمبر, 2016 , 7:40 ص

    ليس من حق احد ان يجبر اخر على حمل السلاح

    التجنيد الاجباري انتهاك لحرية الفرد الدول الغربية المتقدمة توقفت عن التجنيد الاجباري لا يحق لاحد ان يجبر شخص على حمل السلاح ودولتنا تدرك ذلك وان الاجبار على التجنيد قد يؤدي الا اختلال نفسي فيهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  116. 14
    29 نوفمبر, 2016 , 7:39 ص
    عدد التعليقات:8432

    الحرمان

    وليه ماتكون هذه الامور المهمه من ضمن المنهج الدراسي احسن من حصه التدبير عنده مطبخ امه تعلمه حتي السلاح يجب تعليمها كيف تتعامل معه ايوه نرجع لتجنيد الرجال ماهو ازين من هياته الشباب يصقلهم بدل قدرات
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  117. 13
    29 نوفمبر, 2016 , 7:39 ص

    التجنيد فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    قناة الجزيرة جعلت التجنيد الاجباري جريمة عصر
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  118. 12
    29 نوفمبر, 2016 , 7:37 ص

    التجنيد فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    وهل ستستطيع أن تنتج فيلما عن التجنيد الاجباري للنساء هنا
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  119. 11
    29 نوفمبر, 2016 , 7:37 ص

    عبدالله

    ***ماجندوا الشباب بيجندوا النساء
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  120. 10
    29 نوفمبر, 2016 , 7:37 ص

    خرخرينو

    وأنا أطالب بالتجنيد الإجباري لأعضاء الشورى دعونا نرى فائدة مرجوة لهم على الواقع
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  121. 9
    29 نوفمبر, 2016 , 7:36 ص

    التجنيد فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    اقول فكونا !! الجزيرة لنا بالمرصاد
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  122. 8
    29 نوفمبر, 2016 , 7:35 ص

    مرسيدس

    ليته قال نطالب باعطاءها رواتب بدون ماتشتغل / العضو هذى شطح فنطح /أو قال نريد مصانع ذخيره حيه مدافع دبابات الاعظاء حقين مجلس الشورى مالهم كلمه دلالهم أكثر من فائدتهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  123. 7
    29 نوفمبر, 2016 , 7:35 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    وليه مايكونون رجال بالتمريض والطبخ وغيره حتى الرجل يفتننه النساء وهن بعيدات فكيف إذا صارن قريبات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  124. 6
    29 نوفمبر, 2016 , 7:35 ص

    صباح القشطه

    خذ الله عقلك قصدك قيادة المراءة للسيارة بس بطريقه ملفوفه.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  125. 5
    29 نوفمبر, 2016 , 7:34 ص

    عبيد

    بسم الله عليك يا زيدان تركت الاهم والمهم ضيعت وقتكم الثمين على طلب اسمحلي غريب في وقت نحن لا نخوض حرب تقليدية وليست حرب كونية لأجل اجيب الحريم حل أزمة السكن والبطالة وانهيار الاقتصاد بدل التوهان
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  126. 4
    29 نوفمبر, 2016 , 7:34 ص

    يالطيف

    اليوم لطيفه الشعلان وسامي زايد مواضيعهم في مجلس الشورى له اهتمام وحساس وقد احادو بختيار مواضيعهم النقاش فانا مع الاثنين فيما يطرحونه وليت ينفذ يارب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  127. 3
    29 نوفمبر, 2016 , 7:31 ص

    ابن روق العتيبي

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  128. 2
    29 نوفمبر, 2016 , 7:29 ص

    غليص

    هل قلوا الرجال ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  129. 1
    29 نوفمبر, 2016 , 7:28 ص

    النبأ

    المشكلة أن هذا عضو فعلاً لكنه*** ابي افهم وش قصة التجنيد الاجباري الشباب يدورن التجنيد بالواسطات قال اجباري
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم