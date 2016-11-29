الكشف عن تفاصيل جديدة في قضيتي “فتاة النخيل مول” و”الإعلامي الشهير”

صحيفة المرصد : ذكرت مصادر أن الجهات المختصة أطلقت الأسبوع الماضي سراح أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المتهمين في قضيتي “فتاة النخيل” و”الإعلامي الشهير” بكفالة حضورية، لاستكمال إجراءات محاكمتهم خلال الفترة المقبلة.
وأكدت المصادر حسب صحيفة “الرياض” أن إطلاق سراح رجال الهيئة المتهمين- وعددهم 6 أشخاص- جاء عقب انتهاء التحقيقات معهم من قِبل هيئة التحقيق والادعاء العام، التي سلّمت القضيتين للمحكمة الجزائية بالرياض، مشيرةً إلى أن المتهمين لا يزالون موقوفين عن ممارسة مهامهم الوظيفية.
جدير بالذكر أن كلتا الحادثتين وقعتا بمدينة الرياض في فبراير الماضي، ففي الواقعة الأولى اتُهم أربعة من رجال الهيئة بالتشهير بإعلامي وتصويره مكبلاً داخل مركبة تابعة للهيئة وتلفيق تهم غير صحيحة له، فيما أدين رجلا الهيئة الآخران بمحاولة اقتياد فتاة من أمام مول “النخيل” شرقي الرياض، بطريقة غير لائقة ما أدى لسقوطها وانكشاف أجزاء من جسدها.
تعليقات ( 74 )
القافله تسير والكلاب تنبحتعليق مخالف
القافله تسير والكلاب تنبحمتعه الحياه تسمع عدوك وهو مقهور ومو قادر يواجهك خلك كذا
علي العمريتعليق مخالف
القافله تسير والكلاب تنبحالبعض ينابح ****وامام الهئيه يصير نعامه مايرفع نظره خلك كذا دايم وضعك معجبني
القافله تسير والكلاب تنبحلايضر القوافل نبح الكلاب
علي العمريتعليق مخالف
ابو نجراذا لم يتم دق الحديد وهو حار، فأعلم ان القضيتين قتلت. وهذا فيه **** للفتاة والاعلامي
معاهد ومبايع ال سعوداجلد يا جلاد أيه كذا خلهم يعروف ان ٢٠٣٠ مافيها مثل اول !!! اول خلص وانتهي وجاكم الحزم . شكرًا حكومة خادم الحرمين الشرفين
علي العمريحلوه. اذا هم. الاسود. الشعب. يكون. ايش. عندهم.
نايـــف الـــعنزيكل هذه هو حرب ضروس ضد اسود الهيئة من قبل ........... قاتلهم الله
عدد التعليقات:15837
قلم الحقيقهتعليق مخالف
محمدالغامدياعطونا اخر اخبار سميرة الغامدي ضحية الهيئة ببلجرشي هي وزوجها الله يرحمه واطفالها او الباحة ******
الهئية والحقيقه عنهاانبح حتى يزبد فمك فبلادنا بخير وحكامنا بخير واجهزتنا الامنيه بخير وشعبنا بخير والحاقدين جاهم السكر والضغط منهم من مات ومنهم من ينتظر دام عزك ياوطن انبح يانباح صراخ الحاقد يعجل بموته
الهئية والحقيقه عنهاحمدو الله وجود الهئيه نعمه انتم محسودين على وجودها وابشركم الهئيه منذو تاسيس هاذي البلاد حتى قيام الساعه فطمئن قلبك يموت الحاقد ماتحقق مراده
عدد التعليقات:15837
قلم الحقيقه56 سامية ///// مؤكد لن يعودون لأعمال ***التي كان يقومون بها ويجيدون دورهم من خلالها اطرد لاتطرد الحق لاتلحق. انتهى ذلك العهد دون رجعة. خلاص قصة قبضنا ضبطنا ماتت للأبد هههه.
