تحطم طائرة فريق كرة قدم برازيلي في كولومبيا-صور

صحيفة المرصد-أ ف ب:تحطمت طائرة تنقل فريق تشابيكوينسي البرازيلي لكرة القدم مساء الاثنين قرب مدينة ميديين في كولومبيا، بحسب ما أعلنت هيئة الموانئ والمطارات الكولومبية من دون أن توضح ما إذا أدى الحادث إلى وقوع ضحايا.

وكتب مسؤولو مطار خوسيه ماريا كوردوفا في المنطقة على تويتر “نؤكد أن الطائرة المسجلة تحت رقم سي بي 2933 كانت تقل فريق تشابيكوينسي ريال. يبدو أن هناك ناجين”، واضاف المصدر أن الطائرة القادمة من بوليفيا كانت تقل 72 راكباً وطاقما من تسعة أعضاء وتحطمت في ثيرو غوردو في منطقة لا يونيون.

وأعلن المطار عن تعذر الوصول إلى موقع تحطم الطائرة على مسافة حوالي خمسين كلم من ميديين إلا براً بسبب “الظروف الجوية”، وقال الكين اوسبينا رئيس بلدية لا ثيخا قرب لا يونيون، “يبدو أن الوقود نفد من الطائرة”، وأبلغت هيئة الطيران المدني أنها أقامت مركز قيادة موحداً في مطار ميديين للتعاطي مع الوضع.

ولم يصدر أي رد فعل في الوقت الحاضر عن نادي تشابيكوينسي لكرة القدم، وكان فريقه متوجهاً إلى ميديين للعب مباراة ضد فريق اتليتيكو ناثيونال في إطار نهائيات كاس اميركا الجنوبية (كوبا سود اميريكانا).