  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

الكشف عن تفاصيل جديدة في قضيتي “فتاة النخيل مول” و”الإعلامي الشهير”

29 نوفمبر, 2016 , 9:18 ص
الكشف عن تفاصيل جديدة في قضيتي “فتاة النخيل مول” و”الإعلامي الشهير”
  • 4٬843
  • 74
  • حجم الخط

صحيفة المرصد : ذكرت مصادر أن الجهات المختصة أطلقت الأسبوع الماضي سراح أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المتهمين في قضيتي “فتاة النخيل” و”الإعلامي الشهير” بكفالة حضورية، لاستكمال إجراءات محاكمتهم خلال الفترة المقبلة.

وأكدت المصادر حسب صحيفة “الرياض” أن إطلاق سراح رجال الهيئة المتهمين- وعددهم 6 أشخاص- جاء عقب انتهاء التحقيقات معهم من قِبل هيئة التحقيق والادعاء العام، التي سلّمت القضيتين للمحكمة الجزائية بالرياض، مشيرةً إلى أن المتهمين لا يزالون موقوفين عن ممارسة مهامهم الوظيفية.

جدير بالذكر أن كلتا الحادثتين وقعتا بمدينة الرياض في فبراير الماضي، ففي الواقعة الأولى اتُهم أربعة من رجال الهيئة بالتشهير بإعلامي وتصويره مكبلاً داخل مركبة تابعة للهيئة وتلفيق تهم غير صحيحة له، فيما أدين رجلا الهيئة الآخران بمحاولة اقتياد فتاة من أمام مول “النخيل” شرقي الرياض، بطريقة غير لائقة ما أدى لسقوطها وانكشاف أجزاء من جسدها.



تعليقات ( 74 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 74
    29 نوفمبر, 2016 , 11:10 ص

    القافله تسير والكلاب تنبح

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 73
    29 نوفمبر, 2016 , 11:08 ص

    القافله تسير والكلاب تنبح

    متعه الحياه تسمع عدوك وهو مقهور ومو قادر يواجهك خلك كذا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 72
    29 نوفمبر, 2016 , 11:07 ص

    علي العمري

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 71
    29 نوفمبر, 2016 , 11:06 ص

    القافله تسير والكلاب تنبح

    البعض ينابح ****وامام الهئيه يصير نعامه مايرفع نظره خلك كذا دايم وضعك معجبني
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  5. 70
    29 نوفمبر, 2016 , 11:03 ص

    القافله تسير والكلاب تنبح

    لايضر القوافل نبح الكلاب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 69
    29 نوفمبر, 2016 , 11:02 ص

    علي العمري

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 68
    29 نوفمبر, 2016 , 11:01 ص

    ابو نجر

    اذا لم يتم دق الحديد وهو حار، فأعلم ان القضيتين قتلت. وهذا فيه **** للفتاة والاعلامي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 67
    29 نوفمبر, 2016 , 11:00 ص

    معاهد ومبايع ال سعود

    اجلد يا جلاد أيه كذا خلهم يعروف ان ٢٠٣٠ مافيها مثل اول !!! اول خلص وانتهي وجاكم الحزم . شكرًا حكومة خادم الحرمين الشرفين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 66
    29 نوفمبر, 2016 , 10:58 ص

    علي العمري

    حلوه. اذا هم. الاسود. الشعب. يكون. ايش. عندهم.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 65
    29 نوفمبر, 2016 , 10:49 ص

    نايـــف الـــعنزي

    كل هذه هو حرب ضروس ضد اسود الهيئة من قبل ........... قاتلهم الله
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  11. 64
    29 نوفمبر, 2016 , 10:49 ص
    عدد التعليقات:15837

    قلم الحقيقه

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 63
    29 نوفمبر, 2016 , 10:47 ص

    محمدالغامدي

    اعطونا اخر اخبار سميرة الغامدي ضحية الهيئة ببلجرشي هي وزوجها الله يرحمه واطفالها او الباحة ******
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  13. 62
    29 نوفمبر, 2016 , 10:46 ص

    الهئية والحقيقه عنها

    انبح حتى يزبد فمك فبلادنا بخير وحكامنا بخير واجهزتنا الامنيه بخير وشعبنا بخير والحاقدين جاهم السكر والضغط منهم من مات ومنهم من ينتظر دام عزك ياوطن انبح يانباح صراخ الحاقد يعجل بموته
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 61
    29 نوفمبر, 2016 , 10:41 ص

