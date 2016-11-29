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شاهد أول فيديو للفريق البرازيلي قبل صعود الطائرة المتحطمة

29 نوفمبر, 2016 , 12:25 م
شاهد أول فيديو للفريق البرازيلي قبل صعود الطائرة المتحطمة
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صحيفة المرصد: تداول “مغردون” أول فيديو للفريق البرازيلي “شابيكوينسي”، الذي كان على متن الطائرة المتحطمة مساء الاثنين في كولومبيا، ضمن 72 راكباً على متن الطائرة ونجا منهم 6 أشخاص فقط بحسب السلطات الكولومبية.

ويظهر الفيديو الذي نشرته “العربية نت”صوت معلق يتحدث قائلاً: “فريق شابيكوينسي سيقلع بعد قليل من مطار غواروليوس بسان باولو إلى مينة ميديلين بكولومبيا، حيث سيلعب الأربعاء مع فريق أتليتيكو ناسيونال في دوري أميركا الجنوبية”.

من جهتها قالت هيئة الطيران المدني الكولومبية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، إن طائرة تقل 81 شخصاً، بينهم فريق برازيلي لكرة القدم، تحطمت بوسط كولومبيا، مضيفة “أن رجال الإنقاذ ينقلون ناجين من موقع التحطم”.



تعليقات ( 36 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 36
    29 نوفمبر, 2016 , 14:06 م

    عليوم

    الخميني اللعين علم ابنائه كره و الحقد على العرب والمسلمين وقد حاول هذا الخبيث مرارا وتكرارا هدم مقدسات المسلمين .. وياتي اليوم الحفيد الرخال ويعلمنا الحب والصفاء المجوسي الذي ورثه عن جده الخميني
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  2. 35
    29 نوفمبر, 2016 , 14:02 م
    عدد التعليقات:6039

    الرحااال

    لاتصدق احدا لايرحم ويقول ان رسول الرحمه هو مثلي الاعلى..فقد كذب ..فهذا اتهام لايقبله الله..من كان مثله الأعلى حبيب الله..فتأكد ان قلبه يتعصر دما برحمته للبشر مهما اختلفوا في كل الاديان والاجناس
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  3. 34
    29 نوفمبر, 2016 , 14:00 م
    عدد التعليقات:6039

    الرحااال

    رسول الرحمه..علمنا ان نتراحم على جميع مخلوقاته..وان لانبغض كان من كان..علمنا حب الخلق والخالق..علمنا ان الله هو فقط من يدخل الجنه والنار..سواءا كان مسلما او غير مسلم..فتلك جنته و ناره..اللهم ارحمهم
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  4. 33
    29 نوفمبر, 2016 , 13:58 م
    عدد التعليقات:1140

    سامية

    رحمهم الله ورحم من قال : رَأَيْتُ المَنَايَا خَبْطَ عَشْوَاءَ مَنْ تُصِبْ 🕊 تُـمِتْهُ وَمَنْ تُـخْطِىءْ يُعَمَّرْ فَيَهْرَمِ
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  5. 32
    29 نوفمبر, 2016 , 13:54 م

    عليوم

    لعن الله الخميني بعدد الحجاج الذين قتلهم وبعدد ما نوى بتعكير صفو الحج وبعدد ما ذكر مكه بسوء ... كان ينوي هدم الكعبه الخبيث وكم من حاج قتله هذا الحقير
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  6. 31
    29 نوفمبر, 2016 , 13:54 م
    عدد التعليقات:6039

    الرحااال

    نعم...ان الرحمه للبشر لاتكرها وتبغضها الا شياطين الانس والجن..يبغضونك لأنك تتبع رسول الله في تعامله البشر وحب البشر ورحمته للبشر..شياطين توارثوا بغضهم جيل بعد جيل..من عهد رسول الرحمه الى الآن
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  7. 30
    29 نوفمبر, 2016 , 13:52 م

