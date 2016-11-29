شاهد أول فيديو للفريق البرازيلي قبل صعود الطائرة المتحطمة

صحيفة المرصد: تداول “مغردون” أول فيديو للفريق البرازيلي “شابيكوينسي”، الذي كان على متن الطائرة المتحطمة مساء الاثنين في كولومبيا، ضمن 72 راكباً على متن الطائرة ونجا منهم 6 أشخاص فقط بحسب السلطات الكولومبية.
ويظهر الفيديو الذي نشرته “العربية نت”صوت معلق يتحدث قائلاً: “فريق شابيكوينسي سيقلع بعد قليل من مطار غواروليوس بسان باولو إلى مينة ميديلين بكولومبيا، حيث سيلعب الأربعاء مع فريق أتليتيكو ناسيونال في دوري أميركا الجنوبية”.
من جهتها قالت هيئة الطيران المدني الكولومبية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، إن طائرة تقل 81 شخصاً، بينهم فريق برازيلي لكرة القدم، تحطمت بوسط كولومبيا، مضيفة “أن رجال الإنقاذ ينقلون ناجين من موقع التحطم”.
تعليقات ( 36 )
عليومالخميني اللعين علم ابنائه كره و الحقد على العرب والمسلمين وقد حاول هذا الخبيث مرارا وتكرارا هدم مقدسات المسلمين .. وياتي اليوم الحفيد الرخال ويعلمنا الحب والصفاء المجوسي الذي ورثه عن جده الخميني
عدد التعليقات:6039
الرحاااللاتصدق احدا لايرحم ويقول ان رسول الرحمه هو مثلي الاعلى..فقد كذب ..فهذا اتهام لايقبله الله..من كان مثله الأعلى حبيب الله..فتأكد ان قلبه يتعصر دما برحمته للبشر مهما اختلفوا في كل الاديان والاجناس
عدد التعليقات:6039
الرحااالرسول الرحمه..علمنا ان نتراحم على جميع مخلوقاته..وان لانبغض كان من كان..علمنا حب الخلق والخالق..علمنا ان الله هو فقط من يدخل الجنه والنار..سواءا كان مسلما او غير مسلم..فتلك جنته و ناره..اللهم ارحمهم
عدد التعليقات:1140
ساميةرحمهم الله ورحم من قال : رَأَيْتُ المَنَايَا خَبْطَ عَشْوَاءَ مَنْ تُصِبْ 🕊 تُـمِتْهُ وَمَنْ تُـخْطِىءْ يُعَمَّرْ فَيَهْرَمِ
عليوملعن الله الخميني بعدد الحجاج الذين قتلهم وبعدد ما نوى بتعكير صفو الحج وبعدد ما ذكر مكه بسوء ... كان ينوي هدم الكعبه الخبيث وكم من حاج قتله هذا الحقير
عدد التعليقات:6039
الرحااالنعم...ان الرحمه للبشر لاتكرها وتبغضها الا شياطين الانس والجن..يبغضونك لأنك تتبع رسول الله في تعامله البشر وحب البشر ورحمته للبشر..شياطين توارثوا بغضهم جيل بعد جيل..من عهد رسول الرحمه الى الآن
جاسمالرحمه بتقطع قلبك يالرحااال طيب المراه الي تلقن ابنها الشهاده في سوريا اليوم في الصحيفه سؤال ليش ماترحمت عليه جاوب برر موقفك اخبار جنود الوطن كل يوم شهيد ماشفناك تترحم أم أن الرحمه على اوروبا بشكل عام
عليومالرخال يقول رسول الرحمه ... لاكن الروافض كما نعلم يشتمون عرضه الشريف اي مفارقه واختلاف ... التقيه لا تمشي في هذا الزمن
عليومالرخال .. فيه جزيره ايرانيه اسمها خمين اجرب ..يقولون الخميني والمهدي المتسردب فيها مسوين استجمام ثلثهم يمقن ينولك رضى والا مفتاح لجنة الخميني تراها بتروح المفاتيح للحوثي اذا ما اسرعت .سلوات
عدد التعليقات:6039
الرحااالهؤلاء يتبعون من هم كانوا سببا في قتل الصالحين..ومن رجم الكعبه بالمنجنيق..هؤلائك هم مثلهم الأعلى في الجبروت..الذين لايعرفون ان الله يرحم من يرحم..