    الهئية والحقيقه عنها

    حمدو الله وجود الهئيه نعمه انتم محسودين على وجودها وابشركم الهئيه منذو تاسيس هاذي البلاد حتى قيام الساعه فطمئن قلبك يموت الحاقد ماتحقق مراده
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  15. 60
    29 نوفمبر, 2016 , 10:39 ص
    عدد التعليقات:15837

    قلم الحقيقه

    56 سامية ///// مؤكد لن يعودون لأعمال ***التي كان يقومون بها ويجيدون دورهم من خلالها اطرد لاتطرد الحق لاتلحق. انتهى ذلك العهد دون رجعة. خلاص قصة قبضنا ضبطنا ماتت للأبد هههه.
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  16. 59
    29 نوفمبر, 2016 , 10:38 ص

    حس برحمد

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 58
    29 نوفمبر, 2016 , 10:38 ص

    يالطيف

    اوف اشذا هل مسحت حسنات الهيئه وذكر سلبيات لانعلم حقيقتها لانه لم نسمع اوقوالهم فقط عبر الصحف والتركيز على الفتاة وتجاهل اقوالهم نريد نسمع وجهة نظرهم ودفاعهم يعني سته يتفقون على غلط الله اعلم
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  18. 57
    29 نوفمبر, 2016 , 10:37 ص

    الهئية والحقيقه عنها

    من عقود والحاقدين لهم امنيات لم تحقق تذكرو حاقدين كثير نابحو ضد هاذي البلد سنين حتى ماتو بحقدهم بعضهم اربعين سنه ينبح ضد بلادنا والنتيجة يشيب وجهه وراسه ماحقق مبتغاه فعاش حاقد ومات بحقده
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  19. 56
    29 نوفمبر, 2016 , 10:34 ص
    عدد التعليقات:1126

    سامية

    ٢٣ لن تعودي لن تعودي ....لياك تحلم بتاتا البته😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  20. 55
    29 نوفمبر, 2016 , 10:34 ص

    1Naser

    الايام القادمة ستبين من الصادق والكاذب .. كل القضايا التي التهم فيها الهيئة خرجوا منها براء .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  21. 54
    29 نوفمبر, 2016 , 10:32 ص

    88

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 53
    29 نوفمبر, 2016 , 10:31 ص

    الهئية والحقيقه عنها

    الصراخ بالظلام لايفيد بل يضر بالحبال الصوتيه ودليل على كذب صاحبه وعدم القدره على المواجهه فقول كل ماتصرخ تذكر احبالك الصوتيه هههههه فالناس مادرت عنك اصرخ حتى يزبد فمك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 52
    29 نوفمبر, 2016 , 10:31 ص
    عدد التعليقات:15837

    قلم الحقيقه

    اطلاق سراح هؤلاء ****قبل أن تصدر أحكام شرعية تعزيرية رادعة ضدهم سيقود الى أن يستغرق اسدال الستارعلى قضيتهم وقتآ أطول ربمايأخذ سنين دون أن يتم عرضهم على القضاء ليقول كلمة الفصل فيهم.أرجعوهم للسجن.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  24. 51
    29 نوفمبر, 2016 , 10:30 ص
    عدد التعليقات:1126

    سامية

    أطالب بأقصى العقوبات لهم جميعا 😂😂😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  25. 50
    29 نوفمبر, 2016 , 10:29 ص

    سبهلل

    أطلق سراحهم بكفالة حضورية لانتهاء التحقيق معهم ولكن لم يحكم عليهم والقضية لم تنتهي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 49
    29 نوفمبر, 2016 , 10:28 ص

    المعلم

    اي حريه في العمل تجيب المشاكل ففي حاله الرجوع إلى النظام والمراجع الوظيفيه من المدير حتى أصغر موضف لن يكون هناك اي تجاوزات وكلن يعرف حدود عمله الله يحل مشاكل المسلمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  27. 48
    29 نوفمبر, 2016 , 10:25 ص

    الهئية والحقيقه عنها

    بختصار عندما تسمع احد يسب جهاز امني اعلم ان الجهاز واقف ضد رغبات هاذا الشخص والاجهزه الامنيه تقف ضد الفساد والشر فاشارب الخمر يتمنى ان ينتشر الخمر والزاني يتمنى ينتشر الزنا ومروج المخدرات يتمنى ينتشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  28. 47
    29 نوفمبر, 2016 , 10:25 ص

