“عضو شورى” يطالب بتجنيد النساء السعوديات!!

صحيفة المرصد : طالب عضو مجلس شورى بفتح باب التجنيد الاختياري للنساء «تطوعاً»، على أن يوكل لهن مهمات التمريض، والتموين للجيش، والأعمال المكتبية الخاصة بالجيش، فضلاً عن الأمور الإدارية كإدارة الفرقة. وأشار عضو مجلس الشورى الدكتور سامي زيدان إلى أن قيام المرأة بهذه المهمات سيخفف من مهمات الرجل لكي يتفرغ للمواجهات في ساحات القتال، مستشهداً بخروج الصحابيات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في الحرب للدفاع عن الإسلام بالتطبيب وإطعام الجنود.
وقال زيدان حسب صحيفة «الحياة» إن التجنيد الإجباري واجب على الرجل في هذه الفترة الحرجة للمملكة لحفظ أمن الوطن والمواطن، كما أنه يبث في الشباب روح الانتماء والانضباط وتعليمهم الأخلاق النبيلة، لافتاً إلى أن العمر المناسب لتجنيد النساء والرجال يتراوح من سن 18 إلى 25 عاماً، على أن تحدد الأنظمة المدة التي يقضوها في التدريب وفي الحرب، فيما طالب بتقديم مكافأة للتنجيد الإجباري أو التطوعي طوال فترة خدمته «ولو بمقدار مصروف الجيب».
تعليقات ( 129 )
عدد التعليقات:6030
المنتصر باللهأنا لا أرضى أن تكون لي قريبه وتذهب مع ***أما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته كان مافيه ******
عدد التعليقات:6030
المنتصر باللهالمرأة تطرد من السوق وتمنع من السواقه وهذا العضو يبي يجندها في الجيش هههههههههااااااي يابطني من الضحك هههههههههههه
عدد التعليقات:1126
ساميةأول خلوها تسوق وتودي عيالها وتفتك من السواق اللي ماكل راتبها وساكن بيتها ولاحقين على التجنيد 😇
عدد التعليقات:15837
قلم الحقيقهأقلها اذا لاتريدون السعوديات أن يقمن بقيادة سيارات المشاوير الخاصة للنساء استقدمو نساء أجنبيات من الخارج كالفلبينيات سائقات سيارات لدى شركات لهذا الغرض . حينها تتخلص السعودية من أبو شماع وأبو كريم شعر
سلمانتعليق مخالف
تميمكيف الحال
sSsساريكيف الوضع؟!
الحقيقهاول شي اهتموا بحقوق المطلقات والارامل والعوانس وفعلووا قوانين صارمه و رادعه تحمي المرأة من العنف والاعتداء والتحرش والاغتصاب والابتزاز والاستغلال والتمييز , بعدين فكروا في سواقتها وتجنيدها
خدعه طائر الحجلتعليق مخالف
ابو نورةالله يحفظ بلدنا يارب
عدد التعليقات:15837
قلم الحقيقهنحن نقترح أن يتم السماح للنساء السعوديات بقيادة السيارات لتوصيل النساء فقط لوجهاتهم مشاوير خاصة مشاوير عامة حينها تجد السعودية خصوصيتها مع سائقة مثلها بدلآ من سعودي أو هندي أو بنقالي.اقتراح وجيه جدآ.
ماذا قالوا عن الحربتعليق مخالف
سعودي🇸🇦وافتخردولة اعزها الله دستورها القرآن والسنه وولاة امر حفظهم الله يسهرون على الوطن ومقدساته واي شي لصالح المواطن والموطنه لن يتوانو به ابدا اقترح من اقترح عارض من عارض في النهايه لايعمل الا الشي النافع للوطن
مسعدتعليق مخالف
ماجد الجهنيم بين ١٨ و ٢٥ طيب والي اكبر م تعرف تطبخ وتطبب الجرحى !
88لبحث عن المراءه ابحث عن
طارقتعليق مخالف
العمريترفضون اسقاط ديون الشهداء وتطالبون بتجنيد النساء امركم غريب .