    جاسم

    الرحمه بتقطع قلبك يالرحااال طيب المراه الي تلقن ابنها الشهاده في سوريا اليوم في الصحيفه سؤال ليش ماترحمت عليه جاوب برر موقفك اخبار جنود الوطن كل يوم شهيد ماشفناك تترحم أم أن الرحمه على اوروبا بشكل عام
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  8. 29
    29 نوفمبر, 2016 , 13:51 م

    عليوم

    الرخال يقول رسول الرحمه ... لاكن الروافض كما نعلم يشتمون عرضه الشريف اي مفارقه واختلاف ... التقيه لا تمشي في هذا الزمن
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  9. 28
    29 نوفمبر, 2016 , 13:49 م

    عليوم

    الرخال .. فيه جزيره ايرانيه اسمها خمين اجرب ..يقولون الخميني والمهدي المتسردب فيها مسوين استجمام ثلثهم يمقن ينولك رضى والا مفتاح لجنة الخميني تراها بتروح المفاتيح للحوثي اذا ما اسرعت .سلوات
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  10. 27
    29 نوفمبر, 2016 , 13:48 م
    عدد التعليقات:6039

    الرحااال

    هؤلاء يتبعون من هم كانوا سببا في قتل الصالحين..ومن رجم الكعبه بالمنجنيق..هؤلائك هم مثلهم الأعلى في الجبروت..الذين لايعرفون ان الله يرحم من يرحم..
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  11. 26
    29 نوفمبر, 2016 , 13:45 م
    عدد التعليقات:6039

    الرحااال

    لا نعلم..اصحاب القلوب الغليظه التي تكره الرحمه للبشر من يتبعون..ومن مثلهم الأعلى..مستحيل يكون رسول الرحمه..مطلقا..حاشاه الله حبيب الله والناس اجمعين..يدمع على نفس زهقت حتى لو كان غير مسلم..
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  12. 25
    29 نوفمبر, 2016 , 13:43 م

    عليوم

    الاذناب هم ابناء الفرس عن طريق زياره الفرس السياحيه لكربلاء .. لذلك تجدهم قلبا وقالبا عيار مجوسي ولائهم للفرس ... رضي الله عنك ياعمر فمازالت اثار نعليك في وجوه الفرس يتوارثها اجيالهم الا يومنا هذا
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  13. 24
    29 نوفمبر, 2016 , 13:41 م
    عدد التعليقات:6039

    الرحااال

    الله يرحمهم .. قلوب صافيه لايعكر صفوها الا كل خبيث..من اراد له الله الجنه..فتأكد ان اول شي يفعل له الله هو طيبة قلبه وحبه للبشريه مهما اختلفت دياناتهم..ومن اراد له الله يواد القلب..جعل له قلبا غليظا
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  14. 23
    29 نوفمبر, 2016 , 13:38 م

    مواطن افدغ

    الطائرة الماليزية كان عليها فريق طبي ويحملون علاج للايدز والطائرة البرازيلية كان عليها فريق رياضي الاكيد انها مدبرة وان العدو ماهو واحد للحادثين
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  15. 22
    29 نوفمبر, 2016 , 13:37 م

    ألحقباني

    علم الله (يرحمه )المسلمين ومن يقول امين علم
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  16. 21
    29 نوفمبر, 2016 , 13:35 م

    عليوم

    14 تذكرت قصه خرافيه للرافضي الفالي وهو يقول فيه مدينه بالبرازيل ههه اسمها سان خوسيه وفي الاصل السيد حسين كل ابوهم يلطمون .. عشان كذا تترحم عليهم ..
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  17. 20
    29 نوفمبر, 2016 , 13:23 م

    جاسم

    تعليق مخالف
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  18. 19
    29 نوفمبر, 2016 , 13:22 م

    جاسم

    علي العمري ***شاد حيلك الله يخرس لسانك ***
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  19. 18
    29 نوفمبر, 2016 , 13:21 م

