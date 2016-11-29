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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء

29 نوفمبر, 2016 , 10:21 ص
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء
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1

الجزيرة-عبد الرحمن هاجد

2

الجزيرة-عبد الله المرزوق

3

الجزيرة-محمود الهمزاني

4

الجزيرة-فهد الجبيري

5

الجزيرة-طلال الشعشاع

6

الجزيرة-مفرح الزيادي

7

الجزيرة-رشيد السليم

8

الجزيرة-سعود الماضي

9

الجزيرة-منال محمد

10

الرياض-عبد السلام الهليل

11

الوطن-هنداوي

12

الوطن-خالد



تعليقات ( 32 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 32
    29 نوفمبر, 2016 , 11:12 ص
    عدد التعليقات:15099

    هيفاء @

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وصباحك ي المزن ورد وياسمين ☔ ومطر 😭
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  2. 31
    29 نوفمبر, 2016 , 11:11 ص

    المزن

    🌸امرأة مسنة تبيع سمن وتحط معه زيت عافية ' إذا سألها أحد السمن طبيعي ؟ تحلف إن مافيه إلا العافية!!براءة الذمة مع خبرة السنين..😂🌸
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  3. 30
    29 نوفمبر, 2016 , 11:11 ص
    عدد التعليقات:15099

    هيفاء @

    ‏تکيلآا * ليست نوع من الخمور * وليست کلمہ آفريقيه * بل هي دلوعہ م قدرت تشيل الشنطه 😜
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  4. 29
    29 نوفمبر, 2016 , 11:10 ص

    القناص2

    يالي سحرت القلب لاتجرح الروح عندي أمل لاتخيب فيك الرجاوي
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  5. 28
    29 نوفمبر, 2016 , 11:08 ص

    القناص2

    تخطي على قلبي وقلبي يسامحك بالضحكه اللي جعلني مااعدمها
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  6. 27
    29 نوفمبر, 2016 , 11:08 ص

    المزن

    🌸اللهم ارزقني نعمة يعجز عنها شكري؛ ولاتبتلينا بلاءً يعجز عنه صبري.🌸
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  7. 26
    29 نوفمبر, 2016 , 11:08 ص
    عدد التعليقات:15099

    هيفاء @

    ‏واتسمر على جـدران ظلـي اتشره علـى رجـع الصـدا اتوحا ياعلـة صـوت خلـي اتلفـت ولا حولـي حــدا
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  8. 25
    29 نوفمبر, 2016 , 11:07 ص
    عدد التعليقات:6030

    المنتصر بالله

    🌷⚘🌱🌲🌹🏵صباح الخير والنسمه تهب وخاطري مرتاح 💘تبرد واهج النيران في صدري مطافيها 💘
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  9. 24
    29 نوفمبر, 2016 , 11:07 ص

    حسيبك الله❇❇❇

    ‏ هل المعرفه وأرباب الالباب قالولك // وش مكلفك بمجامل الكاذب البالس *** ✨ ✨ ✨ أحد ودك أنه لاجلس مايجي حولك // و أحد من غلاه تحب خشمه وهو جالس ***
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  10. 23
    29 نوفمبر, 2016 , 11:06 ص

    القناص2

    تخطي على قلبي وقلبي يسامحك بالضحكه اللي جعلني مااعدمها
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  11. 22
    29 نوفمبر, 2016 , 11:06 ص

    المزن

    🌸اللهم بك أصبحنا، وعليك توكلنا، وأنت خير الحافظين .🌸
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  12. 21
    29 نوفمبر, 2016 , 11:05 ص
    عدد التعليقات:15099

    هيفاء @

    ‏لك ليلتين بداخلي ماتنامين سلامتك . يا كل الأحلام . نامي خليني أحكي للسهر عن سهر عين كانت شجر عمري ، وكانت حمامي !
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  13. 20
    29 نوفمبر, 2016 , 11:05 ص

    حسيبك الله❇❇❇

    ‏لا ترسل غير في شيء يفيّدك ،// واخذ ماينفع من العلم وتعلم *** ✨✨✨ وحط ذكر الله تعالى في رصيّدك ،// وقول صل الله على محمد وسلم***
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  14. 19
    29 نوفمبر, 2016 , 11:04 ص

    الشهراني

    ت 2 تذكر والا اذكرك.. الله يرحم ايام زمان
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  15. 18
    29 نوفمبر, 2016 , 11:04 ص
    عدد التعليقات:15099

    هيفاء @

    ‏اوهمتك انك لم تعد تهمني و متعجبة منك كيف صدقتني💔
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  16. 17
    29 نوفمبر, 2016 , 11:04 ص

    المزن

    🌸السلام عليكم /صباح الخير/صباح الرضا والتفاؤل 🌸
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  17. 16
    29 نوفمبر, 2016 , 11:04 ص

    القناص2

    كل النجوم اللي امطرت من سحابه حبيبتى دمعك جرح قلب وتراب
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  18. 15
    29 نوفمبر, 2016 , 11:03 ص
    عدد التعليقات:15099