    88

    معاك حق يا تعليق 43 لو واحد من المعلقين كانت اخته هى من اسقطت و كشف اجزاء من جسمها لقامت الدنيا عنه و لم تقعد الا بالدم و قتل مواظفين الهيئه حتى المدافعين عن الهيئه حينها كان لهم راى اخر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 46
    29 نوفمبر, 2016 , 10:20 ص

    محايد

    صاحب الرمز: Xx5halidxX إذا رغبت أنت يشيلون الكيس عن ***فهذا شأنك، أما بنات الناس فليس لأحد الحق بإنتهاك حرماتهم.
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  30. 45
    29 نوفمبر, 2016 , 10:18 ص

    الحقباني

    علم كلام صح شكر ؟ الهئية والحقيقه؟؟ عنها الهئيه انقذت اعراض كثير وقبضت على مروجين الخمور والمخدرات وقبضت على جرارين وقودين ومشعوذين وحمت المجتمع من شرهم فضلها عظيم وجهود تشكر عليه علم
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  31. 44
    29 نوفمبر, 2016 , 10:17 ص

    الهئية والحقيقه عنها

    طبع المجرمين يكرهون الجهات الامنيه فالارهابي يكره مكافحه الارهاب والحرامي يكره الشرطه والمشعوذ والجرار والقواد والشواذ يكرهون الهئيه اما الناس الطبيعيين ماعندهم مشكله مع الجهات الامنيه
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  32. 43
    29 نوفمبر, 2016 , 10:17 ص
    عدد التعليقات:15837

    قلم الحقيقه

    لماذا تم اطلاق سراحهم قبل أن تصدر عليهم أحكام شرعية رادعة ضدهم ؟؟؟؟؟؟. المفروض أن يرفض أصحاب الحق خصومهم هذا القرار جملة وتفصيلآ حتى اكتمال كامل فصول القضية واصدار الأحكام العادلة تجاههم .
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  33. 42
    29 نوفمبر, 2016 , 10:17 ص

    قصيمي

    أدع الى سبيل ربك بالحكمة والموعضة الحسنه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  34. 41
    29 نوفمبر, 2016 , 10:17 ص

    علي العمري

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 40
    29 نوفمبر, 2016 , 10:17 ص

    88

    يا تعليق 36 ما احد زعلان المحاكمه امر طبيعي و الجميع واثق فى نزاهه القضاء و ان المجني عليه سياخذ حقه كامل غير ناقص . ودي لو القضاء يرجع الى القضايا السابقه مثل المتوفين فى حوادث المداهمات و المطارده
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 39
    29 نوفمبر, 2016 , 10:15 ص

    أبو فيصل - الرياض

    صحيح ! ؟ الى هذه الدرجة وصلت بكم يابني علمان ***شعب بأكمله. اللهم افضحهم في بيوتهم حسبنا الله ونعم الوكيل
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  37. 38
    29 نوفمبر, 2016 , 10:14 ص

    علي العمري

    كثير. من. الشعب. يرغب. في. الغاه. الهيئه. وهذا مطلب. شعبي. لنه. مثل. محاكم. التفتيش زمان. وأسوأ. منه. بكثير. كم.****
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  38. 37
    29 نوفمبر, 2016 , 10:12 ص
    عدد التعليقات:231

    Xx5halidxX

    غريب امر الليبراليه الهيئه حاولت ازالت الكيس الاسود التي كانت تلبسه زي ما تطالبون ليش زعلانين يوم فعلوا الشي هذا ؟ ولا حلال ع البعض وحرام على البعض الاخر !!
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  39. 36
    29 نوفمبر, 2016 , 10:12 ص
    عدد التعليقات:15837

    قلم الحقيقه

    خلهم يعرضون هؤلاء المجرمين على الشرع ونسمع قراراته وأحكامه التي سيصدرها ضدهم بعدها تعال تكلم ******
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  40. 35
    29 نوفمبر, 2016 , 10:10 ص

    ابو نورة

    المفروض ان يبقون فى السجن الى ان تنتهى المحاكمة لأن كل شى كان واضح
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  41. 34
    29 نوفمبر, 2016 , 10:09 ص

    علي العمري

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 33
    29 نوفمبر, 2016 , 10:08 ص

    الهئية والحقيقه عنها

    الهئيه انقذت اعراض كثير وقبضت على مروجين الخمور والمخدرات وقبضت على جرارين وقودين ومشعوذين وحمت المجتمع من شرهم فضلها عظيم وجهود تشكر عليه
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  43. 32
    29 نوفمبر, 2016 , 10:08 ص

