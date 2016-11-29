تعرف على الأسباب التي جعلت “ضحية المطار” يغامر في السيول- صورة

صحيفة المرصد : لم يعلم مقيم مصري يبلغ 48 عاما ويعمل في إحدى الشركات الخاصة العاملة في مشروع تابع لمطار الملك خالد الدولي في الرياض، أن مغامرته بالنزول في مجرى السيول بمركبته قد تكتب نهايته، وهو ما حدث بعد أن علقت وانغمرت في المياه ليلقى حتفه.

وحسب صحيفة “عكاظ” أشار مصدر مسؤول بمطار الملك خالد الدولي، أن الشخص المتوفى في حرم المطار من الجنسية المصرية ويبلغ من العمر 48 عاما، ويوجد جثمانه حاليا بثلاجة الطب الشرعي بمجمع الملك سعود الطبي تمهيدا لترحيله لمصر وفق مطالب أسرته، وذلك خلال اليومين القادمين.

ولفت إلى أن النتائج الأولية للحادث أوضحت أن الضحية حاول اختصار طريقه للوصول لسكنه بالمرور في مجرى السيول مما تسبب في انجراف سيارته وانغمارها في المياه.

يشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت فيديو لحادثة غرق الضحية وانتشر على نطاق واسع، حيث بين الفيديو المتداول عملية قيام رجال الدفاع المدني بانتشال جثة الغريق من داخل مركبته.