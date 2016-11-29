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بالفيديو:مواطن يعثر على شئ غريب داخل ملابس اشتراها لزوجته!

29 نوفمبر, 2016 , 11:08 ص
بالفيديو:مواطن يعثر على شئ غريب داخل ملابس اشتراها لزوجته!
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صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقه شاب سعودي للحظة اكتشافه لشرائح مراقبة مخبأة داخل ملابس منزلية تنتمي لعلامة تجارية شهيرة اشتراها له ولزوجته من سنتربوينت.

وأوضح الفيديو الشاب وهو يقص واحدة من ضمن العلامات الإرشادية والتجارية الملحقة بالمنتج، ويفتحها ليكتشف أنها شريحة لمراقبة ما يحدث داخل المنازل.



تعليقات ( 55 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 55
    29 نوفمبر, 2016 , 13:54 م

    محمد

    ياجماعة الخير هذه قطعه تسمى RFID تخزن فيها معلومات عن السعر وتاريخ الصنع وبلد المنشأ
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  2. 54
    29 نوفمبر, 2016 , 13:47 م

    سعد القرني / ال يزيد

    تركوا اشغالهم في العالم ليراقبون *** ههههههههههههههه (((يبدو انك انسان شكاك ولا موسوس ))
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  3. 53
    29 نوفمبر, 2016 , 13:45 م

    مع الخيل

    عاشو يراقبونك اش يبون فيك ضحكتني وانا زعلان هذا الشخص وناسه ودوه ناسا يتعلم
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  4. 52
    29 نوفمبر, 2016 , 13:36 م

    بقايا مشاعر.....♡

    شرحوك ي.غبي هذي فيها معلومات القطعه ي انه يستهبل ي.هو خبل والله خلقه كذا
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  5. 51
    29 نوفمبر, 2016 , 13:33 م

    عُـــــــــمـــــــــر

    استغفر الله عالم ماادري وش تتعاطى القطعه مكتوب عليها قصها بلمقص هاذي شريحه ممغنطه من شان السرق لماتخرج من متجرهم ولم تدفع قيمتها يرن جرس الانذار هاذي تقص وتحذف بزباله بلاش سبك وبكش
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  6. 50
    29 نوفمبر, 2016 , 13:29 م

    بقايا مشاعر.....♡

    نحن العرب مستهدفون العالم ترك المفاعلات النوويه وحط كل امكانياته ليراقبنا في منازلنا اشك انهم يبغون طريقه الجريش والا المرقوق بس م.تتلف هذه الشريحه مع الغسيل فاتتم ذي ......ليتهم رقدو بس
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  7. 49
    29 نوفمبر, 2016 , 13:26 م

    شايف كذا

    الشريحه ضد السرقه وإذا دخلت القطعه في المبيعات تجتاز البوابه بدون إنذار
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  8. 48
    29 نوفمبر, 2016 , 13:20 م

    فتى مدراس

    يراقبون مزنه عالمة الذره ؟ وام صحين العالمه النوويه والصواريخ البالستيه هههههههههه
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  9. 47
    29 نوفمبر, 2016 , 13:20 م
    عدد التعليقات:6130

    بسمه

    هههههههههه ذكي مركز الكون حتى زوجته تحرم تشتري من محلات زي سنتربوينت 😜 بخليها توسوس وتشتري من بسطات 😂
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  10. 46
    29 نوفمبر, 2016 , 13:15 م

    أتمنى من الجهة المسؤله أرسال مراقبين للتأكد من هذا الموضوع الغريب ؟؟
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  11. 45
    29 نوفمبر, 2016 , 13:07 م

    الأخ قلم الخنبقه لاتضحك عليه تراك مثله هو موسوس من المراقبه وانت موسوس من الإخوان أي موضوع لو عن المريخ قلت الإخوان فالزبده ياخنبقه مر اقرب صحه نفسيه قبل لا تتدهور وتنتحر لأن المستقبل لإسلاميين فق
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  12. 44
    29 نوفمبر, 2016 , 13:02 م

    ههههههههههه

    وش عرفه هذا غشيم هههههههه
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  13. 43
    29 نوفمبر, 2016 , 12:59 م

