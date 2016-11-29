شاهد أول فيديو للفريق البرازيلي قبل صعود الطائرة المتحطمة

صحيفة المرصد: تداول “مغردون” أول فيديو للفريق البرازيلي “شابيكوينسي”، الذي كان على متن الطائرة المتحطمة مساء الاثنين في كولومبيا، ضمن 72 راكباً على متن الطائرة ونجا منهم 6 أشخاص فقط بحسب السلطات الكولومبية.

ويظهر الفيديو الذي نشرته “العربية نت”صوت معلق يتحدث قائلاً: “فريق شابيكوينسي سيقلع بعد قليل من مطار غواروليوس بسان باولو إلى مينة ميديلين بكولومبيا، حيث سيلعب الأربعاء مع فريق أتليتيكو ناسيونال في دوري أميركا الجنوبية”.

من جهتها قالت هيئة الطيران المدني الكولومبية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، إن طائرة تقل 81 شخصاً، بينهم فريق برازيلي لكرة القدم، تحطمت بوسط كولومبيا، مضيفة “أن رجال الإنقاذ ينقلون ناجين من موقع التحطم”.