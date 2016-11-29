بالفيديو:مواطن يعثر على شئ غريب داخل ملابس اشتراها لزوجته!

صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقه شاب سعودي للحظة اكتشافه لشرائح مراقبة مخبأة داخل ملابس منزلية تنتمي لعلامة تجارية شهيرة اشتراها له ولزوجته من سنتربوينت.
وأوضح الفيديو الشاب وهو يقص واحدة من ضمن العلامات الإرشادية والتجارية الملحقة بالمنتج، ويفتحها ليكتشف أنها شريحة لمراقبة ما يحدث داخل المنازل.
تعليقات ( 55 )
محمدياجماعة الخير هذه قطعه تسمى RFID تخزن فيها معلومات عن السعر وتاريخ الصنع وبلد المنشأ
سعد القرني / ال يزيدتركوا اشغالهم في العالم ليراقبون *** ههههههههههههههه (((يبدو انك انسان شكاك ولا موسوس ))
مع الخيلعاشو يراقبونك اش يبون فيك ضحكتني وانا زعلان هذا الشخص وناسه ودوه ناسا يتعلم
بقايا مشاعر.....♡شرحوك ي.غبي هذي فيها معلومات القطعه ي انه يستهبل ي.هو خبل والله خلقه كذا
عُـــــــــمـــــــــراستغفر الله عالم ماادري وش تتعاطى القطعه مكتوب عليها قصها بلمقص هاذي شريحه ممغنطه من شان السرق لماتخرج من متجرهم ولم تدفع قيمتها يرن جرس الانذار هاذي تقص وتحذف بزباله بلاش سبك وبكش
بقايا مشاعر.....♡نحن العرب مستهدفون العالم ترك المفاعلات النوويه وحط كل امكانياته ليراقبنا في منازلنا اشك انهم يبغون طريقه الجريش والا المرقوق بس م.تتلف هذه الشريحه مع الغسيل فاتتم ذي ......ليتهم رقدو بس
شايف كذاالشريحه ضد السرقه وإذا دخلت القطعه في المبيعات تجتاز البوابه بدون إنذار
فتى مدراسيراقبون مزنه عالمة الذره ؟ وام صحين العالمه النوويه والصواريخ البالستيه هههههههههه
عدد التعليقات:6130
بسمههههههههههه ذكي مركز الكون حتى زوجته تحرم تشتري من محلات زي سنتربوينت 😜 بخليها توسوس وتشتري من بسطات 😂
هههههههههههوش عرفه هذا غشيم هههههههه
سابقتبدو هذه ليست شرايح اتصالات وبالعقل والمنطق ماذا يستفيدون من ذلك شرائح التجسس والمراقبة مكلفة ولاتزرع الا للمراقبة والتجسس على أشخاص مهمين ومعروفين
وشك وشكوش عندك تاركين اشغالهم ويراقبونك...ضحكت علينا الناس
غورباتشوفههههههه يراقبونك داخل دورة المياة
عدد التعليقات:2483
توووووونسيةهذا يلصقوه حتى إذا أحد سرق شي من المحل يعمل إنذار وهو خارج من المحل حتى في تونس عنا في أغلب الماركات والمحلي كذلك بمجرد أن البائع يمرره على صندوق العد يبطل مفعوله أي شرائح وأي خرابيط على قولكم ههههه
الهمدانييالحبيب في شرايح كثير في بيتك تراقبك صح النوم وبدري وتو الناس
بو حمودهذي شريحة علشان السرق . فضحتنا . يا أخي مكتوب عليها قصها قبل اللبس
جحدرلقد ضحكت كثيرا على هذا الموضوع فاي مصنع يمكن أن يراقب كل منتجاته ومن يستخدمها. اعتقد هذه الشرائح ضد السرقة من المحل ولكن سوء الظن يتحول الي وسواس قد يمرض صاحبه
جنوبية..🌻🌻هذه شريحة عشان لو سرق أحد من المحل وهو خارج ينطلق صوت إنذار لو تشوف دايم عند الباب اجهازة مثل الحواجز ايش يبغون فيك يراقبونك ومجرد يفك العلاقة في الملابس تبطل الشريحة تخيل يرفعون عليك قضية تروح خريطة
تركيخلك ساكت فضحتنا
حسينهذا شي اسمه علميابالRfid tag Radio frequency identification ماهو شريحة باركود وممكن يستخدم في التجسس لكن لازم يكون فيه سكانر قريب منه
عدد التعليقات:15857
قلم الحقيقهمن الغد يبكي ويتوسل هذه المحلات أن لاتلاحقه ولاترفع عليه قضية شتم وتشهير التي ساقها ضدها وأنه متصحر لايعلم الهدف من تواجد مثل هذه الشرائح في الملابس وأن السبب هم الأخونجية اللي صحروه وجعلوه **.
