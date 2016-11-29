“أبوحمزة المصري” يظهر بالمحاكمات السعودية .. والحكم على مهدد قطع رؤوس حراسات السجن

صحيفة المرصد : قد تكون المرة الأولى التي يبرز فيها اسم أبي حمزة المصري، الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد في الولايات المتحدة الأمريكية، في قضايا معتقلي تنظيم القاعدة الذين تستوقفهم سلطات الأمن السعودية لارتباطهم بالتنظيم الإرهابي.
وحسب صحيفة “مكة” أظهرت ثلاثة أحكام قضائية جديدة أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة في الرياض أمس بحق ثلاثة سعوديين سبق أن تمت محاكمتهم في قضايا قديمة، أن أحدهم عهد في البيعة لأبي حمزة المصري، والذي كان يقيم في بريطانيا ورحلته لندن إلى واشنطن بعد إدانته بالتشجيع على القتل وخلق الكراهية بسبب الانتماء الديني، قبل أن يسجن في أمريكا مدى الحياة بعد إدانته باحتجاز رهائن ودعم الإرهاب.
وأفصحت الأحكام القضائية الثلاثة الصادرة أمس عن أن السعوديين الثلاثة بايعوا عددا من زعامات تنظيمي القاعدة وداعش، يتقدمهم أسامة بن لادن، وأيمن الظواهري، وأبومصعب الزرقاوي، وأبوحمزة المصري، وأخيرا أبوبكر البغدادي.
عاقبت المحكمة الجزائية المتخصصة المدعى عليه الثاني بالسجن لمدة 15 عاما، تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته السابقة والمقدرة بـ7 سنوات، عقب إدانته بـ:
1 تكفيره لولاة الأمر في هذه البلاد ورجال المباحث العامة.
2 نقضه للبيعة التي في عنقه لولاة الأمر بمبايعته لأسامة بن لادن ثم أيمن الظواهري ثم قائد داعش أبي بكر البغدادي.
3 تهديده لأفراد الحراسات داخل السجن بقطع رؤوسهم، وأنه لن يتردد في ذلك إذا تحققت مصلحة في ذلك، حسب زعمه.
4 حيازته ورقة لأحد قادة القاعدة متضمنة سقوط الدولة السعودية وإصراره على الخروج والالتحاق بالتنظيمات الإرهابية خارج البلاد.
قررت المحكمة الجزائية المتخصصة إيقاع عقوبة السجن 6 سنوات على المدعى عليه الأول، تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته السابقة المقدرة بـ3 سنوات، وذلك نظير إدانته بـ:
1 اتهامه للدولة بالظلم.
2 اتهامه للأجهزة القضائية بالظلم ورشوة الشهود.
3 نقضه للبيعة التي في عنقه بمبايعة قائد تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.
أنزلت المحكمة الجزائية المتخصصة عقوبة السجن لمدة 13 عاما على المدعى عليه الثالث، تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته السابقة والتي تقدر بـ5 سنوات، وذلك بعد إدانته بـ:
1 تكفيره الدولة السعودية وحكامها.
2 اعتقاده وجوب قتال العسكر في هذه البلاد.
3 نقضه البيعة التي في عنقه لولي الأمر بمبايعة أبي مصعب الزرقاوي ثم أبي حمزة المصري ثم أبي بكر البغدادي.
4 اتهامه علماء هذه البلاد بالضلال.
5 حيازته ورقة تحتوي على طريقة صنع المتفجرات.
تعليقات ( 31 )
أبو غيث - مكة المكرمةصار التكفير زي إفشاء السلام بين المسلمين، كفانا #الله وإياكم شر الفتن.