    سابق

    تبدو هذه ليست شرايح اتصالات وبالعقل والمنطق ماذا يستفيدون من ذلك شرائح التجسس والمراقبة مكلفة ولاتزرع الا للمراقبة والتجسس على أشخاص مهمين ومعروفين
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  14. 42
    29 نوفمبر, 2016 , 12:58 م

    وشك وشك

    وش عندك تاركين اشغالهم ويراقبونك...ضحكت علينا الناس
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  15. 41
    29 نوفمبر, 2016 , 12:57 م

    غورباتشوف

    ههههههه يراقبونك داخل دورة المياة
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  16. 40
    29 نوفمبر, 2016 , 12:52 م

    هذا شريحة حق السرقه للاندار تمزيقها افضل بعد الشراء ؟ لانها تسبب تشغل اندار السرقه وانت داخل المحل وتسبب احراج للمشتري
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  17. 39
    29 نوفمبر, 2016 , 12:51 م
    عدد التعليقات:2483

    توووووونسية

    هذا يلصقوه حتى إذا أحد سرق شي من المحل يعمل إنذار وهو خارج من المحل حتى في تونس عنا في أغلب الماركات والمحلي كذلك بمجرد أن البائع يمرره على صندوق العد يبطل مفعوله أي شرائح وأي خرابيط على قولكم ههههه
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  18. 38
    29 نوفمبر, 2016 , 12:51 م

    الهمداني

    يالحبيب في شرايح كثير في بيتك تراقبك صح النوم وبدري وتو الناس
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  19. 37
    29 نوفمبر, 2016 , 12:45 م

    بو حمود

    هذي شريحة علشان السرق . فضحتنا . يا أخي مكتوب عليها قصها قبل اللبس
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  20. 36
    29 نوفمبر, 2016 , 12:40 م

    جحدر

    لقد ضحكت كثيرا على هذا الموضوع فاي مصنع يمكن أن يراقب كل منتجاته ومن يستخدمها. اعتقد هذه الشرائح ضد السرقة من المحل ولكن سوء الظن يتحول الي وسواس قد يمرض صاحبه
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  21. 35
    29 نوفمبر, 2016 , 12:31 م

    جنوبية..🌻🌻

    هذه شريحة عشان لو سرق أحد من المحل وهو خارج ينطلق صوت إنذار لو تشوف دايم عند الباب اجهازة مثل الحواجز ايش يبغون فيك يراقبونك ومجرد يفك العلاقة في الملابس تبطل الشريحة تخيل يرفعون عليك قضية تروح خريطة
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  22. 34
    29 نوفمبر, 2016 , 12:30 م

    تركي

    خلك ساكت فضحتنا
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  23. 33
    29 نوفمبر, 2016 , 12:23 م

    حسين

    هذا شي اسمه علميابالRfid tag Radio frequency identification ماهو شريحة باركود وممكن يستخدم في التجسس لكن لازم يكون فيه سكانر قريب منه
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  24. 32
    29 نوفمبر, 2016 , 12:22 م
    عدد التعليقات:15857

    قلم الحقيقه

    من الغد يبكي ويتوسل هذه المحلات أن لاتلاحقه ولاترفع عليه قضية شتم وتشهير التي ساقها ضدها وأنه متصحر لايعلم الهدف من تواجد مثل هذه الشرائح في الملابس وأن السبب هم الأخونجية اللي صحروه وجعلوه **.
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  25. 31
    29 نوفمبر, 2016 , 12:15 م

    NAB

    ههههههههه مسكين😂😂 اجل يراقبونك
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  26. 30
    29 نوفمبر, 2016 , 12:07 م

    زائر

    هههههههههههههههه هذه شريحة ضد السرقة الله المستعان مواطن على نياته عنده فوبيا المراقبة ويش يسوون في بيتك يصوروك
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  27. 29
    29 نوفمبر, 2016 , 12:00 م
    عدد التعليقات:15857

    قلم الحقيقه

    الآن جاء دور المحلات التي اشترى هذا المتصحر ملابسه منها لتقيم وترفع عليه قضية شتم وتشهير واتهامات باطلة ساقها ضد محلاتها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وغرامتها 500,000 ألف ريال مع السجن والجلديستاهل
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  28. 28
    29 نوفمبر, 2016 , 11:55 ص