حس برحمدتعليق مخالف
يالطيفاوف اشذا هل مسحت حسنات الهيئه وذكر سلبيات لانعلم حقيقتها لانه لم نسمع اوقوالهم فقط عبر الصحف والتركيز على الفتاة وتجاهل اقوالهم نريد نسمع وجهة نظرهم ودفاعهم يعني سته يتفقون على غلط الله اعلم
الهئية والحقيقه عنهامن عقود والحاقدين لهم امنيات لم تحقق تذكرو حاقدين كثير نابحو ضد هاذي البلد سنين حتى ماتو بحقدهم بعضهم اربعين سنه ينبح ضد بلادنا والنتيجة يشيب وجهه وراسه ماحقق مبتغاه فعاش حاقد ومات بحقده
عدد التعليقات:1126
سامية٢٣ لن تعودي لن تعودي ....لياك تحلم بتاتا البته😂
1Naserالايام القادمة ستبين من الصادق والكاذب .. كل القضايا التي التهم فيها الهيئة خرجوا منها براء .
88تعليق مخالف
الهئية والحقيقه عنهاالصراخ بالظلام لايفيد بل يضر بالحبال الصوتيه ودليل على كذب صاحبه وعدم القدره على المواجهه فقول كل ماتصرخ تذكر احبالك الصوتيه هههههه فالناس مادرت عنك اصرخ حتى يزبد فمك
عدد التعليقات:15837
قلم الحقيقهاطلاق سراح هؤلاء ****قبل أن تصدر أحكام شرعية تعزيرية رادعة ضدهم سيقود الى أن يستغرق اسدال الستارعلى قضيتهم وقتآ أطول ربمايأخذ سنين دون أن يتم عرضهم على القضاء ليقول كلمة الفصل فيهم.أرجعوهم للسجن.
عدد التعليقات:1126
ساميةأطالب بأقصى العقوبات لهم جميعا 😂😂😂
سبهللأطلق سراحهم بكفالة حضورية لانتهاء التحقيق معهم ولكن لم يحكم عليهم والقضية لم تنتهي
المعلماي حريه في العمل تجيب المشاكل ففي حاله الرجوع إلى النظام والمراجع الوظيفيه من المدير حتى أصغر موضف لن يكون هناك اي تجاوزات وكلن يعرف حدود عمله الله يحل مشاكل المسلمين
الهئية والحقيقه عنهابختصار عندما تسمع احد يسب جهاز امني اعلم ان الجهاز واقف ضد رغبات هاذا الشخص والاجهزه الامنيه تقف ضد الفساد والشر فاشارب الخمر يتمنى ان ينتشر الخمر والزاني يتمنى ينتشر الزنا ومروج المخدرات يتمنى ينتشر
88معاك حق يا تعليق 43 لو واحد من المعلقين كانت اخته هى من اسقطت و كشف اجزاء من جسمها لقامت الدنيا عنه و لم تقعد الا بالدم و قتل مواظفين الهيئه حتى المدافعين عن الهيئه حينها كان لهم راى اخر
محايدصاحب الرمز: Xx5halidxX إذا رغبت أنت يشيلون الكيس عن ***فهذا شأنك، أما بنات الناس فليس لأحد الحق بإنتهاك حرماتهم.
الحقبانيعلم كلام صح شكر ؟ الهئية والحقيقه؟؟ عنها الهئيه انقذت اعراض كثير وقبضت على مروجين الخمور والمخدرات وقبضت على جرارين وقودين ومشعوذين وحمت المجتمع من شرهم فضلها عظيم وجهود تشكر عليه علم
الهئية والحقيقه عنهاطبع المجرمين يكرهون الجهات الامنيه فالارهابي يكره مكافحه الارهاب والحرامي يكره الشرطه والمشعوذ والجرار والقواد والشواذ يكرهون الهئيه اما الناس الطبيعيين ماعندهم مشكله مع الجهات الامنيه
عدد التعليقات:15837
قلم الحقيقهلماذا تم اطلاق سراحهم قبل أن تصدر عليهم أحكام شرعية رادعة ضدهم ؟؟؟؟؟؟. المفروض أن يرفض أصحاب الحق خصومهم هذا القرار جملة وتفصيلآ حتى اكتمال كامل فصول القضية واصدار الأحكام العادلة تجاههم .