88ووجدوا ان زوجة المصري السابقة والتي كان زواج المصري منها السبب في حصوله على الجنسية البريطانية كانت لا تزال قانونيا متزوجة من زوجها الأول أي انه بنظر القانون كانت هذه السيدة متزوجة من رجلين في آن واحد
88اقرو التاريخ لتفهمو اذا كان عندكم عقول سافر إلى أفغانستان كمتطوع للمساعدة في إعادة إعمار أفغانستان بعد الحرب الطويلة التي خاضها الأفغان ضد التدخل العسكري السوفيتي في أفغانستان و هناك صار ارهابي
88مربط الفرس التشجيع على القتل وخلق الكراهية بسبب الانتماء الديني،
من جبل اجا العظيميناس هذا فكر الاخوان المسلمين المنحرف شوهوا الاسلام اصداق الصهونية والمجوس
عبدالعزيز//يقتلون النفس المسلمه ويكفرون مسلمين ورجال الامن حماه الدين بعد الله ويقولوا جهاد الا لعنه الله عليكم وعلى من تبعكم وساعدكم
سروري المنهج قطبي المنبت(( المحيسني )) حامل فيروس هذا الفكر الضال
سروري المنهج قطبي المنبتوكل من ذكرت أسماؤهم من أهل الضلال مروا مرور سلسا من (( نفق الاخوان وجماعتهم وتنظيمهم ))
سروري المنهج قطبي المنبتالبيعة للمرشد على السمع والطاعة ونقض بيعة الحاكم بداية تربية أعضاء الجماعة
محكمة الوطنفي حال نفذ كلب أهل النار تهديده وغدر باحد الحرسات هل يتحمل القاضي ومقرين الحكم بالسجن التبعات .
سروري المنهج قطبي المنبتعندما نقول سرورية فإننا نعني بهم من يحمل مثل منهج وفكر هذا الضال
سروري المنهج قطبي المنبتوالله ثم والله ليسوا على عقيدة المجوس بل خوارج مارقون من الدين (( أن يستغلهم مستغل وعدو فهذا شأن آخر ))
سروري المنهج قطبي المنبتالسعوديين الثلاثة بايعوا عددا من زعامات تنظيمي القاعدة وداعش، يتقدمهم أسامة بن لادن، وأيمن الظواهري، وأبومصعب الزرقاوي، وأبوحمزة المصري، وأخيرا أبوبكر البغدادي. (( ذرية بعضهم من بعض ))
سروري المنهج قطبي المنبت(( ابو حمزة المصري )) قطبي المنبت لا ينازعه ولا يجاريه في قطبيته أعتى القطبيين ومعهم السروريين
سروري المنهج قطبي المنبت(( نتائج انحراف العقائد )) 5 حيازته ورقة تحتوي على طريقة صنع المتفجرات. ( لأنه يكفر لا بد أن يفجر )
سروري المنهج قطبي المنبت(( العقائد )) 4 اتهامه علماء هذه البلاد بالضلال.
سروري المنهج قطبي المنبت(( العقائد )) 3 نقضه البيعة التي في عنقه لولي الأمر بمبايعة أبي مصعب الزرقاوي ثم أبي حمزة المصري ثم أبي بكر البغدادي.
الهمدانيالاشكال هذه كان في حروب افغانستان يصفق لهم و الان يصفق عليهم وعلى تخلفهم هذه افرزات الرجعية المشكلة ليست في هذا ولا غيره المشكلة اكبر
.لن.يارب يكفينا شر من به شر كثرت الفتن يارب سترك يازين زمان اول الناس بسيطة وفي حالها تبحث عن رزقها والنفوس طيبة ومتعايشين لا ارهاب ولا جمعات ولا فتن الجيران قلوبها على بعضها حياة صراحة جميلة حسبنا الله و
سروري المنهج قطبي المنبت(( العقائد )) 2 اعتقاده وجوب قتال العسكر في هذه البلاد. ( سجل عندك )
سروري المنهج قطبي المنبت(( العقائد ))1 تكفيره الدولة السعودية وحكامها.
سروري المنهج قطبي المنبتابو حمزة المصري ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!
رحمه ⭐⭐⭐لابارك الله فيكم ولعنه الله ع الخوارج
يالطيفبعض الي مغرر بهم يشرقون ويغربون بالبيعه عجيب لامرهم ليس كلام نفاق أن ولات امورنا هم من قدحكو علينا اهلينا واجدادنا خيرهم و حكم بالعدل وحبهم لشعوبهم والتقرب لحاجاتهم رغم فيه بعض السلبيات ولا احد منزهه
أبو الدحمالله يسحق هؤلاء المجرمين شر سحق ويرد كيدهم في نحورهم ويخلص المجتمع منهم...
عادل الرفاعيلا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين
الشنفرهاول مره اشوف واحد سعودي يبايع مصري اللي دايما اسمعه ان المصري يبيع السعودي انا اعرف الفرق بين البيعه والبيع!!!