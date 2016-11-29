بالفيديو: مشهد مؤثر أم سورية تلقن ابنها الشهادة: “قول لا إله إلا الله”.. والابن يرد برفع يده

صحيفة المرصد: تداول “مغردون” مقطع فيديو مؤثر لسيدة سورية تخاطب ابنها، المصاب خلال القصف العشوائي لقوات النظام السوري، أن ينطق الشهادة.

ويظهر الفيديو محاولة الأم تلقين ابنها الشهادة قائلة له “اتشاهد يا ابني وقول “لا إله إلا الله”، بينما لا يتمكن الشاب من الحديث ليقوم بمد يده لوالدته التي أمسكتها وقبّلتها”، لتحمد الأم ربها على كل حال وتقول: “اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت”.

وأنتشر الفيديو على نطاق واسع بموقع “تويتر”؛ وأبدى المغردون تعاطفهم وتأثرهم الشديد من رد فعل الأم.