    ومن انت ياقلم ايران حتى تنتقد القضاء السعودي !!! ؟؟ خلك في قضايا فضائح خامنئي واترك امور الدين لأهلها
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  44. 31
    29 نوفمبر, 2016 , 10:05 ص

    علي العمري

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 30
    29 نوفمبر, 2016 , 10:05 ص

    الهئية والحقيقه عنها

    انت ياقلم الحقيقة لاتجحد فضل الهئيه وانت تعلم بعد الله الهئيه حاميه عرضك وشرفك من عبث العابثين فحمد الله على وجودها نعمه من ربنا
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  46. 29
    29 نوفمبر, 2016 , 10:04 ص

    عبدالسميع اللميع

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 28
    29 نوفمبر, 2016 , 10:03 ص
    عدد التعليقات:2527

    سهم

    قلم الخنبقة ، ***، الان الموضوع بين يدي الشرع في عهد سلمان الحزم فلا يُسمح لك ولأمثالك بقول كلمة واحدة في حضور القضاء الشرعي وارتدع وأرعوي لايجيك شيء لايعجبك ولايسرك.
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  48. 27
    29 نوفمبر, 2016 , 10:03 ص

    الهئية والحقيقه عنها

    الهئية نعمه وكثير بلدان تحسدنا على وجود الهئيه حتى لو حصل خطاء من فرد هاذا لايعني تقصير بالجهاز كل الوزراة يحصل بها اخطا فرديه ومن يعمل يخطي والهئيه زيها زي باقي الجهات الاخر تصيب الف وتخطي ١
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  49. 26
    29 نوفمبر, 2016 , 10:02 ص

    اسود الميدان لكم الاجر ان شاء الله
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  50. 25
    29 نوفمبر, 2016 , 9:58 ص

    قلم الحقيقة يعارض احكام القضاء السعودي

    نفر قرقر واجد يجي******
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  51. 24
    29 نوفمبر, 2016 , 9:58 ص
    عدد التعليقات:15837

    قلم الحقيقه

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  52. 23
    29 نوفمبر, 2016 , 9:56 ص
    عدد التعليقات:83

    مشبب

    (2)بالإضافة عودة القضيتين الى الساحة الاعلامية في وقت واحد مع ان القضتين مختلفتين في الزمان والمكان والاشخاص,ما هي الا مجرد وسيلة لزرع الاحتقان وتهييج الرأي العام لمحاولة وقف قرار عودة صلاحيات الهيئة
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  53. 22
    29 نوفمبر, 2016 , 9:56 ص

    مسعد

    لا أشك في سلامة موقف أعضاء الهيئة في الواقعتين ولاكن أسأل الله أن يظهر الحق ويفضح الظلمة الساعين لتغيير الحقائق
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  54. 21
    29 نوفمبر, 2016 , 9:55 ص

    أبو سحاااب

    خلك يا قلم الحقيقة في السيسي أما قضايانا فالعدل ياخذ مجراه ويا حبك للفتنه والإثاره تفكر ان كلمة تودي المواطن وكلمة تجيبه ما ترى انك تعبت في محاربة المتدينين وتحاول تكره الناس فيهم والنتيجة عكسية محبة
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  55. 20
    29 نوفمبر, 2016 , 9:52 ص

    قلم الحقيقة يعارض احكام القضاء السعودي

    قال المفروض ومن انت حتى تفرض على القضاء رايك اقول *** ولاتدخل بالقضاء ي****
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  56. 19
    29 نوفمبر, 2016 , 9:51 ص
    عدد التعليقات:83

    مشبب

    (1) القضيتين السابقة كانت تحت وطأة الرأي العام ***** , لكن انتقال القضايا الى القضاء فهو مؤشر ايجابي لظهور الحق ونصرة المظلوم .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  57. 18
    29 نوفمبر, 2016 , 9:50 ص

    قلم الحقيقة يعارض احكام القضاء السعودي

    ***القضاء السعودي نزيه لايظلم احد اعجبك الحكم و****
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  58. 17
    29 نوفمبر, 2016 , 9:49 ص
    عدد التعليقات:15837

    قلم الحقيقه

    هل تم منعهم من السفر لقطع الطريق عليهم في الهروب خارج المملكة؟؟؟.هل تم تحديد اقامتهم في المدينة التي يسكنون فيها وتحديد اقامتهم ومعرفة مقراتهم حتى في حال عدم حضورهم يأخذون بالقوة الاجبارية من داخلها.
    لا يعجبني(7) اعجبني(2)
  59. 16
    29 نوفمبر, 2016 , 9:44 ص
    عدد التعليقات:4478

