تعرف على الأسباب التي جعلت “ضحية المطار” يغامر في السيول- صورة

صحيفة المرصد : لم يعلم مقيم مصري يبلغ 48 عاما ويعمل في إحدى الشركات الخاصة العاملة في مشروع تابع لمطار الملك خالد الدولي في الرياض، أن مغامرته بالنزول في مجرى السيول بمركبته قد تكتب نهايته، وهو ما حدث بعد أن علقت وانغمرت في المياه ليلقى حتفه.
وحسب صحيفة “عكاظ” أشار مصدر مسؤول بمطار الملك خالد الدولي، أن الشخص المتوفى في حرم المطار من الجنسية المصرية ويبلغ من العمر 48 عاما، ويوجد جثمانه حاليا بثلاجة الطب الشرعي بمجمع الملك سعود الطبي تمهيدا لترحيله لمصر وفق مطالب أسرته، وذلك خلال اليومين القادمين.
ولفت إلى أن النتائج الأولية للحادث أوضحت أن الضحية حاول اختصار طريقه للوصول لسكنه بالمرور في مجرى السيول مما تسبب في انجراف سيارته وانغمارها في المياه.
يشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت فيديو لحادثة غرق الضحية وانتشر على نطاق واسع، حيث بين الفيديو المتداول عملية قيام رجال الدفاع المدني بانتشال جثة الغريق من داخل مركبته.
تعليقات ( 9 )
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ana wbasيومه المحدد {فَإِذَا جَاء أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ} الله يرحمه ويغفر له ويكون بعون عائلته ويلهمهم الصبر والسلوان مجارى السيول خطره مع نزول الامطار لكثرة الطمى
ابو شهدالله يرحمه انا لله وانا اليه راجعون
اخوكمورد في الحديث ان الغريق شهيد ونامل من السعوديه صرف مستحقاته كشهيد والتي اعلن عنها بمبلغ مليون ريال لكل شهيد وقضاء ديونه والله يرحم موتى المسلمين
سعد1رحمه الله وتقبله شهيدا فقدمات غريقا فهومن الشهداءباذن الله والحمدلله ان ظاهره الخيرواﻻستقامه ويرجى له حسن الخاتمه في ميتته.
ااببووححممووددحسبها خطأ .. فكانت النهاية .. اللهم ارحمه وتقبله مع الشهداء ☝
ابو صفوقالله يرحمه ويتقبله من الشهداء ويلهم اهله الصبر والسلوان ياناس لا احد يغامر حتى لو اظطرت انام بالدوام ولا اغامر
المزن🍃الله يرحمه ويغفر له ويصبر أهله قدر الله وماشاء يكون 🍃
ابوفارسالله يرحمه. ويغفرله ويسكنه فسيح جناته شي مكتوب ومقدر. وسبحان الله مكتوب له الشهاده. الغريق شهيد باذن الله عزانا ومواساتنى لاهله وذويه ولشعب مصر
rta1010@الله يرحمه