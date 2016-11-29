“أبوحمزة المصري” يظهر بالمحاكمات السعودية .. والحكم على مهدد قطع رؤوس حراسات السجن

صحيفة المرصد : قد تكون المرة الأولى التي يبرز فيها اسم أبي حمزة المصري، الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد في الولايات المتحدة الأمريكية، في قضايا معتقلي تنظيم القاعدة الذين تستوقفهم سلطات الأمن السعودية لارتباطهم بالتنظيم الإرهابي.

وحسب صحيفة “مكة” أظهرت ثلاثة أحكام قضائية جديدة أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة في الرياض أمس بحق ثلاثة سعوديين سبق أن تمت محاكمتهم في قضايا قديمة، أن أحدهم عهد في البيعة لأبي حمزة المصري، والذي كان يقيم في بريطانيا ورحلته لندن إلى واشنطن بعد إدانته بالتشجيع على القتل وخلق الكراهية بسبب الانتماء الديني، قبل أن يسجن في أمريكا مدى الحياة بعد إدانته باحتجاز رهائن ودعم الإرهاب.

وأفصحت الأحكام القضائية الثلاثة الصادرة أمس عن أن السعوديين الثلاثة بايعوا عددا من زعامات تنظيمي القاعدة وداعش، يتقدمهم أسامة بن لادن، وأيمن الظواهري، وأبومصعب الزرقاوي، وأبوحمزة المصري، وأخيرا أبوبكر البغدادي.

عاقبت المحكمة الجزائية المتخصصة المدعى عليه الثاني بالسجن لمدة 15 عاما، تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته السابقة والمقدرة بـ7 سنوات، عقب إدانته بـ:

1 تكفيره لولاة الأمر في هذه البلاد ورجال المباحث العامة.

2 نقضه للبيعة التي في عنقه لولاة الأمر بمبايعته لأسامة بن لادن ثم أيمن الظواهري ثم قائد داعش أبي بكر البغدادي.

3 تهديده لأفراد الحراسات داخل السجن بقطع رؤوسهم، وأنه لن يتردد في ذلك إذا تحققت مصلحة في ذلك، حسب زعمه.

4 حيازته ورقة لأحد قادة القاعدة متضمنة سقوط الدولة السعودية وإصراره على الخروج والالتحاق بالتنظيمات الإرهابية خارج البلاد.

قررت المحكمة الجزائية المتخصصة إيقاع عقوبة السجن 6 سنوات على المدعى عليه الأول، تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته السابقة المقدرة بـ3 سنوات، وذلك نظير إدانته بـ:

1 اتهامه للدولة بالظلم.

2 اتهامه للأجهزة القضائية بالظلم ورشوة الشهود.

3 نقضه للبيعة التي في عنقه بمبايعة قائد تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

أنزلت المحكمة الجزائية المتخصصة عقوبة السجن لمدة 13 عاما على المدعى عليه الثالث، تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته السابقة والتي تقدر بـ5 سنوات، وذلك بعد إدانته بـ:

1 تكفيره الدولة السعودية وحكامها.

2 اعتقاده وجوب قتال العسكر في هذه البلاد.

3 نقضه البيعة التي في عنقه لولي الأمر بمبايعة أبي مصعب الزرقاوي ثم أبي حمزة المصري ثم أبي بكر البغدادي.

4 اتهامه علماء هذه البلاد بالضلال.

5 حيازته ورقة تحتوي على طريقة صنع المتفجرات.