صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يبين إجادة الأمير سعود الفيصل -رحمه الله- لعدد من اللغات التي جعلت منه دبلوماسيا ناجحًا.
وأظهر الفيديو لقاء صحفي يجمع بين الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، وهو يتحدث للصحفيين، وبجواره الملك فهد -رحمه الله- ومن خلفه الأمير سعود الذي تولي مهمة ترجمة حديث شيراك للملك فهد, وذلك خلال إحدى الزيارات إلى فرنسا.
شاهد.. فيديو نادر للأمير سعود الفيصل يترجم خلاله حديث جاك شيراك للملك فهد
صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يبين إجادة الأمير سعود الفيصل -رحمه الله- لعدد من اللغات التي جعلت منه دبلوماسيا ناجحًا.
تعليقات ( 10 )
ابو شهدالله يرحمهم الملك فهد والأمير سعود ويرحم والداي وجميع أموات المسلمين يارب العالمين
عدد التعليقات:289
الصميلرحم الله الملك فهد ورحمه الله الأمير سعود الفيصل وأسكنهما فسيح جناته
قالطالله يرحمك ياسعود كم كنت معجب بشخصية هذا الرجل
شايف كذااللهم ارحم فهد وسعود
ابو عليرحمك الله يا ابا فيصل ابتسامتك لا تفارقك محياك ذكريات لا تنسى اللهم اغفر لله واجزه عنا خير الجزاء
عدد التعليقات:1140
سامية🇸🇦الله يرحمهم ووالدي ويسكنهم الجنة وأموات المسلمين
الله يرحمهمالملك فهد حكيم وسياسي ومهندس صفقة الصواريخ الاستراتيجية ، والأمير سعود الفيصل مهندس السياسة الخارجية والسيف الصقيل الذي تضرب به السعودية اعدائها في اَي وقت ، رحم الله الجميع .
محب آل البيتاللهم ارحم الملك فهد والأمير سعود وارحم جميع موتى المسلمين
أبو غيث - مكة المكرمةرحم #الله الملك فهد، رحم #الله الأمير سعود، آمين، وصل #اللهم على سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم.
زائرالله يرحمهم جميعا ووالدي وجميع اموات المسلمين