تنفيذ حكم القصاص من يمنيين قتلا مواطناً خنقاً داخل مزرعته في جازان

صحيفة المرصد-واس:أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا حول تنفيذ حكم القتل قصاصًا في جانيين ، وفيما يلي نص البيان :

أقدم كل من / عبادل محمد مقبول خوري، و/ أحمد علي يحي الوصابي – يمنيي الجنسية – على الاشتراك في قتل / محمد بن محمد بن علي عصيمي حكمي – سعودي الجنسية – وذلك بالتخطيط للاستيلاء على سيارته وما بحوزته من نقود والإمساك به وتربيط يديه ورجليه بسلك كهربائي وكتم نفسه حتى وفاته وذلك داخل مزرعته.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجانيين المذكورين وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب جريمتهما وبإحالتهما إلى المحكمة العامة صدر بحقهما صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليهما والحكم بقتلهما قصاصاً وصدق الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وصدق من مرجعه بحق الجانيين المذكورين.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجانيين / عبادل محمد مقبول خوري، و / أحمد علي يحي الوصابي ” يمنيي الجنسية ” اليوم الثلاثاء 29 / 2 / 1438هـ بمدينة جيزان بمنطقة جازان.