    قلبي الصغير لايتحمل

    هههههههههههه ههههههههههههه هههههههه ياويل قلبي
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  29. 27
    29 نوفمبر, 2016 , 11:53 ص

    يالطيف

    هاذي شريحة الباركود علشان لاتصرق وليس مراقبه عند شرائك تنتهي مفعولها افهمو يناس
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  30. 26
    29 نوفمبر, 2016 , 11:53 ص

    سوط الحق

    تعليق مخالف
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  31. 25
    29 نوفمبر, 2016 , 11:52 ص

    ابن الوطن

    هاذي شريحة منع السرقة لو مرة القطعة من الباب بدون ماتمر بفك السحنة من قبل الكشير تعطي انذار
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  32. 24
    29 نوفمبر, 2016 , 11:51 ص

    تعليق مخالف
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  33. 23
    29 نوفمبر, 2016 , 11:51 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    العلم يرفع بيوت لاعماد لها ،، والجهل يهدم بيت العز والكرم ،،، العلم نور ،،والجهل ظلام ،،التقنيه والسشل صارو الجهلاء والتوافه يترززون بها ويرسمون فكره عن مجتمع كامل سواء بقتل او احراق الحيونات او غيرها
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  34. 22
    29 نوفمبر, 2016 , 11:47 ص
    عدد التعليقات:15857

    قلم الحقيقه

    هذه النوعية التي نحذر منها من المتصحرين التي تقتل المرأة وهي حية ترزق.أجل يراقبونك ويتجسسون عليك هههههه.والله أنت اللي فضحت نفسك وجعلت منها أضحوكة للجميع عند اللي يسوى ومايسوى.صدق متصحر + ماركة أصلية.
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  35. 21
    29 نوفمبر, 2016 , 11:46 ص

    قلم ***يستخدم التقيه
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  36. 20
    29 نوفمبر, 2016 , 11:45 ص

    كويس ان حضرة العبقري مارفع الشكوى لمجلس الامن
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  37. 19
    29 نوفمبر, 2016 , 11:44 ص
    عدد التعليقات:1140

    سامية

    ياشين الوسوسة وش يبون بك ياعالم الذرة يحطون لك جهاز متابعة هذي شرائح معدنية يقرأها جهاز الأمان عند بوابة المعرض لمنع السرقة ويقوم البائع بثنيها لإتلافها عند الشراء 😂😂😂
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  38. 18
    29 نوفمبر, 2016 , 11:41 ص
    عدد التعليقات:15857

    قلم الحقيقه

    أنت وين وسنتربوينت وين.أكاد أجزم أنه أخذ المسكينةالمغلوب على أمرها الى سي شلاش على حسب نطقه حتى ماهو عارف ينطق اسمه من وراء أنفه لأن هذه الأشكال حدها سوق حراج بن قاسم ورجيعه من الملابس.احذروالمتصحرين.
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  39. 17
    29 نوفمبر, 2016 , 11:40 ص

    عندليب

    أركد بس هذي مو شرائح تجسس الله يخلف على ***بس !!! خربت ملابس الحرمه ياحول ما تمت فرحتها بالملابس قمت وخربتها !؟ بعدين وش الفضاوة بسنتر بويينت تجلس تتجسس على آلاف القطع ؟!؟!؟!؟! صدق أصحاب العقول براحه
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  40. 16
    29 نوفمبر, 2016 , 11:40 ص

    لهب الجليد

    هذا باركود لتنظيم الملابس التي تباع وتعطي صوت عند الخروج في حال ما تم تمريرها على الجهاز لمنع السرقات هذا الشاب حريص ولكن حرصه متجه غلط
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  41. 15
    29 نوفمبر, 2016 , 11:38 ص

    فيصل

    والله ****.. حنا في عام ٢٠١٦ وماتعرفون ايش هالتاقات اللي في الملابس!!!! جميع الاسواق الكبيره تضيف الشرائح هذي لجميع الملابس لديها لغرض عدم سرقة الملابس من دون الدفع
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  42. 14
    29 نوفمبر, 2016 , 11:38 ص

