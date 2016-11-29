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شاهد.. فيديو نادر للأمير سعود الفيصل يترجم خلاله حديث جاك شيراك للملك فهد

29 نوفمبر, 2016 , 11:11 ص
شاهد.. فيديو نادر للأمير سعود الفيصل يترجم خلاله حديث جاك شيراك للملك فهد
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صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يبين إجادة الأمير سعود الفيصل -رحمه الله- لعدد من اللغات التي جعلت منه دبلوماسيا ناجحًا.
وأظهر الفيديو لقاء صحفي يجمع بين الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، وهو يتحدث للصحفيين، وبجواره الملك فهد -رحمه الله- ومن خلفه الأمير سعود الذي تولي مهمة ترجمة حديث شيراك للملك فهد, وذلك خلال إحدى الزيارات إلى فرنسا.



تعليقات ( 10 )

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  1. 10
    29 نوفمبر, 2016 , 13:51 م

    ابو شهد

    الله يرحمهم الملك فهد والأمير سعود ويرحم والداي وجميع أموات المسلمين يارب العالمين
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  2. 9
    29 نوفمبر, 2016 , 13:35 م
    عدد التعليقات:289

    الصميل

    رحم الله الملك فهد ورحمه الله الأمير سعود الفيصل وأسكنهما فسيح جناته
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  3. 8
    29 نوفمبر, 2016 , 13:20 م

    قالط

    الله يرحمك ياسعود كم كنت معجب بشخصية هذا الرجل
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  4. 7
    29 نوفمبر, 2016 , 12:42 م

    شايف كذا

    اللهم ارحم فهد وسعود
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  5. 6
    29 نوفمبر, 2016 , 12:22 م

    ابو علي

    رحمك الله يا ابا فيصل ابتسامتك لا تفارقك محياك ذكريات لا تنسى اللهم اغفر لله واجزه عنا خير الجزاء
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  6. 5
    29 نوفمبر, 2016 , 11:53 ص
    عدد التعليقات:1140

    سامية

    🇸🇦الله يرحمهم ووالدي ويسكنهم الجنة وأموات المسلمين
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  7. 4
    29 نوفمبر, 2016 , 11:37 ص

    الله يرحمهم

    الملك فهد حكيم وسياسي ومهندس صفقة الصواريخ الاستراتيجية ، والأمير سعود الفيصل مهندس السياسة الخارجية والسيف الصقيل الذي تضرب به السعودية اعدائها في اَي وقت ، رحم الله الجميع .
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  8. 3
    29 نوفمبر, 2016 , 11:35 ص

    محب آل البيت

    اللهم ارحم الملك فهد والأمير سعود وارحم جميع موتى المسلمين
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  9. 2
    29 نوفمبر, 2016 , 11:15 ص

    أبو غيث - مكة المكرمة

    رحم #الله الملك فهد، رحم #الله الأمير سعود، آمين، وصل #اللهم على سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم.
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  10. 1
    29 نوفمبر, 2016 , 11:12 ص

    زائر

    الله يرحمهم جميعا ووالدي وجميع اموات المسلمين
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