    العنيد

    .. المخطاء يجب محاسبته سواء كان من هيئه أو من وزير أو غيره .. بس اهدا من كذا ي الحاقدين على الهيئه .. الهيئه العاملين فيها بشر .. والبشر جميعهم يخطئون مافي احد معصوم .. اذا شخص اخطاء يتحاسب ..
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  60. 15
    29 نوفمبر, 2016 , 9:44 ص
    عدد التعليقات:15837

    قلم الحقيقه

    ثم متى بحول الله سيعرضون على القضاء بعد اطلاق سراحهم بكفالة حضورية لاصدار أحكام شرعية عادلة في حقهم؟؟. بعد سنة سنتين أكثر لم يتم تحديد موعد محاكمتهم وذكره باليوم والتاريخ؟.يجب ارجاعهم للسجن فورآ .
    لا يعجبني(5) اعجبني(4)
  61. 14
    29 نوفمبر, 2016 , 9:41 ص
    عدد التعليقات:4478

    العنيد

    ((( ياقلم الحقيقه ))وانت وش محرق رزك ودك تعرف اهم شي عندك شفت الفرق بينك وبين اعضاء الهيئه هم يبغون الستر للبنت ويردونها عن عمل مخالف وانت تبي تعرف مخالفه البنت
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  62. 13
    29 نوفمبر, 2016 , 9:38 ص

    سعود يدق عود

    يعني انسو الموضوع
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  63. 12
    29 نوفمبر, 2016 , 9:37 ص

    عموري

    من يتصدر الدوري الآن
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  64. 11
    29 نوفمبر, 2016 , 9:35 ص
    عدد التعليقات:4478

    العنيد

    4//(( قلم الحقيقه ))مادام انت حطيت ***في الموقف فهاذا يدل علی ***ارفع قدرك وعلی قول المثل الشيوخ ابخص احنا في دولة تقام فيها شرع الله ***!!
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  65. 10
    29 نوفمبر, 2016 , 9:32 ص

    مشعل العتيبي

    قله وليس الكل
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  66. 9
    29 نوفمبر, 2016 , 9:29 ص

    لووولوووكااااااتي

    يا كثر مظاليم الهيئة وما أخذ حقهم
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  67. 8
    29 نوفمبر, 2016 , 9:28 ص
    عدد التعليقات:15837

    قلم الحقيقه

    لماذا يتم اطلاق سراحهم بالكفالةالحضورية بعد كل تلك الجرائم التي ارتكبوها في حق مواطنين أبرياء من تلفيق تهم كاذبة عليهم واعتداء وملاحقة مواطنة سعودية وكشف سترها والاعتداء عليها.المفروض يقبعون في السجن.
    لا يعجبني(8) اعجبني(5)
  68. 7
    29 نوفمبر, 2016 , 9:27 ص

    يمني عاشق الدمام

    الجلد الجلد حد من حدود الله
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  69. 6
    29 نوفمبر, 2016 , 9:27 ص

    غييييوووورررر

    اللهم احفظ الهيئة ورجالها اللهم وفقهم وسددهم وجنبهم الزلل والخطأ اللهم مكن للهيئة في البلاد وانزل هيبتها في قلوب العباد اللهم عليك بمن يعادي الهيئة ورجاله اللهم اهده أو رد كيده في نحره اللهم آمين
    لا يعجبني(2) اعجبني(6)
  70. 5
    29 نوفمبر, 2016 , 9:26 ص

    ا

    الهيئه الان وضعها كويس ومنظم اكثر من اول نشكر اصحاب القرار
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  71. 4
    29 نوفمبر, 2016 , 9:26 ص

    علي العمري

    متي. نحترام. حريته. الناس. قبل. النظر. في. دينه. او مذهبه.
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  72. 3
    29 نوفمبر, 2016 , 9:26 ص

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  73. 2
    29 نوفمبر, 2016 , 9:26 ص

    عاشق سراب

    بعض افراد الهيئه فشلونا قدام ***
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  74. 1
    29 نوفمبر, 2016 , 9:24 ص

    علي العمري

    لماذا. تم. إطلاق سرحهم. هولا. كان يجب. سجنهم. وطردهم. لنهم. اعتدا. علي فتاه. امام. الناس.
    لا يعجبني(4) اعجبني(3)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم