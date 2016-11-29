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بالفيديو: مشهد مؤثر أم سورية تلقن ابنها الشهادة: “قول لا إله إلا الله”.. والابن يرد برفع يده

29 نوفمبر, 2016 , 11:20 ص
بالفيديو: مشهد مؤثر أم سورية تلقن ابنها الشهادة: “قول لا إله إلا الله”.. والابن يرد برفع يده
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صحيفة المرصد: تداول “مغردون” مقطع فيديو مؤثر لسيدة سورية تخاطب ابنها، المصاب خلال القصف العشوائي لقوات النظام السوري، أن ينطق الشهادة.

ويظهر الفيديو محاولة الأم تلقين ابنها الشهادة قائلة له “اتشاهد يا ابني وقول “لا إله إلا الله”، بينما لا يتمكن الشاب من الحديث ليقوم بمد يده لوالدته التي أمسكتها وقبّلتها”، لتحمد الأم ربها على كل حال وتقول: “اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت”.

وأنتشر الفيديو على نطاق واسع بموقع “تويتر”؛ وأبدى المغردون تعاطفهم وتأثرهم الشديد من رد فعل الأم.



تعليقات ( 23 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 23
    29 نوفمبر, 2016 , 13:33 م

    بقايا مشاعر.....♡

    الله بربط على قلبك اختي من قوة ايمانها ثابته حسبي الله على من تامر عليكم حاكمكم الطاغيه والجماعات الارهابيه وكل من ازهق نفس في هذا البلد بدون وجه حق والله كنوز الدنيا متسوى قطرت دم لطفل مسكين
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  2. 22
    29 نوفمبر, 2016 , 13:29 م

    قلم الخنبقة وتعدد المعرفات

    الله يجعله شفيعاً لك ويعوضك بالدارين .. ولعنة الله على طواغيت الأرض ومن ساعدهم بالقول او الفعل .. واللعنة موصولة لكل طاغوت يسكت على هذه المجازر التي تعجز عن تحملها الجبال .. لاحول ولا قوة الا بالله
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  3. 21
    29 نوفمبر, 2016 , 13:21 م

    عُـــــــــمـــــــــر

    عبدالله التميمي حتى مصر لحقتها معهم لاتصدق ا***
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  4. 20
    29 نوفمبر, 2016 , 13:21 م

    مسلم

    اللهم عليك بالظالم بشار واعوانه وكل من سانده
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  5. 19
    29 نوفمبر, 2016 , 13:13 م

    عبدالله التميمي

    حسبي الله ونعم الوكيل
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  6. 18
    29 نوفمبر, 2016 , 13:08 م

    عبدالله التميمي

    قاتل الله الروس وايران ومصر قتلة الاطفال والنساء والشيوخ
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  7. 17
    29 نوفمبر, 2016 , 13:01 م

    شرحبيل

    هنيئا لك الجنه قال رسول الله صل الله عليه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنه والله كل حياة المسلم والمؤمن خير ان إصابته سرا حمد الله وشكر وان إصابته ضراء حمد الله وصبر لا إله إلا الله والله
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  8. 16
    29 نوفمبر, 2016 , 12:55 م

    محب آل البيت

    اللهم أهلك من قتل السوريون وشردهم وأحرق قلوب امهاتهم . اللهم لا تمته حتى يصيبه ما اصابهم هو ومن دعمه وقاتل معه أو ناصره او رضي بفعله او دافع عنه بقول او عمل او كتابة.
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  9. 15
    29 نوفمبر, 2016 , 12:47 م

    الهمداني

    اي زعيم على وجه الارض لم ينتخب جماهيريا مثل السيد ترامب فهو متسلط
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  10. 14
    29 نوفمبر, 2016 , 12:28 م

    الزهراني

    حسبنا الله ونعم الوكيل
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  11. 13
    29 نوفمبر, 2016 , 11:58 ص

    يارب

    اللهم عليك ببشار واعوانه فانهم قهروا اخواننا في سوريا اللهم لا تجعل لهم في الدنيا حليف الا دمرتة ولا قوي الا اضعفته ولا معين الا انزلت عليه عقوبتك اللهم اللهم امين
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  12. 12
    29 نوفمبر, 2016 , 11:58 ص

    ابونواف

    قلب مليءبالايمان ونعم الام انتي
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  13. 11
    29 نوفمبر, 2016 , 11:52 ص

    ابن الحجاز

    يارب رحمتك. اللهم اربط على قلبها. اما آن لهذا الليل ان ينجلي. ولهذه الفتنه ان تموت.
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  14. 10
    29 نوفمبر, 2016 , 11:49 ص

    يارب

    ياالله يارب يا عليم يا حكيم يا سلام يا واحد يا احد يا فرد يا صمد يا حي يا قيوم ندعوك باسمك الاعظم الذي اذا دعيت به اجبت أن تنصر اخواننا المسلمين في كل مكان وان ترحم شهدائنا الابرار الاخيار
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  15. 9
    29 نوفمبر, 2016 , 11:47 ص

    ابوهيثم الجبيري

    االهم عليك ببشار وايران وروسيا اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم ياحي ياقيوم اللهم انصر اخواننا اهل السنة في سوريا اللهم مكن لهم وعجل بنصرهم ياحي ياقيوم
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  16. 8
    29 نوفمبر, 2016 , 11:45 ص

    مصدر الكلمه

    ماشاء الله على قوة والدته بصبر وثبات ربط الله على قلبها وتلقنه الشهاده دون ان تدخل في صدمه او هروب من الموقف اللهم اربط على قلبها وخفف عنها موقف صعب جدا امام حنان ام اللهم اجعله شفيع لوالدينه
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  17. 7
    29 نوفمبر, 2016 , 11:44 ص

    ابو تالا

    اشهد انه لا اله الا الله وان محمد رسول الله اللهم الهمهم الصبر والسلوان والطف بهم يارحمان يارحيم
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  18. 6
    29 نوفمبر, 2016 , 11:36 ص

    ابو شدى

    لا إله إلا الله اللهم اجعله شفيع الوالديه
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  19. 5
    29 نوفمبر, 2016 , 11:33 ص

    هذا قلب مليئ بالايمان وليس بالعاطفه
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  20. 4
    29 نوفمبر, 2016 , 11:32 ص

    فنزولي

    هذه ويلات الحروب لا تاخذنا ندم او استعطاف في ذلك هي الفتنه اجارنا الله منها
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  21. 3
    29 نوفمبر, 2016 , 11:27 ص

    منصور الزهراني

    والله انه عارٌ علينا أن نشاهد اخواننا وأهلنا في سوريا والعراق ينادون ويُبادون من الفرس الروافض ونحن لا مجيب ..حسبنا الله ونعم الوكيل
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  22. 2
    29 نوفمبر, 2016 , 11:25 ص

    أبو غيث - مكة المكرمة

    سبحان الله، الحمدلله، الله أكبر، لا إله إلا الله.
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  23. 1
    29 نوفمبر, 2016 , 11:24 ص
    عدد التعليقات:15100

    هيفاء @

    💔💔
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