    هيفاء @

    ‏حيَن أهتَف / يآرب ... ! لا يعني ذلك إننَي أصآرع جَرحاً أو يتملكني حَزن ، لكن ھٓي كلمة ... كالاكسَجين ، تعَيد إلى صدري ھٓدوء أنفاسه..
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  19. 14
    29 نوفمبر, 2016 , 11:02 ص
    عدد التعليقات:15099

    هيفاء @

    ‏قد يعشق المرءُ من لا مالَ في يدهِ ويكـره القلبُ من في كفّـه الـذهبُ ما قيمــة النـاس إلا في مبادئهــم لا المـال يبقى ولا الألقـاب والـرّتبُ
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  20. 13
    29 نوفمبر, 2016 , 11:01 ص
    عدد التعليقات:15099

    هيفاء @

    ‏منذ احببتك الشموس استدارت يامامي يامامي والسموات صرن انقي وارحب منذ احببتك البحار جميعا اصبحت من مياه عينيك تشرب ..
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  21. 12
    29 نوفمبر, 2016 , 11:00 ص
    عدد التعليقات:15099

    هيفاء @

    ‏تعال صفف ب السماء كل ميعاد واشعل فتيل الوصل في كل غابه امطر حنين ولمني شعب وافراد بين السماء والأرض مالي قرابه
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  22. 11
    29 نوفمبر, 2016 , 10:59 ص
    عدد التعليقات:3731

    ولدالشيوخ

    ربنا.. لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء ولا تسكن اجسادنا داء وادفع عنا المحن والبلاء ولا تشمت بناء الاعداء يا واسع المغفره والرجاء. شكرا يا رب على كل نعمك التي انعمت بها علينا والحمد لله حمدا كثيرا..
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  23. 10
    29 نوفمبر, 2016 , 10:56 ص

    عندليب

    صدقت يا خالد اللي من جريدة الوطن ، وكأن هم المواطن بس الأكل وماله حقوق أخرى يطالب فيها !!! همهم بس تنزل حبة الدجاجة مع الرز ؟!؟!
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  24. 9
    29 نوفمبر, 2016 , 10:50 ص

    القناص2

    لايكون الشخص حكيما حتى يتغلب على شهواته
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  25. 8
    29 نوفمبر, 2016 , 10:48 ص

    القناص2

    قمة الرقي من وجهة نظري أن تقابل تصرفات ذو العاهات النفسبه والذين يملأ قلوبهم الحقد و الغل بالتجاهل
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  26. 7
    29 نوفمبر, 2016 , 10:44 ص

    القناص2

    صباح المطر صباح الخير جميعا راحة الجسم في قلة الطعام وراحة العقل في قلة اﻵثام ولقلب في قلة الأوهام وللسان في قلة الكلام
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  27. 6
    29 نوفمبر, 2016 , 10:43 ص

    جواد جدة

    الصراحة.. بالمره حلوة تعليقات المحبين صباحكم ورد وفرح أنوار وسعادة
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  28. 5
    29 نوفمبر, 2016 , 10:33 ص

    ااببووححمموودد

    صباح المشتاق الولهان .. لريحة النفل والخزامى والاقحوان 🌸🌷🌹🌰🌱🌲🍀🍁🌳🌴🍂🍃🌺🌿🌾🌽🌼🌻🌸🌱🌹🌻🌲🍀🌼🌳🍁🌽🌴🍂🌾🍃🌷🌿🌺🌸🌻🌱🌹🌼🌲🍀🌽🌳🍁🌾🌴🍂🌿🌷🍃🌺🌸🌱🌲🌹🌼🌻🌽🍀🌲🌾🍁🌳🌿🍂🌴🌷🌺🍃🌸🌱
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  29. 4
    29 نوفمبر, 2016 , 10:30 ص
    عدد التعليقات:3731

    ولدالشيوخ

    صباح الخير.. عسى كل حلم طال انتظاره يفجئنا الله بتحقيقه فـ يا رب لا تجعل في قلبي انتظارا لمن لن يأتي ولا حزنا للأشياء الراحله. وصباح الخير يالي عندكم روحي..
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  30. 3
    29 نوفمبر, 2016 , 10:25 ص
    عدد التعليقات:3731

    ولدالشيوخ

    رب.. اجعل هذا الصباح صباحا مبشرا لكل احبتي واكتب لهم الخير اينما حلت اقدامهم. اسعد الله صباحكم جميعا اخواني المحترمين صباح الاجواء الجميله مثلكم..
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  31. 2
    29 نوفمبر, 2016 , 10:24 ص

    ااببووححمموودد

    🃏المهرج رشيد 🃏 تصدرو مؤقتا فملؤ الدنيا زعيق 😆 .. احترم عقولنا يا طاقية 👊
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  32. 1
    29 نوفمبر, 2016 , 10:22 ص
    عدد التعليقات:3731

    ولدالشيوخ

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
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