    جاسم

    الرخال جنود الوطن كل يوم يستشهدون والضعوف والمساكين في حلب ماشفناك تترحم عليهم الله يحرق قلبك ويفقدك صحتك يارب
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  20. 17
    29 نوفمبر, 2016 , 13:13 م

    أبكي على شام الهوى بعيون مظلومٍ مناظــل. وأذوب في ساحاتها بين المساجد والمنــازل. ربّاه سلّم أهلها وأحمي المخارج والمداخــــل. واحفظ بلاد المسلمين....
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  21. 16
    29 نوفمبر, 2016 , 13:12 م

    صريح

    الهمداني واضح انه رافضي من اسمه همدان في ايران ترحم على من هم على شاكلتك
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  22. 15
    29 نوفمبر, 2016 , 13:04 م

    علي العمري

    شهدا. الكره
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  23. 14
    29 نوفمبر, 2016 , 13:00 م
    عدد التعليقات:15857

    قلم الحقيقه

    بحول الله شهداء عند ربهم يرزقزن.رحمهم الله جميعآ.
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  24. 13
    29 نوفمبر, 2016 , 12:58 م

    علي العمري

    كل. شي. خرام لا يحوز. الترحم. عليهم. كل. البشريه. اعدا. لكم. رحمته الله. فوق. كل شي والجنه. والنور بيد الله. الله. يرحمهم. برحمته. يا. شعب. الله. المختار
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  25. 12
    29 نوفمبر, 2016 , 12:56 م
    عدد التعليقات:6039

    الرحااال

    الي منزل آيه ..ومسوي فيها انه فسرها..اقدر اقول لك..تعبت نفسك في التفسير..رجاءا لاتفسر ثانيه..لأجل راحتك..الله يرحم من مات في الطائره..اللهم صبر قلوب اقاربهم واحبابهم
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  26. 11
    29 نوفمبر, 2016 , 12:54 م

    الهمداني

    تعليق على 2 كيف تترجم على كفار ومشركين((مو شغلك هل انت احسن منهم))؟
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  27. 10
    29 نوفمبر, 2016 , 12:53 م

    الحب في الله والبغض لله
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  28. 9
    29 نوفمبر, 2016 , 12:50 م

    تعليق على 3

    فقوله تعالى: إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ [التغابن:14] أي: إن من أزواجكم وأولادكم من يفعل بكم فعل أعدائكم من صرفكم عن طاعة الله
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  29. 8
    29 نوفمبر, 2016 , 12:49 م

    شرحبيل

    لايجوز الترحم ع اليهود والنصارى والمجوس والملحدين
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  30. 7
    29 نوفمبر, 2016 , 12:48 م

    تعليق على 3

    تترحم على كفار ومشركين لاعبين كره
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  31. 6
    29 نوفمبر, 2016 , 12:47 م

    فنزولي

    انتقلوا الى العالم الاخر مساكين لايعلمون ما قد يواجهون من رعب
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  32. 5
    29 نوفمبر, 2016 , 12:43 م

    تعليق على 2

    كيف تترجم على كفار ومشركين ***
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  33. 4
    29 نوفمبر, 2016 , 12:43 م

    الهمداني

    اللهم ارحمهم وغفر لهم وسكنهم الجنة اللهم اقبلهم مع الشهداء والصديقين والصالحين اللهم انزلهم الفردوس الاعلى اللهم امين
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  34. 3
    29 نوفمبر, 2016 , 12:41 م
    عدد التعليقات:1140

    سامية

    لاحول ولاقوة إلا بالله الله يرحم من مات منهم ويشفي المصابين الله يعين أهاليهم على هالمصيبة ويصبرهم .
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  35. 2
    29 نوفمبر, 2016 , 12:35 م
    عدد التعليقات:6039

    الرحااال

    الله يرحمهم جميعا...
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  36. 1
    29 نوفمبر, 2016 , 12:32 م

    علي العمري

    الله. يرحمهم.
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