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“أبوحمزة المصري” يظهر بالمحاكمات السعودية .. والحكم على مهدد قطع رؤوس حراسات السجن

29 نوفمبر, 2016 , 7:45 ص
“أبوحمزة المصري” يظهر بالمحاكمات السعودية .. والحكم على مهدد قطع رؤوس حراسات السجن
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صحيفة المرصد : قد تكون المرة الأولى التي يبرز فيها اسم أبي حمزة المصري، الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد في الولايات المتحدة الأمريكية، في قضايا معتقلي تنظيم القاعدة الذين تستوقفهم سلطات الأمن السعودية لارتباطهم بالتنظيم الإرهابي.

وحسب صحيفة “مكة” أظهرت ثلاثة أحكام قضائية جديدة أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة في الرياض أمس بحق ثلاثة سعوديين سبق أن تمت محاكمتهم في قضايا قديمة، أن أحدهم عهد في البيعة لأبي حمزة المصري، والذي كان يقيم في بريطانيا ورحلته لندن إلى واشنطن بعد إدانته بالتشجيع على القتل وخلق الكراهية بسبب الانتماء الديني، قبل أن يسجن في أمريكا مدى الحياة بعد إدانته باحتجاز رهائن ودعم الإرهاب.

وأفصحت الأحكام القضائية الثلاثة الصادرة أمس عن أن السعوديين الثلاثة بايعوا عددا من زعامات تنظيمي القاعدة وداعش، يتقدمهم أسامة بن لادن، وأيمن الظواهري، وأبومصعب الزرقاوي، وأبوحمزة المصري، وأخيرا أبوبكر البغدادي.

عاقبت المحكمة الجزائية المتخصصة المدعى عليه الثاني بالسجن لمدة 15 عاما، تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته السابقة والمقدرة بـ7 سنوات، عقب إدانته بـ:
1 تكفيره لولاة الأمر في هذه البلاد ورجال المباحث العامة.
2 نقضه للبيعة التي في عنقه لولاة الأمر بمبايعته لأسامة بن لادن ثم أيمن الظواهري ثم قائد داعش أبي بكر البغدادي.
3 تهديده لأفراد الحراسات داخل السجن بقطع رؤوسهم، وأنه لن يتردد في ذلك إذا تحققت مصلحة في ذلك، حسب زعمه.
4 حيازته ورقة لأحد قادة القاعدة متضمنة سقوط الدولة السعودية وإصراره على الخروج والالتحاق بالتنظيمات الإرهابية خارج البلاد.

قررت المحكمة الجزائية المتخصصة إيقاع عقوبة السجن 6 سنوات على المدعى عليه الأول، تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته السابقة المقدرة بـ3 سنوات، وذلك نظير إدانته بـ:
1 اتهامه للدولة بالظلم.
2 اتهامه للأجهزة القضائية بالظلم ورشوة الشهود.
3 نقضه للبيعة التي في عنقه بمبايعة قائد تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

أنزلت المحكمة الجزائية المتخصصة عقوبة السجن لمدة 13 عاما على المدعى عليه الثالث، تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته السابقة والتي تقدر بـ5 سنوات، وذلك بعد إدانته بـ:
1 تكفيره الدولة السعودية وحكامها.
2 اعتقاده وجوب قتال العسكر في هذه البلاد.
3 نقضه البيعة التي في عنقه لولي الأمر بمبايعة أبي مصعب الزرقاوي ثم أبي حمزة المصري ثم أبي بكر البغدادي.
4 اتهامه علماء هذه البلاد بالضلال.
5 حيازته ورقة تحتوي على طريقة صنع المتفجرات.