الحرب خدعهتوضيف وتخصيص اناس خاصين بالخدع الحربيه من خلال دراسه اوضاع البئيه والحيوانات وقوانين الغابه والحمايه باحتراف منها خدعه طائر الحجل والثعلب المكار والكثير الكثير في هذا المجال الذي سيكون له دور كبير جد
تخصيص شعراءتخصيص شعراء لنصره الله والانبياء والاسلام برواتب والذود عن حياض الاسلام والمنافحه
غلنديزر وجوماروالفكره هي الاستفاده من افلام كرتون فنجد غلنديزر ضد الرصاص ويمكن ان يقتحم اي مكان بدون اضرار لهيكله المتين وسهل الحركه والوصول للعمق ايضا مثل جومارو بالريموت يتحرك والحريم كانوا مثل الطبيبات المسعفات
ااذا فيه تجنيد انا اول المجندين للدفاع عن هذا الوطن وولاه امره وارواحنا ترخص من دونه بدون شروط العمر او شروط الجنس
عابر سبيلفيما طالب بتقديم مكافأة للتنجيد الإجباري أو التطوعي طوال فترة خدمته «ولو بمقدار مصروف الجيب أخطاء إملائية. للتنجيد وصبغ السيارات والدراجات لا حول ولا قوة إلا بالله
ااببووححمموودداقترح .. تقليص عدد أعضاء مجلس الشورى وتكليفهم بمهام أكبر واعضم ..******.. والله من وراء القصد ⁉
اتعليق مخالف
جنوبية..🌻🌻عمرها 18وتبغاها تتطبخ للجيش هي اندومي وتخرج من المطبخ تعبانة بالله صوتو للتوظيف والسواقة الحين جالسة طفشانة لو انا أسوق كان خرجت بسيارتي اشم هواء واستمتع بمنظر الغيوم بس ترى التجنيد يصلح للي عمرها 40
التجنيد فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر85 مواطن وائر .. البنت اخوانها جامعيين في البيت ((( اخوانها في الحد الجنوبي والجبهات ولربما الأخت أنقذتهم من إصابة ))
المزن🌸كيف أبشتغل مع الجيش ؟ هاذي دعوة لرمي الحجاب والعباءة للبس البدلة العسكرية وايضاً كيف التدرب على اللياقة العسكرية وتدريباتهم الشاقة ! وانا بحجابي وعبائتي فهمني ياسعادة عضو مجلس الشورى .. 🌸
التجنيد فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر85 مواطن وائر .. تبي البنت18سنه تروح تداوم واخوانها جامعيين ((( اخوانها حيكونوا في الحد الجنوبي والجبهات لأنهم مجندين لخدمة الوطن ))
ابراهيمتعليق مخالف
التجنيد فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر(( تجنيد فيما تجيد )) هذا هو الشعار في التعامل مع النساء وطبيعتهن
التجنيد فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر56 جنوبي الحين ماشتغلوا بالبيوت والمطبخ (( تجنيد فيما تجيد ))
التجنيد فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر76 ابي اعرف شي كيف يعني تجنيد (((( تجنيد فيما تجيد ))))
مواطن وائرياالله صباح خيراقتراحك يازيدان غيرمدروس وماله نفع تبي البنت18سنه تروح تداوم واخوانها جامعيين بالبيت نوم عاطلين ههههه خخخخخ
سعودي🇸🇦وافتخر70 منصور اليس يوجد نساء يعملن بالسجون والشرط والجوازات وحرس الحدود والمطارات ماالمشكله وماقلت الا الصحيح النساء شقائق الرجال اصلا ليس جديد الاقتراح موجود عسكريات لكن انتم اي شي للمراءه اجلسي بالبيت
زائرضيفكل يوم يكشف لنا الاعلام هشاشة بعض اعضاء المجلس بالامس يرفض اسقاط الديون عن شهيد الواجب اللذي ضحى بحياته من اجل الوطن و من اجل بقائك في الشورى وقبلها بلا مواطن بلا بطيخ اصبحنا مضحكه
سعد1ﻻن المراه عظيمة المنزله فهي اﻻم الحنون والزوجه الوفيه واﻻخت المخلصه..لذلك واجب على الرجال فقط الرجال! تكريمهاوحفظ حقوقهاورعايتهاوخدمتهابالمال والنفس لتقوم بدورهااﻻول(بيتها )وتربية جيل يخدم دينه ووطنه
مواطنهالمهم متى نسوق ..!!
