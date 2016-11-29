إتهام 8 أشخاص بينهم “سعودي” بسرقة مليون درهم في الإمارات

صحيفة المرصد : نظرت محكمة ابتدائية في الإمارات في وقائع قضية اتهام ثمانية رجال -بينهم سعودي- بسرقة أكثر من مليون درهم تخصّ تاجر ذهب هندي بعد خطف صديقه الذي كان يحمل المال.

وذكرت مصادر مطلعة حسب صحيفة “خليج تايمز”، إن المتهمين وعددهم 8 أشخاص وهم أوغنديين وكونجولي، وسودانيان اثنان، وسوري (طالب) وسعودي. وقد وجهت المحكمة إليهم اتهامًا باختطاف الضحية من فندق، بعد أن غرر به اثنان منهم، وأوهماه بأنهما ضباط إدارة البحث الجنائي، قبل أخذه في سياراتهما.

واتهمتهم المحكمة أيضًا بسرقة هاتف نقال وبطاقة الهوية من الضحية.

وأضافت الصحيفة أن المتهم السعودي، تاجر يبلغ من العمر 53 عامًا، وتتهمه المحكمة بأنه قام بركل ولكم ومقاومة ضابط الشرطة أثناء تأدية واجبه، خلال الواقعة التي حدثت في 25 يتاير الماضي.

وأشار التاجر الهندي ( 37 عامًا)، إنه التقى اثنين من المتهمين في فندق في ديرة للتوصل إلى اتفاق في يوم 22 يناير، ليشتري منهم لوحات ذهبية زعموا أنهم يمتلكونها، فأحضر مليون درهم معه بناءً على الاتفاق بينهم، وأحضر صديقه المحاسب معه لحضور الاجتماع، مضيفًا أن العصابة نفّذت جريمتها في اليوم التالي واستولت على الأموال.