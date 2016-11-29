تنفيذ حكم القصاص من يمنيين قتلا مواطناً خنقاً داخل مزرعته في جازان

صحيفة المرصد-واس:أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا حول تنفيذ حكم القتل قصاصًا في جانيين ، وفيما يلي نص البيان :
أقدم كل من / عبادل محمد مقبول خوري، و/ أحمد علي يحي الوصابي – يمنيي الجنسية – على الاشتراك في قتل / محمد بن محمد بن علي عصيمي حكمي – سعودي الجنسية – وذلك بالتخطيط للاستيلاء على سيارته وما بحوزته من نقود والإمساك به وتربيط يديه ورجليه بسلك كهربائي وكتم نفسه حتى وفاته وذلك داخل مزرعته.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجانيين المذكورين وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب جريمتهما وبإحالتهما إلى المحكمة العامة صدر بحقهما صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليهما والحكم بقتلهما قصاصاً وصدق الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وصدق من مرجعه بحق الجانيين المذكورين.
وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجانيين / عبادل محمد مقبول خوري، و / أحمد علي يحي الوصابي ” يمنيي الجنسية ” اليوم الثلاثاء 29 / 2 / 1438هـ بمدينة جيزان بمنطقة جازان.
تعليقات ( 18 )
loovivoolشعب تم تجهيله وتغييب عقولهم بحشائش وبرسيم القات واستوردوهم السعوديون ووجدوهم كمن يحتضن ثعبان داخل ملابسه
سلمتي 🌴 بلادي 🇸🇦 السعودية 🇸🇦رحم الله المواطن محمد حكمي.وأتمنى الحذر منهم وعدم الثقه بهم والتعامل الرسمي
ليبرالي7 وقليل هذا الحقد في حقكم وماهي الفايدة الي استفدناها منكم الا العداء اتجاه السعوديه والحكومة السعودية اعطتكم الحرية في العمل في السعوديه واخذين حقوقكم كامل
واضحالى جهنم وبئس المصير
المتوكل على اللهالأجدر ان لا نعمم السب على كل الأخوة اليمنيين فليس كل الناس ذهب صافي . الجريمه هاذي ممكن تحدث من اي جنسيه ممن قل عندهم الوازع الديني فلنحذر ونتقي الله فيما نقول ونكتب.
قلم الخنبقة وتعدد المعرفاتالله لا يرحمكم .. الى جهنم وبئس المصير
زائر صريحاليمني + العراقي + المصري: هؤلاء ***إلا ماهدى الله منهم
رررلجهنم ان شاء الله
ليبراليالله لايرحهمهم ويلعنهم واليمنه ***وجيرتهم لنا كلها مشاكل زيديه ****منهم مافيش الا المصري ***مثلهم
طلالفكونا من اليمنيين اقرفونا في كل شي
شرحبيلالسيف أصدق انباء" من الكتبي في حده الحد بين الجد واللعبي افضوا إلا مقدما المعقوبه تطهير من الذنب بإذن الله تعالى
يمني عاشق الدمامبنت الوطن نفسي اعرف ليش كل كمية هذا الحقد على كل يمني
دروجباخونه الله يلعن والديهم لاتامن الزيدي خساره فيهم العشرة والعيش والملح
غليصالله لا يرحمهم ****جنسية على وجه الارض الواحد منهم مستعد يبيع امه و ابوه على شان الريال الزيدي مع من يدفع اكثر
عدد التعليقات:3049
ابن الوطنشغلو السيف على ارقاب من يكفل هؤلاء
عدد التعليقات:3049
ابن الوطن***الله على من يكفل****
شابورةهذا حكم الله