عدد التعليقات:6039
الرحاااللا نعلم..اصحاب القلوب الغليظه التي تكره الرحمه للبشر من يتبعون..ومن مثلهم الأعلى..مستحيل يكون رسول الرحمه..مطلقا..حاشاه الله حبيب الله والناس اجمعين..يدمع على نفس زهقت حتى لو كان غير مسلم..
عليومالاذناب هم ابناء الفرس عن طريق زياره الفرس السياحيه لكربلاء .. لذلك تجدهم قلبا وقالبا عيار مجوسي ولائهم للفرس ... رضي الله عنك ياعمر فمازالت اثار نعليك في وجوه الفرس يتوارثها اجيالهم الا يومنا هذا
عدد التعليقات:6039
الرحااالالله يرحمهم .. قلوب صافيه لايعكر صفوها الا كل خبيث..من اراد له الله الجنه..فتأكد ان اول شي يفعل له الله هو طيبة قلبه وحبه للبشريه مهما اختلفت دياناتهم..ومن اراد له الله يواد القلب..جعل له قلبا غليظا
مواطن افدغالطائرة الماليزية كان عليها فريق طبي ويحملون علاج للايدز والطائرة البرازيلية كان عليها فريق رياضي الاكيد انها مدبرة وان العدو ماهو واحد للحادثين
ألحقبانيعلم الله (يرحمه )المسلمين ومن يقول امين علم
عليوم14 تذكرت قصه خرافيه للرافضي الفالي وهو يقول فيه مدينه بالبرازيل ههه اسمها سان خوسيه وفي الاصل السيد حسين كل ابوهم يلطمون .. عشان كذا تترحم عليهم ..
جاسمتعليق مخالف
جاسمعلي العمري ***شاد حيلك الله يخرس لسانك ***
جاسمالرخال جنود الوطن كل يوم يستشهدون والضعوف والمساكين في حلب ماشفناك تترحم عليهم الله يحرق قلبك ويفقدك صحتك يارب
صريحالهمداني واضح انه رافضي من اسمه همدان في ايران ترحم على من هم على شاكلتك
علي العمريشهدا. الكره
عدد التعليقات:15857
قلم الحقيقهبحول الله شهداء عند ربهم يرزقزن.رحمهم الله جميعآ.
علي العمريكل. شي. خرام لا يحوز. الترحم. عليهم. كل. البشريه. اعدا. لكم. رحمته الله. فوق. كل شي والجنه. والنور بيد الله. الله. يرحمهم. برحمته. يا. شعب. الله. المختار
عدد التعليقات:6039
الرحااالالي منزل آيه ..ومسوي فيها انه فسرها..اقدر اقول لك..تعبت نفسك في التفسير..رجاءا لاتفسر ثانيه..لأجل راحتك..الله يرحم من مات في الطائره..اللهم صبر قلوب اقاربهم واحبابهم
الهمدانيتعليق على 2 كيف تترجم على كفار ومشركين((مو شغلك هل انت احسن منهم))؟
تعليق على 3فقوله تعالى: إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ [التغابن:14] أي: إن من أزواجكم وأولادكم من يفعل بكم فعل أعدائكم من صرفكم عن طاعة الله
شرحبيللايجوز الترحم ع اليهود والنصارى والمجوس والملحدين
تعليق على 3تترحم على كفار ومشركين لاعبين كره
فنزوليانتقلوا الى العالم الاخر مساكين لايعلمون ما قد يواجهون من رعب
تعليق على 2كيف تترجم على كفار ومشركين ***
الهمدانياللهم ارحمهم وغفر لهم وسكنهم الجنة اللهم اقبلهم مع الشهداء والصديقين والصالحين اللهم انزلهم الفردوس الاعلى اللهم امين
عدد التعليقات:1140
ساميةلاحول ولاقوة إلا بالله الله يرحم من مات منهم ويشفي المصابين الله يعين أهاليهم على هالمصيبة ويصبرهم .
عدد التعليقات:6039
الرحااالالله يرحمهم جميعا...
علي العمريالله. يرحمهم.