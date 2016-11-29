بالفيديو:مواطن يعثر على شئ غريب داخل ملابس اشتراها لزوجته!

صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقه شاب سعودي للحظة اكتشافه لشرائح مراقبة مخبأة داخل ملابس منزلية تنتمي لعلامة تجارية شهيرة اشتراها له ولزوجته من سنتربوينت.

وأوضح الفيديو الشاب وهو يقص واحدة من ضمن العلامات الإرشادية والتجارية الملحقة بالمنتج، ويفتحها ليكتشف أنها شريحة لمراقبة ما يحدث داخل المنازل.