قصيميأدع الى سبيل ربك بالحكمة والموعضة الحسنه
علي العمريتعليق مخالف
88يا تعليق 36 ما احد زعلان المحاكمه امر طبيعي و الجميع واثق فى نزاهه القضاء و ان المجني عليه سياخذ حقه كامل غير ناقص . ودي لو القضاء يرجع الى القضايا السابقه مثل المتوفين فى حوادث المداهمات و المطارده
أبو فيصل - الرياضصحيح ! ؟ الى هذه الدرجة وصلت بكم يابني علمان ***شعب بأكمله. اللهم افضحهم في بيوتهم حسبنا الله ونعم الوكيل
علي العمريكثير. من. الشعب. يرغب. في. الغاه. الهيئه. وهذا مطلب. شعبي. لنه. مثل. محاكم. التفتيش زمان. وأسوأ. منه. بكثير. كم.****
عدد التعليقات:231
Xx5halidxXغريب امر الليبراليه الهيئه حاولت ازالت الكيس الاسود التي كانت تلبسه زي ما تطالبون ليش زعلانين يوم فعلوا الشي هذا ؟ ولا حلال ع البعض وحرام على البعض الاخر !!
عدد التعليقات:15837
قلم الحقيقهخلهم يعرضون هؤلاء المجرمين على الشرع ونسمع قراراته وأحكامه التي سيصدرها ضدهم بعدها تعال تكلم ******
ابو نورةالمفروض ان يبقون فى السجن الى ان تنتهى المحاكمة لأن كل شى كان واضح
علي العمريتعليق مخالف
الهئية والحقيقه عنهاالهئيه انقذت اعراض كثير وقبضت على مروجين الخمور والمخدرات وقبضت على جرارين وقودين ومشعوذين وحمت المجتمع من شرهم فضلها عظيم وجهود تشكر عليه
علي العمريتعليق مخالف
الهئية والحقيقه عنهاانت ياقلم الحقيقة لاتجحد فضل الهئيه وانت تعلم بعد الله الهئيه حاميه عرضك وشرفك من عبث العابثين فحمد الله على وجودها نعمه من ربنا
عبدالسميع اللميعتعليق مخالف
عدد التعليقات:2527
سهمقلم الخنبقة ، ***، الان الموضوع بين يدي الشرع في عهد سلمان الحزم فلا يُسمح لك ولأمثالك بقول كلمة واحدة في حضور القضاء الشرعي وارتدع وأرعوي لايجيك شيء لايعجبك ولايسرك.
الهئية والحقيقه عنهاالهئية نعمه وكثير بلدان تحسدنا على وجود الهئيه حتى لو حصل خطاء من فرد هاذا لايعني تقصير بالجهاز كل الوزراة يحصل بها اخطا فرديه ومن يعمل يخطي والهئيه زيها زي باقي الجهات الاخر تصيب الف وتخطي ١
قلم الحقيقة يعارض احكام القضاء السعودينفر قرقر واجد يجي******
عدد التعليقات:15837
قلم الحقيقهتعليق مخالف
عدد التعليقات:83
مشبب(2)بالإضافة عودة القضيتين الى الساحة الاعلامية في وقت واحد مع ان القضتين مختلفتين في الزمان والمكان والاشخاص,ما هي الا مجرد وسيلة لزرع الاحتقان وتهييج الرأي العام لمحاولة وقف قرار عودة صلاحيات الهيئة
مسعدلا أشك في سلامة موقف أعضاء الهيئة في الواقعتين ولاكن أسأل الله أن يظهر الحق ويفضح الظلمة الساعين لتغيير الحقائق
أبو سحااابخلك يا قلم الحقيقة في السيسي أما قضايانا فالعدل ياخذ مجراه ويا حبك للفتنه والإثاره تفكر ان كلمة تودي المواطن وكلمة تجيبه ما ترى انك تعبت في محاربة المتدينين وتحاول تكره الناس فيهم والنتيجة عكسية محبة
قلم الحقيقة يعارض احكام القضاء السعوديقال المفروض ومن انت حتى تفرض على القضاء رايك اقول *** ولاتدخل بالقضاء ي****
عدد التعليقات:83
مشبب(1) القضيتين السابقة كانت تحت وطأة الرأي العام ***** , لكن انتقال القضايا الى القضاء فهو مؤشر ايجابي لظهور الحق ونصرة المظلوم .