NABههههههههه مسكين😂😂 اجل يراقبونك
زائرهههههههههههههههه هذه شريحة ضد السرقة الله المستعان مواطن على نياته عنده فوبيا المراقبة ويش يسوون في بيتك يصوروك
عدد التعليقات:15857
قلم الحقيقهالآن جاء دور المحلات التي اشترى هذا المتصحر ملابسه منها لتقيم وترفع عليه قضية شتم وتشهير واتهامات باطلة ساقها ضد محلاتها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وغرامتها 500,000 ألف ريال مع السجن والجلديستاهل
قلبي الصغير لايتحملهههههههههههه ههههههههههههه هههههههه ياويل قلبي
يالطيفهاذي شريحة الباركود علشان لاتصرق وليس مراقبه عند شرائك تنتهي مفعولها افهمو يناس
سوط الحقتعليق مخالف
ابن الوطنهاذي شريحة منع السرقة لو مرة القطعة من الباب بدون ماتمر بفك السحنة من قبل الكشير تعطي انذار
سعودي🇸🇦وافتخرالعلم يرفع بيوت لاعماد لها ،، والجهل يهدم بيت العز والكرم ،،، العلم نور ،،والجهل ظلام ،،التقنيه والسشل صارو الجهلاء والتوافه يترززون بها ويرسمون فكره عن مجتمع كامل سواء بقتل او احراق الحيونات او غيرها
عدد التعليقات:15857
قلم الحقيقههذه النوعية التي نحذر منها من المتصحرين التي تقتل المرأة وهي حية ترزق.أجل يراقبونك ويتجسسون عليك هههههه.والله أنت اللي فضحت نفسك وجعلت منها أضحوكة للجميع عند اللي يسوى ومايسوى.صدق متصحر + ماركة أصلية.
عدد التعليقات:1140
ساميةياشين الوسوسة وش يبون بك ياعالم الذرة يحطون لك جهاز متابعة هذي شرائح معدنية يقرأها جهاز الأمان عند بوابة المعرض لمنع السرقة ويقوم البائع بثنيها لإتلافها عند الشراء 😂😂😂
عدد التعليقات:15857
قلم الحقيقهأنت وين وسنتربوينت وين.أكاد أجزم أنه أخذ المسكينةالمغلوب على أمرها الى سي شلاش على حسب نطقه حتى ماهو عارف ينطق اسمه من وراء أنفه لأن هذه الأشكال حدها سوق حراج بن قاسم ورجيعه من الملابس.احذروالمتصحرين.
عندليبأركد بس هذي مو شرائح تجسس الله يخلف على ***بس !!! خربت ملابس الحرمه ياحول ما تمت فرحتها بالملابس قمت وخربتها !؟ بعدين وش الفضاوة بسنتر بويينت تجلس تتجسس على آلاف القطع ؟!؟!؟!؟! صدق أصحاب العقول براحه
لهب الجليدهذا باركود لتنظيم الملابس التي تباع وتعطي صوت عند الخروج في حال ما تم تمريرها على الجهاز لمنع السرقات هذا الشاب حريص ولكن حرصه متجه غلط
فيصلوالله ****.. حنا في عام ٢٠١٦ وماتعرفون ايش هالتاقات اللي في الملابس!!!! جميع الاسواق الكبيره تضيف الشرائح هذي لجميع الملابس لديها لغرض عدم سرقة الملابس من دون الدفع
المحقق كونانايش يبغوا فيك عشان يراقبوك ايش سويت للأمة الاسلامية و العربية عشان يتجسسوا عليك
عبدالسلاممكتوب عليها قصها قبل اللبس /يارائفت الهجان/ قال يرقبوك قال
عدد التعليقات:15857
قلم الحقيقهوالله ابتلشت المسكينة في مكتشف شرائح الملابس . أتلف ملابسها الجديدة بسبب وسوسته **. تجدونها تعبت معه وهي تشرح له على خطأ تفكيره وعدم صحة كلامه لكنها عجزت في اقناعه واستسلمت لواقعها المرير معه.
سعودي🇸🇦وافتخرفضحونا ياعالم طلعونا سذج امام العالم يافضايحنا ويصور وينشر لاحول ولا قوة الا بالله هذه عن السرقه من المحل هههههه يراقبونك وش دراهم انك بتشري هههه يمكن يبون يعرفون مقادير الكبسه بالخلطه السريه هههههه
رهف الغامديتعليق مخالف
عدد التعليقات:15857
قلم الحقيقههذا معاه وسوسة يطلق عليها وسوسة شرائح ملابس. من كثر ماهو يراقب خلق الله ويراقب داخل بيته وخارجه وصلت عبقريته الفذة وذكائه الخارق في أن يكتشف هذه الشرائح في الملابس على حد زعمه في اكتشاف خطير هههههههه
حسبي الله ونعم الوكيلاهل العقول في راحه شريحة مراقبه للسرقه وهي ممغنطه تنزع قبل الغسيل عشان ماتتلف القطع الاكترونيه في الغساله او تاثر على كهرباء الجسم
عدد التعليقات:97
ATMZهههههههههههههههههههه هذا لاصق يوضع على الملابس عشان السرقه من المحل والجهاز عند بوابة المحل يكشفه اذا طلع ما حاسب يا علماء يا مستكشفين يا بتوع الجامعات هههههههههههههه ******
Abuyazanشر البلية مايضحك ههههههه العالم فاضي يتجسس عليك مكتوب ع القطعه قم بقصها قبل الغسيل او اللبس يا اخوك مهي شريحة تجسس هذه
هههههههههههههههههههههههههههههه هذه لمنع السرقة ... و لماذا يراقبونك يا جيمس بوند
يا لطيفهههههههه الله يشافيه ذي مهي بشريحة
العابركيف تراقب الشريحة ما يحدث بالمنزل كيف تصور هذه شريحة توضح في الملابس و المنتوجات حتى لا يتمكن الشاري من العبور إلا من بعد دفع القيمة و تمرير الشريحة على الجهاز ( أهل العقول في راحة )
العابركيف تراقب الشريحة ما يحدث بالمنزل كيف تصور هذه شريحة توضح في الملابس و المنتوجات حتى لا يتمكن الشاري من العبور إلا من بعد دفع القيمة و تمرير الشريحة على الجهاز ( أهل العقول في راحة )
علي العمريههههههههههه اكتشف. الذره. الان. وربي. ناس. فاضيه.