شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء

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تعليقات ( 32 )
عدد التعليقات:15099
هيفاء @وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وصباحك ي المزن ورد وياسمين ☔ ومطر 😭
المزن🌸امرأة مسنة تبيع سمن وتحط معه زيت عافية ' إذا سألها أحد السمن طبيعي ؟ تحلف إن مافيه إلا العافية!!براءة الذمة مع خبرة السنين..😂🌸
عدد التعليقات:15099
هيفاء @تکيلآا * ليست نوع من الخمور * وليست کلمہ آفريقيه * بل هي دلوعہ م قدرت تشيل الشنطه 😜
القناص2يالي سحرت القلب لاتجرح الروح عندي أمل لاتخيب فيك الرجاوي
القناص2تخطي على قلبي وقلبي يسامحك بالضحكه اللي جعلني مااعدمها
المزن🌸اللهم ارزقني نعمة يعجز عنها شكري؛ ولاتبتلينا بلاءً يعجز عنه صبري.🌸
عدد التعليقات:15099
هيفاء @واتسمر على جـدران ظلـي اتشره علـى رجـع الصـدا اتوحا ياعلـة صـوت خلـي اتلفـت ولا حولـي حــدا
عدد التعليقات:6030
المنتصر بالله🌷⚘🌱🌲🌹🏵صباح الخير والنسمه تهب وخاطري مرتاح 💘تبرد واهج النيران في صدري مطافيها 💘
حسيبك الله❇❇❇ هل المعرفه وأرباب الالباب قالولك // وش مكلفك بمجامل الكاذب البالس *** ✨ ✨ ✨ أحد ودك أنه لاجلس مايجي حولك // و أحد من غلاه تحب خشمه وهو جالس ***
القناص2تخطي على قلبي وقلبي يسامحك بالضحكه اللي جعلني مااعدمها
المزن🌸اللهم بك أصبحنا، وعليك توكلنا، وأنت خير الحافظين .🌸
عدد التعليقات:15099
هيفاء @لك ليلتين بداخلي ماتنامين سلامتك . يا كل الأحلام . نامي خليني أحكي للسهر عن سهر عين كانت شجر عمري ، وكانت حمامي !
حسيبك الله❇❇❇لا ترسل غير في شيء يفيّدك ،// واخذ ماينفع من العلم وتعلم *** ✨✨✨ وحط ذكر الله تعالى في رصيّدك ،// وقول صل الله على محمد وسلم***
الشهرانيت 2 تذكر والا اذكرك.. الله يرحم ايام زمان
عدد التعليقات:15099
هيفاء @اوهمتك انك لم تعد تهمني و متعجبة منك كيف صدقتني💔
المزن🌸السلام عليكم /صباح الخير/صباح الرضا والتفاؤل 🌸
القناص2كل النجوم اللي امطرت من سحابه حبيبتى دمعك جرح قلب وتراب
عدد التعليقات:15099
هيفاء @حيَن أهتَف / يآرب ... ! لا يعني ذلك إننَي أصآرع جَرحاً أو يتملكني حَزن ، لكن ھٓي كلمة ... كالاكسَجين ، تعَيد إلى صدري ھٓدوء أنفاسه..
عدد التعليقات:15099
هيفاء @قد يعشق المرءُ من لا مالَ في يدهِ ويكـره القلبُ من في كفّـه الـذهبُ ما قيمــة النـاس إلا في مبادئهــم لا المـال يبقى ولا الألقـاب والـرّتبُ
عدد التعليقات:15099
هيفاء @منذ احببتك الشموس استدارت يامامي يامامي والسموات صرن انقي وارحب منذ احببتك البحار جميعا اصبحت من مياه عينيك تشرب ..
عدد التعليقات:15099
هيفاء @تعال صفف ب السماء كل ميعاد واشعل فتيل الوصل في كل غابه امطر حنين ولمني شعب وافراد بين السماء والأرض مالي قرابه
عدد التعليقات:3731
ولدالشيوخربنا.. لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء ولا تسكن اجسادنا داء وادفع عنا المحن والبلاء ولا تشمت بناء الاعداء يا واسع المغفره والرجاء. شكرا يا رب على كل نعمك التي انعمت بها علينا والحمد لله حمدا كثيرا..
عندليبصدقت يا خالد اللي من جريدة الوطن ، وكأن هم المواطن بس الأكل وماله حقوق أخرى يطالب فيها !!! همهم بس تنزل حبة الدجاجة مع الرز ؟!؟!
القناص2لايكون الشخص حكيما حتى يتغلب على شهواته
القناص2قمة الرقي من وجهة نظري أن تقابل تصرفات ذو العاهات النفسبه والذين يملأ قلوبهم الحقد و الغل بالتجاهل
القناص2صباح المطر صباح الخير جميعا راحة الجسم في قلة الطعام وراحة العقل في قلة اﻵثام ولقلب في قلة الأوهام وللسان في قلة الكلام
جواد جدةالصراحة.. بالمره حلوة تعليقات المحبين صباحكم ورد وفرح أنوار وسعادة
ااببووححممووددصباح المشتاق الولهان .. لريحة النفل والخزامى والاقحوان 🌸🌷🌹🌰🌱🌲🍀🍁🌳🌴🍂🍃🌺🌿🌾🌽🌼🌻🌸🌱🌹🌻🌲🍀🌼🌳🍁🌽🌴🍂🌾🍃🌷🌿🌺🌸🌻🌱🌹🌼🌲🍀🌽🌳🍁🌾🌴🍂🌿🌷🍃🌺🌸🌱🌲🌹🌼🌻🌽🍀🌲🌾🍁🌳🌿🍂🌴🌷🌺🍃🌸🌱
عدد التعليقات:3731
ولدالشيوخصباح الخير.. عسى كل حلم طال انتظاره يفجئنا الله بتحقيقه فـ يا رب لا تجعل في قلبي انتظارا لمن لن يأتي ولا حزنا للأشياء الراحله. وصباح الخير يالي عندكم روحي..
عدد التعليقات:3731
ولدالشيوخرب.. اجعل هذا الصباح صباحا مبشرا لكل احبتي واكتب لهم الخير اينما حلت اقدامهم. اسعد الله صباحكم جميعا اخواني المحترمين صباح الاجواء الجميله مثلكم..
ااببووححمموودد🃏المهرج رشيد 🃏 تصدرو مؤقتا فملؤ الدنيا زعيق 😆 .. احترم عقولنا يا طاقية 👊
عدد التعليقات:3731
ولدالشيوخالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..