سابقاعتقد ان عضو الشورى هذا لايعيش بيننا والا لما أتى بهذا الاقتراح الا اذاكان ممن يحاول الاصطفاف بحانب الأصوات التي تنادي بتحرر المرأة
المزن🌸إقتراح مرفوض ! من قل العاطلين يعني ، جندوا اولاً الشباب المتهور عشان يتعلم الإنضباط ، ثانياً وظفوا الشباب العاطل في الاعمال المكتبية الخاصة بالجيش والتموين وماشابه هؤلاء الشباب أولى . 🌸
,, ,,جندوا شبابنا وخلو نسائنا يرعون ابنائنا ونحن على الجبهه مالنا حاجه لهم .
عدد التعليقات:202
فاااااهماول خلوهم يسوقون وسيله مواصلاتهم كونها ضروره ملحه وبعدين فكرو بالتجنيد
منصورت٦٦صحصح وين مدرعم
ساري الليلعشان ****يبيهن يشتغلن مع الرجال ياخي اتقي الله في نفسك يازيدان الظاهر انك ***
منصورهيه ياعضوالشورى كل هالسنين ***
الهمدانيالتجنيد هو سبب ماحدث في العراق وفي سوريا
سعودي🇸🇦وافتخربعض التعليقات مازلنا ندور في تهميش المراءه وانها لاتصلح في هذا الزمان ويجب الاقفال عليها عند طبخ القدر ولا تخرج الا للقبر لايكون بعد تقبر في بيتها ياجماعه المراءه امنا واشوف امي عظيمه انا امشيها بنفسي
سعد1الحق واضح ﻻصحاب العقول السليمه وبين بحمدالله ولا احبذ الجدال والمراءبﻻ فائده..قال الحق سبحانه واذا خاطيهم الجاهلون قالوا سﻻما.
أبو فيصل - الرياضالآن تأكد أن من بينهم أعضاء ***وليسو شورى . ****. حسبنا الله ونعم الوكيل طالب بتجنيد الشباب الذين بدون عمل من أجل أن لا يكونو ***
دعباديوالله مافيها شي تقولون لي عفة وماعفة ماهو غالبية حريمكم ****في الاسواق اكثر ناس مستفيدة من البلد هي الطبقه المخملية والحريم اكلة شاربة ومحتلة بيت الزوجية وانت يازوج لك الله وادفع الايجار
التجنيد فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر42 سعد1... الدين الاسلامي دين لكافة المسلمين من عهد الصحابة رضوان الله عليهم الى قيام يوم الدين
التجنيد فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر(( التجنيد الاجباري )) من ضمن مجالته بيان ضلال التيارات الضالة خاصة التيارات التي تحرم العمل في الجيوش الحكومية
حامدﻻنك الجنسيه الوحيده بالعالم اﻻكثر محافظه وستر وطهاره وعفه..اخذ كل ***ينهش من هناوهناك فكان الله في عونك ياسعوديه وثبتك وحفظ عليك راس مالك وهو دينك.
جنوبيالحين ماشتغلوا بالبيوت والمطبخ تبغاه يشتغلون بالجيش هههههههه والله شي مضحك
التجنيد فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر42 سعد1... لكن هل .. غض البصر ؟ للرجال كما هو للنساء في أي زمن ومكان الى قيام يوم الدين
مـ،ـاݛــےواحد يضرب لنا امثله من 80 سنه عن احوال المجتمع ويسقطه ع اليوم و2 يتكلم بالصحابيات وكأن بنات اليوم مثلهم اولا غير ثابت تطبيب الصحابيات 2 كان لضروره قصوى وف اضيق نطاق وجهاد 3 ماداومن معهم خلف الجدران
سهمههههاي خبر مضحك خلهم يسوقون سيارة عشان يمسكون سلاح اضحك الله سنك ياللي قلت الخبر
التجنيد فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر42 سعد1... لكن هل نساءاليوم ؟ الاسلام دين للمسلمين من صحابة وتابعين الى قيام يوم الدين
ميادهيبغو يجندو النساء اعطوهم حقوقهن بالاول الوحده سياره ماتعرف تسوقها
مستشاركأتمنى يكون التجميد إلزامي على الجميع اما من تجاوز عمره 40 سنه يكون اختياري وين بنت الشعلان اللي تبي حقوق المراه والقياده اسعد الله من يجندها في عز الحر
التجنيد فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحرمستشهداً بخروج الصحابيات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في الحرب للدفاع عن الإسلام بالتطبيب وإطعام الجنود.
