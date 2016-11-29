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تنفيذ حكم القصاص من يمنيين قتلا مواطناً خنقاً داخل مزرعته في جازان

29 نوفمبر, 2016 , 11:55 ص
تنفيذ حكم القصاص من يمنيين قتلا مواطناً خنقاً داخل مزرعته في جازان
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صحيفة المرصد-واس:أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا حول تنفيذ حكم القتل قصاصًا في جانيين ، وفيما يلي نص البيان :

أقدم كل من / عبادل محمد مقبول خوري، و/ أحمد علي يحي الوصابي – يمنيي الجنسية – على الاشتراك في قتل / محمد بن محمد بن علي عصيمي حكمي – سعودي الجنسية – وذلك بالتخطيط للاستيلاء على سيارته وما بحوزته من نقود والإمساك به وتربيط يديه ورجليه بسلك كهربائي وكتم نفسه حتى وفاته وذلك داخل مزرعته.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجانيين المذكورين وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب جريمتهما وبإحالتهما إلى المحكمة العامة صدر بحقهما صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليهما والحكم بقتلهما قصاصاً وصدق الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وصدق من مرجعه بحق الجانيين المذكورين.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجانيين / عبادل محمد مقبول خوري، و / أحمد علي يحي الوصابي ” يمنيي الجنسية ” اليوم الثلاثاء 29 / 2 / 1438هـ بمدينة جيزان بمنطقة جازان.



تعليقات ( 18 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 18
    29 نوفمبر, 2016 , 14:05 م

    loovivool

    شعب تم تجهيله وتغييب عقولهم بحشائش وبرسيم القات واستوردوهم السعوديون ووجدوهم كمن يحتضن ثعبان داخل ملابسه
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  2. 17
    29 نوفمبر, 2016 , 13:57 م

    سلمتي 🌴 بلادي 🇸🇦 السعودية 🇸🇦

    رحم الله المواطن محمد حكمي.وأتمنى الحذر منهم وعدم الثقه بهم والتعامل الرسمي
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  3. 16
    29 نوفمبر, 2016 , 13:50 م

    ليبرالي

    7 وقليل هذا الحقد في حقكم وماهي الفايدة الي استفدناها منكم الا العداء اتجاه السعوديه والحكومة السعودية اعطتكم الحرية في العمل في السعوديه واخذين حقوقكم كامل
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  4. 15
    29 نوفمبر, 2016 , 13:45 م

    واضح

    الى جهنم وبئس المصير
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  5. 14
    29 نوفمبر, 2016 , 13:37 م

    المتوكل على الله

    الأجدر ان لا نعمم السب على كل الأخوة اليمنيين فليس كل الناس ذهب صافي . الجريمه هاذي ممكن تحدث من اي جنسيه ممن قل عندهم الوازع الديني فلنحذر ونتقي الله فيما نقول ونكتب.
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  6. 13
    29 نوفمبر, 2016 , 13:29 م

    قلم الخنبقة وتعدد المعرفات

    الله لا يرحمكم .. الى جهنم وبئس المصير
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  7. 12
    29 نوفمبر, 2016 , 13:28 م

    زائر صريح

    اليمني + العراقي + المصري: هؤلاء ***إلا ماهدى الله منهم
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  8. 11
    29 نوفمبر, 2016 , 13:12 م

    ررر

    لجهنم ان شاء الله
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  9. 10
    29 نوفمبر, 2016 , 13:07 م

    ليبرالي

    الله لايرحهمهم ويلعنهم واليمنه ***وجيرتهم لنا كلها مشاكل زيديه ****منهم مافيش الا المصري ***مثلهم
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  10. 9
    29 نوفمبر, 2016 , 13:02 م

    طلال

    فكونا من اليمنيين اقرفونا في كل شي
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  11. 8
    29 نوفمبر, 2016 , 12:56 م

    شرحبيل

    السيف أصدق انباء" من الكتبي في حده الحد بين الجد واللعبي افضوا إلا مقدما المعقوبه تطهير من الذنب بإذن الله تعالى
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  12. 7
    29 نوفمبر, 2016 , 12:47 م

    يمني عاشق الدمام

    بنت الوطن نفسي اعرف ليش كل كمية هذا الحقد على كل يمني
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  13. 6
    29 نوفمبر, 2016 , 12:42 م

    دروجبا

    خونه الله يلعن والديهم لاتامن الزيدي خساره فيهم العشرة والعيش والملح
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  14. 5
    29 نوفمبر, 2016 , 12:39 م

    غليص

    الله لا يرحمهم ****جنسية على وجه الارض الواحد منهم مستعد يبيع امه و ابوه على شان الريال الزيدي مع من يدفع اكثر
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  15. 4
    29 نوفمبر, 2016 , 12:19 م

    زيدي خائن ملعون
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  16. 3
    29 نوفمبر, 2016 , 12:13 م
    عدد التعليقات:3049

    ابن الوطن

    شغلو السيف على ارقاب من يكفل هؤلاء
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  17. 2
    29 نوفمبر, 2016 , 12:11 م
    عدد التعليقات:3049

    ابن الوطن

    ***الله على من يكفل****
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  18. 1
    29 نوفمبر, 2016 , 12:09 م

    شابورة

    هذا حكم الله
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