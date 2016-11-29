الكشف عن تفاصيل جديدة في قضيتي “فتاة النخيل مول” و”الإعلامي الشهير”

صحيفة المرصد : ذكرت مصادر أن الجهات المختصة أطلقت الأسبوع الماضي سراح أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المتهمين في قضيتي “فتاة النخيل” و”الإعلامي الشهير” بكفالة حضورية، لاستكمال إجراءات محاكمتهم خلال الفترة المقبلة.

وأكدت المصادر حسب صحيفة “الرياض” أن إطلاق سراح رجال الهيئة المتهمين- وعددهم 6 أشخاص- جاء عقب انتهاء التحقيقات معهم من قِبل هيئة التحقيق والادعاء العام، التي سلّمت القضيتين للمحكمة الجزائية بالرياض، مشيرةً إلى أن المتهمين لا يزالون موقوفين عن ممارسة مهامهم الوظيفية.

جدير بالذكر أن كلتا الحادثتين وقعتا بمدينة الرياض في فبراير الماضي، ففي الواقعة الأولى اتُهم أربعة من رجال الهيئة بالتشهير بإعلامي وتصويره مكبلاً داخل مركبة تابعة للهيئة وتلفيق تهم غير صحيحة له، فيما أدين رجلا الهيئة الآخران بمحاولة اقتياد فتاة من أمام مول “النخيل” شرقي الرياض، بطريقة غير لائقة ما أدى لسقوطها وانكشاف أجزاء من جسدها.