    المحقق كونان

    ايش يبغوا فيك عشان يراقبوك ايش سويت للأمة الاسلامية و العربية عشان يتجسسوا عليك
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  43. 13
    29 نوفمبر, 2016 , 11:37 ص

    عبدالسلام

    مكتوب عليها قصها قبل اللبس /يارائفت الهجان/ قال يرقبوك قال
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  44. 12
    29 نوفمبر, 2016 , 11:34 ص
    عدد التعليقات:15857

    قلم الحقيقه

    والله ابتلشت المسكينة في مكتشف شرائح الملابس . أتلف ملابسها الجديدة بسبب وسوسته **. تجدونها تعبت معه وهي تشرح له على خطأ تفكيره وعدم صحة كلامه لكنها عجزت في اقناعه واستسلمت لواقعها المرير معه.
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  45. 11
    29 نوفمبر, 2016 , 11:34 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    فضحونا ياعالم طلعونا سذج امام العالم يافضايحنا ويصور وينشر لاحول ولا قوة الا بالله هذه عن السرقه من المحل هههههه يراقبونك وش دراهم انك بتشري هههه يمكن يبون يعرفون مقادير الكبسه بالخلطه السريه هههههه
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  46. 10
    29 نوفمبر, 2016 , 11:30 ص

    رهف الغامدي

    تعليق مخالف
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  47. 9
    29 نوفمبر, 2016 , 11:27 ص
    عدد التعليقات:15857

    قلم الحقيقه

    هذا معاه وسوسة يطلق عليها وسوسة شرائح ملابس. من كثر ماهو يراقب خلق الله ويراقب داخل بيته وخارجه وصلت عبقريته الفذة وذكائه الخارق في أن يكتشف هذه الشرائح في الملابس على حد زعمه في اكتشاف خطير هههههههه
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  48. 8
    29 نوفمبر, 2016 , 11:24 ص

    حسبي الله ونعم الوكيل

    اهل العقول في راحه شريحة مراقبه للسرقه وهي ممغنطه تنزع قبل الغسيل عشان ماتتلف القطع الاكترونيه في الغساله او تاثر على كهرباء الجسم
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  49. 7
    29 نوفمبر, 2016 , 11:23 ص
    عدد التعليقات:97

    ATMZ

    هههههههههههههههههههه هذا لاصق يوضع على الملابس عشان السرقه من المحل والجهاز عند بوابة المحل يكشفه اذا طلع ما حاسب يا علماء يا مستكشفين يا بتوع الجامعات هههههههههههههه ******
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  50. 6
    29 نوفمبر, 2016 , 11:18 ص

    Abuyazan

    شر البلية مايضحك ههههههه العالم فاضي يتجسس عليك مكتوب ع القطعه قم بقصها قبل الغسيل او اللبس يا اخوك مهي شريحة تجسس هذه
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  51. 5
    29 نوفمبر, 2016 , 11:17 ص

    ههههههههههههههههه

    ههههههههههههه هذه لمنع السرقة ... و لماذا يراقبونك يا جيمس بوند
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  52. 4
    29 نوفمبر, 2016 , 11:17 ص

    يا لطيف

    هههههههه الله يشافيه ذي مهي بشريحة
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  53. 3
    29 نوفمبر, 2016 , 11:16 ص

    العابر

    كيف تراقب الشريحة ما يحدث بالمنزل كيف تصور هذه شريحة توضح في الملابس و المنتوجات حتى لا يتمكن الشاري من العبور إلا من بعد دفع القيمة و تمرير الشريحة على الجهاز ( أهل العقول في راحة )
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  54. 2
    29 نوفمبر, 2016 , 11:13 ص

    العابر

    كيف تراقب الشريحة ما يحدث بالمنزل كيف تصور هذه شريحة توضح في الملابس و المنتوجات حتى لا يتمكن الشاري من العبور إلا من بعد دفع القيمة و تمرير الشريحة على الجهاز ( أهل العقول في راحة )
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  55. 1
    29 نوفمبر, 2016 , 11:13 ص

    علي العمري

    ههههههههههه اكتشف. الذره. الان. وربي. ناس. فاضيه.
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