تعليقات ( 31 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 31
    29 نوفمبر, 2016 , 11:11 ص

    أبو غيث - مكة المكرمة

    صار التكفير زي إفشاء السلام بين المسلمين، كفانا #الله وإياكم شر الفتن.
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  2. 30
    29 نوفمبر, 2016 , 10:18 ص

    رحم الله الملك عبدالله حين وضع خوارج العصر اﻹخوان المسلمين في قائمة اﻹرهاب مع المجوس وغيرهم. ﻻن تخصصهم الفتن والتحريض وتكفير الحاكم والمحكوم والعسكر ومواﻻة الكفار وطلب التعاون معهم لقتل السنة وتهجيرهم
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  3. 29
    29 نوفمبر, 2016 , 10:11 ص

    أتباع خوارج العصر التنظيم اﻹخواني اﻹرهابي إذا انفضحوا في أي خبر رموها علي إيران. إيران الرافضيه مثلهم وجهان لعملة اﻹرهاب فنجد القاعدة وداعش وغيرهم من أحزاب اﻹخوان في إيران يدربونهم ولهم رواتب
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  4. 28
    29 نوفمبر, 2016 , 10:08 ص

    هؤلاء هم خوارج العصر بمختلف أسماؤهم وشعاراتهم الدينيه. ومن هم الذين يتحالفون معهم ويستضيفوهم ويمدونهم بالمال والمخططات؟ إيران ولندن وأمريكا أعضاء الماسونية الصهيونية العالمية فكل خارجي يسمونهم معارض
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  5. 27
    29 نوفمبر, 2016 , 9:46 ص

    88

    ووجدوا ان زوجة المصري السابقة والتي كان زواج المصري منها السبب في حصوله على الجنسية البريطانية كانت لا تزال قانونيا متزوجة من زوجها الأول أي انه بنظر القانون كانت هذه السيدة متزوجة من رجلين في آن واحد
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  6. 26
    29 نوفمبر, 2016 , 9:44 ص

    88

    اقرو التاريخ لتفهمو اذا كان عندكم عقول سافر إلى أفغانستان كمتطوع للمساعدة في إعادة إعمار أفغانستان بعد الحرب الطويلة التي خاضها الأفغان ضد التدخل العسكري السوفيتي في أفغانستان و هناك صار ارهابي
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  7. 25
    29 نوفمبر, 2016 , 9:36 ص

    88

    مربط الفرس التشجيع على القتل وخلق الكراهية بسبب الانتماء الديني،
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  8. 24
    29 نوفمبر, 2016 , 9:17 ص

    حسبنا الله عليكم ومن أغواكم ياضالين ياناكرين سلمتو عقولكم لاعداء الامه
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  9. 23
    29 نوفمبر, 2016 , 9:11 ص

    من جبل اجا العظيم

    يناس هذا فكر الاخوان المسلمين المنحرف شوهوا الاسلام اصداق الصهونية والمجوس
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  10. 22
    29 نوفمبر, 2016 , 8:58 ص

    عبدالعزيز//

    يقتلون النفس المسلمه ويكفرون مسلمين ورجال الامن حماه الدين بعد الله ويقولوا جهاد الا لعنه الله عليكم وعلى من تبعكم وساعدكم
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  11. 21
    29 نوفمبر, 2016 , 8:45 ص

    سروري المنهج قطبي المنبت

    (( المحيسني )) حامل فيروس هذا الفكر الضال
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  12. 20
    29 نوفمبر, 2016 , 8:43 ص

    سروري المنهج قطبي المنبت

    وكل من ذكرت أسماؤهم من أهل الضلال مروا مرور سلسا من (( نفق الاخوان وجماعتهم وتنظيمهم ))
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  13. 19
    29 نوفمبر, 2016 , 8:41 ص

    سروري المنهج قطبي المنبت

    البيعة للمرشد على السمع والطاعة ونقض بيعة الحاكم بداية تربية أعضاء الجماعة
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  14. 18
    29 نوفمبر, 2016 , 8:38 ص

    محكمة الوطن

    في حال نفذ كلب أهل النار تهديده وغدر باحد الحرسات هل يتحمل القاضي ومقرين الحكم بالسجن التبعات .
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  15. 17
    29 نوفمبر, 2016 , 8:38 ص

    سروري المنهج قطبي المنبت

    عندما نقول سرورية فإننا نعني بهم من يحمل مثل منهج وفكر هذا الضال
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  16. 16
    29 نوفمبر, 2016 , 8:36 ص

    سروري المنهج قطبي المنبت

    والله ثم والله ليسوا على عقيدة المجوس بل خوارج مارقون من الدين (( أن يستغلهم مستغل وعدو فهذا شأن آخر ))
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  17. 15
    29 نوفمبر, 2016 , 8:32 ص