عدد التعليقات:8432
الحرماننقط مكافأه بمقدار مصروف الجيب جاب المطمه خرب الفكره وش مصروف جيبه خوش حافز
التجنيد فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحرشكرا مجلس الشورى
سعد1يادكتورسامي زيدان!النساءشاركن بالتمريض وصنع الطعام بعصرالنبوه كماتستشهدولكن هل نساءاليوم في الحياءوالحشمه ورجال اليوم في غض البصروالحميه والغيره على المسلمات مثل اولئك؟اﻻمارحم الله ام هوحق اريدبه باطل
التجنيد فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحرمن ايجابيات فيلم الجزيرة التي حاولت فيه تشويه التجنيد // أن أثار الحراك لواجب وطني كنا فيه مقصرين
محب آل البيتتعليق مخالف
التجنيد فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحروالتجنيد في حق الرجالى أولى من النساء ولكل منهما حق في التجنيد الاجباري
علي العمريههههههه. وينه. عن. مجلس. الامه. الكويتي. هذا.
سعودي🇸🇦وافتخرولو جندن النساء وعملن في مجال الاتصالات واعمال تناسب المراءه بعد تدريبها على السلاح والكراتيه ،، ويكونن كخوله بنت الازور الفارس المثلم قاتلت مع المسلمين نعم المراءه القويه لااحد يستطيع الاعتداء عليها
Nouraهذي نصيحة ***ماهو بصديق ، يقرب البنزين من النار حتى نهزم شر هزيمه ،***
التجنيد فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحروتجنيد الرجال أهم من النساء ولن تشوه الجزيرة (( الخدمة الوطنية )) مهما أنتجت من أفلام
محقهذا ****وأمثاله يعلمون انه إذا وضع النار بجانب البنزين ظهر الفساد ومعصية الله ومن المعلوم اذا فسد المقاتلون لا قدر الله حلت الهزيمة بدليل وما اصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ***
عدد التعليقات:8432
الحرمانكذلك كل من موظف بدين او مريض سكر يجند لمي تخف كريشته وينضبط وضعه الميدان ثلاث الفجر هرول
التجنيد فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر(( تجنيد اجباري )) لكي تعرف أنها ولية نفسها وليس لأحد ولاية عليها الا فيما بينه شرعنا لا عرفنا
sar-al-saاسال الله العلي الكريم ان يدفع عن بلدناالعظيم وحكامه ال سعود الميامين وشعبهم الاصلي الاصيل وضوفهم المسالمين حسني النيه كل مكروه والا يجبرنا على التجنيد الاجباري للرجال والنساء وخدمه الوطن من الكل واجب
التجنيد فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر(( تجنيد اجباري )) لتعرف ما هي حقوقها وكيف تدافع عنها من ظالم جائر متسلط عليها وعلى أبنائها
💥💦ريما Rima💥💦لكي تنقذ نفسها تتعلم كراتية على قولتهم لكن يمكن سيكون للرجل بالبيت نصيب من الكمات 👊😂
عدد التعليقات:8432
الحرمانبعد الثانويه التجنيد الشباب مهم سنه بدل قدرات وتحصيلي وشباب الجنوب يجندون ب الشمال والشمل بالجنوب تصقل الشاب تبعده تجعله علي المحك تبعده الكثير من ماتعود عليه من ***او رفاهيه
محقكلمة حق أريد بها باطل من***عندما قال من 18 إلى 25 ويمكرون ويمكرالله والله خير الماكرين
التجنيد فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحرتجنيد اجباري يعلمها مهارات الحياة
💥💦ريما Rima💥💦الشورى اشوى من مجلس الأمة ومن البرلمان
التجنيد فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر(( تجنيد اجباري )) لكيف تنقذ نفسها عند خطفها في سياره مع أطفالها سواء مع سيارة اجرة أو في سيارتهم في محطة