قلم الحقيقة يعارض احكام القضاء السعودي***القضاء السعودي نزيه لايظلم احد اعجبك الحكم و****
عدد التعليقات:15837
قلم الحقيقههل تم منعهم من السفر لقطع الطريق عليهم في الهروب خارج المملكة؟؟؟.هل تم تحديد اقامتهم في المدينة التي يسكنون فيها وتحديد اقامتهم ومعرفة مقراتهم حتى في حال عدم حضورهم يأخذون بالقوة الاجبارية من داخلها.
عدد التعليقات:4478
العنيد.. المخطاء يجب محاسبته سواء كان من هيئه أو من وزير أو غيره .. بس اهدا من كذا ي الحاقدين على الهيئه .. الهيئه العاملين فيها بشر .. والبشر جميعهم يخطئون مافي احد معصوم .. اذا شخص اخطاء يتحاسب ..
عدد التعليقات:15837
قلم الحقيقهثم متى بحول الله سيعرضون على القضاء بعد اطلاق سراحهم بكفالة حضورية لاصدار أحكام شرعية عادلة في حقهم؟؟. بعد سنة سنتين أكثر لم يتم تحديد موعد محاكمتهم وذكره باليوم والتاريخ؟.يجب ارجاعهم للسجن فورآ .
عدد التعليقات:4478
العنيد((( ياقلم الحقيقه ))وانت وش محرق رزك ودك تعرف اهم شي عندك شفت الفرق بينك وبين اعضاء الهيئه هم يبغون الستر للبنت ويردونها عن عمل مخالف وانت تبي تعرف مخالفه البنت
سعود يدق عوديعني انسو الموضوع
عموريمن يتصدر الدوري الآن
عدد التعليقات:4478
العنيد4//(( قلم الحقيقه ))مادام انت حطيت ***في الموقف فهاذا يدل علی ***ارفع قدرك وعلی قول المثل الشيوخ ابخص احنا في دولة تقام فيها شرع الله ***!!
مشعل العتيبيقله وليس الكل
لووولوووكااااااتييا كثر مظاليم الهيئة وما أخذ حقهم
عدد التعليقات:15837
قلم الحقيقهلماذا يتم اطلاق سراحهم بالكفالةالحضورية بعد كل تلك الجرائم التي ارتكبوها في حق مواطنين أبرياء من تلفيق تهم كاذبة عليهم واعتداء وملاحقة مواطنة سعودية وكشف سترها والاعتداء عليها.المفروض يقبعون في السجن.
يمني عاشق الدمامالجلد الجلد حد من حدود الله
غييييوووورررراللهم احفظ الهيئة ورجالها اللهم وفقهم وسددهم وجنبهم الزلل والخطأ اللهم مكن للهيئة في البلاد وانزل هيبتها في قلوب العباد اللهم عليك بمن يعادي الهيئة ورجاله اللهم اهده أو رد كيده في نحره اللهم آمين
االهيئه الان وضعها كويس ومنظم اكثر من اول نشكر اصحاب القرار
علي العمريمتي. نحترام. حريته. الناس. قبل. النظر. في. دينه. او مذهبه.
عاشق سراببعض افراد الهيئه فشلونا قدام ***
علي العمريلماذا. تم. إطلاق سرحهم. هولا. كان يجب. سجنهم. وطردهم. لنهم. اعتدا. علي فتاه. امام. الناس.