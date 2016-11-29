شاهد.. فيديو نادر للأمير سعود الفيصل يترجم خلاله حديث جاك شيراك للملك فهد

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يبين إجادة الأمير سعود الفيصل -رحمه الله- لعدد من اللغات التي جعلت منه دبلوماسيا ناجحًا.

وأظهر الفيديو لقاء صحفي يجمع بين الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، وهو يتحدث للصحفيين، وبجواره الملك فهد -رحمه الله- ومن خلفه الأمير سعود الذي تولي مهمة ترجمة حديث شيراك للملك فهد, وذلك خلال إحدى الزيارات إلى فرنسا.