التجنيد فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر(( التجنيد )) تأهيل وتدريب
ابو حساموشو زيدان هذا عسى ماهو راعي الخبز الي يبي يزود سعره على المواطن سبحان الله ماعمرهم قالو اي حاجه في صالح المواطن
💥💦ريما Rima💥💦انا اشوف أن التجنيد الإجباري يمكن به خطورة لأن الجميع راح يكون مدرب ويعرف استخدام السلاح والقفز من أماكن ويصير بعضهم ضدنا ومنهم من ينتمي لدول تعادينا ويحاربنا لأنه تعلم
التجنيد فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر(( تجنيد اجباري )) في السباحة وإنقاذ الغريق
التجنيد فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر(( تجنيد اجباري)) لكيف تطفي حريقا في بيتها وتنقذ أطفالها
ابو محمداحس ان اعظاء اشورئ ****
💥💦ريما Rima💥💦قالوا يبونه تلعب كراتيه مدري من اللي قاله للدفاع عن نفسها
التجنيد فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحرلقد زرعنا في نسائنا الخوف من كل شيء
التجنيد فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحرالنساء بحاجة لكثير من التجنيد في مجالات مختلفة وليست العسكرية فقط
من اﻷعضاء العلويةواﻻخ ليش قاعد هونا
ليس من حق احد ان يجبر اخر على حمل السلاحالتجنيد الاجباري انتهاك لحرية الفرد الدول الغربية المتقدمة توقفت عن التجنيد الاجباري لا يحق لاحد ان يجبر شخص على حمل السلاح ودولتنا تدرك ذلك وان الاجبار على التجنيد قد يؤدي الا اختلال نفسي فيهم
عدد التعليقات:8432
الحرمانوليه ماتكون هذه الامور المهمه من ضمن المنهج الدراسي احسن من حصه التدبير عنده مطبخ امه تعلمه حتي السلاح يجب تعليمها كيف تتعامل معه ايوه نرجع لتجنيد الرجال ماهو ازين من هياته الشباب يصقلهم بدل قدرات
التجنيد فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحرقناة الجزيرة جعلت التجنيد الاجباري جريمة عصر
التجنيد فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحروهل ستستطيع أن تنتج فيلما عن التجنيد الاجباري للنساء هنا
عبدالله***ماجندوا الشباب بيجندوا النساء
خرخرينووأنا أطالب بالتجنيد الإجباري لأعضاء الشورى دعونا نرى فائدة مرجوة لهم على الواقع
التجنيد فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحراقول فكونا !! الجزيرة لنا بالمرصاد
مرسيدسليته قال نطالب باعطاءها رواتب بدون ماتشتغل / العضو هذى شطح فنطح /أو قال نريد مصانع ذخيره حيه مدافع دبابات الاعظاء حقين مجلس الشورى مالهم كلمه دلالهم أكثر من فائدتهم
💥💦ريما Rima💥💦وليه مايكونون رجال بالتمريض والطبخ وغيره حتى الرجل يفتننه النساء وهن بعيدات فكيف إذا صارن قريبات
صباح القشطهخذ الله عقلك قصدك قيادة المراءة للسيارة بس بطريقه ملفوفه.
عبيدبسم الله عليك يا زيدان تركت الاهم والمهم ضيعت وقتكم الثمين على طلب اسمحلي غريب في وقت نحن لا نخوض حرب تقليدية وليست حرب كونية لأجل اجيب الحريم حل أزمة السكن والبطالة وانهيار الاقتصاد بدل التوهان
يالطيفاليوم لطيفه الشعلان وسامي زايد مواضيعهم في مجلس الشورى له اهتمام وحساس وقد احادو بختيار مواضيعهم النقاش فانا مع الاثنين فيما يطرحونه وليت ينفذ يارب
ابن روق العتيبيتعليق مخالف
غليصهل قلوا الرجال ؟
النبأالمشكلة أن هذا عضو فعلاً لكنه*** ابي افهم وش قصة التجنيد الاجباري الشباب يدورن التجنيد بالواسطات قال اجباري