    سروري المنهج قطبي المنبت

    السعوديين الثلاثة بايعوا عددا من زعامات تنظيمي القاعدة وداعش، يتقدمهم أسامة بن لادن، وأيمن الظواهري، وأبومصعب الزرقاوي، وأبوحمزة المصري، وأخيرا أبوبكر البغدادي. (( ذرية بعضهم من بعض ))
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  18. 14
    29 نوفمبر, 2016 , 8:32 ص

    سروري المنهج قطبي المنبت

    (( ابو حمزة المصري )) قطبي المنبت لا ينازعه ولا يجاريه في قطبيته أعتى القطبيين ومعهم السروريين
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  19. 13
    29 نوفمبر, 2016 , 8:29 ص

    سروري المنهج قطبي المنبت

    (( نتائج انحراف العقائد )) 5 حيازته ورقة تحتوي على طريقة صنع المتفجرات. ( لأنه يكفر لا بد أن يفجر )
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  20. 12
    29 نوفمبر, 2016 , 8:28 ص

    سروري المنهج قطبي المنبت

    (( العقائد )) 4 اتهامه علماء هذه البلاد بالضلال.
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  21. 11
    29 نوفمبر, 2016 , 8:27 ص

    سروري المنهج قطبي المنبت

    (( العقائد )) 3 نقضه البيعة التي في عنقه لولي الأمر بمبايعة أبي مصعب الزرقاوي ثم أبي حمزة المصري ثم أبي بكر البغدادي.
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  22. 10
    29 نوفمبر, 2016 , 8:26 ص

    الهمداني

    الاشكال هذه كان في حروب افغانستان يصفق لهم و الان يصفق عليهم وعلى تخلفهم هذه افرزات الرجعية المشكلة ليست في هذا ولا غيره المشكلة اكبر
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  23. 9
    29 نوفمبر, 2016 , 8:26 ص

    .لن.

    يارب يكفينا شر من به شر كثرت الفتن يارب سترك يازين زمان اول الناس بسيطة وفي حالها تبحث عن رزقها والنفوس طيبة ومتعايشين لا ارهاب ولا جمعات ولا فتن الجيران قلوبها على بعضها حياة صراحة جميلة حسبنا الله و
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  24. 8
    29 نوفمبر, 2016 , 8:26 ص

    سروري المنهج قطبي المنبت

    (( العقائد )) 2 اعتقاده وجوب قتال العسكر في هذه البلاد. ( سجل عندك )
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  25. 7
    29 نوفمبر, 2016 , 8:24 ص

    سروري المنهج قطبي المنبت

    (( العقائد ))1 تكفيره الدولة السعودية وحكامها.
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  26. 6
    29 نوفمبر, 2016 , 8:23 ص

    سروري المنهج قطبي المنبت

    ابو حمزة المصري ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!
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  27. 5
    29 نوفمبر, 2016 , 8:11 ص

    رحمه ⭐⭐⭐

    لابارك الله فيكم ولعنه الله ع الخوارج
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  28. 4
    29 نوفمبر, 2016 , 8:11 ص

    يالطيف

    بعض الي مغرر بهم يشرقون ويغربون بالبيعه عجيب لامرهم ليس كلام نفاق أن ولات امورنا هم من قدحكو علينا اهلينا واجدادنا خيرهم و حكم بالعدل وحبهم لشعوبهم والتقرب لحاجاتهم رغم فيه بعض السلبيات ولا احد منزهه
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  29. 3
    29 نوفمبر, 2016 , 8:10 ص

    أبو الدحم

    الله يسحق هؤلاء المجرمين شر سحق ويرد كيدهم في نحورهم ويخلص المجتمع منهم...
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  30. 2
    29 نوفمبر, 2016 , 8:09 ص

    عادل الرفاعي

    لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين
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  31. 1
    29 نوفمبر, 2016 , 7:54 ص

    الشنفره

    اول مره اشوف واحد سعودي يبايع مصري اللي دايما اسمعه ان المصري يبيع السعودي انا اعرف الفرق بين البيعه والبيع!!!
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